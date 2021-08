Current (pre-release) ChangeLog for x86 (32-bit) Mon Aug 16 05:28:16 UTC 2021

Hey everyone, long time no see! No, I wasn't out fishing. Sadly, I haven't had

a fishing rod in my hand (or even a fishing license in my wallet) for this

entire season, but there may yet be a chance for that this year. Along with the

usual suspects, I've been trying to clear out the list of things that needed

to get done in order to reach the standard of excellence demanded from a

Slackware release, and I think we've gotten it pretty close. GCC was bumped to

version 11.2.0 (because we just can't send this out 2 versions behind), and

everything was verified to build properly or fixed up so that it did. I don't

see any benefit to another public mass rebuild, so we're not going to do one.

Anyway, without further ado, here is Slackware 15.0 release candidate one.

Consider most things frozen and the focus now to be any remaining blocker bugs.

We'll more than likely take that next Plasma bugfix release, but it's soon

time to get off this treadmill. Enjoy! :-)

a/aaa_libraries-15.0-i586-8.txz: Rebuilt.

Upgraded: libcap.so.2.52, libpcre.so.1.2.13, libboost_atomic.so.1.76.0,

libboost_chrono.so.1.76.0, libboost_container.so.1.76.0,

libboost_context.so.1.76.0, libboost_contract.so.1.76.0,

libboost_coroutine.so.1.76.0, libboost_date_time.so.1.76.0,

libboost_fiber.so.1.76.0, libboost_filesystem.so.1.76.0,

libboost_graph.so.1.76.0, libboost_iostreams.so.1.76.0,

libboost_json.so.1.76.0, libboost_locale.so.1.76.0, libboost_log.so.1.76.0,

libboost_log_setup.so.1.76.0, libboost_math_c99.so.1.76.0,

libboost_math_c99f.so.1.76.0, libboost_math_c99l.so.1.76.0,

libboost_math_tr1.so.1.76.0, libboost_math_tr1f.so.1.76.0,

libboost_math_tr1l.so.1.76.0, libboost_nowide.so.1.76.0,

libboost_prg_exec_monitor.so.1.76.0, libboost_program_options.so.1.76.0,

libboost_python27.so.1.76.0, libboost_python39.so.1.76.0,

libboost_random.so.1.76.0, libboost_regex.so.1.76.0,

libboost_serialization.so.1.76.0, libboost_stacktrace_addr2line.so.1.76.0,

libboost_stacktrace_basic.so.1.76.0, libboost_stacktrace_noop.so.1.76.0,

libboost_system.so.1.76.0, libboost_thread.so.1.76.0,

libboost_timer.so.1.76.0, libboost_type_erasure.so.1.76.0,

libboost_unit_test_framework.so.1.76.0, libboost_wave.so.1.76.0,

libboost_wserialization.so.1.76.0, libcares.so.2.4.3,

libglib-2.0.so.0.6800.3, libgmodule-2.0.so.0.6800.3,

libgobject-2.0.so.0.6800.3, libgthread-2.0.so.0.6800.3,

libidn.so.12.6.3, liblber-2.4.so.2.11.7, libldap-2.4.so.2.11.7,

libstdc++.so.6.0.29, libtdb.so.1.4.5.

a/grep-3.7-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-firmware-20210812_24c4a85-noarch-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-5.13.11-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.13.11_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.13.11-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.13.11_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.13.11-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.13.11_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/libgudev-237-i586-1.txz: Upgraded.

a/lvm2-2.03.13-i586-1.txz: Upgraded.

ap/linuxdoc-tools-0.9.82-i586-1.txz: Upgraded.

Thanks to Stuart Winter.

ap/mariadb-10.5.12-i586-1.txz: Upgraded.

Looks like we're still hitting a few regressions in the 10.6 branch. The

most obvious one where the version reported by MariaDB is the library

version rather than the server version (as previously reported) could be

reverted, but this could lead to future problems as fixes for this

change land in other projects. It seems that the safest approach at this

time is to switch back to the most recent release from the 10.5 branch

and keep an eye on the situation.

Thanks to richarson and Heinz Wiesinger.

ap/mc-4.8.27-i586-1.txz: Upgraded.

ap/pamixer-1.4-i586-11.txz: Rebuilt.

Recompiled against boost-1.77.0.

ap/slackpkg-15.0.7-noarch-1.txz: Upgraded.

Remove ftp://spout.ussg.indiana.edu from mirrorlist.

Allow "slackpkg help" to work after slackpkg is upgraded (JK Wood).

Thanks to Robby Workman.

ap/squashfs-tools-4.5-i586-1.txz: Upgraded.

ap/vim-8.2.3352-i586-1.txz: Upgraded.

d/gcc-11.2.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/gcc-brig-11.2.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/gcc-g++-11.2.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/gcc-gdc-11.2.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/gcc-gfortran-11.2.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/gcc-gnat-11.2.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/gcc-go-11.2.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/gcc-objc-11.2.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/help2man-1.48.4-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.13.11_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/libtool-2.4.6-i586-18.txz: Rebuilt.

Recompiled to update embedded GCC version number.

d/meson-0.58.2-i586-1.txz: Upgraded.

d/parallel-20210722-noarch-1.txz: Upgraded.

d/python-pip-21.2.4-i586-1.txz: Upgraded.

d/slacktrack-2.21-i586-1.txz: Upgraded.

Thanks to Stuart Winter.

k/kernel-source-5.13.11_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

CC_VERSION_TEXT "gcc (GCC) 10.3.0" -> "gcc (GCC) 11.2.0"

GCC_VERSION 100300 -> 110200

+CC_HAS_ASM_GOTO_OUTPUT y

+HAVE_KCSAN_COMPILER y

+SND_SOC_INTEL_HDA_DSP_COMMON m

+SND_SOC_INTEL_SOF_MAXIM_COMMON m

kde/akonadi-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-calendar-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-calendar-tools-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-contacts-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-import-wizard-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-mime-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-notes-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-search-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadiconsole-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akregator-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/analitza-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ark-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/artikulate-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/attica-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/audiocd-kio-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/baloo-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/baloo-widgets-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/blinken-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/bluez-qt-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/bomber-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/bovo-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/breeze-icons-5.85.0-noarch-1.txz: Upgraded.

kde/calendarsupport-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/cantor-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/cervisia-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/dolphin-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/dolphin-plugins-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/dragon-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/elisa-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/eventviews-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/extra-cmake-modules-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ffmpegthumbs-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/filelight-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/frameworkintegration-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/granatier-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/grantlee-editor-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/grantleetheme-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/gwenview-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/incidenceeditor-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/itinerary-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/juk-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/k3b-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kactivities-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kactivities-stats-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kaddressbook-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kalarm-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kalarmcal-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kalgebra-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kalzium-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kamera-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kamoso-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kanagram-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kapidox-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kapman-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kapptemplate-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/karchive-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kate-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/katomic-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kauth-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kbackup-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kblackbox-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kblocks-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kbookmarks-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kbounce-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kbreakout-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kbruch-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcachegrind-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcalc-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcalendarcore-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcalutils-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcharselect-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcmutils-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcodecs-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcolorchooser-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcompletion-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kconfig-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kconfigwidgets-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcontacts-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcoreaddons-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcrash-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcron-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdav-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdbusaddons-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kde-dev-scripts-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kde-dev-utils-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdebugsettings-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdeclarative-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdeconnect-kde-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kded-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdeedu-data-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdegraphics-mobipocket-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdegraphics-thumbnailers-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdelibs4support-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdenetwork-filesharing-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdenlive-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdepim-addons-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdepim-runtime-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdesdk-kioslaves-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdesdk-thumbnailers-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdesignerplugin-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdesu-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdewebkit-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdf-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdialog-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdiamond-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdnssd-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdoctools-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/keditbookmarks-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kemoticons-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kfilemetadata-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kfind-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kfloppy-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kfourinline-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kgeography-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kget-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kglobalaccel-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kgoldrunner-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kgpg-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kguiaddons-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/khangman-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/khelpcenter-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kholidays-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/khtml-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ki18n-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kiconthemes-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kidentitymanagement-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kidletime-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kig-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kigo-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/killbots-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kimageformats-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kimagemapeditor-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kimap-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kinit-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kio-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kio-extras-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kio-gdrive-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kipi-plugins-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kirigami-gallery-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kirigami2-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kiriki-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kitemmodels-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kitemviews-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kiten-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kitinerary-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kjobwidgets-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kjs-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kjsembed-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kjumpingcube-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kldap-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kleopatra-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/klickety-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/klines-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmag-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmahjongg-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmail-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmail-account-wizard-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmailtransport-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmbox-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmediaplayer-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmime-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmines-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmix-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmousetool-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmouth-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmplot-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knavalbattle-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knetwalk-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knewstuff-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knights-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knotes-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knotifications-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knotifyconfig-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kolf-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kollision-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kolourpaint-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kompare-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/konqueror-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/konquest-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/konsole-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kontact-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kontactinterface-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kontrast-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/konversation-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kopeninghours-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kopete-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/korganizer-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kosmindoormap-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpackage-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kparts-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpat-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpeople-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpimtextedit-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpkpass-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kplotting-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpmcore-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpty-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpublictransport-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kqtquickcharts-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kquickcharts-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/krdc-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kreversi-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/krfb-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/krita-4.4.7-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against boost-1.77.0.

kde/kross-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kross-interpreters-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kruler-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/krunner-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kservice-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kshisen-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksirk-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksmtp-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksnakeduel-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kspaceduel-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksquares-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksudoku-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksystemlog-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kteatime-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktexteditor-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktextwidgets-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktimer-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktnef-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktorrent-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktouch-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kturtle-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kubrick-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kunitconversion-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwallet-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwalletmanager-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwave-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwayland-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwidgetsaddons-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwindowsystem-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwordquiz-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kxmlgui-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kxmlrpcclient-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/latte-dock-0.10.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libgravatar-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkcddb-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkcompactdisc-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkdcraw-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkdegames-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkdepim-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkeduvocdocument-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkexiv2-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkgapi-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkipi-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkleo-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkmahjongg-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkomparediff2-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libksane-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libksieve-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libktorrent-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/lokalize-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/lskat-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/mailcommon-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/mailimporter-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/marble-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/markdownpart-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/mbox-importer-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/messagelib-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/minuet-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/modemmanager-qt-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/networkmanager-qt-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/okular-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/oxygen-icons5-5.85.0-noarch-1.txz: Upgraded.

kde/palapeli-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/parley-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/partitionmanager-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/picmi-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/pim-data-exporter-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/pim-sieve-editor-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/pimcommon-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-framework-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-workspace-5.22.4-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against libqalculate-3.20.1.

kde/poxml-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/print-manager-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/prison-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/purpose-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/qqc2-desktop-style-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/rocs-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/skanlite-21.08.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/solid-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/sonnet-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/spectacle-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/step-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/svgpart-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/sweeper-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/syndication-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/syntax-highlighting-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/threadweaver-5.85.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/umbrello-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/yakuake-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/zeroconf-ioslave-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/SDL2-2.0.16-i586-1.txz: Upgraded.

l/atkmm-2.28.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/boost-1.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

l/cryfs-0.10.3-i586-3.txz: Rebuilt.

Patched for gcc11 and recompiled against boost-1.77.0.

l/enchant-2.3.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/gjs-1.68.3-i586-1.txz: Upgraded.

l/gtk4-4.2.1-i586-1.txz: Added.

l/gtkmm3-3.24.5-i586-1.txz: Upgraded.

l/libjpeg-turbo-2.1.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/libqalculate-3.20.1-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

l/libwebp-1.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/mlt-7.0.1-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

l/mozilla-nss-3.69-i586-1.txz: Upgraded.

l/mozjs78-78.13.0esr-i586-1.txz: Upgraded.

l/netpbm-10.95.01-i586-1.txz: Upgraded.

l/ocl-icd-2.3.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Patched to support the latest Khronos headers.

l/openexr-2.5.7-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against boost-1.77.0.

l/pango-1.48.8-i586-1.txz: Upgraded.

l/pulseaudio-15.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Ensure that start-pulseaudio-x11 is generated properly when pulseaudio is

built using meson. Thanks to davjohn.

l/python-pygments-2.10.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/qt5-5.15.2-i586-11.txz: Rebuilt.

Patched to compile with gcc11 (such as adding #include <limits> to some of

the header files shipped in the package).

l/tidy-html5-5.8.0-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

n/ModemManager-1.16.8-i586-1.txz: Upgraded.

n/NetworkManager-1.32.6-i586-1.txz: Upgraded.

n/c-ares-1.17.2-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes a security issue:

Missing input validation on hostnames returned by DNS servers.

For more information, see:

https://c-ares.haxx.se/adv_20210810.html

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-3672

(* Security fix *)

n/dhcpcd-9.4.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/fetchmail-6.4.21-i586-1.txz: Upgraded.

n/nmap-7.92-i586-1.txz: Upgraded.

n/openresolv-3.12.0-noarch-1.txz: Added.

This is needed for wg-quick in the wireguard-tools package.

Thanks to synbq Bucharest, Jeremy Hansen, and Daniel Wilkins.

n/php-7.4.22-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against tidy-html5-5.8.0.

x/ibus-m17n-1.4.7-i586-1.txz: Upgraded.

x/libepoxy-1.5.9-i586-1.txz: Upgraded.

x/mesa-21.1.7-i586-1.txz: Upgraded.

x/vulkan-sdk-1.2.176.1-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xrdb-1.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-firefox-91.0-i686-1.txz: Upgraded.

New ESR release :-)

This release contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/91.0/releasenotes/

https://www.mozilla.org/security/advisories/mfsa2021-33/

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-29986

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-29981

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-29988

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-29983

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-29984

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-29980

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-29987

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-29985

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-29982

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-29989

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-29990

(* Security fix *)

xap/mozilla-thunderbird-91.0-i686-1.txz: Upgraded.

This release contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/91.0/releasenotes/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-36/

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-29986

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-29981

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-29988

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-29984

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-29980

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-29987

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-29985

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-29982

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-29989

(* Security fix *)

xap/network-manager-applet-1.22.0-i586-1.txz: Upgraded.

xap/vim-gvim-8.2.3352-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.13.11-nosmp-sdk/*: Upgraded.

extra/php8/php8-8.0.9-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against tidy-html5-5.8.0.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Sat Aug 7 19:04:04 UTC 2021

a/aaa_glibc-solibs-2.33-i586-3.txz: Rebuilt.

a/usbutils-014-i586-1.txz: Upgraded.

ap/mariadb-10.6.4-i586-1.txz: Upgraded.

ap/nvme-cli-1.15-i586-1.txz: Upgraded.

l/glibc-2.33-i586-3.txz: Rebuilt.

Since glibc-2.34 makes a potentially risky change of moving all functions

into the main library, and another inconvenient (for us) change of renaming

the library files, we'll stick with glibc-2.33 for Slackware 15.0 and test

the newer glibc in the next release cycle. But we'll backport the security

fixes from glibc-2.34 with this update:

The nameserver caching daemon (nscd), when processing a request for netgroup

lookup, may crash due to a double-free, potentially resulting in degraded

service or Denial of Service on the local system. Reported by Chris Schanzle.

The mq_notify function has a potential use-after-free issue when using a

notification type of SIGEV_THREAD and a thread attribute with a non-default

affinity mask.

The wordexp function may overflow the positional parameter number when

processing the expansion resulting in a crash. Reported by Philippe Antoine.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-27645

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-33574

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-35942

(* Security fix *)

l/glibc-i18n-2.33-i586-3.txz: Rebuilt.

l/glibc-profile-2.33-i586-3.txz: Rebuilt.

l/liburing-2.0-i586-1.txz: Added.

This is needed by mariadb, and provides increased performance on high speed

devices such as NVMe.

n/dovecot-2.3.16-i586-1.txz: Upgraded.

xap/blueman-2.2.2-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Fri Aug 6 18:04:01 UTC 2021

a/udisks2-2.9.3-i586-1.txz: Upgraded.

d/patchelf-0.13-i586-1.txz: Upgraded.

d/python-pip-21.2.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/krita-4.4.7-i586-1.txz: Upgraded.

l/gjs-1.68.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/glib-networking-2.68.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/pcaudiolib-1.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/pipewire-0.3.33-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-pysol_cards-0.10.2-i586-1.txz: Upgraded.

n/ipset-7.15-i586-1.txz: Upgraded.

n/libqmi-1.30.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/mobile-broadband-provider-info-20210805-i586-1.txz: Upgraded.

xap/blackbox-0.77-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Wed Aug 4 20:16:51 UTC 2021

a/kernel-generic-5.13.8-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.13.8_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.13.8-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.13.8_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.13.8-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.13.8_smp-i686-1.txz: Upgraded.

ap/dash-0.5.11.4-i586-1.txz: Upgraded.

ap/lxc-4.0.10-i586-1.txz: Upgraded.

Thanks to Matthew Chamley.

d/kernel-headers-5.13.8_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.13.8_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

n/vsftpd-3.0.5-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.13.8-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Tue Aug 3 18:18:13 UTC 2021

a/hwdata-0.350-noarch-1.txz: Upgraded.

l/libcap-2.52-i586-1.txz: Upgraded.

x/ibus-table-1.14.0-i586-1.txz: Upgraded.

x/libinput-1.18.1-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Tue Aug 3 06:55:27 UTC 2021

a/libcgroup-0.41-i586-10.txz: Rebuilt.

Added LANG=C to the build script.

ap/diffutils-3.8-i586-1.txz: Upgraded.

d/re2c-2.2-i586-1.txz: Upgraded.

d/rust-1.54.0-i686-2.txz: Rebuilt.

Move bash completions to /usr/share/bash-completion/completions/.

Thanks to Robby Workman.

kde/calligra-3.2.1-i586-10.txz: Rebuilt.

Recompiled against poppler-21.08.0.

kde/cantor-21.04.3-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against poppler-21.08.0.

kde/kfilemetadata-5.84.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against poppler-21.08.0.

kde/kile-2.9.93-i586-10.txz: Rebuilt.

Recompiled against poppler-21.08.0.

kde/kitinerary-21.04.3-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against poppler-21.08.0.

kde/krita-4.4.5-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against poppler-21.08.0.

kde/okular-21.04.3-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against poppler-21.08.0.

l/jasper-2.0.33-i586-1.txz: Upgraded.

l/poppler-21.08.0-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

l/python-charset-normalizer-2.0.4-i586-1.txz: Upgraded.

n/libmbim-1.26.0-i586-1.txz: Upgraded.

x/libXfont2-2.0.5-i586-1.txz: Upgraded.

x/libXft-2.3.4-i586-1.txz: Upgraded.

x/xeyes-1.2.0-i586-1.txz: Upgraded.

x/xorg-cf-files-1.0.7-i586-1.txz: Upgraded.

x/xwd-1.0.8-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/mousepad-0.5.6-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sat Jul 31 17:52:38 UTC 2021

a/btrfs-progs-5.13.1-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-5.13.7-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.13.7_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.13.7-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.13.7_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.13.7-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.13.7_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.13.7_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/python-pip-21.2.2-i586-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.13.7_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.13.7-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Fri Jul 30 18:19:26 UTC 2021

d/rust-1.54.0-i686-1.txz: Upgraded.

n/fetchmail-6.4.20-i586-1.txz: Upgraded.

n/php-7.4.22-i586-1.txz: Upgraded.

x/mesa-21.1.6-i586-1.txz: Upgraded.

x/xf86-video-amdgpu-21.0.0-i586-1.txz: Upgraded.

x/xorg-server-1.20.13-i586-1.txz: Upgraded.

x/xorg-server-xephyr-1.20.13-i586-1.txz: Upgraded.

x/xorg-server-xnest-1.20.13-i586-1.txz: Upgraded.

x/xorg-server-xvfb-1.20.13-i586-1.txz: Upgraded.

extra/php8/php8-8.0.9-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Wed Jul 28 22:48:44 UTC 2021

a/e2fsprogs-1.46.3-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-5.13.6-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.13.6_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.13.6-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.13.6_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.13.6-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.13.6_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/libblockdev-2.26-i586-1.txz: Upgraded.

ap/vim-8.2.3238-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.13.6_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.13.6_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/libgnt-2.14.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/pulseaudio-15.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/ipset-7.14-i586-1.txz: Upgraded.

xap/vim-gvim-8.2.3238-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.13.6-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Tue Jul 27 21:12:53 UTC 2021

a/sysvinit-scripts-15.0-noarch-4.txz: Rebuilt.

rc.S: Change /var/run to be a symlink to /run rather than bind mounted.

This works around an issue with solid-5.84.0. While there is a patch

available for solid, it's probably best to handle the legacy /var/run

location in the same way that most other distributions do.

Unfortunately, this change needs to be made at boot time before /var/run

would be mounted, so a reboot will be required. Make sure that the new

/etc/rc.d/rc.S.new is moved to /etc/rc.d/rc.S before rebooting.

Thanks to ZhaoLin1457.

ap/sudo-1.9.7p2-i586-1.txz: Upgraded.

d/cmake-3.21.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/bluedevil-5.22.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/breeze-5.22.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/breeze-grub-5.22.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/breeze-gtk-5.22.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/drkonqi-5.22.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kactivitymanagerd-5.22.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kde-cli-tools-5.22.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kde-gtk-config-5.22.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdecoration-5.22.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdeplasma-addons-5.22.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kgamma5-5.22.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/khotkeys-5.22.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kinfocenter-5.22.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmenuedit-5.22.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kscreen-5.22.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kscreenlocker-5.22.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksshaskpass-5.22.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksystemstats-5.22.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwallet-pam-5.22.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwayland-integration-5.22.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwayland-server-5.22.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwin-5.22.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwrited-5.22.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/layer-shell-qt-5.22.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkscreen-5.22.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libksysguard-5.22.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/milou-5.22.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/oxygen-5.22.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-browser-integration-5.22.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-desktop-5.22.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-disks-5.22.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-firewall-5.22.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-integration-5.22.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-nm-5.22.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-pa-5.22.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-sdk-5.22.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-systemmonitor-5.22.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-vault-5.22.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-workspace-5.22.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-workspace-wallpapers-5.22.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/polkit-kde-agent-1-5.22.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/powerdevil-5.22.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/qqc2-breeze-style-5.22.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/sddm-kcm-5.22.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/systemsettings-5.22.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/xdg-desktop-portal-kde-5.22.4-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Tue Jul 27 00:50:16 UTC 2021

a/kernel-generic-5.13.5-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.13.5_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.13.5-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.13.5_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.13.5-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.13.5_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.13.5_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/python-pip-21.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.13.5_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/gtk+3-3.24.30-i586-1.txz: Upgraded.

n/iputils-20210722-i586-1.txz: Upgraded.

n/krb5-1.19.2-i586-1.txz: Upgraded.

n/postfix-3.6.2-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.13.5-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Thu Jul 22 19:23:58 UTC 2021

a/util-linux-2.37.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/libidn-1.38-i586-1.txz: Upgraded.

n/bind-9.16.19-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-firefox-90.0.2-i686-1.txz: Upgraded.

This is a bugfix release.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/90.0.2/releasenotes/

xap/seamonkey-2.53.8.1-i686-1.txz: Upgraded.

This update contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.seamonkey-project.org/releases/seamonkey2.53.8.1

(* Security fix *)

+--------------------------+

Wed Jul 21 18:16:58 UTC 2021

a/mcelog-178-i586-1.txz: Upgraded.

l/dbus-python-1.2.18-i586-1.txz: Upgraded.

n/curl-7.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes security issues:

CURLOPT_SSLCERT mixup with Secure Transport

TELNET stack contents disclosure again

Bad connection reuse due to flawed path name checks

Metalink download sends credentials

Wrong content via metalink not discarded

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-22926

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-22925

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-22924

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-22923

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-22922

(* Security fix *)

+--------------------------+

Wed Jul 21 05:30:44 UTC 2021

a/kernel-generic-5.13.4-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.13.4_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.13.4-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.13.4_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.13.4-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.13.4_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.13.4_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.13.4_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/tdb-1.4.5-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.13.4-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Tue Jul 20 19:04:14 UTC 2021

a/kernel-firmware-20210719_168452e-noarch-1.txz: Upgraded.

d/python-setuptools-57.4.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/strace-5.13-i586-1.txz: Upgraded.

l/freetype-2.11.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/libidn2-2.3.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/libuv-1.42.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/pipewire-0.3.32-i586-1.txz: Upgraded.

xap/gparted-1.3.1-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Tue Jul 20 05:39:14 UTC 2021

a/kernel-generic-5.13.3-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.13.3_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.13.3-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.13.3_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.13.3-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.13.3_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.13.3_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.13.3_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-firefox-90.0.1-i686-1.txz: Upgraded.

This is a bugfix release.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/90.0.1/releasenotes/

extra/linux-5.13.3-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Mon Jul 19 03:31:08 UTC 2021

d/meson-0.59.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/python-setuptools-57.3.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.1.0_4-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-charset-normalizer-2.0.3-i586-1.txz: Upgraded.

n/nghttp2-1.44.0-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sat Jul 17 17:55:10 UTC 2021

Happy 28th birthday, Slackware! :-)

a/aaa_base-15.0-i586-1.txz: Upgraded.

Bump version numbers in /etc/os-release and /etc/slackware-version.

Not quite ready to freeze things for a release candidate, but getting there.

Initial email to root still needs a refresh.

a/kernel-firmware-20210716_b7c134f-noarch-1.txz: Upgraded.

x/ibus-m17n-1.4.6-i586-1.txz: Upgraded.

x/ibus-table-1.13.3-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Fri Jul 16 18:53:33 UTC 2021

a/mkinitrd-1.4.11-i586-25.txz: Rebuilt.

Abort if a temporary directory cannot be created, otherwise the contents of

the current directory could be destroyed. Thanks to Andypoo.

d/Cython-0.29.24-i586-1.txz: Upgraded.

l/libedit-20210714_3.1-i586-1.txz: Upgraded.

x/libwacom-1.11-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Thu Jul 15 22:37:59 UTC 2021

d/cmake-3.21.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/python-setuptools-57.2.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktexteditor-5.84.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled to use editorconfig-core-c-0.12.5. Thanks to Heinz Wiesinger.

l/editorconfig-core-c-0.12.5-i586-1.txz: Added.

Thanks to David Demelier.

l/python-charset-normalizer-2.0.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/talloc-2.3.3-i586-1.txz: Upgraded.

l/tdb-1.4.4-i586-1.txz: Upgraded.

l/tevent-0.11.0-i586-1.txz: Upgraded.

x/mesa-21.1.5-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Wed Jul 14 17:57:37 UTC 2021

a/kernel-generic-5.13.2-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.13.2_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.13.2-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.13.2_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.13.2-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.13.2_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.13.2_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.13.2_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

xap/gnuchess-6.2.9-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-thunderbird-78.12.0-i686-1.txz: Upgraded.

This release contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/78.12.0/releasenotes/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-30/

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-29969

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-29970

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-30547

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-29976

(* Security fix *)

extra/linux-5.13.2-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Tue Jul 13 20:51:28 UTC 2021

xap/seamonkey-2.53.8-i686-2.txz: Rebuilt.

Fixed desktop files changing Terminal=0 to Terminal=false. Thanks to marav.

+--------------------------+

Tue Jul 13 19:31:54 UTC 2021

a/btrfs-progs-5.13-i586-1.txz: Upgraded.

kde/minuet-21.04.3-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against fluidsynth-2.2.2.

l/fluidsynth-2.2.2-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

l/mozjs78-78.12.0esr-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-charset-normalizer-2.0.1-i586-1.txz: Added.

Needed by python-requests-2.26.0.

l/python-idna-3.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-requests-2.26.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/mutt-2.1.1-i586-1.txz: Upgraded.

n/samba-4.14.6-i586-1.txz: Upgraded.

xap/audacious-plugins-4.1-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against fluidsynth-2.2.2.

+--------------------------+

Mon Jul 12 19:17:02 UTC 2021

ap/mpg123-1.28.2-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-firefox-90.0-i686-1.txz: Upgraded.

This release contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/90.0/releasenotes/

(* Security fix *)

+--------------------------+

Sun Jul 11 18:23:51 UTC 2021

a/kernel-generic-5.12.16-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.12.16_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.12.16-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.12.16_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.12.16-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.12.16_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/less-590-i586-1.txz: Upgraded.

a/os-prober-1.79-i586-1.txz: Upgraded.

ap/vim-8.2.3150-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.12.16_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.12.16_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

kde/digikam-7.3.0-i586-1.txz: Upgraded.

xap/vim-gvim-8.2.3150-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.12.16-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Sat Jul 10 18:45:01 UTC 2021

kde/attica-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/baloo-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/bluez-qt-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/breeze-icons-5.84.0-noarch-1.txz: Upgraded.

kde/extra-cmake-modules-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/frameworkintegration-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kactivities-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kactivities-stats-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kapidox-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/karchive-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kauth-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kbookmarks-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcalendarcore-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcmutils-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcodecs-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcompletion-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kconfig-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kconfigwidgets-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcontacts-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcoreaddons-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcrash-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdav-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdbusaddons-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdeclarative-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kded-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdelibs4support-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdesignerplugin-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdesu-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdewebkit-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdnssd-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdoctools-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kemoticons-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kfilemetadata-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kglobalaccel-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kguiaddons-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kholidays-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/khtml-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ki18n-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kiconthemes-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kidletime-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kimageformats-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kinit-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kio-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kirigami2-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kitemmodels-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kitemviews-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kjobwidgets-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kjs-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kjsembed-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmediaplayer-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knewstuff-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knotifications-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knotifyconfig-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpackage-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kparts-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpeople-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kplotting-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpty-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kquickcharts-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kross-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/krunner-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kservice-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktexteditor-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktextwidgets-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kunitconversion-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwallet-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwayland-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwidgetsaddons-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwindowsystem-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kxmlgui-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kxmlrpcclient-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/modemmanager-qt-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/networkmanager-qt-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/oxygen-icons5-5.84.0-noarch-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-framework-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/prison-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/purpose-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/qqc2-desktop-style-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/solid-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/sonnet-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/syndication-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/syntax-highlighting-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/threadweaver-5.84.0-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Fri Jul 9 19:26:44 UTC 2021

a/hwdata-0.349-noarch-1.txz: Upgraded.

ap/mpg123-1.28.1-i586-1.txz: Upgraded.

d/llvm-12.0.1-i586-1.txz: Upgraded.

d/mercurial-5.8.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/at-spi2-core-2.40.3-i586-1.txz: Upgraded.

l/harfbuzz-2.8.2-i586-1.txz: Upgraded.

n/ethtool-5.13-i586-1.txz: Upgraded.

x/xorg-server-1.20.12-i586-1.txz: Upgraded.

x/xorg-server-xephyr-1.20.12-i586-1.txz: Upgraded.

x/xorg-server-xnest-1.20.12-i586-1.txz: Upgraded.

x/xorg-server-xvfb-1.20.12-i586-1.txz: Upgraded.

x/xorg-server-xwayland-21.1.2-i586-1.txz: Upgraded.

xap/NetworkManager-openvpn-1.8.14-i586-1.txz: Upgraded.

xap/pidgin-2.14.6-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Fri Jul 9 03:14:33 UTC 2021

kde/akonadi-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-calendar-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-calendar-tools-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-contacts-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-import-wizard-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-mime-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-notes-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-search-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadiconsole-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akregator-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/analitza-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ark-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/artikulate-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/audiocd-kio-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/baloo-widgets-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/blinken-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/bomber-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/bovo-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/calendarsupport-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/cantor-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/cervisia-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/dolphin-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/dolphin-plugins-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/dragon-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/elisa-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/eventviews-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ffmpegthumbs-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/filelight-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/granatier-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/grantlee-editor-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/grantleetheme-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/gwenview-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/incidenceeditor-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/itinerary-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/juk-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/k3b-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kaddressbook-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kalarm-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kalarmcal-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kalgebra-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kalzium-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kamera-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kamoso-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kanagram-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kapman-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kapptemplate-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kate-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/katomic-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kbackup-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kblackbox-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kblocks-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kbounce-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kbreakout-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kbruch-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcachegrind-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcalc-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcalutils-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcharselect-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcolorchooser-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcron-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kde-dev-scripts-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kde-dev-utils-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdebugsettings-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdeconnect-kde-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdeedu-data-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdegraphics-mobipocket-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdegraphics-thumbnailers-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdenetwork-filesharing-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdenlive-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdepim-addons-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdepim-runtime-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdesdk-kioslaves-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdesdk-thumbnailers-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdf-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdialog-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdiamond-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/keditbookmarks-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kfind-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kfloppy-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kfourinline-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kgeography-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kget-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kgoldrunner-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kgpg-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/khangman-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/khelpcenter-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kidentitymanagement-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kig-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kigo-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/killbots-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kimagemapeditor-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kimap-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kio-extras-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kio-gdrive-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kipi-plugins-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kirigami-gallery-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kiriki-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kiten-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kitinerary-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kjumpingcube-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kldap-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kleopatra-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/klickety-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/klines-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmag-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmahjongg-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmail-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmail-account-wizard-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmailtransport-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmbox-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmime-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmines-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmix-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmousetool-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmouth-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmplot-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knavalbattle-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knetwalk-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knights-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knotes-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kolf-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kollision-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kolourpaint-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kompare-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/konqueror-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/konquest-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/konsole-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kontact-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kontactinterface-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kontrast-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/konversation-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kopeninghours-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kopete-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/korganizer-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kosmindoormap-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpat-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpimtextedit-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpkpass-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpmcore-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpublictransport-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kqtquickcharts-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/krdc-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kreversi-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/krfb-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kross-interpreters-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kruler-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kshisen-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksirk-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksmtp-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksnakeduel-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kspaceduel-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksquares-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksudoku-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksystemlog-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kteatime-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktimer-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktnef-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktorrent-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktouch-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kturtle-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kubrick-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwalletmanager-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwave-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwordquiz-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libgravatar-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkcddb-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkcompactdisc-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkdcraw-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkdegames-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkdepim-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkeduvocdocument-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkexiv2-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkgapi-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkipi-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkleo-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkmahjongg-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkomparediff2-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libksane-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libksieve-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libktorrent-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/lokalize-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/lskat-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/mailcommon-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/mailimporter-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/marble-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/markdownpart-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/mbox-importer-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/messagelib-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/minuet-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/okular-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/palapeli-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/parley-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/partitionmanager-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/picmi-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/pim-data-exporter-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/pim-sieve-editor-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/pimcommon-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/poxml-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/print-manager-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/rocs-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/spectacle-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/step-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/svgpart-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/sweeper-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/umbrello-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/yakuake-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/zeroconf-ioslave-21.04.3-i586-1.txz: Upgraded.

l/libuv-1.41.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/sip-4.19.25-i586-1.txz: Upgraded.

n/NetworkManager-1.28.2-i586-1.txz: Upgraded.

n/bluez-5.60-i586-1.txz: Upgraded.

n/getmail-6.18.3-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Wed Jul 7 20:50:57 UTC 2021

a/kernel-generic-5.12.15-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.12.15_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.12.15-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.12.15_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.12.15-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.12.15_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/libbytesize-2.6-i586-1.txz: Upgraded.

a/mcelog-177-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.12.15_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/ruby-3.0.2-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes bugs and security issues:

Trusting FTP PASV responses vulnerability in Net::FTP.

StartTLS stripping vulnerability in Net::IMAP.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-31810

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-32066

(* Security fix *)

k/kernel-source-5.12.15_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/python-pillow-8.3.1-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.12.15-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

testing/packages/linux-5.13.x/kernel-generic-5.13.1-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.13.x/kernel-generic-smp-5.13.1_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.13.x/kernel-headers-5.13.1_smp-x86-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.13.x/kernel-huge-5.13.1-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.13.x/kernel-huge-smp-5.13.1_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.13.x/kernel-modules-5.13.1-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.13.x/kernel-modules-smp-5.13.1_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.13.x/kernel-source-5.13.1_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Tue Jul 6 20:44:20 UTC 2021

ap/mc-4.8.26-i586-3.txz: Rebuilt.

Rebuilt with --enable-aspell. Thanks to Ressy and bassmadrigal.

ap/slackpkg-15.0.6-noarch-1.txz: Upgraded.

Fix getting gpg key on ARM ; use only www.slackware.com.

Remove support for Slackintosh project - it's dead, Jim.

Thanks to Robby Workman.

d/python-setuptools-57.1.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/bluedevil-5.22.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/breeze-5.22.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/breeze-grub-5.22.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/breeze-gtk-5.22.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/digikam-7.2.0-i586-4.txz: Rebuilt.

Recompiled against opencv-4.5.3.

kde/drkonqi-5.22.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kactivitymanagerd-5.22.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kde-cli-tools-5.22.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kde-gtk-config-5.22.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdecoration-5.22.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdeplasma-addons-5.22.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kgamma5-5.22.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/khotkeys-5.22.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kinfocenter-5.22.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kio-extras-21.04.2-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against kdsoap-2.0.0.

kde/kmenuedit-5.22.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kscreen-5.22.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kscreenlocker-5.22.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksshaskpass-5.22.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksystemstats-5.22.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwallet-pam-5.22.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwayland-integration-5.22.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwayland-server-5.22.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwin-5.22.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwrited-5.22.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/layer-shell-qt-5.22.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkscreen-5.22.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libksysguard-5.22.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/milou-5.22.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/oxygen-5.22.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-browser-integration-5.22.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-desktop-5.22.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-disks-5.22.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-firewall-5.22.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-integration-5.22.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-nm-5.22.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-pa-5.22.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-sdk-5.22.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-systemmonitor-5.22.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-vault-5.22.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-workspace-5.22.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-workspace-wallpapers-5.22.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/polkit-kde-agent-1-5.22.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/powerdevil-5.22.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/qqc2-breeze-style-5.22.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/sddm-kcm-5.22.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/systemsettings-5.22.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/xdg-desktop-portal-kde-5.22.3-i586-1.txz: Upgraded.

l/kdsoap-2.0.0-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

l/opencv-4.5.3-i586-1.txz: Upgraded.

Changed ABI.

n/getmail-6.18.1-i586-1.txz: Upgraded.

t/texlive-2021.210418-i586-1.txz: Upgraded.

Thanks to Johannes Schoepfer.

+--------------------------+

Sun Jul 4 18:14:23 UTC 2021

ap/texinfo-6.8-i586-1.txz: Upgraded.

l/pango-1.48.7-i586-1.txz: Upgraded.

l/poppler-21.07.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-packaging-21.0-i586-1.txz: Upgraded.

x/libdrm-2.4.107-i586-1.txz: Upgraded.

xap/seamonkey-2.53.8-i686-1.txz: Upgraded.

This update contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.seamonkey-project.org/releases/seamonkey2.53.8

(* Security fix *)

+--------------------------+

Fri Jul 2 21:05:49 UTC 2021

l/babl-0.1.88-i586-1.txz: Upgraded.

l/netpbm-10.95.00-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-pillow-8.3.0-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Thu Jul 1 18:15:40 UTC 2021

x/mesa-21.1.4-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Wed Jun 30 18:28:50 UTC 2021

a/kernel-generic-5.12.14-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.12.14_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.12.14-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.12.14_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.12.14-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.12.14_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.12.14_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.12.14_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/pango-1.48.6-i586-1.txz: Upgraded.

l/pipewire-0.3.31-i586-1.txz: Upgraded.

n/iproute2-5.13.0-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.12.14-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Wed Jun 30 03:45:31 UTC 2021

a/kernel-firmware-20210629_d79c267-noarch-1.txz: Upgraded.

ap/cups-2.3.3op2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/lokalize-21.04.2-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against hunspell-1.7.0.

kde/sonnet-5.83.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against hunspell-1.7.0.

l/enchant-2.3.0-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

l/gtkspell-2.0.16-i586-7.txz: Rebuilt.

Recompiled against enchant-2.3.0.

l/hunspell-1.7.0-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

l/python-urllib3-1.26.6-i586-2.txz: Rebuilt.

Don't build python2 version.

l/python2-module-collection-2.7.18-i586-4.txz: Rebuilt.

Upgraded to urllib3-1.25.11 for compatibility with requests.

Thanks to USUARIONUEVO.

l/qt5-5.15.2-i586-10.txz: Rebuilt.

Recompiled against hunspell-1.7.0.

n/php-7.4.21-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes bugs and security issues:

Core: SSRF bypass in FILTER_VALIDATE_URL.

PDO_Firebird: Stack buffer overflow in firebird_info_cb.

PDO_Firebird: SIGSEGV in firebird_handle_doer.

PDO_Firebird: SIGSEGV in firebird_stmt_execute.

PDO_Firebird: Crash while parsing blob data in firebird_fetch_blob.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-21705

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-21704

(* Security fix *)

xap/pan-0.146-i586-5.txz: Rebuilt.

Recompiled against enchant-2.3.0.

extra/php8/php8-8.0.8-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Mon Jun 28 18:40:09 UTC 2021

d/python-pip-21.1.3-i586-1.txz: Upgraded.

d/python3-3.9.6-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.1.0_2-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-urllib3-1.26.6-i586-1.txz: Upgraded.

n/gpgme-1.16.0-i586-1.txz: Upgraded.

x/glu-9.0.2-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.13.x/kernel-generic-5.13.0-i586-1.txz: Added.

testing/packages/linux-5.13.x/kernel-generic-smp-5.13.0_smp-i686-1.txz: Added.

testing/packages/linux-5.13.x/kernel-headers-5.13.0_smp-x86-1.txz: Added.

testing/packages/linux-5.13.x/kernel-huge-5.13.0-i586-1.txz: Added.

testing/packages/linux-5.13.x/kernel-huge-smp-5.13.0_smp-i686-1.txz: Added.

testing/packages/linux-5.13.x/kernel-modules-5.13.0-i586-1.txz: Added.

testing/packages/linux-5.13.x/kernel-modules-smp-5.13.0_smp-i686-1.txz: Added.

testing/packages/linux-5.13.x/kernel-source-5.13.0_smp-noarch-1.txz: Added.

+--------------------------+

Thu Jun 24 22:01:01 UTC 2021

kde/kmymoney-5.1.2-i586-1.txz: Upgraded.

n/gnupg2-2.2.28-i586-1.txz: Upgraded.

Probably best to revert to this version for now.

x/xf86-input-libinput-1.1.0-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Wed Jun 23 20:40:52 UTC 2021

a/dialog-1.3_20210621-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-5.12.13-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.12.13_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.12.13-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.12.13_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.12.13-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.12.13_smp-i686-1.txz: Upgraded.

ap/mariadb-10.5.11-i586-1.txz: Upgraded.

ap/vim-8.2.3038-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.12.13_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.12.13_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

kde/bluedevil-5.22.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/breeze-5.22.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/breeze-grub-5.22.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/breeze-gtk-5.22.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/drkonqi-5.22.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kactivitymanagerd-5.22.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kde-cli-tools-5.22.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kde-gtk-config-5.22.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdecoration-5.22.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdeplasma-addons-5.22.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kgamma5-5.22.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/khotkeys-5.22.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kinfocenter-5.22.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmenuedit-5.22.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kscreen-5.22.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kscreenlocker-5.22.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksshaskpass-5.22.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksystemstats-5.22.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwallet-pam-5.22.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwayland-integration-5.22.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwayland-server-5.22.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwin-5.22.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwrited-5.22.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/layer-shell-qt-5.22.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkscreen-5.22.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libksysguard-5.22.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/milou-5.22.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/oxygen-5.22.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-browser-integration-5.22.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-desktop-5.22.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-disks-5.22.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-firewall-5.22.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-integration-5.22.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-nm-5.22.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-pa-5.22.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-sdk-5.22.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-systemmonitor-5.22.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-vault-5.22.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-workspace-5.22.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-workspace-wallpapers-5.22.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/polkit-kde-agent-1-5.22.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/powerdevil-5.22.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/qqc2-breeze-style-5.22.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/sddm-kcm-5.22.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/systemsettings-5.22.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/xdg-desktop-portal-kde-5.22.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-firefox-89.0.2-i686-1.txz: Upgraded.

This is a bugfix release to fix occasional hangs with Software WebRender.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/89.0.2/releasenotes/

xap/vim-gvim-8.2.3038-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.12.13-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Tue Jun 22 18:39:30 UTC 2021

ap/man-pages-5.12-noarch-1.txz: Upgraded.

d/cmake-3.20.5-i586-1.txz: Upgraded.

d/parallel-20210622-noarch-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.1.0_1-i586-1.txz: Upgraded.

l/libcap-2.51-i586-1.txz: Upgraded.

n/gnupg2-2.3.1-i586-1.txz: Upgraded.

x/libva-utils-2.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Mon Jun 21 18:26:35 UTC 2021

kde/kid3-3.8.7-i586-1.txz: Upgraded.

l/openexr-2.5.7-i586-1.txz: Upgraded.

n/dovecot-2.3.15-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes security issues:

Dovecot did not correctly escape kid and azp fields in JWT tokens. This may

be used to supply attacker controlled keys to validate tokens, if attacker

has local access.

On-path attacker could have injected plaintext commands before STARTTLS

negotiation that would be executed after STARTTLS finished with the client.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-29157

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-33515

(* Security fix *)

x/libva-2.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sat Jun 19 19:12:24 UTC 2021

ap/sqlite-3.36.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/libzip-1.8.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/polkit-qt-1-0.114.0-i586-1.txz: Upgraded.

x/mesa-21.1.3-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Fri Jun 18 20:33:08 UTC 2021

a/kernel-generic-5.12.12-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.12.12_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.12.12-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.12.12_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.12.12-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.12.12_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/upower-0.99.12-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.12.12_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/rust-1.53.0-i686-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.12.12_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

kde/kdeconnect-kde-21.04.2-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against pulseaudio-qt-1.3.

l/gdbm-1.20-i586-1.txz: Upgraded.

n/bind-9.16.18-i586-1.txz: Upgraded.

n/openvpn-2.5.3-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.12.12-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Wed Jun 16 18:32:47 UTC 2021

a/kernel-generic-5.12.11-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.12.11_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.12.11-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.12.11_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.12.11-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.12.11_smp-i686-1.txz: Upgraded.

ap/cups-filters-1.28.9-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.12.11_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.12.11_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/exiv2-0.27.4-i586-1.txz: Upgraded.

l/pcre-8.45-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.12.11-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Wed Jun 16 01:06:18 UTC 2021

a/grub-2.06-i586-2.txz: Rebuilt.

Don't use the -O2 compiler optimization as it causes an immediate reboot.

Thanks to kaott.

ap/nano-5.8-i586-1.txz: Upgraded.

d/opencl-headers-2021.04.29-noarch-1.txz: Upgraded.

Thanks to Heinz Wiesinger.

kde/bluedevil-5.22.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/breeze-5.22.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/breeze-grub-5.22.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/breeze-gtk-5.22.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/drkonqi-5.22.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kactivitymanagerd-5.22.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kde-cli-tools-5.22.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kde-gtk-config-5.22.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdecoration-5.22.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdeplasma-addons-5.22.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kgamma5-5.22.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/khotkeys-5.22.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kinfocenter-5.22.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmenuedit-5.22.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kscreen-5.22.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kscreenlocker-5.22.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksshaskpass-5.22.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksystemstats-5.22.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwallet-pam-5.22.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwayland-integration-5.22.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwayland-server-5.22.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwin-5.22.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwrited-5.22.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/layer-shell-qt-5.22.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkscreen-5.22.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libksysguard-5.22.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/milou-5.22.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/oxygen-5.22.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-browser-integration-5.22.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-desktop-5.22.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-disks-5.22.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-firewall-5.22.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-integration-5.22.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-nm-5.22.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-pa-5.22.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-sdk-5.22.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-systemmonitor-5.22.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-vault-5.22.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-workspace-5.22.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-workspace-wallpapers-5.22.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/polkit-kde-agent-1-5.22.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/powerdevil-5.22.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/qqc2-breeze-style-5.22.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/sddm-kcm-5.22.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/systemsettings-5.22.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/xdg-desktop-portal-kde-5.22.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/M2Crypto-0.38.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/libclc-12.0.0-i586-1.txz: Upgraded.

Thanks to Heinz Wiesinger.

l/spirv-llvm-translator-12.0.0-i586-1.txz: Added.

Needed by libclc. Thanks to Heinz Wiesinger.

n/getmail-6.17-i586-1.txz: Upgraded.

n/nfs-utils-2.5.4-i586-1.txz: Upgraded.

n/proftpd-1.3.7b-i586-1.txz: Upgraded.

x/fonttosfnt-1.2.2-i586-1.txz: Upgraded.

x/vulkan-sdk-1.2.176.1-i586-1.txz: Upgraded.

Thanks to Heinz Wiesinger.

xap/mozilla-firefox-89.0.1-i686-1.txz: Upgraded.

This release contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/89.0.1/releasenotes/

(* Security fix *)

+--------------------------+

Mon Jun 14 19:10:17 UTC 2021

ap/alsa-utils-1.2.5.1-i586-1.txz: Upgraded.

d/cmake-3.20.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/pulseaudio-qt-1.3-i586-1.txz: Upgraded.

l/alsa-lib-1.2.5.1-i586-1.txz: Upgraded.

n/bluez-5.59-i586-1.txz: Upgraded.

n/postfix-3.6.1-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sun Jun 13 19:27:08 UTC 2021

ap/sudo-1.9.7p1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/attica-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/baloo-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/bluez-qt-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/breeze-icons-5.83.0-noarch-1.txz: Upgraded.

kde/extra-cmake-modules-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/frameworkintegration-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kactivities-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kactivities-stats-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kapidox-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/karchive-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kauth-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kbookmarks-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcalendarcore-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcmutils-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcodecs-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcompletion-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kconfig-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kconfigwidgets-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcontacts-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcoreaddons-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcrash-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdav-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdbusaddons-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdeclarative-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kded-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdelibs4support-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdesignerplugin-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdesu-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdewebkit-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdnssd-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdoctools-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kemoticons-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kfilemetadata-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kglobalaccel-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kguiaddons-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kholidays-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/khtml-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ki18n-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kiconthemes-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kidletime-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kimageformats-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kinit-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kio-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kirigami2-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kitemmodels-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kitemviews-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kjobwidgets-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kjs-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kjsembed-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmediaplayer-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knewstuff-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knotifications-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knotifyconfig-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpackage-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kparts-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpeople-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kplotting-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpty-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kquickcharts-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kross-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/krunner-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kservice-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktexteditor-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktextwidgets-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kunitconversion-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwallet-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwayland-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwidgetsaddons-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwindowsystem-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kxmlgui-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kxmlrpcclient-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/modemmanager-qt-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/networkmanager-qt-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/oxygen-icons5-5.83.0-noarch-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-framework-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/prison-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/purpose-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/qqc2-desktop-style-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/solid-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/sonnet-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/syndication-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/syntax-highlighting-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/threadweaver-5.83.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.1.0_0-i586-1.txz: Upgraded.

n/mutt-2.1.0-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Fri Jun 11 19:09:59 UTC 2021

a/util-linux-2.37-i586-1.txz: Upgraded.

l/glib2-2.68.3-i586-1.txz: Upgraded.

l/mozilla-nss-3.67-i586-1.txz: Upgraded.

l/rubygem-asciidoctor-2.0.15-i586-1.txz: Added.

This is required to process the man pages for the util-linux build.

Thanks to Trevor D. Cook.

n/gnupg2-2.2.28-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Thu Jun 10 23:42:12 UTC 2021

a/gptfdisk-1.0.8-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-5.12.10-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.12.10_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.12.10-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.12.10_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.12.10-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.12.10_smp-i686-1.txz: Upgraded.

ap/sysstat-12.5.4-i586-1.txz: Upgraded.

ap/tmux-3.2a-i586-1.txz: Upgraded.

ap/vim-8.2.2971-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.12.10_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.12.10_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-calendar-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-calendar-tools-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-contacts-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-import-wizard-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-mime-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-notes-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-search-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadiconsole-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akregator-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/analitza-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ark-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/artikulate-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/audiocd-kio-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/baloo-widgets-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/blinken-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/bomber-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/bovo-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/calendarsupport-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/cantor-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/cervisia-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/dolphin-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/dolphin-plugins-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/dragon-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/elisa-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/eventviews-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ffmpegthumbs-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/filelight-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/granatier-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/grantlee-editor-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/grantleetheme-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/gwenview-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/incidenceeditor-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/itinerary-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/juk-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/k3b-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kaddressbook-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kalarm-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kalarmcal-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kalgebra-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kalzium-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kamera-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kamoso-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kanagram-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kapman-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kapptemplate-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kate-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/katomic-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kbackup-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kblackbox-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kblocks-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kbounce-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kbreakout-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kbruch-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcachegrind-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcalc-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcalutils-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcharselect-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcolorchooser-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcron-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kde-dev-scripts-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kde-dev-utils-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdebugsettings-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdeconnect-kde-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdeedu-data-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdegraphics-mobipocket-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdegraphics-thumbnailers-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdenetwork-filesharing-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdenlive-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdepim-addons-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdepim-runtime-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdesdk-kioslaves-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdesdk-thumbnailers-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdf-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdialog-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdiamond-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/keditbookmarks-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kfind-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kfloppy-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kfourinline-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kgeography-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kget-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kgoldrunner-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kgpg-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/khangman-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/khelpcenter-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kidentitymanagement-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kig-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kigo-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/killbots-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kimagemapeditor-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kimap-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kio-extras-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kio-gdrive-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kipi-plugins-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kirigami-gallery-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kiriki-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kiten-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kitinerary-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kjumpingcube-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kldap-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kleopatra-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/klickety-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/klines-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmag-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmahjongg-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmail-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmail-account-wizard-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmailtransport-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmbox-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmime-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmines-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmix-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmousetool-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmouth-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmplot-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knavalbattle-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knetwalk-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knights-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knotes-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kolf-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kollision-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kolourpaint-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kompare-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/konqueror-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/konquest-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/konsole-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kontact-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kontactinterface-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kontrast-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/konversation-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kopeninghours-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kopete-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/korganizer-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kosmindoormap-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpat-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpimtextedit-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpkpass-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpmcore-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpublictransport-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kqtquickcharts-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/krdc-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kreversi-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/krfb-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kross-interpreters-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kruler-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kshisen-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksirk-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksmtp-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksnakeduel-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kspaceduel-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksquares-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksudoku-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksystemlog-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kteatime-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktimer-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktnef-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktorrent-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktouch-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kturtle-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kubrick-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwalletmanager-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwave-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwordquiz-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libgravatar-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkcddb-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkcompactdisc-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkdcraw-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkdegames-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkdepim-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkeduvocdocument-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkexiv2-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkgapi-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkipi-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkleo-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkmahjongg-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkomparediff2-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libksane-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libksieve-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libktorrent-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/lokalize-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/lskat-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/mailcommon-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/mailimporter-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/marble-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/markdownpart-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/mbox-importer-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/messagelib-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/minuet-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/okular-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/palapeli-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/parley-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/partitionmanager-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/picmi-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/pim-data-exporter-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/pim-sieve-editor-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/pimcommon-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/poxml-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/print-manager-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/rocs-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/spectacle-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/step-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/svgpart-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/sweeper-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/umbrello-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/yakuake-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/zeroconf-ioslave-21.04.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/fuse3-3.10.4-i586-1.txz: Upgraded.

l/libpcap-1.10.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/pipewire-0.3.30-i586-1.txz: Upgraded.

n/libksba-1.6.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/tcpdump-4.99.1-i586-1.txz: Upgraded.

xap/vim-gvim-8.2.2971-i586-1.txz: Upgraded.

xap/xscreensaver-6.01-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.12.10-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Wed Jun 9 18:59:30 UTC 2021

a/dialog-1.3_20210530-i586-1.txz: Upgraded.

a/grub-2.06-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-firmware-20210609_0f66b74-noarch-1.txz: Upgraded.

d/gcc-10.3.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Applied upstream patches to address the regressions noted in PR100101 and

PR100102. Thanks to eduardr.

d/gcc-brig-10.3.0-i586-2.txz: Rebuilt.

d/gcc-g++-10.3.0-i586-2.txz: Rebuilt.

d/gcc-gdc-10.3.0-i586-2.txz: Rebuilt.

d/gcc-gfortran-10.3.0-i586-2.txz: Rebuilt.

d/gcc-gnat-10.3.0-i586-2.txz: Rebuilt.

d/gcc-go-10.3.0-i586-2.txz: Rebuilt.

d/gcc-objc-10.3.0-i586-2.txz: Rebuilt.

d/meson-0.58.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/bluedevil-5.22.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/breeze-5.22.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/breeze-grub-5.22.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/breeze-gtk-5.22.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/drkonqi-5.22.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kactivitymanagerd-5.22.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kde-cli-tools-5.22.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kde-gtk-config-5.22.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdecoration-5.22.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdeplasma-addons-5.22.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kgamma5-5.22.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/khotkeys-5.22.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kinfocenter-5.22.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmenuedit-5.22.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/krita-4.4.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kscreen-5.22.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kscreenlocker-5.22.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksshaskpass-5.22.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksysguard-5.22.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksystemstats-5.22.0-i586-1.txz: Added.

kde/kwallet-pam-5.22.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwayland-integration-5.22.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwayland-server-5.22.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwin-5.22.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwrited-5.22.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/latte-dock-0.9.12-i586-1.txz: Upgraded.

kde/layer-shell-qt-5.22.0-i586-1.txz: Added.

kde/libkscreen-5.22.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libksysguard-5.22.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/milou-5.22.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/oxygen-5.22.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-browser-integration-5.22.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-desktop-5.22.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-disks-5.22.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-firewall-5.22.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-integration-5.22.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-nm-5.22.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-pa-5.22.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-sdk-5.22.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-systemmonitor-5.22.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-vault-5.22.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-workspace-5.22.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-workspace-wallpapers-5.22.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/polkit-kde-agent-1-5.22.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/powerdevil-5.22.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/qqc2-breeze-style-5.22.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/sddm-kcm-5.22.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/systemsettings-5.22.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/xdg-desktop-portal-kde-5.22.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/alsa-lib-1.2.5-i586-3.txz: Rebuilt.

Apply upstream patches to fix device detection. Thanks to USUARIONUEVO.

l/libiodbc-3.52.15-i586-1.txz: Upgraded.

n/sshfs-3.7.2-i586-1.txz: Upgraded.

n/wpa_supplicant-2.9-i586-7.txz: Rebuilt.

Support WPA3 and add some more options from the defconfig included in the

source to Slackware's config file. Thanks to ArTourter.

x/xkeyboard-config-2.33-noarch-1.txz: Upgraded.

x/xterm-368-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/xfce4-settings-4.16.2-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Mon Jun 7 18:53:49 UTC 2021

Hey folks! Sorry about the delay in getting this batch out but I had other

distractions going on here last week that prevented getting this one wrapped

up. Anyway, probably the highlight of this update set is that we've decided

to abandon the 5.10 LTS kernel in favor of following the latest one. We've

never really had a policy that required LTS in a stable release although that

is how it has been done for years, but based on comments from the Slackware

community it seems like 5.10 LTS isn't getting a lot of love and lacks

hardware support that people need now. Conversely, the reports on 5.12 have

been almost entirely positive, so we're going to provide what we think is the

best available kernel. It's unlikely that we'll see another LTS prior to

release, so the plan for maintenance is to keep following the latest kernels

as needed for security purposes. If that means we have to jump to a new branch

while supporting the stable release, we'll start the kernel out in testing

first until we've had some feedback that it's safe to move it to the patches

directory. Sooner or later we will end up on an LTS kernel again, and at that

point we'll just roll with that one. Feel free to comment (or complain) about

this plan on LQ... I'll be curious to see what people think. Anyway, enjoy!

a/hwdata-0.348-noarch-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-5.12.9-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.12.9_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.12.9-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.12.9_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.12.9-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.12.9_smp-i686-1.txz: Upgraded.

ap/ispell-3.4.04-i586-1.txz: Upgraded.

ap/mpg123-1.28.0-i586-1.txz: Upgraded.

ap/slackpkg-15.0.5-noarch-1.txz: Upgraded.

Add "--" option to "command cd" in bash completion file. (akinomyoga)

shell-completions/slackpkg.bash: add "show-changelog".

Import bash-completion file from upstream project.

Added the new-config actions for specific files. (Piter PUNK)

Harden slackpkg with respect to obtaining GPG key. (CRTS)

d/clisp-2.50_20191103_c26de7873-i586-5.txz: Rebuilt.

Upgraded to libffcall-2.3.

d/git-2.32.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.12.9_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/poke-1.3-i586-1.txz: Upgraded.

d/vala-0.52.4-i586-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.12.9_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

kde/calligra-3.2.1-i586-9.txz: Rebuilt.

Recompiled against poppler-21.06.1.

kde/cantor-21.04.1-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against poppler-21.06.1.

kde/digikam-7.2.0-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against imagemagick-7.0.11_14.

kde/kfilemetadata-5.82.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against poppler-21.06.1.

kde/kile-2.9.93-i586-9.txz: Rebuilt.

Recompiled against poppler-21.06.1.

kde/kitinerary-21.04.1-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against poppler-21.06.1.

kde/krita-4.4.3-i586-5.txz: Rebuilt.

Recompiled against poppler-21.06.1.

kde/okular-21.04.1-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against poppler-21.06.1.

l/alsa-lib-1.2.5-i586-2.txz: Rebuilt.

Account for unexpected packing of the conf file tarballs. We'll see if this

is enough to make things work well again.

l/at-spi2-core-2.40.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/dvdauthor-0.7.2-i586-5.txz: Rebuilt.

Recompiled against imagemagick-7.0.11_14.

l/libogg-1.3.5-i586-1.txz: Upgraded.

l/librsvg-2.50.7-i586-1.txz: Upgraded.

l/pipewire-0.3.29-i586-1.txz: Upgraded.

l/polkit-0.119-i586-1.txz: Upgraded.

This update includes a mitigation for local privilege escalation using

polkit_system_bus_name_get_creds_sync().

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-3560

(* Security fix *)

l/poppler-21.06.1-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

l/pycairo-1.20.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/qca-2.3.3-i586-1.txz: Upgraded.

l/vte-0.64.2-i586-1.txz: Upgraded.

n/epic5-2.1.5-i586-1.txz: Upgraded.

n/httpd-2.4.48-i586-1.txz: Upgraded.

This release contains security fixes and improvements.

mod_http2: Fix a potential NULL pointer dereference.

Unexpected <Location> section matching with 'MergeSlashes OFF'.

mod_auth_digest: possible stack overflow by one nul byte while validating

the Digest nonce.

mod_session: Fix possible crash due to NULL pointer dereference, which

could be used to cause a Denial of Service with a malicious backend

server and SessionHeader.

mod_session: Fix possible crash due to NULL pointer dereference, which

could be used to cause a Denial of Service.

mod_proxy_http: Fix possible crash due to NULL pointer dereference, which

could be used to cause a Denial of Service.

mod_proxy_wstunnel, mod_proxy_http: Handle Upgradable protocols end-to-end

negotiation.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-31618

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-30641

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-35452

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-26691

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-26690

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-13950

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-17567

(* Security fix *)

n/libmbim-1.24.8-i586-1.txz: Upgraded.

n/libqmi-1.28.6-i586-1.txz: Upgraded.

n/nettle-3.7.3-i586-1.txz: Upgraded.

n/openldap-2.4.59-i586-1.txz: Upgraded.

n/p11-kit-0.24.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/php-7.4.20-i586-1.txz: Upgraded.

n/vsftpd-3.0.4-i586-1.txz: Upgraded.

n/whois-5.5.10-i586-1.txz: Upgraded.

x/libX11-1.7.2-i586-1.txz: Upgraded.

This is a bug fix release, correcting a regression introduced by and

improving the checks from the fix for CVE-2021-31535.

x/libinput-1.18.0-i586-1.txz: Upgraded.

x/mesa-21.1.2-i586-1.txz: Upgraded.

xap/blueman-2.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

xap/gnuplot-5.4.2-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-thunderbird-78.11.0-i686-1.txz: Upgraded.

This release contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/78.11.0/releasenotes/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-26/

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-29964

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-29967

(* Security fix *)

xap/pidgin-2.14.5-i586-1.txz: Upgraded.

xap/xine-lib-1.2.11-i586-6.txz: Rebuilt.

Recompiled against poppler-21.06.1.

extra/bash-completion/bash-completion-2.11-noarch-2.txz: Rebuilt.

Removed the slackpkg completion file.

extra/linux-5.12.9-nosmp-sdk/*: Upgraded.

extra/php8/php8-8.0.7-i586-1.txz: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Tue Jun 1 18:41:29 UTC 2021

l/gsl-2.7-i586-1.txz: Upgraded.

l/mozjs78-78.11.0esr-i586-1.txz: Upgraded.

n/samba-4.14.5-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Mon May 31 23:21:18 UTC 2021

ap/alsa-utils-1.2.5-i586-1.txz: Upgraded.

ap/ispell-3.4.03-i586-1.txz: Upgraded.

d/m4-1.4.19-i586-1.txz: Upgraded.

l/alsa-lib-1.2.5-i586-1.txz: Upgraded.

l/alsa-plugins-1.2.5-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.11_14-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

l/libedit-20210522_3.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-certifi-2021.5.30-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-firefox-89.0-i686-1.txz: Upgraded.

This is a bugfix release.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/89.0/releasenotes/

+--------------------------+

Sat May 29 17:36:51 UTC 2021

n/dhcp-4.4.2_P1-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes a security issue:

Corrected a buffer overwrite possible when parsing hexadecimal

literals with more than 1024 octets. Reported by Jon Franklin from Dell,

and also by Pawel Wieczorkiewicz from Amazon Web Services. [Gitlab #182]

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-25217

(* Security fix *)

+--------------------------+

Fri May 28 19:26:15 UTC 2021

a/cryptsetup-2.3.6-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-5.10.41-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.10.41_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.10.41-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.10.41_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.10.41-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.10.41_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/cmake-3.20.3-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.10.41_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.10.41_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/mozilla-nss-3.66-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.10.41-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-generic-5.12.8-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-generic-smp-5.12.8_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-headers-5.12.8_smp-x86-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-huge-5.12.8-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-huge-smp-5.12.8_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-modules-5.12.8-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-modules-smp-5.12.8_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-source-5.12.8_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Thu May 27 18:50:50 UTC 2021

a/aaa_libraries-15.0-i586-7.txz: Rebuilt.

Upgraded: libcap.so.2.50, libelf-0.185.so, libzstd.so.1.5.0,

libexpat.so.1.8.1, libglib-2.0.so.0.6800.2, libgmodule-2.0.so.0.6800.2,

libgobject-2.0.so.0.6800.2, libgthread-2.0.so.0.6800.2, libidn.so.12.6.2,

libisl.so.23.1.0, libpcre2-8.so.0.10.2, libtiff.so.5.7.0, libtiffxx.so.5.7.0.

ap/mariadb-10.5.10-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against pcre2-10.37.

ap/vim-8.2.2891-i586-1.txz: Upgraded.

l/netpbm-10.94.05-i586-1.txz: Upgraded.

l/pcre2-10.37-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

xap/vim-gvim-8.2.2891-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Wed May 26 20:00:32 UTC 2021

a/kernel-generic-5.10.40-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.10.40_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.10.40-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.10.40_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.10.40-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.10.40_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.10.40_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.10.40_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/librsvg-2.50.6-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-urllib3-1.26.5-i586-1.txz: Upgraded.

n/ca-certificates-20210526-noarch-1.txz: Upgraded.

This update provides the latest CA certificates to check for the

authenticity of SSL connections.

n/curl-7.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes security issues:

schannel cipher selection surprise

TELNET stack contents disclosure

TLS session caching disaster

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-22297

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-22298

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-22901

(* Security fix *)

n/net-snmp-5.9.1-i586-1.txz: Upgraded.

n/nftables-0.9.9-i586-1.txz: Upgraded.

x/libinput-1.17.3-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.10.40-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-generic-5.12.7-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-generic-smp-5.12.7_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-headers-5.12.7_smp-x86-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-huge-5.12.7-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-huge-smp-5.12.7_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-modules-5.12.7-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-modules-smp-5.12.7_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-source-5.12.7_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Tue May 25 18:01:05 UTC 2021

a/xfsprogs-5.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/libcap-2.50-i586-1.txz: Upgraded.

l/libqalculate-3.19.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/gnutls-3.6.16-i586-1.txz: Upgraded.

Fixed potential miscalculation of ECDSA/EdDSA code backported from Nettle.

In GnuTLS, as long as it is built and linked against the fixed version of

Nettle, this only affects GOST curves. [CVE-2021-20305]

Fixed potential use-after-free in sending "key_share" and "pre_shared_key"

extensions. When sending those extensions, the client may dereference a

pointer no longer valid after realloc. This happens only when the client

sends a large Client Hello message, e.g., when HRR is sent in a resumed

session previously negotiated large FFDHE parameters, because the initial

allocation of the buffer is large enough without having to call realloc

(#1151). [GNUTLS-SA-2021-03-10, CVSS: low]

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-20305

(* Security fix *)

n/libnftnl-1.2.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/links-2.23-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sun May 23 19:31:03 UTC 2021

a/mcelog-176-i586-2.txz: Rebuilt.

Fixed size syntax in logrotate config file. Thanks to ecd102.

d/parallel-20210522-noarch-1.txz: Upgraded.

d/python-pip-21.1.2-i586-1.txz: Upgraded.

d/python-setuptools-57.0.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/elfutils-0.185-i586-1.txz: Upgraded.

l/expat-2.4.1-i586-1.txz: Upgraded.

This update provides new mitigations against the "billion laughs" denial

of service attack.

For more information, see:

https://github.com/libexpat/libexpat/blob/R_2_4_1/expat/Changes

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2013-0340

(* Security fix *)

l/imagemagick-7.0.11_13-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against perl-5.34.0.

n/httpd-2.4.46-i586-4.txz: Rebuilt.

Fixed size syntax in logrotate config file. Thanks to ecd102.

+--------------------------+

Sat May 22 19:25:09 UTC 2021

a/kernel-generic-5.10.39-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.10.39_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.10.39-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.10.39_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.10.39-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.10.39_smp-i686-1.txz: Upgraded.

ap/slackpkg-15.0.3-noarch-1.txz: Upgraded.

Fixed 'continue' error message. Thanks to dive.

d/kernel-headers-5.10.39_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.10.39_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/libsigc++-2.10.7-i586-1.txz: Upgraded.

x/libepoxy-1.5.8-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.10.39-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-generic-5.12.6-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-generic-smp-5.12.6_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-headers-5.12.6_smp-x86-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-huge-5.12.6-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-huge-smp-5.12.6_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-modules-5.12.6-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-modules-smp-5.12.6_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-source-5.12.6_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Fri May 21 19:33:21 UTC 2021

a/exfatprogs-1.1.2-i586-1.txz: Upgraded.

a/kmod-29-i586-1.txz: Upgraded.

a/logrotate-3.18.1-i586-1.txz: Upgraded.

a/pkgtools-15.0-noarch-41.txz: Rebuilt.

installpkg, upgradepkg: skip the install script when doing upgradepkg's

pre-install. In cases where the script operations are expensive this can

nearly double the speed of upgrading a package. Thanks to Stuart Winter.

ap/texinfo-6.7-i586-5.txz: Rebuilt.

Recompiled against perl-5.34.0.

ap/vim-8.2.2876-i586-1.txz: Upgraded.

Compiled against perl-5.34.0.

d/perl-5.34.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/sassc-3.6.2-i586-1.txz: Upgraded.

d/subversion-1.14.1-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against perl-5.34.0.

l/libsass-3.6.5-i586-1.txz: Upgraded.

l/libsigc++3-3.0.7-i586-1.txz: Upgraded.

n/bind-9.16.16-i586-1.txz: Upgraded.

n/epic5-2.1.4-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against perl-5.34.0.

n/irssi-1.2.3-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against perl-5.34.0.

n/libndp-1.8-i586-1.txz: Upgraded.

n/net-snmp-5.9-i586-6.txz: Rebuilt.

Recompiled against perl-5.34.0.

n/ntp-4.2.8p15-i586-8.txz: Rebuilt.

Recompiled against perl-5.34.0.

n/openldap-2.4.58-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against perl-5.34.0.

x/mesa-21.1.1-i586-1.txz: Upgraded.

xap/hexchat-2.14.3-i586-8.txz: Rebuilt.

Recompiled against perl-5.34.0.

xap/rxvt-unicode-9.26-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against perl-5.34.0.

xap/vim-gvim-8.2.2876-i586-1.txz: Upgraded.

Compiled against perl-5.34.0.

+--------------------------+

Wed May 19 21:05:00 UTC 2021

a/kernel-firmware-20210518_f846292-noarch-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-5.10.38-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.10.38_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.10.38-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.10.38_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.10.38-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.10.38_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.10.38_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.10.38_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.11_13-i586-1.txz: Upgraded.

l/pango-1.48.5-i586-1.txz: Upgraded.

l/pipewire-0.3.28-i586-1.txz: Upgraded.

Config files are now installed in the data dir, system overrides

in /etc/pipewire and $HOME are checked first.

x/libX11-1.7.1-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes missing request length checks in libX11 that can lead to

the emission of extra X protocol requests to the X server.

For more information, see:

https://lists.x.org/archives/xorg-announce/2021-May/003088.html

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-31535

(* Security fix *)

x/libdrm-2.4.106-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/xfce4-screenshooter-1.9.9-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.10.38-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-generic-5.12.5-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-generic-smp-5.12.5_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-headers-5.12.5_smp-x86-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-huge-5.12.5-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-huge-smp-5.12.5_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-modules-5.12.5-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-modules-smp-5.12.5_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-source-5.12.5_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Mon May 17 19:12:54 UTC 2021

l/libusb-compat-0.1.7-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-thunderbird-78.10.2-i686-1.txz: Upgraded.

This release contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/78.10.2/releasenotes/

(* Security fix *)

extra/fltk/fltk-1.3.6-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sun May 16 18:36:10 UTC 2021

a/dialog-1.3_20210509-i586-1.txz: Upgraded.

l/libidn-1.37-i586-1.txz: Upgraded.

l/netpbm-10.94.04-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sat May 15 18:09:18 UTC 2021

l/libxml2-2.9.12-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes a denial-of-service security issue.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-3541

(* Security fix *)

l/mozilla-nss-3.65-i586-1.txz: Upgraded.

l/zstd-1.5.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/libqmi-1.28.4-i586-1.txz: Upgraded.

xap/rxvt-unicode-9.26-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Fri May 14 19:59:26 UTC 2021

a/btrfs-progs-5.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-5.10.37-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.10.37_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.10.37-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.10.37_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.10.37-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.10.37_smp-i686-1.txz: Upgraded.

ap/lxc-2.0.11_fad08f383-i586-8.txz: Rebuilt.

Add some additional required packages, run ldconfig inside the rootfs,

update the slackpkg.conf, and account for changed hostname handling.

Thanks to PiterPunk.

d/kernel-headers-5.10.37_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.10.37_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

n/getmail-6.16-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.10.37-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-generic-5.12.4-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-generic-smp-5.12.4_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-headers-5.12.4_smp-x86-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-huge-5.12.4-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-huge-smp-5.12.4_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-modules-5.12.4-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-modules-smp-5.12.4_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-source-5.12.4_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Fri May 14 02:38:35 UTC 2021

ap/vim-8.2.2850-i586-1.txz: Upgraded.

d/llvm-12.0.0-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

d/rust-1.52.1-i686-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-calendar-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-calendar-tools-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-contacts-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-import-wizard-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-mime-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-notes-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-search-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadiconsole-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akregator-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/analitza-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ark-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/artikulate-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/audiocd-kio-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/baloo-widgets-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/blinken-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/bomber-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/bovo-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/calendarsupport-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/cantor-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/cervisia-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/dolphin-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/dolphin-plugins-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/dragon-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/elisa-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/eventviews-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ffmpegthumbs-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/filelight-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/granatier-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/grantlee-editor-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/grantleetheme-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/gwenview-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/incidenceeditor-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/itinerary-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/juk-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/k3b-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kaddressbook-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kalarm-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kalarmcal-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kalgebra-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kalzium-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kamera-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kamoso-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kanagram-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kapman-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kapptemplate-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kate-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/katomic-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kbackup-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kblackbox-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kblocks-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kbounce-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kbreakout-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kbruch-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcachegrind-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcalc-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcalutils-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcharselect-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcolorchooser-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcron-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kde-dev-scripts-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kde-dev-utils-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdebugsettings-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdeconnect-kde-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdeedu-data-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdegraphics-mobipocket-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdegraphics-thumbnailers-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdenetwork-filesharing-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdenlive-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdepim-addons-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdepim-runtime-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdesdk-kioslaves-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdesdk-thumbnailers-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdevelop-5.6.2-i586-4.txz: Rebuilt.

Recompiled against llvm-12.0.0.

kde/kdf-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdialog-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdiamond-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/keditbookmarks-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kfind-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kfloppy-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kfourinline-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kgeography-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kget-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kgoldrunner-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kgpg-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/khangman-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/khelpcenter-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kidentitymanagement-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kig-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kigo-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/killbots-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kimagemapeditor-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kimap-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kio-extras-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kio-gdrive-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kipi-plugins-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kirigami-gallery-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kiriki-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kiten-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kitinerary-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kjumpingcube-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kldap-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kleopatra-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/klickety-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/klines-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmag-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmahjongg-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmail-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmail-account-wizard-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmailtransport-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmbox-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmime-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmines-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmix-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmousetool-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmouth-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmplot-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knavalbattle-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knetwalk-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knights-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knotes-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kolf-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kollision-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kolourpaint-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kompare-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/konqueror-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/konquest-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/konsole-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kontact-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kontactinterface-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kontrast-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/konversation-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kopeninghours-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kopete-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/korganizer-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kosmindoormap-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpat-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpimtextedit-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpkpass-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpmcore-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpublictransport-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kqtquickcharts-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/krdc-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kreversi-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/krfb-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kross-interpreters-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kruler-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kshisen-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksirk-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksmtp-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksnakeduel-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kspaceduel-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksquares-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksudoku-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksystemlog-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kteatime-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktimer-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktnef-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktorrent-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktouch-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kturtle-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kubrick-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwalletmanager-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwave-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwordquiz-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libgravatar-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkcddb-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkcompactdisc-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkdcraw-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkdegames-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkdepim-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkeduvocdocument-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkexiv2-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkgapi-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkipi-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkleo-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkmahjongg-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkomparediff2-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libksane-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libksieve-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libktorrent-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/lokalize-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/lskat-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/mailcommon-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/mailimporter-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/marble-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/markdownpart-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/mbox-importer-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/messagelib-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/minuet-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/okular-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/palapeli-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/parley-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/partitionmanager-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/picmi-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/pim-data-exporter-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/pim-sieve-editor-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/pimcommon-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/poxml-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/print-manager-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/rocs-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/spectacle-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/step-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/svgpart-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/sweeper-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/umbrello-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/yakuake-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/zeroconf-ioslave-21.04.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/libidn2-2.3.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/libtasn1-4.17.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/qt5-5.15.2-i586-9.txz: Rebuilt.

Recompiled against llvm-12.0.0.

x/egl-wayland-1.1.7-i586-1.txz: Upgraded.

x/mesa-21.1.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against llvm-12.0.0.

xap/vim-gvim-8.2.2850-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Wed May 12 19:02:20 UTC 2021

a/kernel-firmware-20210512_55d9649-noarch-1.txz: Upgraded.

a/sysklogd-2.2.3-i586-1.txz: Upgraded.

ap/sudo-1.9.7-i586-1.txz: Upgraded.

d/distcc-3.4-i586-1.txz: Upgraded.

n/rpcbind-1.2.6-i586-1.txz: Upgraded.

x/libXfixes-6.0.0-i586-1.txz: Upgraded.

x/mesa-21.1.0-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/mousepad-0.5.5-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-generic-5.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-generic-smp-5.12.3_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-headers-5.12.3_smp-x86-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-huge-5.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-huge-smp-5.12.3_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-modules-5.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-modules-smp-5.12.3_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-source-5.12.3_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Tue May 11 19:35:17 UTC 2021

a/btrfs-progs-5.12-i586-1.txz: Upgraded.

a/hdparm-9.62-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-5.10.36-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.10.36_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.10.36-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.10.36_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.10.36-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.10.36_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.10.36_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/meson-0.58.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Applied upstream fix for GNOME projects failing to build.

Some projects still require an adjustment to implicit_include_directories.

k/kernel-source-5.10.36_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/elfutils-0.184-i586-1.txz: Upgraded.

l/glib2-2.68.2-i586-1.txz: Upgraded.

n/libtirpc-1.3.2-i586-1.txz: Upgraded.

n/snownews-1.8-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.10.36-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Mon May 10 18:24:16 UTC 2021

ap/mpg123-1.27.2-i586-1.txz: Upgraded.

ap/qpdf-10.3.2-i586-1.txz: Upgraded.

d/ccache-4.3-i586-1.txz: Upgraded.

d/guile-3.0.7-i586-1.txz: Upgraded.

d/python-setuptools-56.2.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.11_12-i586-1.txz: Upgraded.

l/netpbm-10.94.03-i586-1.txz: Upgraded.

n/rp-pppoe-3.15-i586-1.txz: Upgraded.

xap/gnuchess-6.2.8-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sun May 9 02:37:17 UTC 2021

kde/attica-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/baloo-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/bluez-qt-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/breeze-icons-5.82.0-noarch-1.txz: Upgraded.

kde/extra-cmake-modules-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/frameworkintegration-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kactivities-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kactivities-stats-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kapidox-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/karchive-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kauth-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kbookmarks-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcalendarcore-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcmutils-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcodecs-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcompletion-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kconfig-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kconfigwidgets-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcontacts-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcoreaddons-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcrash-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdav-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdbusaddons-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdeclarative-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kded-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdelibs4support-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdesignerplugin-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdesu-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdewebkit-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdnssd-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdoctools-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kemoticons-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kfilemetadata-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kglobalaccel-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kguiaddons-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kholidays-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/khtml-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ki18n-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kiconthemes-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kidletime-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kimageformats-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kinit-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kio-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kirigami2-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kitemmodels-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kitemviews-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kjobwidgets-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kjs-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kjsembed-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmediaplayer-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knewstuff-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knotifications-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knotifyconfig-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpackage-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kparts-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpeople-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kplotting-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpty-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kquickcharts-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kross-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/krunner-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kservice-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktexteditor-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktextwidgets-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kunitconversion-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwallet-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwayland-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwidgetsaddons-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwindowsystem-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kxmlgui-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kxmlrpcclient-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/modemmanager-qt-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/networkmanager-qt-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/oxygen-icons5-5.82.0-noarch-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-framework-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/prison-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/purpose-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/qqc2-desktop-style-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/solid-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/sonnet-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/syndication-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/syntax-highlighting-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/threadweaver-5.82.0-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sat May 8 00:24:32 UTC 2021

a/kernel-generic-5.10.35-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.10.35_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.10.35-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.10.35_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.10.35-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.10.35_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/lvm2-2.03.12-i586-1.txz: Upgraded.

ap/mariadb-10.5.10-i586-1.txz: Upgraded.

ap/mpg123-1.27.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.10.35_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.10.35_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

n/httpd-2.4.46-i586-3.txz: Rebuilt.

Reverted to httpd-2.4.46. Apparently 2.4.47 isn't actually released yet.

Sorry for any problems this caused.

xfce/thunar-4.16.8-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.10.35-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-generic-5.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-generic-smp-5.12.2_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-headers-5.12.2_smp-x86-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-huge-5.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-huge-smp-5.12.2_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-modules-5.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-modules-smp-5.12.2_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-source-5.12.2_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Thu May 6 19:40:22 UTC 2021

ap/lsscsi-0.32-i586-1.txz: Upgraded.

l/adwaita-icon-theme-40.1.1-noarch-1.txz: Upgraded.

l/gjs-1.68.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/gnome-keyring-40.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.11_11-i586-1.txz: Upgraded.

l/pipewire-0.3.27-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/xfce4-panel-4.16.3-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Wed May 5 19:56:53 UTC 2021

a/bash-5.1.008-i586-1.txz: Upgraded.

d/python-setuptools-56.1.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/libgnt-2.14.1-i586-1.txz: Added.

Thanks to Robby Workman.

l/mozjs78-78.10.1esr-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-six-1.16.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/readline-8.1.001-i586-1.txz: Upgraded.

n/mutt-2.0.7-i586-1.txz: Upgraded.

n/php-7.4.19-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-firefox-88.0.1-i686-1.txz: Upgraded.

This release contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/88.0.1/releasenotes/

https://www.mozilla.org/security/advisories/mfsa2021-20/

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-29953

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-29952

(* Security fix *)

xap/mozilla-thunderbird-78.10.1-i686-1.txz: Upgraded.

This release contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/78.10.1/releasenotes/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-19/

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-29951

(* Security fix *)

xap/pidgin-2.14.4-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against libgnt-2.14.1 to restore the finch cli app.

Thanks to Robby Workman.

xfce/xfce4-clipman-plugin-1.6.2-i586-1.txz: Upgraded.

extra/php8/php8-8.0.6-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Tue May 4 18:56:00 UTC 2021

a/hwdata-0.347-noarch-1.txz: Upgraded.

a/kernel-firmware-20210503_ecdfcf8-noarch-1.txz: Upgraded.

d/python3-3.9.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/bluedevil-5.21.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/breeze-5.21.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/breeze-grub-5.21.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/breeze-gtk-5.21.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/drkonqi-5.21.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kactivitymanagerd-5.21.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kde-cli-tools-5.21.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kde-gtk-config-5.21.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdecoration-5.21.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdeplasma-addons-5.21.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kgamma5-5.21.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/khotkeys-5.21.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kinfocenter-5.21.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmenuedit-5.21.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kscreen-5.21.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kscreenlocker-5.21.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksshaskpass-5.21.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksysguard-5.21.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwallet-pam-5.21.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwayland-integration-5.21.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwayland-server-5.21.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwin-5.21.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwrited-5.21.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkscreen-5.21.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libksysguard-5.21.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/milou-5.21.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/oxygen-5.21.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-browser-integration-5.21.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-desktop-5.21.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-disks-5.21.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-firewall-5.21.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-integration-5.21.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-nm-5.21.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-pa-5.21.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-sdk-5.21.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-systemmonitor-5.21.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-vault-5.21.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-workspace-5.21.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-workspace-wallpapers-5.21.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/polkit-kde-agent-1-5.21.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/powerdevil-5.21.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/qqc2-breeze-style-5.21.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/sddm-kcm-5.21.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/systemsettings-5.21.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/xdg-desktop-portal-kde-5.21.5-i586-1.txz: Upgraded.

l/harfbuzz-2.8.1-i586-1.txz: Upgraded.

x/ibus-table-1.12.6-i586-1.txz: Upgraded.

x/liberation-fonts-ttf-2.1.4-noarch-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Mon May 3 19:58:20 UTC 2021

a/kernel-firmware-20210503_3f23f51-noarch-1.txz: Upgraded.

ap/mariadb-10.5.9-i586-1.txz: Upgraded.

Reverted to the latest stable release.

d/mercurial-5.8-i586-1.txz: Upgraded.

kde/calligra-3.2.1-i586-8.txz: Rebuilt.

Recompiled against poppler-21.05.0.

kde/cantor-21.04.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against poppler-21.05.0.

kde/kfilemetadata-5.81.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against poppler-21.05.0.

kde/kile-2.9.93-i586-8.txz: Rebuilt.

Recompiled against poppler-21.05.0.

kde/kitinerary-21.04.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against poppler-21.05.0.

kde/krita-4.4.3-i586-4.txz: Rebuilt.

Recompiled against poppler-21.05.0.

kde/okular-21.04.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against poppler-21.05.0.

l/isl-0.24-i586-1.txz: Upgraded.

l/poppler-21.05.0-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

l/python-pygments-2.9.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/ethtool-5.12-i586-1.txz: Upgraded.

n/httpd-2.4.47-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against the mariadb-10.5.9 shared libraries.

n/postfix-3.6.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against the mariadb-10.5.9 shared libraries.

xap/gparted-1.3.0-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/mariadb-10.6.0-i586-1.txz: Upgraded.

Since this is still considered alpha and not production ready, we'll put it

in /testing for now. Unless you're using an Atom (or other 32-bit processor

affected by the illegal instruction issue) it's probably best to stick with

mariadb-10.5.9.

+--------------------------+

Sun May 2 19:41:57 UTC 2021

a/kernel-generic-5.10.34-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.10.34_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.10.34-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.10.34_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.10.34-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.10.34_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.10.34_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/meson-0.58.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/vala-0.52.3-i586-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.10.34_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-wayland-protocols-1.3.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/at-spi2-core-2.40.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/libxkbcommon-1.3.0-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.10.34-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-generic-5.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-generic-smp-5.12.1_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-headers-5.12.1_smp-x86-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-huge-5.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-huge-smp-5.12.1_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-modules-5.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-modules-smp-5.12.1_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-source-5.12.1_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Sat May 1 18:12:57 UTC 2021

a/mcelog-176-i586-1.txz: Upgraded.

d/python-pip-21.1.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/librsvg-2.50.5-i586-1.txz: Upgraded.

l/vte-0.64.1-i586-1.txz: Upgraded.

x/libglvnd-1.3.3-i586-1.txz: Upgraded.

x/wayland-protocols-1.21-noarch-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Fri Apr 30 18:09:21 UTC 2021

l/gvfs-1.48.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.11_10-i586-1.txz: Upgraded.

n/php-7.4.18-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes bugs and security issues.

For more information, see:

https://www.php.net/ChangeLog-7.php#7.4.18

(* Security fix *)

n/postfix-3.6.0-i586-1.txz: Upgraded.

x/libepoxy-1.5.7-i586-1.txz: Upgraded.

x/libinput-1.17.2-i586-1.txz: Upgraded.

x/xorgproto-2021.4-i586-1.txz: Upgraded.

xap/pavucontrol-4.0-i586-4.txz: Rebuilt.

Fix segfault after crtl-Q. Thanks to Jonathan Woithe and 2slguevH.

xap/pidgin-2.14.4-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Thu Apr 29 18:49:00 UTC 2021

a/less-581.2-i586-1.txz: Upgraded.

ap/nano-5.7-i586-1.txz: Upgraded.

d/cmake-3.20.2-i586-1.txz: Upgraded.

n/httpd-2.4.47-i586-1.txz: Upgraded.

n/samba-4.14.4-i586-1.txz: Upgraded.

This is a security release in order to address the following defect:

Negative idmap cache entries can cause incorrect group entries in the

Samba file server process token.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-20254

https://www.samba.org/samba/security/CVE-2021-20254.html

(* Security fix *)

extra/php8/php8-8.0.5-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Thu Apr 29 01:37:15 UTC 2021

n/bind-9.16.15-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes bugs and the following security issues:

A specially crafted GSS-TSIG query could cause a buffer overflow in the

ISC implementation of SPNEGO.

named crashed when a DNAME record placed in the ANSWER section during DNAME

chasing turned out to be the final answer to a client query.

Insufficient IXFR checks could result in named serving a zone without an SOA

record at the apex, leading to a RUNTIME_CHECK assertion failure when the

zone was subsequently refreshed. This has been fixed by adding an owner name

check for all SOA records which are included in a zone transfer.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-25216

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-25215

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-25214

(* Security fix *)

+--------------------------+

Wed Apr 28 18:40:26 UTC 2021

a/kernel-generic-5.10.33-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.10.33_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.10.33-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.10.33_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.10.33-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.10.33_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/less-581-i586-2.txz: Rebuilt.

lesspipe.sh: support *.tzst, *.tar.zst, *.tar.zstd.

d/guile-3.0.6-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.10.33_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.10.33_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

n/iproute2-5.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

x/libwacom-1.10-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.10.33-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Tue Apr 27 19:19:28 UTC 2021

a/mkinitrd-1.4.11-i586-24.txz: Rebuilt.

Change mkinitrd shebang to #!/bin/bash. Thanks to mumahendras3.

Still, don't point /bin/sh at a shell other than bash.

Only include dm-snapshot if LVM is included. Thanks to j12i.

a/tcsh-6.22.04-i586-1.txz: Upgraded.

ap/mariadb-10.6.0-i586-1.txz: Upgraded.

Removed TokuDB stuff from rc.mysqld. Thanks to gsl.

This update fixes the illegal instruction regession on 32-bit with processors

that do not support SSE4.1 instructions.

Thanks to Noel and Charlie Wilder for reporting the issue upstream

and Matteo Bernardini for helping with the debugging.

And of course, thanks to the MariaDB upstream developers. :-)

+--------------------------+

Mon Apr 26 22:04:20 UTC 2021

a/hdparm-9.61-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-firmware-20210426_fa0efef-noarch-1.txz: Upgraded.

ap/cups-2.3.3-i586-6.txz: Rebuilt.

Removed /lib/modprobe.d/cups-blacklist-usblp.conf. Thanks to vovim.

ap/vim-8.2.2814-i586-1.txz: Upgraded.

d/strace-5.12-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kstars-3.5.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/sddm-0.19.0-i586-7.txz: Rebuilt.

List X11 sessions before Wayland sessions. Thanks to Heinz Wiesinger.

l/imagemagick-7.0.11_9-i586-1.txz: Upgraded.

xap/vim-gvim-8.2.2814-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-generic-5.12.0-i586-2.txz: Rebuilt.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-generic-smp-5.12.0_smp-i686-2.txz: Rebuilt.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-headers-5.12.0_smp-x86-2.txz: Rebuilt.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-huge-5.12.0-i586-2.txz: Rebuilt.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-huge-smp-5.12.0_smp-i686-2.txz: Rebuilt.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-modules-5.12.0-i586-2.txz: Rebuilt.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-modules-smp-5.12.0_smp-i686-2.txz: Rebuilt.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-source-5.12.0_smp-noarch-2.txz: Rebuilt.

Restore dm-crypt as built-in. Thanks to ctrlaltca.

DM_CRYPT m -> y

TCG_TPM m -> y

TRUSTED_KEYS m -> y

+--------------------------+

Mon Apr 26 04:49:59 UTC 2021

ap/at-3.2.2-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-generic-5.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-generic-smp-5.12.0_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-headers-5.12.0_smp-x86-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-huge-5.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-huge-smp-5.12.0_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-modules-5.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-modules-smp-5.12.0_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.12.x/kernel-source-5.12.0_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sun Apr 25 19:00:34 UTC 2021

d/gdb-10.2-i586-1.txz: Upgraded.

d/python-pip-21.1-i586-1.txz: Upgraded.

n/dnsmasq-2.85-i586-2.txz: Rebuilt.

rc.dnsmasq: display stop message. Thanks to vineetmehta.

rc.dnsmasq: kill by .pid file (or at least within the current namespace).

Thanks to Petri Kaukasoina.

n/wireguard-tools-1.0.20210424-i586-1.txz: Upgraded.

x/fcitx-qt5-1.2.6-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sat Apr 24 18:55:05 UTC 2021

a/file-5.40-i586-3.txz: Rebuilt.

Fix detection of XZ compressed data. Thanks to TommyC7.

a/kernel-firmware-20210423_1334578-noarch-1.txz: Upgraded.

a/pkgtools-15.0-noarch-40.txz: Rebuilt.

Change several script shebangs to #!/bin/bash. Thanks to mumahendras3.

a/sysvinit-scripts-15.0-noarch-3.txz: Rebuilt.

inittab: fix label for runlevel 4. Thanks to Fellype.

rc.4: fix error message for no supported login manager found.

l/libjpeg-turbo-2.1.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/fetchmail-6.4.19-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Fri Apr 23 19:13:09 UTC 2021

a/pkgtools-15.0-noarch-39.txz: Rebuilt.

upgradepkg: revert change where $ROOT/sbin/installpkg is called instead of

/sbin/installpkg. Conceptually, this seemed like a nice change (but would

have also required removepkg to be called the same way), but it seems to

break an established expectation that the pkgtools can be used without them

actually being installed in $ROOT. Thanks to alienBOB.

a/sysvinit-scripts-15.0-noarch-2.txz: Rebuilt.

Use #!/bin/bash for these scripts so that bashisms don't cause script issues

if /bin/sh is some other shell. Thanks to mumahendras3.

rc.S: Use GazL's proposals for detecting/mounting /proc and /sys.

d/parallel-20210422-noarch-1.txz: Upgraded.

l/glib-networking-2.68.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/gtk+3-3.24.29-i586-1.txz: Upgraded.

x/igt-gpu-tools-1.26-i586-1.txz: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

Rebuild with pkgtools-15.0-noarch-39.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

Rebuild with pkgtools-15.0-noarch-39.

+--------------------------+

Fri Apr 23 00:44:22 UTC 2021

a/sdparm-1.12-i586-1.txz: Upgraded.

ap/nvme-cli-1.14-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-calendar-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-calendar-tools-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-contacts-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-import-wizard-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-mime-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-notes-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-search-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadiconsole-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akregator-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/analitza-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ark-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/artikulate-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/audiocd-kio-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/baloo-widgets-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/blinken-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/bomber-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/bovo-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/calendarsupport-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/cantor-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/cervisia-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/dolphin-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/dolphin-plugins-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/dragon-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/elisa-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/eventviews-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ffmpegthumbs-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/filelight-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/granatier-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/grantlee-editor-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/grantleetheme-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/gwenview-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/incidenceeditor-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/itinerary-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/juk-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/k3b-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kaddressbook-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kalarm-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kalarmcal-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kalgebra-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kalzium-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kamera-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kamoso-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kanagram-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kapman-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kapptemplate-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kate-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/katomic-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kbackup-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kblackbox-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kblocks-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kbounce-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kbreakout-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kbruch-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcachegrind-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcalc-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcalutils-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcharselect-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcolorchooser-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcron-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kde-dev-scripts-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kde-dev-utils-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdebugsettings-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdeconnect-kde-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdeedu-data-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdegraphics-mobipocket-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdegraphics-thumbnailers-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdenetwork-filesharing-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdenlive-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdepim-addons-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdepim-runtime-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdesdk-kioslaves-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdesdk-thumbnailers-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdf-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdialog-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdiamond-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/keditbookmarks-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kfind-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kfloppy-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kfourinline-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kgeography-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kget-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kgoldrunner-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kgpg-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/khangman-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/khelpcenter-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kidentitymanagement-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kig-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kigo-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/killbots-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kimagemapeditor-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kimap-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kio-extras-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kio-gdrive-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kipi-plugins-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kirigami-gallery-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kiriki-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kiten-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kitinerary-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kjumpingcube-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kldap-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kleopatra-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/klickety-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/klines-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmag-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmahjongg-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmail-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmail-account-wizard-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmailtransport-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmbox-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmime-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmines-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmix-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmousetool-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmouth-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmplot-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knavalbattle-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knetwalk-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knights-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knotes-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kolf-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kollision-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kolourpaint-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kompare-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/konqueror-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/konquest-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/konsole-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kontact-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kontactinterface-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kontrast-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/konversation-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kopeninghours-21.04.0-i586-1.txz: Added.

kde/kopete-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/korganizer-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kosmindoormap-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpat-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpimtextedit-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpkpass-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpmcore-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpublictransport-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kqtquickcharts-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/krdc-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kreversi-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/krfb-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kross-interpreters-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kruler-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kshisen-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksirk-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksmtp-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksnakeduel-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kspaceduel-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksquares-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksudoku-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksystemlog-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kteatime-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktimer-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktnef-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktorrent-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktouch-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kturtle-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kubrick-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwalletmanager-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwave-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwordquiz-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libgravatar-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkcddb-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkcompactdisc-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkdcraw-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkdegames-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkdepim-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkeduvocdocument-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkexiv2-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkgapi-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkipi-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkleo-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkmahjongg-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkomparediff2-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libksane-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libksieve-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libktorrent-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/lokalize-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/lskat-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/mailcommon-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/mailimporter-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/marble-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/markdownpart-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/mbox-importer-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/messagelib-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/minuet-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/okular-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/palapeli-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/parley-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/partitionmanager-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/picmi-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/pim-data-exporter-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/pim-sieve-editor-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/pimcommon-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/poxml-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/print-manager-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/rocs-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/spectacle-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/step-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/svgpart-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/sweeper-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/umbrello-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/yakuake-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/zeroconf-ioslave-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/libedit-20210419_3.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/pipewire-0.3.26-i586-1.txz: Upgraded.

x/mesa-21.0.3-i586-1.txz: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

Fixed ldconfig regression. Thanks to alienBOB and MoZes.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

Fixed ldconfig regression. Thanks to alienBOB and MoZes.

+--------------------------+

Wed Apr 21 20:04:15 UTC 2021

a/exfatprogs-1.1.1-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-firmware-20210421_cfa004c-noarch-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-5.10.32-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.10.32_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.10.32-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.10.32_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.10.32-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.10.32_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/sysvinit-scripts-15.0-noarch-1.txz: Upgraded.

rc.S: Check to see if /proc is already mounted before mounting it.

Thanks to baldzhang.

d/kernel-headers-5.10.32_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.10.32_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/libdvdnav-6.1.1-i586-1.txz: Upgraded.

n/openvpn-2.5.2-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.10.32-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-generic-5.11.16-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-generic-smp-5.11.16_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-headers-5.11.16_smp-x86-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-huge-5.11.16-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-huge-smp-5.11.16_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-modules-5.11.16-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-modules-smp-5.11.16_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-source-5.11.16_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Tue Apr 20 19:44:02 UTC 2021

ap/slackpkg-15.0.2-noarch-1.txz: Upgraded.

Fix break error messages (dive)

Remove now pointless if/then/else (dive)

Safer config sourcing (dive)

files/slackpkg: replace #!/bin/sh with #!/bin/bash (Eugen Wissner)

Don't create blacklist when running update (dive)

Add show-changelog & help to non-root commands (dive)

Improve search blacklisting (dive)

Fix package duplicate bug (PiterPunk)

Thanks to Robby Workman.

ap/sqlite-3.35.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwin-5.21.4-i586-2.txz: Rebuilt.

Delay closing Wayland streams. Thanks to LuckyCyborg.

kde/okteta-0.26.6-i586-1.txz: Upgraded.

l/libtiff-4.3.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/libgcrypt-1.9.3-i586-1.txz: Upgraded.

n/samba-4.14.3-i586-1.txz: Upgraded.

x/xorg-cf-files-1.0.6-i586-6.txz: Rebuilt.

Patched to fix an incompatibility introduced by binutils-2.36.

Thanks to BenCollver.

xap/seamonkey-2.53.7.1-i686-1.txz: Upgraded.

This update contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.seamonkey-project.org/releases/seamonkey2.53.7.1

(* Security fix *)

+--------------------------+

Mon Apr 19 21:40:04 UTC 2021

a/aaa_libraries-15.0-i586-6.txz: Rebuilt.

Temporarily added the shared libraries from icu4c-68.2 and boost-1.75.0 to

allow some time for things that depend on them to be recompiled.

a/kernel-firmware-20210419_8528618-noarch-1.txz: Upgraded.

a/less-581-i586-1.txz: Upgraded.

a/pkgtools-15.0-noarch-38.txz: Rebuilt.

upgradepkg: prefix path to installpkg with $ROOT.

pkgtool.8: typo fix.

Thanks to slvr32.

a/sdparm-1.11-i586-4.txz: Rebuilt.

Recompiled against sg3_utils-1.46. Thanks to USUARIONUEVO.

a/udisks-1.0.5-i586-9.txz: Rebuilt.

Recompiled against sg3_utils-1.46. Thanks to USUARIONUEVO.

a/xfsprogs-5.11.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against icu4c-69.1.

ap/pamixer-1.4-i586-10.txz: Rebuilt.

Recompiled against boost-1.76.0.

ap/sqlite-3.35.4-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against icu4c-69.1.

d/Cython-0.29.23-i586-1.txz: Upgraded.

d/poke-1.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kig-20.12.3-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against boost-1.76.0.

kde/krita-4.4.3-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against boost-1.76.0.

kde/plasma-workspace-5.21.4-i586-2.txz: Rebuilt.

Patched to fix missing GTK+ window decorations and config file reading

in a wayland session.

Added "Full Wayland" session type (less stable / more experimental).

The standard Plasma Wayland session will allow apps to use XCB rather

than native Wayland, which is currently more stable.

Thanks to LuckyCyborg.

l/adwaita-icon-theme-40.0-noarch-1.txz: Upgraded.

l/boost-1.76.0-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

Compiled against icu4c-69.1.

l/cryfs-0.10.3-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against boost-1.76.0.

l/harfbuzz-2.8.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against icu4c-69.1.

l/icu4c-69.1-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

l/imagemagick-7.0.11_8-i586-1.txz: Upgraded.

l/jasper-2.0.32-i586-1.txz: Upgraded.

l/libdvdread-6.1.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/libgpod-0.8.3-i586-10.txz: Rebuilt.

Recompiled against sg3_utils-1.46. Thanks to Toutatis and USUARIONUEVO.

l/libical-3.0.10-i586-1.txz: Upgraded.

Compiled against icu4c-69.1.

l/libqalculate-3.18.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against icu4c-69.1.

l/libvisio-0.1.7-i586-7.txz: Rebuilt.

Recompiled against icu4c-69.1.

l/mozilla-nss-3.64-i586-1.txz: Upgraded.

l/mozjs78-78.10.0esr-i586-1.txz: Upgraded.

l/openexr-2.5.5-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against boost-1.76.0.

l/python-docutils-0.17.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/qt5-5.15.2-i586-8.txz: Rebuilt.

Recompiled against icu4c-69.1.

Recompiled with options: -qpa "xcb;wayland" -egl -eglfs

This allows using either XCB (XWayland) or native Wayland for QPA.

Thanks to LuckyCyborg.

l/qt5-webkit-5.212.0_alpha4-i586-7.txz: Rebuilt.

Recompiled against icu4c-69.1.

l/vte-0.64.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against icu4c-69.1.

n/daemon-0.8-i586-1.txz: Added.

Thanks to ZhaoLin1457 and LuckyCyborg.

n/dovecot-2.3.14-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against icu4c-69.1.

n/openssh-8.6p1-i586-1.txz: Upgraded.

n/php-7.4.16-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against icu4c-69.1.

n/postfix-3.5.10-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against icu4c-69.1.

n/samba-4.14.2-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against icu4c-69.1.

n/tin-2.4.5-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against icu4c-69.1.

t/texlive-2020.200608-i586-5.txz: Rebuilt.

Recompiled against icu4c-69.1.

x/egl-wayland-1.1.6-i586-1.txz: Added.

Needed for Wayland EGLstreams support. Thanks to LuckyCyborg.

x/eglexternalplatform-1.1-i586-1.txz: Added.

Needed for egl-wayland. Thanks to LuckyCyborg.

x/xf86-input-libinput-1.0.1-i586-1.txz: Upgraded.

x/xorg-server-xwayland-21.1.1-i586-1.txz: Upgraded.

Thanks to LuckyCyborg.

xap/MPlayer-20210418-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-firefox-88.0-i686-1.txz: Upgraded.

This release contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/88.0/releasenotes/

https://www.mozilla.org/security/advisories/mfsa2021-16/

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-23994

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-23995

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-23996

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-23997

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-23998

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-23999

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-24000

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-24001

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-24002

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-29945

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-29944

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-29946

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-29947

(* Security fix *)

xap/mozilla-thunderbird-78.10.0-i686-1.txz: Upgraded.

This release contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/78.10.0/releasenotes/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-14/

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-23994

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-23995

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-23998

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-23961

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-23999

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-24002

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-29945

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-29946

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-29948

(* Security fix *)

+--------------------------+

Fri Apr 16 23:29:36 UTC 2021

a/kernel-generic-5.10.31-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.10.31_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.10.31-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.10.31_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.10.31-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.10.31_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/mkinitrd-1.4.11-i586-23.txz: Rebuilt.

Get rid of patch created /sbin/mkinitrd.orig. Thanks to burdi01.

d/kernel-headers-5.10.31_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.10.31_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/libusb-1.0.24-i586-4.txz: Rebuilt.

Fix parsing of descriptors for multi-configuration devices. Thanks to acbff0.

n/network-scripts-15.0-noarch-16.txz: Rebuilt.

netconfig: fix typo. Thanks to Gerard Lally.

extra/linux-5.10.31-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-generic-5.11.15-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-generic-smp-5.11.15_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-headers-5.11.15_smp-x86-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-huge-5.11.15-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-huge-smp-5.11.15_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-modules-5.11.15-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-modules-smp-5.11.15_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-source-5.11.15_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Wed Apr 14 19:46:47 UTC 2021

a/kernel-generic-5.10.30-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.10.30_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.10.30-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.10.30_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.10.30-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.10.30_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/mkinitrd-1.4.11-i586-22.txz: Rebuilt.

When / is on LVM, include the dm-snapshot module. Thanks to I.G.O.R.

d/kernel-headers-5.10.30_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.10.30_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/mlt-6.26.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/oniguruma-6.9.7-i586-1.txz: Upgraded.

l/sg3_utils-1.46-i586-1.txz: Upgraded.

n/curl-7.76.1-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.10.30-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-generic-5.11.14-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-generic-smp-5.11.14_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-headers-5.11.14_smp-x86-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-huge-5.11.14-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-huge-smp-5.11.14_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-modules-5.11.14-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-modules-smp-5.11.14_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-source-5.11.14_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Tue Apr 13 19:35:40 UTC 2021

ap/tmux-3.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.11_7-i586-1.txz: Upgraded.

l/librsvg-2.50.4-i586-1.txz: Upgraded.

n/cifs-utils-6.13-i586-1.txz: Upgraded.

n/snownews-1.7-i586-1.txz: Upgraded.

x/xorg-server-1.20.11-i586-1.txz: Upgraded.

Insufficient checks on the lengths of the XInput extension

ChangeFeedbackControl request can lead to out of bounds memory

accesses in the X server. These issues can lead to privilege

escalation for authorized clients on systems where the X server

is running privileged.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-3472

(* Security fix *)

x/xorg-server-xephyr-1.20.11-i586-1.txz: Upgraded.

x/xorg-server-xnest-1.20.11-i586-1.txz: Upgraded.

x/xorg-server-xvfb-1.20.11-i586-1.txz: Upgraded.

x/xorg-server-xwayland-1.20.11-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Mon Apr 12 20:07:12 UTC 2021

I'm going to go ahead and call this a beta even though there's still no fix

for the illegal instruction issue with 32-bit mariadb. But there should be

soon (thanks ponce!) No build regressions noted with the official gcc-10.3

release. Please report any new (or old) issues on the LQ Slackware forum.

Enjoy! :-)

a/kernel-generic-5.10.29-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.10.29_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.10.29-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.10.29_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.10.29-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.10.29_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/gcc-10.3.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/gcc-brig-10.3.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/gcc-g++-10.3.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/gcc-gdc-10.3.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/gcc-gfortran-10.3.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/gcc-gnat-10.3.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/gcc-go-10.3.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/gcc-objc-10.3.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.10.29_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/libtool-2.4.6-i586-17.txz: Rebuilt.

Recompiled to update embedded GCC version number.

d/meson-0.57.2-i586-1.txz: Upgraded.

d/vala-0.52.2-i586-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.10.29_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

CC_VERSION_TEXT "gcc (GCC) 10.2.0" -> "gcc (GCC) 10.3.0"

GCC_VERSION 100200 -> 100300

kde/attica-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/baloo-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/bluez-qt-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/breeze-icons-5.81.0-noarch-1.txz: Upgraded.

kde/extra-cmake-modules-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/frameworkintegration-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kactivities-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kactivities-stats-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kapidox-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/karchive-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kauth-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kbookmarks-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcalendarcore-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcmutils-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcodecs-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcompletion-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kconfig-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kconfigwidgets-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcontacts-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcoreaddons-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcrash-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdav-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdbusaddons-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdeclarative-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kded-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdelibs4support-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdesignerplugin-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdesu-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdewebkit-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdnssd-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdoctools-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kemoticons-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kfilemetadata-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kglobalaccel-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kguiaddons-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kholidays-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/khtml-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ki18n-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kiconthemes-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kidletime-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kimageformats-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kinit-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kio-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kirigami2-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kitemmodels-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kitemviews-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kjobwidgets-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kjs-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kjsembed-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmediaplayer-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knewstuff-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knotifications-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knotifyconfig-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpackage-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kparts-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpeople-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kplotting-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpty-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kquickcharts-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kross-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/krunner-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kservice-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktexteditor-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktextwidgets-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kunitconversion-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwallet-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwayland-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwidgetsaddons-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwindowsystem-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kxmlgui-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kxmlrpcclient-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/modemmanager-qt-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/networkmanager-qt-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/oxygen-icons5-5.81.0-noarch-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-framework-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-wayland-protocols-1.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/prison-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/purpose-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/qqc2-desktop-style-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/solid-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/sonnet-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/syndication-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/syntax-highlighting-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/threadweaver-5.81.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/ffmpeg-4.4-i586-1.txz: Upgraded.

Thanks to Heinz Wiesinger.

l/fuse3-3.10.3-i586-1.txz: Upgraded.

l/mlt-6.26.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/dnsmasq-2.85-i586-1.txz: Upgraded.

Use random source ports where possible if source addresses/interfaces in use.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-3448

(* Security fix *)

n/irssi-1.2.3-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes bugs and security issues.

See the NEWS file for details.

(* Security fix *)

n/postfix-3.5.10-i586-1.txz: Upgraded.

xap/xsnow-3.3.0-i586-1.txz: Upgraded.

Just in time for tonight's snowstorm here in Minnesota. ;-)

xfce/exo-4.16.2-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/xfce4-settings-4.16.1-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.10.29-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-generic-5.11.13-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-generic-smp-5.11.13_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-headers-5.11.13_smp-x86-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-huge-5.11.13-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-huge-smp-5.11.13_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-modules-5.11.13-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-modules-smp-5.11.13_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-source-5.11.13_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

CC_VERSION_TEXT "gcc (GCC) 10.2.0" -> "gcc (GCC) 10.3.0"

GCC_VERSION 100200 -> 100300

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Fri Apr 9 20:21:07 UTC 2021

a/aaa_libraries-15.0-i586-5.txz: Rebuilt.

Added: libcares.so.2.4.2.

Upgraded: libexpat.so.1.7.0, libglib-2.0.so.0.6800.1,

libgmodule-2.0.so.0.6800.1, libgobject-2.0.so.0.6800.1, libgthread-2.0.so.0.6800.1.

d/python-setuptools-56.0.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kservice-5.80.0-i586-2.txz: Rebuilt.

In the profile scripts, don't add a directory to the $PATH unless it exists.

Thanks to Lockywolf and pghvlaans.

l/gdk-pixbuf2-2.42.6-i586-1.txz: Upgraded.

n/c-ares-1.17.1-i586-1.txz: Added.

Adding this since curl can make use of it, and some programs expect this

functionality.

n/curl-7.76.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled to link with c-ares-1.17.1. Thanks to babydr.

xap/mozilla-thunderbird-78.9.1-i686-1.txz: Upgraded.

This release contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/78.9.1/releasenotes/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-13/

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-23991

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-23993

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-13/#MOZ-2021-23992

(* Security fix *)

xap/pidgin-2.14.3-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Thu Apr 8 18:20:03 UTC 2021

ap/vim-8.2.2735-i586-1.txz: Upgraded.

d/cmake-3.20.1-i586-1.txz: Upgraded.

d/vala-0.52.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/glib2-2.68.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/gsettings-desktop-schemas-40.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/libxkbcommon-1.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/netpbm-10.94.02-i586-1.txz: Upgraded.

l/ocl-icd-2.3.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/poppler-21.04.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Applied a couple of upstream patches. Thanks to th_r.

xap/vim-gvim-8.2.2735-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Wed Apr 7 20:10:32 UTC 2021

a/kernel-generic-5.10.28-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.10.28_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.10.28-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.10.28_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.10.28-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.10.28_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.10.28_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.10.28_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

DEVKMEM y -> n

Thanks to Jonathan Woithe for the suggestion.

l/pipewire-0.3.25-i586-1.txz: Upgraded.

n/libksba-1.5.1-i586-1.txz: Upgraded.

x/ibus-m17n-1.4.5-i586-1.txz: Upgraded.

x/libdrm-2.4.105-i586-1.txz: Upgraded.

x/mesa-21.0.2-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.10.28-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-generic-5.11.12-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-generic-smp-5.11.12_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-headers-5.11.12_smp-x86-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-huge-5.11.12-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-huge-smp-5.11.12_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-modules-5.11.12-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-modules-smp-5.11.12_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-source-5.11.12_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

DEVKMEM y -> n

Thanks to Jonathan Woithe for the suggestion.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Tue Apr 6 22:01:59 UTC 2021

a/sysvinit-scripts-2.1-noarch-41.txz: Rebuilt.

rc.S: don't clear /var/run. Thanks to upnort.

kde/digikam-7.2.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against opencv-4.5.2 (apparently the ABI changed).

Thanks to etienne.

+--------------------------+

Tue Apr 6 19:54:52 UTC 2021

Thanks to nobodino and ponce for help fixing a few sources that wouldn't

build properly. Overnight I tested recompiling everything using gcc-10.3.0-RC

and had no build failures, so we'll be taking gcc-10.3.0 once it (and new

kernels) arrive probably sometime next week. And then I think we'll be calling

this a beta. Cheers! :-)

a/file-5.40-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/bluedevil-5.21.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/breeze-5.21.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/breeze-grub-5.21.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/breeze-gtk-5.21.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/drkonqi-5.21.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kactivitymanagerd-5.21.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kde-cli-tools-5.21.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kde-gtk-config-5.21.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdecoration-5.21.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdeplasma-addons-5.21.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kgamma5-5.21.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/khotkeys-5.21.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kinfocenter-5.21.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmenuedit-5.21.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kscreen-5.21.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kscreenlocker-5.21.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksshaskpass-5.21.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksysguard-5.21.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwallet-pam-5.21.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwayland-integration-5.21.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwayland-server-5.21.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwin-5.21.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwrited-5.21.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkscreen-5.21.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libksysguard-5.21.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/milou-5.21.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/oxygen-5.21.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-browser-integration-5.21.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-desktop-5.21.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-disks-5.21.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-firewall-5.21.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-integration-5.21.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-nm-5.21.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-pa-5.21.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-sdk-5.21.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-systemmonitor-5.21.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-vault-5.21.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-workspace-5.21.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-workspace-wallpapers-5.21.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/polkit-kde-agent-1-5.21.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/powerdevil-5.21.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/qqc2-breeze-style-5.21.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/sddm-kcm-5.21.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/systemsettings-5.21.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/xdg-desktop-portal-kde-5.21.4-i586-1.txz: Upgraded.

l/graphene-1.10.6-i586-1.txz: Upgraded.

l/libbluray-1.3.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/libxkbcommon-1.2.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/stunnel-5.59-i586-1.txz: Upgraded.

tcl/tk-8.6.11.1-i586-4.txz: Rebuilt.

x/fcitx-anthy-0.2.4-i586-1.txz: Upgraded.

x/xf86-input-libinput-1.0.0-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Mon Apr 5 19:04:44 UTC 2021

a/hwdata-0.346-noarch-1.txz: Upgraded.

a/kernel-firmware-20210405_af1ca28-noarch-1.txz: Upgraded.

d/Cython-0.29.22-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled to fix building some programs that use Cython. It's possible

that this was due to an ABI bug that shipped in Python-3.9.3, but we'll

rebuild to be on the safe side.

Thanks to PiterPunk who noticed this issue on 32-bit.

d/python3-3.9.4-i586-1.txz: Upgraded.

This update reverts a change that introduced an unintentional ABI

incompatibility making some C extensions built with Python 3.9.0 - 3.9.2

crash with Python 3.9.3 on 32-bit systems.

d/ruby-3.0.1-i586-1.txz: Upgraded.

This release includes a security fix:

XML round-trip vulnerability in REXML.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-28965

(* Security fix *)

l/cryfs-0.10.3-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.11_6-i586-1.txz: Upgraded.

l/libqalculate-3.18.0-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sat Apr 3 18:28:05 UTC 2021

ap/sqlite-3.35.4-i586-1.txz: Upgraded.

d/python3-3.9.3-i586-1.txz: Upgraded.

l/opencv-4.5.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-docutils-0.17-i586-1.txz: Upgraded.

n/bluez-5.58-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/mousepad-0.5.4-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Fri Apr 2 20:58:03 UTC 2021

kde/calligra-3.2.1-i586-7.txz: Rebuilt.

Recompiled against poppler-21.04.0.

kde/cantor-20.12.3-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against poppler-21.04.0.

kde/kfilemetadata-5.80.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against poppler-21.04.0.

kde/kile-2.9.93-i586-7.txz: Rebuilt.

Recompiled against poppler-21.04.0.

kde/kitinerary-20.12.3-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against poppler-21.04.0.

kde/krita-4.4.3-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against poppler-21.04.0.

kde/okular-20.12.3-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against poppler-21.04.0.

l/poppler-21.04.0-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

l/python-pillow-8.2.0-i586-1.txz: Upgraded.

x/libva-utils-2.11.1-i586-1.txz: Upgraded.

xap/pidgin-2.14.2-i586-1.txz: Upgraded.

xap/xscreensaver-6.00-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Thu Apr 1 23:50:48 UTC 2021

a/aaa_glibc-solibs-2.33-i586-2.txz: Rebuilt.

ap/inxi-20210329_a539c8fd-noarch-1.txz: Upgraded.

l/glibc-2.33-i586-2.txz: Rebuilt.

Applied upstream patch to fix a performance regression:

[PATCH] linux: Normalize and return timeout on select (BZ #27651)

Thanks to Fulalas and Adhemerval Zanella.

l/glibc-i18n-2.33-i586-2.txz: Rebuilt.

l/glibc-profile-2.33-i586-2.txz: Rebuilt.

l/imagemagick-7.0.11_5-i586-1.txz: Upgraded.

n/network-scripts-15.0-noarch-15.txz: Rebuilt.

netconfig: remove (broken) checks on hostname/domainname validity.

x/libXres-1.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Wed Mar 31 23:43:20 UTC 2021

a/file-5.40-i586-1.txz: Upgraded.

ap/ghostscript-9.54.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/help2man-1.48.3-i586-1.txz: Upgraded.

l/at-spi2-core-2.40.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/dbus-glib-0.112-i586-1.txz: Upgraded.

l/dconf-0.40.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/dconf-editor-3.38.3-i586-1.txz: Upgraded.

l/gcr-3.40.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/gdk-pixbuf2-2.42.4-i586-1.txz: Upgraded.

l/gjs-1.68.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/glib-networking-2.68.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/glib2-2.68.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/gobject-introspection-1.68.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/gtk+3-3.24.28-i586-1.txz: Upgraded.

l/gvfs-1.48.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/netpbm-10.94.01-i586-1.txz: Upgraded.

l/pygobject3-3.40.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/vte-0.64.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/curl-7.76.0-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes security issues:

Authentication Bypass by Spoofing.

Exposure of Private Personal Information to an Unauthorized Actor.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-22890

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-22876

(* Security fix *)

xap/gimp-2.10.24-i586-1.txz: Upgraded.

xap/seamonkey-2.53.7-i686-1.txz: Upgraded.

This update contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.seamonkey-project.org/releases/seamonkey2.53.7

(* Security fix *)

+--------------------------+

Tue Mar 30 20:09:09 UTC 2021

a/kernel-generic-5.10.27-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.10.27_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.10.27-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.10.27_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.10.27-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.10.27_smp-i686-1.txz: Upgraded.

ap/vim-8.2.2678-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.10.27_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.10.27_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/jasper-2.0.28-i586-1.txz: Upgraded.

xap/vim-gvim-8.2.2678-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.10.27-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-generic-5.11.11-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-generic-smp-5.11.11_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-headers-5.11.11_smp-x86-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-huge-5.11.11-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-huge-smp-5.11.11_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-modules-5.11.11-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-modules-smp-5.11.11_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-source-5.11.11_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Sun Mar 28 18:58:24 UTC 2021

a/mkinitrd-1.4.11-i586-21.txz: Rebuilt.

mkinitrd_command_generator.sh: use blkid options to ensure that the correct

root device is matched. Thanks to eduardr and shruggy.

d/ccache-4.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

d/re2c-2.1.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/gegl-0.4.30-i586-1.txz: Upgraded.

n/epic5-2.1.4-i586-1.txz: Upgraded.

n/fetchmail-6.4.18-i586-1.txz: Upgraded.

n/whois-5.5.9-i586-1.txz: Upgraded.

t/fig2dev-3.2.8a-i586-1.txz: Upgraded.

t/xfig-3.2.8a-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sat Mar 27 20:11:55 UTC 2021

ap/sqlite-3.35.3-i586-1.txz: Upgraded.

d/git-2.31.1-i586-1.txz: Upgraded.

d/re2c-2.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/ffmpeg-4.3.2-i586-2.txz: Rebuilt.

libvpx-1.10.0 seems to have a changed ABI, so recompile against it.

l/gst-plugins-good-1.18.4-i586-2.txz: Rebuilt.

libvpx-1.10.0 seems to have a changed ABI, so recompile against it.

l/pango-1.48.4-i586-1.txz: Upgraded.

l/qt5-5.15.2-i586-7.txz: Rebuilt.

n/epic5-2.1.3-i586-1.txz: Upgraded.

x/libXaw-1.0.14-i586-1.txz: Upgraded.

x/xterm-367-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes a security issue:

xterm before Patch #366 allows remote attackers to execute arbitrary code or

cause a denial of service (segmentation fault) via a crafted UTF-8 combining

character sequence.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-27135

(* Security fix *)

xap/xine-lib-1.2.11-i586-5.txz: Rebuilt.

libvpx-1.10.0 seems to have a changed ABI, so recompile against it.

xap/xpaint-3.1.3-i586-1.txz: Upgraded.

xap/xsnow-3.2.3-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Fri Mar 26 18:05:00 UTC 2021

a/mkinitrd-1.4.11-i586-20.txz: Rebuilt.

mkinitrd_command_generator.sh: account for the mmc_block module having an

internal name of "mmcblk". Thanks to Andypoo.

ap/cups-filters-1.28.8-i586-1.txz: Upgraded.

l/expat-2.3.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/libvpx-1.10.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/netpbm-10.93.03-i586-1.txz: Upgraded.

n/pam-krb5-4.10-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Fri Mar 26 03:07:35 UTC 2021

a/btrfs-progs-5.11.1-i586-1.txz: Upgraded.

a/dialog-1.3_20210324-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-5.10.26-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.10.26_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.10.26-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.10.26_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.10.26-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.10.26_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/openssl-solibs-1.1.1k-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.10.26_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/rust-1.51.0-i686-1.txz: Upgraded.

e/emacs-27.2-i586-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.10.26_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

-ADI_AXI_ADC m

AD9467 m -> n

FONT_TER16x32 n -> y

n/openssl-1.1.1k-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes security issues:

Fixed a problem with verifying a certificate chain when using the

X509_V_FLAG_X509_STRICT flag.

Fixed an issue where an OpenSSL TLS server may crash if sent a maliciously

crafted renegotiation ClientHello message from a client.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-3450

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-3449

(* Security fix *)

n/samba-4.14.2-i586-1.txz: Upgraded.

This is a security release in order to address the following defects:

Heap corruption via crafted DN strings.

Out of bounds read in AD DC LDAP server.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-27840

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-20277

(* Security fix *)

x/mesa-21.0.1-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.10.26-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-generic-5.11.10-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-generic-smp-5.11.10_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-headers-5.11.10_smp-x86-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-huge-5.11.10-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-huge-smp-5.11.10_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-modules-5.11.10-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-modules-smp-5.11.10_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-source-5.11.10_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Thu Mar 25 01:29:36 UTC 2021

a/dialog-1.3_20210319-i586-2.txz: Rebuilt.

Install /etc/dialogrc as /etc/dialogrc.new. This won't protect the file with

this update, but it will moving forward. Thanks to Tonus.

l/libsigc++3-3.0.6-i586-1.txz: Added.

x/libinput-1.17.1-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-firefox-87.0-i686-2.txz: Rebuilt.

Pass --enable-optimize to let the build handle optimizations (apparently

which optimizations work best differs throughout the tree). Don't pass

optimization options in CFLAGS/CXXFLAGS. Build with --enable-rust-simd

since upstream's binary releases do.

xap/mozilla-thunderbird-78.9.0-i686-1.txz: Upgraded.

This release contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/78.9.0/releasenotes/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-12/

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-23981

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-23982

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-23984

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-23987

(* Security fix *)

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-generic-5.11.9-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-generic-smp-5.11.9_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-headers-5.11.9_smp-x86-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-huge-5.11.9-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-huge-smp-5.11.9_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-modules-5.11.9-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-modules-smp-5.11.9_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-source-5.11.9_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

-ADI_AXI_ADC m

AD9467 m -> n

FONT_TER16x32 n -> y

+--------------------------+

Wed Mar 24 04:29:15 UTC 2021

ap/mpg123-1.26.5-i586-1.txz: Upgraded.

d/cmake-3.20.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/krita-4.4.3-i586-1.txz: Upgraded.

l/mozjs78-78.9.0esr-i586-1.txz: Upgraded.

n/libassuan-2.5.5-i586-1.txz: Upgraded.

x/libva-2.11.0-i586-1.txz: Upgraded.

x/libva-utils-2.11.0-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-firefox-87.0-i686-1.txz: Upgraded.

This release contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/87.0/releasenotes/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-10/

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-23981

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-23982

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-23983

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-23984

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-23985

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-23986

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-23987

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-23988

(* Security fix *)

+--------------------------+

Tue Mar 23 02:15:21 UTC 2021

a/kernel-firmware-20210322_3f026a2-noarch-1.txz: Upgraded.

ap/man-pages-5.11-noarch-1.txz: Upgraded.

ap/rpm-4.16.1.3-i586-1.txz: Upgraded.

d/parallel-20210322-noarch-1.txz: Upgraded.

d/python-setuptools-54.2.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/digikam-7.2.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/libsigc++-2.10.6-i586-1.txz: Upgraded.

n/alpine-2.24-i586-4.txz: Rebuilt.

Rebuilt with maildir patch. Thanks to pisti and Eleksir.

n/getmail-6.15-i586-1.txz: Upgraded.

n/libgpg-error-1.42-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Mon Mar 22 00:41:10 UTC 2021

a/dialog-1.3_20210319-i586-1.txz: Upgraded.

d/poke-1.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.11_4-i586-1.txz: Upgraded.

n/bridge-utils-1.7.1-i586-1.txz: Upgraded.

n/nettle-3.7.2-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/thunar-4.16.6-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sat Mar 20 20:06:47 UTC 2021

a/aaa_libraries-15.0-i586-4.txz: Rebuilt.

Upgraded: libacl.so.1.1.2301, libattr.so.1.1.2501, libcap.so.2.49,

libzstd.so.1.4.9, libglib-2.0.so.0.6600.8, libgmodule-2.0.so.0.6600.8,

libgobject-2.0.so.0.6600.8, libgthread-2.0.so.0.6600.8,

liblber-2.4.so.2.11.6, libldap-2.4.so.2.11.6. And also the krb5 libraries

that didn't bump their version numbers.

a/kernel-generic-5.10.25-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.10.25_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.10.25-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.10.25_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.10.25-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.10.25_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.10.25_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.10.25_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/glib2-2.66.8-i586-2.txz: Rebuilt.

Rebuilt using -Dfam=false. Thanks to franzen.

n/samba-4.14.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Rebuilt using --without-fam. Thanks to franzen.

extra/linux-5.10.25-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-generic-5.11.8-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-generic-smp-5.11.8_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-headers-5.11.8_smp-x86-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-huge-5.11.8-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-huge-smp-5.11.8_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-modules-5.11.8-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-modules-smp-5.11.8_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-source-5.11.8_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Fri Mar 19 18:29:25 UTC 2021

ap/vim-8.2.2623-i586-1.txz: Upgraded.

l/jasper-2.0.27-i586-1.txz: Upgraded.

l/mozilla-nss-3.63-i586-1.txz: Upgraded.

l/pipewire-0.3.24-i586-1.txz: Upgraded.

l/pygobject3-3.40.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/wireguard-tools-1.0.20210315-i586-1.txz: Added.

Thanks to dgusev for the suggestion.

xap/vim-gvim-8.2.2623-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Thu Mar 18 23:54:14 UTC 2021

ap/slackpkg-15.0.1-noarch-1.txz: Upgraded.

Tweak default blacklist file's help text (thanks, dive).

Fix display of blacklisted packages.

Tweaks to slack-desc.

Note that kernel-headers should not be blacklisted.

Added Lithuania mirrors (Totoro-kun on LQ).

Fix exit code for pending updates (dive).

Avoid matching txz/tgz etc extension when blacklisting (dive).

Use https for all slackpkg homepage links.

Update mirror files (14.2 -> 15.0).

Add blacklist to search option.

Move applyblacklist to end of makelist().

Clarify how to blacklist duplicate packages.

Fix new-config dialog.

Reduce false positives in DOUBLEFILES detection.

Remove spaces in awk..

More blacklisting fixups (see full commit msg).

Escape plus signs in blacklist regex.

Convert ${ROOT}/${WORKDIR} > ${WORKDIR} (dive).

Convert ${ROOT}/${CONF} -> ${CONF} and tweak blacklists (dive).

Further fixup/enhancement to blacklisting issues.

Fix "slackpkg blacklist" so that it shows blacklist again.

Fixup internal blacklist handling.

Use ERE for sanity_check() function (David Woodfall).

Remove "slackpkg blacklist" from manual pages.

Fix aaa_elflibs --> aaa_libraries in sample blacklist file (mozes).

Split aarch64 and arm mirrors into separate files (mozes).

Allow new-config after slackpkg upgrade itself (PiterPUNK).

Modify blacklist regex line ending.

Thanks to Robby Workman.

ap/sqlite-3.35.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kid3-3.8.6-i586-1.txz: Upgraded.

l/glib2-2.66.8-i586-1.txz: Upgraded.

l/pango-1.48.3-i586-2.txz: Rebuilt.

Eliminate dangling symlink. Thanks to upnort.

n/bind-9.16.13-i586-1.txz: Upgraded.

n/links-2.22-i586-1.txz: Upgraded.

n/network-scripts-15.0-noarch-14.txz: Rebuilt.

Fix discrepancies between rc.inet1.conf versions.

Move configuration of SLACC before DHCP.

Don't bring up a bridge interface if it will be brought up later by IP config.

Fix a typo in br_open when configuring IFOPTS: i->1.

Add SLAAC security and privacy options.

Fix typo of 'default'.

Added debugging output around new SLAAC enhancements.

Move enabling RA before SLAAC security section. Thanks to davjohn on LQ.

Fix domain name validation checks. Thanks to xbeastx74 on LQ for the report.

Thanks to Darren "Tadgy" Austin and Robby Workman.

n/wireless_tools-30.pre9-i586-5.txz: Rebuilt.

rc.wireless: don't leave interfaces in up state as it prevents SLAAC.

Take interface down at exit from rc.wireless. Thanks to davjohn.

x/libgee-0.20.4-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Thu Mar 18 04:01:02 UTC 2021

Hope everyone had a fine St. Paddy's day! :-)

a/kernel-generic-5.10.24-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.10.24_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.10.24-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.10.24_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.10.24-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.10.24_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.10.24_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/vala-0.52.0-i586-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.10.24_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/harfbuzz-2.8.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/lmdb-0.9.29-i586-1.txz: Upgraded.

n/openldap-2.4.58-i586-1.txz: Upgraded.

x/xkbcomp-1.4.5-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.10.24-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-generic-5.11.7-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-generic-smp-5.11.7_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-headers-5.11.7_smp-x86-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-huge-5.11.7-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-huge-smp-5.11.7_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-modules-5.11.7-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-modules-smp-5.11.7_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-source-5.11.7_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Tue Mar 16 18:45:39 UTC 2021

a/acl-2.3.1-i586-1.txz: Upgraded.

a/attr-2.5.1-i586-1.txz: Upgraded.

a/libgudev-236-i586-1.txz: Upgraded.

ap/sqlite-3.35.1-i586-1.txz: Upgraded.

ap/sudo-1.9.6p1-i586-1.txz: Upgraded.

d/git-2.31.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/bluedevil-5.21.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/breeze-5.21.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/breeze-grub-5.21.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/breeze-gtk-5.21.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/drkonqi-5.21.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kactivitymanagerd-5.21.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kde-cli-tools-5.21.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kde-gtk-config-5.21.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdecoration-5.21.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdeplasma-addons-5.21.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kgamma5-5.21.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/khotkeys-5.21.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kinfocenter-5.21.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kio-5.80.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmenuedit-5.21.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kscreen-5.21.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kscreenlocker-5.21.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksshaskpass-5.21.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksysguard-5.21.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwallet-pam-5.21.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwayland-integration-5.21.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwayland-server-5.21.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwin-5.21.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwrited-5.21.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkscreen-5.21.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libksysguard-5.21.3.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/milou-5.21.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/oxygen-5.21.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-browser-integration-5.21.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-desktop-5.21.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-disks-5.21.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-firewall-5.21.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-integration-5.21.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-nm-5.21.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-pa-5.21.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-sdk-5.21.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-systemmonitor-5.21.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-vault-5.21.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-workspace-5.21.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-workspace-wallpapers-5.21.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/polkit-kde-agent-1-5.21.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/powerdevil-5.21.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/qqc2-breeze-style-5.21.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/sddm-kcm-5.21.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/systemsettings-5.21.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/xdg-desktop-portal-kde-5.21.3-i586-1.txz: Upgraded.

l/gst-plugins-base-1.18.4-i586-1.txz: Upgraded.

l/gst-plugins-good-1.18.4-i586-1.txz: Upgraded.

l/gst-plugins-libav-1.18.4-i586-1.txz: Upgraded.

l/gstreamer-1.18.4-i586-1.txz: Upgraded.

l/gtk+3-3.24.27-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Mon Mar 15 19:37:28 UTC 2021

a/kernel-firmware-20210315_3568f96-noarch-1.txz: Upgraded.

ap/sudo-1.9.6-i586-1.txz: Upgraded.

d/cmake-3.19.7-i586-1.txz: Upgraded.

d/python-setuptools-54.1.2-i586-1.txz: Upgraded.

d/rust-1.50.0-i686-1.txz: Upgraded.

l/libcap-2.49-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-urllib3-1.26.4-i586-1.txz: Upgraded.

l/qt5-5.15.2-i586-6.txz: Rebuilt.

Rebuilt with -proprietary-codecs and -webengine-proprietary-codecs. When

combined with -webengine-ffmpeg (use system ffmpeg), this doesn't actually

build any proprietary codecs, but allows them to be used if they happen to

be built into the system ffmpeg. Thanks to alienBOB.

xap/mozilla-firefox-86.0.1-i686-1.txz: Upgraded.

When we first moved Slackware to the Firefox ESR channel, the motivation

was to keep Firefox secure while delaying a requirement for Rust at build

time. Of course, eventually that ESR version reached EOL and we had to

introduce Rust into Slackware 14.2 in order to continue providing updates.

Eventually that also ran into roadblocks as Firefox required first newer

C/C++ compilers, and then finally a newer libstdc++. To continue, we'd

have had to bump GCC to a much newer version, making other maintenance

difficult or impossible. At this point, the latest Firefox has no additional

dependencies beyond those of the ESR version, and it's unlikely that it

will be any more difficult to keep it maintained. I think we all want the

Slackware 15.0 release to be as good as possible, and most users will be

better served if we resume following the latest desktop releases.

Thanks to LuckyCyborg who can always be counted on to give me a friendly

kick in the rear end. :-) Thanks also to ponce for the updated gkrust patch.

+--------------------------+

Sun Mar 14 03:24:31 UTC 2021

a/efivar-20201015_cff88dd-i586-1.txz: Upgraded.

Updated to fix issues with eMMC based systems. Thanks to Andypoo.

a/gptfdisk-1.0.7-i586-1.txz: Upgraded.

a/xfsprogs-5.11.0-i586-1.txz: Upgraded.

ap/qpdf-10.3.1-i586-1.txz: Upgraded.

ap/sqlite-3.35.0-i586-1.txz: Upgraded.

ap/sudo-1.9.5p2-i586-3.txz: Rebuilt.

Fix build time detection of PAM. Thanks to pghvlaans.

kde/attica-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/baloo-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/bluez-qt-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/breeze-icons-5.80.0-noarch-1.txz: Upgraded.

kde/extra-cmake-modules-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/frameworkintegration-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kactivities-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kactivities-stats-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kapidox-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/karchive-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kauth-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kbookmarks-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcalendarcore-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcmutils-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcodecs-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcompletion-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kconfig-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kconfigwidgets-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcontacts-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcoreaddons-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcrash-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdav-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdbusaddons-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdeclarative-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kded-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdelibs4support-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdesignerplugin-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdesu-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdewebkit-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdnssd-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdoctools-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kemoticons-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kfilemetadata-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kglobalaccel-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kguiaddons-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kholidays-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/khtml-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ki18n-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kiconthemes-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kidletime-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kimageformats-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kinit-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kio-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kirigami2-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kitemmodels-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kitemviews-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kjobwidgets-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kjs-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kjsembed-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmediaplayer-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knewstuff-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knotifications-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knotifyconfig-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpackage-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kparts-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpeople-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kplotting-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpty-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kquickcharts-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kross-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/krunner-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kservice-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktexteditor-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktextwidgets-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kunitconversion-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwallet-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwayland-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwidgetsaddons-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwindowsystem-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kxmlgui-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kxmlrpcclient-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/modemmanager-qt-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/networkmanager-qt-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/oxygen-icons5-5.80.0-noarch-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-framework-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/prison-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/purpose-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/qqc2-desktop-style-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/solid-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/sonnet-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/syndication-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/syntax-highlighting-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/threadweaver-5.80.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/gnu-efi-3.0.13-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.11_3-i586-1.txz: Upgraded.

l/netpbm-10.93.02-i586-1.txz: Upgraded.

l/pango-1.48.3-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-firefox-78.8.0esr-i686-4.txz: Rebuilt.

Strip binaries and symlink duplicate binaries. Thanks to franzen.

Add export MACH_USE_SYSTEM_PYTHON="1", upgrade build-deps/nodejs/,

and compile with clang/clang++, fixing the use of this script to

build more recent Firefox versions. Thanks to ponce.

xap/mozilla-thunderbird-78.8.1-i686-3.txz: Rebuilt.

Strip binaries and symlink duplicate binaries. Thanks to franzen.

Add export MACH_USE_SYSTEM_PYTHON="1", upgrade build-deps/nodejs/,

and compile with clang/clang++, fixing the use of this script to

build more recent Thunderbird versions. Thanks to ponce.

+--------------------------+

Sat Mar 13 05:37:56 UTC 2021

d/rust-1.49.0-i686-1.txz: Upgraded.

Until we can figure out why audio crashes if we compile Firefox using

rust-1.50.0, it's probably better to stick with this version.

xap/mozilla-firefox-78.8.0esr-i686-3.txz: Rebuilt.

Recompiled with rust-1.49.0 to prevent crashing on any tab with audio.

+--------------------------+

Fri Mar 12 23:01:08 UTC 2021

a/acl-2.3.0-i586-1.txz: Upgraded.

a/attr-2.5.0-i586-1.txz: Upgraded.

ap/hplip-3.20.5-i586-3.txz: Rebuilt.

Switched to hplip-3.20.5 to fix regressions in the hp-plugin subsystem.

Patched to use is_alive() rather than the deprecated isAlive().

Thanks to Andypoo.

Newer versions than 3.20.6 require avahi. We'll stick with this version

for now and leave the decision about whether we love HP more than we hate

avahi for another day.

d/doxygen-1.9.1-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-firefox-78.8.0esr-i686-2.txz: Rebuilt.

Rebuilt with --enable-system-nss and --enable-system-nspr. Thanks to franzen.

xap/mozilla-thunderbird-78.8.1-i686-2.txz: Rebuilt.

Rebuilt with --enable-system-nss, --enable-system-nspr, and

--disable-debug-symbols. Thanks to franzen.

xap/seamonkey-2.53.6-i686-3.txz: Rebuilt.

Rebuilt with --enable-system-nss and --enable-system-nspr. Thanks to franzen.

xfce/exo-4.16.1-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Fri Mar 12 01:46:50 UTC 2021

x/mesa-21.0.0-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Thu Mar 11 23:30:27 UTC 2021

a/cryptsetup-2.3.5-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-5.10.23-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.10.23_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.10.23-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.10.23_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.10.23-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.10.23_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.10.23_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.10.23_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.10.23-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-generic-5.11.6-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-generic-smp-5.11.6_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-headers-5.11.6_smp-x86-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-huge-5.11.6-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-huge-smp-5.11.6_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-modules-5.11.6-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-modules-smp-5.11.6_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-source-5.11.6_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Wed Mar 10 20:32:52 UTC 2021

ap/vim-8.2.2585-i586-1.txz: Upgraded.

d/git-2.30.2-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes a security issue:

On case-insensitive file systems with support for symbolic links, if Git is

configured globally to apply delay-capable clean/smudge filters (such as Git

LFS), Git could be fooled into running remote code during a clone. Credit for

finding and fixing this vulnerability goes to Matheus Tavares, helped by

Johannes Schindelin.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-21300

(* Security fix *)

l/python-dnspython-2.1.0-i586-1.txz: Added.

This is needed by samba-4.14.0.

l/python-markdown-3.3.4-i586-1.txz: Added.

This is needed by samba-4.14.0.

n/samba-4.14.0-i586-1.txz: Upgraded.

xap/vim-gvim-8.2.2585-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/elementary-xfce-0.15.2-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Wed Mar 10 01:30:34 UTC 2021

a/kernel-generic-5.10.22-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.10.22_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.10.22-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.10.22_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.10.22-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.10.22_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/sysklogd-2.2.2-i586-1.txz: Upgraded.

d/bison-3.7.6-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.10.22_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/mercurial-5.7.1-i586-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.10.22_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/netpbm-10.93.01-i586-1.txz: Upgraded.

n/samba-4.13.5-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-thunderbird-78.8.1-i686-1.txz: Upgraded.

This is a bugfix release.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/78.8.1/releasenotes/

extra/linux-5.10.22-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-generic-5.11.5-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-generic-smp-5.11.5_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-headers-5.11.5_smp-x86-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-huge-5.11.5-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-huge-smp-5.11.5_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-modules-5.11.5-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-modules-smp-5.11.5_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-source-5.11.5_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Mon Mar 8 19:19:03 UTC 2021

a/lrzip-0.641-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes the poor compression ratio reported by Toutatis.

a/smartmontools-7.2-i586-4.txz: Rebuilt.

Add support for /etc/default/smartd. Thanks to upnort.

a/sysvinit-2.99-i586-1.txz: Upgraded.

l/iso-codes-4.6.0-noarch-1.txz: Upgraded.

n/ca-certificates-20210308-noarch-1.txz: Upgraded.

This update provides the latest CA certificates to check for the

authenticity of SSL connections.

n/fetchmail-6.4.17-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/thunar-4.16.5-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sun Mar 7 20:32:09 UTC 2021

a/dialog-1.3_20210306-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-5.10.21-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.10.21_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.10.21-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.10.21_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.10.21-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.10.21_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.10.21_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/python-setuptools-54.1.1-i586-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.10.21_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

kde/alkimia-8.1.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/gd-2.3.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-pygments-2.8.1-i586-1.txz: Upgraded.

n/mutt-2.0.6-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/thunar-4.16.4-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.10.21-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-generic-5.11.4-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-generic-smp-5.11.4_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-headers-5.11.4_smp-x86-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-huge-5.11.4-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-huge-smp-5.11.4_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-modules-5.11.4-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-modules-smp-5.11.4_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-source-5.11.4_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Sat Mar 6 19:39:46 UTC 2021

l/python-idna-2.10-i586-2.txz: Rebuilt.

Since it doesn't seem that there's any progress yet on making requests

compatible with idna-3, let's drop back to this version for now.

l/python-pillow-8.1.2-i586-1.txz: Upgraded.

x/ibus-table-1.12.5-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Fri Mar 5 21:36:58 UTC 2021

a/btrfs-progs-5.11-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-firmware-20210305_e425f76-noarch-1.txz: Upgraded.

ap/qpdf-10.3.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/python-setuptools-54.1.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-calendar-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-calendar-tools-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-contacts-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-import-wizard-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-mime-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-notes-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-search-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadiconsole-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akregator-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/analitza-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ark-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/artikulate-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/audiocd-kio-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/baloo-widgets-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/blinken-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/bomber-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/bovo-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/calendarsupport-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/cantor-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/cervisia-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/dolphin-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/dolphin-plugins-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/dragon-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/elisa-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/eventviews-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ffmpegthumbs-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/filelight-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/granatier-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/grantlee-editor-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/grantleetheme-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/gwenview-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/incidenceeditor-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/itinerary-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/juk-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/k3b-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kaddressbook-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kalarm-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kalarmcal-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kalgebra-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kalzium-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kamera-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kamoso-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kanagram-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kapman-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kapptemplate-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kate-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/katomic-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kbackup-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kblackbox-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kblocks-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kbounce-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kbreakout-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kbruch-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcachegrind-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcalc-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcalutils-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcharselect-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcolorchooser-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcron-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kde-dev-scripts-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kde-dev-utils-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdebugsettings-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdeconnect-kde-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdeedu-data-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdegraphics-mobipocket-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdegraphics-thumbnailers-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdenetwork-filesharing-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdenlive-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdepim-addons-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdepim-runtime-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdesdk-kioslaves-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdesdk-thumbnailers-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdf-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdialog-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdiamond-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/keditbookmarks-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kfind-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kfloppy-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kfourinline-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kgeography-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kget-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kgoldrunner-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kgpg-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/khangman-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/khelpcenter-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kidentitymanagement-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kig-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kigo-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/killbots-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kimagemapeditor-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kimap-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kio-extras-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kio-gdrive-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kipi-plugins-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kirigami-gallery-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kiriki-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kiten-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kitinerary-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kjumpingcube-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kldap-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kleopatra-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/klickety-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/klines-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmag-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmahjongg-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmail-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmail-account-wizard-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmailtransport-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmbox-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmime-20.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

Fri Mar 5 02:58:29 UTC 2021

a/kernel-generic-5.10.20-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.10.20_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.10.20-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.10.20_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.10.20-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.10.20_smp-i686-1.txz: Upgraded.

ap/sysstat-12.5.3-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.10.20_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.10.20_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/pipewire-0.3.23-i586-1.txz: Upgraded.

n/dovecot-2.3.14-i586-1.txz: Upgraded.

x/OpenCC-1.1.2-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.10.20-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-generic-5.11.3-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-generic-smp-5.11.3_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-headers-5.11.3_smp-x86-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-huge-5.11.3-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-huge-smp-5.11.3_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-modules-5.11.3-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-modules-smp-5.11.3_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-source-5.11.3_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Wed Mar 3 20:26:20 UTC 2021

a/elogind-246.10-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-firmware-20210303_5ecd13f-noarch-1.txz: Upgraded.

ap/nano-5.6.1-i586-1.txz: Upgraded.

d/help2man-1.48.2-i586-1.txz: Upgraded.

n/libqmi-1.28.2-i586-1.txz: Upgraded.

n/openssh-8.5p1-i586-1.txz: Upgraded.

n/php-7.4.16-i586-1.txz: Upgraded.

extra/php8/php8-8.0.3-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Tue Mar 2 21:24:57 UTC 2021

kde/bluedevil-5.21.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/breeze-5.21.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/breeze-grub-5.21.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/breeze-gtk-5.21.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/calligra-3.2.1-i586-6.txz: Rebuilt.

Recompiled against poppler-21.03.0.

kde/cantor-20.12.2-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against poppler-21.03.0.

kde/drkonqi-5.21.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kactivitymanagerd-5.21.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcoreaddons-5.79.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Use inotify, not gamin. This should improve performance and fix a few random

deadlocks. Thanks to Heinz Wiesinger.

kde/kde-cli-tools-5.21.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kde-gtk-config-5.21.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdecoration-5.21.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdeplasma-addons-5.21.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kfilemetadata-5.79.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against poppler-21.03.0.

kde/kgamma5-5.21.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/khotkeys-5.21.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kile-2.9.93-i586-6.txz: Rebuilt.

Recompiled against poppler-21.03.0.

kde/kinfocenter-5.21.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kitinerary-20.12.2-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against poppler-21.03.0.

kde/kmenuedit-5.21.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/krita-4.4.2-i586-4.txz: Rebuilt.

Recompiled against poppler-21.03.0.

kde/kscreen-5.21.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kscreenlocker-5.21.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksshaskpass-5.21.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kstars-3.5.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksysguard-5.21.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktexteditor-5.79.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Applied upstream patch to fix syntax highlighting in kdevelop.

Thanks to Heinz Wiesinger.

kde/kwallet-pam-5.21.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwayland-integration-5.21.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwayland-server-5.21.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwin-5.21.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwrited-5.21.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkscreen-5.21.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libksysguard-5.21.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/milou-5.21.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/okular-20.12.2-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against poppler-21.03.0.

kde/oxygen-5.21.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-browser-integration-5.21.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-desktop-5.21.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-disks-5.21.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-firewall-5.21.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-integration-5.21.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-nm-5.21.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-pa-5.21.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-sdk-5.21.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-systemmonitor-5.21.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-vault-5.21.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-workspace-5.21.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-workspace-wallpapers-5.21.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/polkit-kde-agent-1-5.21.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/powerdevil-5.21.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/qqc2-breeze-style-5.21.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/sddm-kcm-5.21.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/systemsettings-5.21.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/xdg-desktop-portal-kde-5.21.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/libxkbcommon-1.1.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/poppler-21.03.0-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

+--------------------------+

Mon Mar 1 20:10:44 UTC 2021

a/e2fsprogs-1.46.2-i586-1.txz: Upgraded.

a/etc-15.0-i586-14.txz: Rebuilt.

/etc/hosts: added IPv6 loopback addresses.

a/hwdata-0.345-noarch-1.txz: Upgraded.

ap/hplip-3.20.6-i586-7.txz: Rebuilt.

Fixed desktop file to show category and icon properly.

Thanks to upnort and ArTourter.

d/git-2.30.1-i586-3.txz: Rebuilt.

Make sure the bash-completion file is installed in the proper location.

Thanks to Robby Workman.

d/python-setuptools-54.0.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/vala-0.50.4-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.11_2-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-pillow-8.1.1-i586-1.txz: Upgraded.

n/network-scripts-15.0-noarch-13.txz: Rebuilt.

Well, apparently there was a newer branch of this than the one that was

sitting in my usual pending queue, so here it is. This also includes some

additional documentation on the new features. NOTE: In order to use SLAAC

to configure IPv6, you'll need to have USE_SLAAC[x]="yes" for the interface

in rc.inet1.conf. This is to ensure that nobody is surprised to find their

machine fully exposed to the internet - better safe than sorry.

Thanks to Darren "Tadgy" Austin and Robby Workman.

n/wireless_tools-30.pre9-i586-4.txz: Rebuilt.

This package contains some updates to rc.wireless and rc.wireless.conf.

Thanks to Darren "Tadgy" Austin.

xfce/mousepad-0.5.3-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sat Feb 27 19:26:22 UTC 2021

a/kernel-generic-5.10.19-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.10.19_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.10.19-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.10.19_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.10.19-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.10.19_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.10.19_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/poke-1.0-i586-1.txz: Added.

This looks useful enough to add upon the initial upstream release.

d/python-setuptools-53.1.0-i586-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.10.19_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/babl-0.1.86-i586-1.txz: Upgraded.

l/gtk+3-3.24.26-i586-1.txz: Upgraded.

n/network-scripts-15.0-noarch-12.txz: Rebuilt.

This has been rewritten to add support for IPv6, VLANs and link aggregation

(bonding). Thanks very much to tadgy!

x/xorgproto-2021.3-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/xfce4-panel-4.16.2-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.10.19-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-generic-5.11.2-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-generic-smp-5.11.2_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-headers-5.11.2_smp-x86-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-huge-5.11.2-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-huge-smp-5.11.2_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-modules-5.11.2-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-modules-smp-5.11.2_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.x/kernel-source-5.11.2_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Wed Feb 24 20:34:08 UTC 2021

ap/nano-5.6-i586-1.txz: Upgraded.

ap/qpdf-10.2.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/cmake-3.19.6-i586-1.txz: Upgraded.

kde/bluedevil-5.21.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/breeze-5.21.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/breeze-grub-5.21.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/breeze-gtk-5.21.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/drkonqi-5.21.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kactivitymanagerd-5.21.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kde-cli-tools-5.21.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kde-gtk-config-5.21.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdecoration-5.21.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdeplasma-addons-5.21.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kgamma5-5.21.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/khotkeys-5.21.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kinfocenter-5.21.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmenuedit-5.21.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kscreen-5.21.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kscreenlocker-5.21.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksshaskpass-5.21.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksysguard-5.21.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwallet-pam-5.21.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwayland-integration-5.21.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwayland-server-5.21.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwin-5.21.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwrited-5.21.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkscreen-5.21.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libksysguard-5.21.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/milou-5.21.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/oxygen-5.21.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-browser-integration-5.21.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-desktop-5.21.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-disks-5.21.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-firewall-5.21.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-integration-5.21.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-nm-5.21.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-pa-5.21.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-sdk-5.21.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-systemmonitor-5.21.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-vault-5.21.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-workspace-5.21.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-workspace-wallpapers-5.21.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/polkit-kde-agent-1-5.21.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/powerdevil-5.21.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/qqc2-breeze-style-5.21.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/sddm-kcm-5.21.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/systemsettings-5.21.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/xdg-desktop-portal-kde-5.21.1-i586-1.txz: Upgraded.

n/bind-9.16.11-i586-3.txz: Rebuilt.

Reverted to bind-9.16.11 plus a patch for CVE-2020-8625 to fix a

regression in bind-9.16.12 that can cause the name server to crash.

Thanks to nobodino.

n/openvpn-2.5.1-i586-1.txz: Upgraded.

n/s-nail-14.9.22-i586-1.txz: Upgraded.

x/libinput-1.16.5-i586-1.txz: Upgraded.

x/libwacom-1.9-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-thunderbird-78.8.0-i686-1.txz: Upgraded.

This release contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/78.8.0/releasenotes/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-09/

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-23969

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-23968

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-23973

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-23978

(* Security fix *)

+--------------------------+

Tue Feb 23 22:04:52 UTC 2021

a/kernel-generic-5.10.18-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.10.18_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.10.18-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.10.18_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.10.18-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.10.18_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.10.18_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.10.18_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

n/bluez-5.56-i586-1.txz: Upgraded.

n/iproute2-5.11.0-i586-1.txz: Upgraded.

x/liberation-fonts-ttf-2.1.3-noarch-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.10.18-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.1/kernel-generic-5.11.1-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.1/kernel-generic-smp-5.11.1_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.1/kernel-headers-5.11.1_smp-x86-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.1/kernel-huge-5.11.1-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.1/kernel-huge-smp-5.11.1_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.1/kernel-modules-5.11.1-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.1/kernel-modules-smp-5.11.1_smp-i686-1.txz: Upgraded.

testing/packages/linux-5.11.1/kernel-source-5.11.1_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Mon Feb 22 20:58:01 UTC 2021

ap/dash-0.5.11.3-i586-1.txz: Upgraded.

ap/vim-8.2.2541-i586-1.txz: Upgraded.

d/parallel-20210222-noarch-1.txz: Upgraded.

l/mozjs78-78.8.0esr-i586-1.txz: Upgraded.

n/libqmi-1.28.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/rsync-3.2.3-i586-4.txz: Rebuilt.

Don't use lchmod(). Thanks to tadgy.

x/ibus-anthy-1.5.12-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-firefox-78.8.0esr-i686-1.txz: Upgraded.

This release contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/78.8.0/releasenotes/

(* Security fix *)

xap/vim-gvim-8.2.2541-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/xfce4-panel-profiles-1.0.13-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sun Feb 21 20:02:02 UTC 2021

ap/gphoto2-2.5.27-i586-1.txz: Upgraded.

d/Cython-0.29.22-i586-1.txz: Upgraded.

l/ffmpeg-4.3.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/gexiv2-0.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.11_1-i586-1.txz: Upgraded.

l/libgphoto2-2.5.27-i586-1.txz: Upgraded.

n/nfs-utils-2.5.3-i586-1.txz: Upgraded.

n/stunnel-5.58-i586-1.txz: Upgraded.

x/ibus-1.5.24-i586-1.txz: Upgraded.

x/vulkan-sdk-1.2.162.2-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sat Feb 20 21:04:15 UTC 2021

a/sysvinit-scripts-2.1-noarch-40.txz: Rebuilt.

Drop old /sbin/rescan-scsi-bus as the most recent version is already present

in the sg3_utils package as /usr/bin/rescan-scsi-bus.sh.

d/meson-0.57.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/mozilla-nss-3.62-i586-1.txz: Upgraded.

l/sg3_utils-1.45-i586-4.txz: Rebuilt.

Make a symlink /sbin/rescan-scsi-bus -> /usr/bin/rescan-scsi-bus.sh in case

anyone depends on the old path / name from the sysvinit-scripts package.

n/ipset-7.11-i586-1.txz: Upgraded.

n/krb5-1.19.1-i586-1.txz: Upgraded.

n/s-nail-14.9.21-i586-4.txz: Rebuilt.

If there's no mail, exit. Thanks to ardya.

testing/packages/linux-5.11/kernel-generic-5.11.0-i586-1.txz: Added.

testing/packages/linux-5.11/kernel-generic-smp-5.11.0_smp-i686-1.txz: Added.

testing/packages/linux-5.11/kernel-headers-5.11.0_smp-x86-1.txz: Added.

testing/packages/linux-5.11/kernel-huge-5.11.0-i586-1.txz: Added.

testing/packages/linux-5.11/kernel-huge-smp-5.11.0_smp-i686-1.txz: Added.

testing/packages/linux-5.11/kernel-modules-5.11.0-i586-1.txz: Added.

testing/packages/linux-5.11/kernel-modules-smp-5.11.0_smp-i686-1.txz: Added.

testing/packages/linux-5.11/kernel-source-5.11.0_smp-noarch-1.txz: Added.

+--------------------------+

Fri Feb 19 20:53:50 UTC 2021

d/autoconf-archive-2021.02.19-noarch-1.txz: Upgraded.

d/python3-3.9.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libksysguard-5.21.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Patched to fix crash without systemd. Thanks to LuckyCyborg.

l/imagemagick-7.0.11_0-i586-1.txz: Upgraded.

extra/php8/php8-8.0.2-i586-1.txz: Added.

+--------------------------+

Thu Feb 18 20:47:35 UTC 2021

xap/mozilla-firefox-78.7.1esr-i686-1.txz: Upgraded.

It looks like rebuilding Firefox with Rust 1.50.0 causes it to crash on

HTML5 streams, so let's drop back to this build. 78.8.0 is coming soon

and hopefully it'll fix this.

+--------------------------+

Thu Feb 18 19:29:30 UTC 2021

a/kernel-generic-5.10.17-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.10.17_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.10.17-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.10.17_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.10.17-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.10.17_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/lrzip-0.640-i586-1.txz: Upgraded.

a/pkgtools-15.0-noarch-37.txz: Rebuilt.

installpkg: in --terse mode, fix formatting for the uncommon situation

where numfmt produces a 5 character output e.g. 1000K.

Thanks to Karl Magnus Kolstø.

ap/mariadb-10.5.9-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.10.17_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/llvm-11.1.0-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

d/rust-1.50.0-i686-1.txz: Upgraded.

d/strace-5.11-i586-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.10.17_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

kde/kdevelop-5.6.2-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against llvm-11.1.0.

l/libedit-20210216_3.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/libiodbc-3.52.14-i586-1.txz: Upgraded.

l/pipewire-0.3.22-i586-1.txz: Upgraded.

l/qt5-5.15.2-i586-5.txz: Rebuilt.

Recompiled against llvm-11.1.0.

l/vte-0.62.3-i586-1.txz: Upgraded.

n/bind-9.16.12-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes a security issue:

When tkey-gssapi-keytab or tkey-gssapi-credential was configured, a

specially crafted GSS-TSIG query could cause a buffer overflow in the

ISC implementation of SPNEGO (a protocol enabling negotiation of the

security mechanism to use for GSSAPI authentication). This flaw could

be exploited to crash named. Theoretically, it also enabled remote code

execution, but achieving the latter is very difficult in real-world

conditions.

For more information, see:

https://kb.isc.org/docs/cve-2020-8625

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-8625

(* Security fix *)

n/libgcrypt-1.9.2-i586-1.txz: Upgraded.

n/nettle-3.7.1-i586-1.txz: Upgraded.

n/s-nail-14.9.21-i586-3.txz: Rebuilt.

The dotlock utility doesn't work with glibc-2.33 (another case where changes

to sandboxed functions are needed), but we really don't need it anyway so

just rebuild without it. Thanks to Paulo2.

x/mesa-20.3.4-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against llvm-11.1.0.

xap/mozilla-firefox-78.7.1esr-i686-2.txz: Rebuilt.

xap/mozilla-thunderbird-78.7.1-i686-2.txz: Rebuilt.

xap/seamonkey-2.53.6-i686-2.txz: Rebuilt.

extra/linux-5.10.17-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Tue Feb 16 20:57:36 UTC 2021

a/aaa_libraries-15.0-i586-3.txz: Rebuilt.

Moved libzstd to /lib{,64}. Thanks to slackwhere and TommyC7.

a/openssl-solibs-1.1.1j-i586-1.txz: Upgraded.

a/tar-1.34-i586-1.txz: Upgraded.

d/cmake-3.19.5-i586-1.txz: Upgraded.

d/meson-0.57.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/attica-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/baloo-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/bluedevil-5.21.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/bluez-qt-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/breeze-5.21.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/breeze-grub-5.21.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/breeze-gtk-5.21.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/breeze-icons-5.79.0-noarch-1.txz: Upgraded.

kde/drkonqi-5.21.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/extra-cmake-modules-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/frameworkintegration-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kactivities-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kactivities-stats-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kactivitymanagerd-5.21.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kapidox-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/karchive-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kauth-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kbookmarks-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcalendarcore-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcmutils-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcodecs-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcompletion-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kconfig-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kconfigwidgets-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcontacts-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcoreaddons-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcrash-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdav-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdbusaddons-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kde-cli-tools-5.21.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kde-gtk-config-5.21.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdeclarative-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdecoration-5.21.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kded-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdelibs4support-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdeplasma-addons-5.21.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdesignerplugin-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdesu-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdewebkit-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdnssd-5.79.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdoctools-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kemoticons-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kfilemetadata-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kgamma5-5.21.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kglobalaccel-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kguiaddons-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kholidays-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/khotkeys-5.21.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/khtml-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ki18n-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kiconthemes-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kidletime-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kimageformats-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kinfocenter-5.21.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kinit-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kio-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kirigami2-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kitemmodels-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kitemviews-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kjobwidgets-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kjs-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kjsembed-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmediaplayer-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmenuedit-5.21.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knewstuff-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knotifications-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knotifyconfig-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpackage-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kparts-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpeople-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kplotting-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpty-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kquickcharts-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kross-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/krunner-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kscreen-5.21.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kscreenlocker-5.21.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kservice-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksshaskpass-5.21.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksysguard-5.21.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktexteditor-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktextwidgets-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kunitconversion-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwallet-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwallet-pam-5.21.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwayland-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwayland-integration-5.21.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwayland-server-5.21.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwidgetsaddons-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwin-5.21.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwindowsystem-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwrited-5.21.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kxmlgui-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kxmlrpcclient-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkscreen-5.21.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libksysguard-5.21.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/milou-5.21.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/modemmanager-qt-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/networkmanager-qt-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/oxygen-5.21.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/oxygen-icons5-5.79.0-noarch-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-browser-integration-5.21.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-desktop-5.21.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-disks-5.21.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-firewall-5.21.0-i586-1.txz: Added.

kde/plasma-framework-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-integration-5.21.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-nm-5.21.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-pa-5.21.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-sdk-5.21.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-systemmonitor-5.21.0-i586-1.txz: Added.

kde/plasma-vault-5.21.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-workspace-5.21.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-workspace-wallpapers-5.21.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/polkit-kde-agent-1-5.21.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/powerdevil-5.21.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/prison-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/purpose-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/qqc2-breeze-style-5.21.0-i586-1.txz: Added.

kde/qqc2-desktop-style-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/sddm-kcm-5.21.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/solid-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/sonnet-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/syndication-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/syntax-highlighting-5.79.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/systemsettings-5.21.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/threadweaver-5.79.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/xdg-desktop-portal-kde-5.21.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/gtk+3-3.24.25-i586-1.txz: Upgraded.

l/libqalculate-3.17.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/libuv-1.41.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-pygments-2.8.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/taglib-1.12-i586-1.txz: Upgraded.

l/zstd-1.4.8-i586-4.txz: Rebuilt.

Moved libzstd to /lib{,64}. Thanks to slackwhere and TommyC7.

n/libqmi-1.26.10-i586-1.txz: Upgraded.

n/ntp-4.2.8p15-i586-7.txz: Rebuilt.

rc.ntpd: fix pid file location. Thanks to Karl Magnus Kolstø.

n/openssl-1.1.1j-i586-1.txz: Upgraded.

This fixes bugs and denial of service vulnerabilities.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-23841

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-23840

(* Security fix *)

n/whois-5.5.8-i586-1.txz: Upgraded.

x/xkeyboard-config-2.32-noarch-1.txz: Upgraded.

xap/sane-1.0.32-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/xfce4-taskmanager-1.4.2-i586-1.txz: Upgraded.

extra/recordmydesktop/recordmydesktop-0.3.8.1-i586-4.txz: Removed.

There's not much need for this as ssr is better maintained.

+--------------------------+

Mon Feb 15 19:23:44 UTC 2021

Here we go again... upgraded to glibc-2.33 and one last mass rebuild for

Slackware 15.0. The only packages upgraded in this batch are glibc and the

kernels - everything else is just a rebuild against the new glibc. Not

rebuilt in this batch: devs (best to just leave this alone), glibc-zoneinfo,

kernel-firmware, rust, linux-faqs, linux-howtos, aspell-en, mozilla-firefox,

mozilla-thunderbird, and seamonkey. There's a new Rust compiler but Firefox

and Thunderbird will need to be patched to use it, so we'll hold off on

those until they're ready for the new Rust either with patches or new

upstream releases. Until we have that and a few more scheduled upgrades I'm

not quite ready to call this beta yet, but you can call it 15.0-alpha1. :-)

Cheers!

a/aaa_base-14.2-i586-7.txz: Rebuilt.

a/aaa_glibc-solibs-2.33-i586-1.txz: Upgraded.

a/aaa_libraries-15.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Upgraded: libnsl-2.33.so, libglib-2.0.so.0.6600.7,

libgmodule-2.0.so.0.6600.7, libgobject-2.0.so.0.6600.7,

libgthread-2.0.so.0.6600.7.

a/aaa_terminfo-6.2_20201219-i586-4.txz: Rebuilt.

a/acl-2.2.53-i586-3.txz: Rebuilt.

a/acpid-2.0.32-i586-3.txz: Rebuilt.

a/attr-2.4.48-i586-3.txz: Rebuilt.

a/bash-5.1.004-i586-3.txz: Rebuilt.

a/bin-11.1-i586-5.txz: Rebuilt.

a/btrfs-progs-5.10.1-i586-2.txz: Rebuilt.

a/bzip2-1.0.8-i586-3.txz: Rebuilt.

a/coreutils-8.32-i586-3.txz: Rebuilt.

a/cpio-2.13-i586-3.txz: Rebuilt.

a/cpufrequtils-008-i586-4.txz: Rebuilt.

a/cracklib-2.9.7-i586-3.txz: Rebuilt.

a/cryptsetup-2.3.4-i586-3.txz: Rebuilt.

a/dbus-1.12.20-i586-5.txz: Rebuilt.

a/dcron-4.5-i586-11.txz: Rebuilt.

a/dialog-1.3_20210117-i586-2.txz: Rebuilt.

a/dosfstools-4.2-i586-2.txz: Rebuilt.

a/e2fsprogs-1.46.1-i586-2.txz: Rebuilt.

a/ed-1.17-i586-3.txz: Rebuilt.

a/efibootmgr-20191011_e8ce9fe-i586-4.txz: Rebuilt.

a/efivar-20191015_ca85d51-i586-3.txz: Rebuilt.

a/elilo-3.16-i586-12.txz: Rebuilt.

a/elogind-246.9.2-i586-3.txz: Rebuilt.

a/elvis-2.2_0-i586-7.txz: Rebuilt.

a/etc-15.0-i586-13.txz: Rebuilt.

a/eudev-3.2.10-i586-2.txz: Rebuilt.

a/exfatprogs-1.1.0-i586-2.txz: Rebuilt.

a/f2fs-tools-1.14.0-i586-3.txz: Rebuilt.

a/file-5.39-i586-3.txz: Rebuilt.

a/findutils-4.8.0-i586-3.txz: Rebuilt.

a/floppy-5.5-i586-4.txz: Rebuilt.

a/gawk-5.1.0-i586-3.txz: Rebuilt.

a/genpower-1.0.5-i586-5.txz: Rebuilt.

a/gettext-0.21-i586-3.txz: Rebuilt.

a/gpm-1.20.7-i586-9.txz: Rebuilt.

a/gptfdisk-1.0.6-i586-3.txz: Rebuilt.

a/grep-3.6-i586-3.txz: Rebuilt.

a/grub-2.04-i586-3.txz: Rebuilt.

a/gzip-1.10-i586-3.txz: Rebuilt.

a/haveged-1.9.14-i586-3.txz: Rebuilt.

a/hdparm-9.60-i586-3.txz: Rebuilt.

a/hostname-3.23-i586-3.txz: Rebuilt.

a/hwdata-0.344-noarch-2.txz: Rebuilt.

a/infozip-6.0-i586-7.txz: Rebuilt.

a/inih-53-i586-2.txz: Rebuilt.

a/inotify-tools-3.20.11.0-i586-3.txz: Rebuilt.

a/isapnptools-1.27-i586-4.txz: Rebuilt.

a/jfsutils-1.1.15-i586-4.txz: Rebuilt.

a/kbd-1.15.3-i586-6.txz: Rebuilt.

a/kernel-generic-5.10.16-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.10.16_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.10.16-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.10.16_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.10.16-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.10.16_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kmod-28-i586-3.txz: Rebuilt.

a/lbzip2-2.5-i586-4.txz: Rebuilt.

a/less-563-i586-3.txz: Rebuilt.

a/lhasa-0.3.1-i586-3.txz: Rebuilt.

a/libblockdev-2.25-i586-3.txz: Rebuilt.

a/libbytesize-2.5-i586-2.txz: Rebuilt.

a/libcgroup-0.41-i586-9.txz: Rebuilt.

a/libgudev-234-i586-3.txz: Rebuilt.

a/libpwquality-1.4.4-i586-4.txz: Rebuilt.

a/lilo-24.2-i586-12.txz: Rebuilt.

a/logrotate-3.18.0-i586-3.txz: Rebuilt.

a/lrzip-0.631-i586-4.txz: Rebuilt.

a/lvm2-2.03.11-i586-3.txz: Rebuilt.

a/lzip-1.22-i586-3.txz: Rebuilt.

a/lzlib-1.12-i586-3.txz: Rebuilt.

a/mcelog-175-i586-3.txz: Rebuilt.

a/mdadm-4.1-i586-3.txz: Rebuilt.

a/minicom-2.8-i586-3.txz: Rebuilt.

a/mkinitrd-1.4.11-i586-19.txz: Rebuilt.

a/mlocate-0.26-i586-4.txz: Rebuilt.

a/mt-st-1.4-i586-3.txz: Rebuilt.

a/mtx-1.3.12-i586-4.txz: Rebuilt.

a/ncompress-5.0-i586-2.txz: Rebuilt.

a/ndctl-71.1-i586-4.txz: Rebuilt.

a/ntfs-3g-2017.3.23-i586-4.txz: Rebuilt.

a/nvi-1.81.6-i586-3.txz: Rebuilt.

a/openssl-solibs-1.1.1i-i586-3.txz: Rebuilt.

a/os-prober-1.78-i586-2.txz: Rebuilt.

a/pam-1.5.1-i586-3.txz: Rebuilt.

a/patch-2.7.6-i586-5.txz: Rebuilt.

a/pciutils-3.7.0-i586-3.txz: Rebuilt.

a/pcmciautils-018-i586-4.txz: Rebuilt.

a/pkgtools-15.0-noarch-36.txz: Rebuilt.

a/plzip-1.9-i586-3.txz: Rebuilt.

a/procps-ng-3.3.17-i586-2.txz: Rebuilt.

a/quota-4.06-i586-3.txz: Rebuilt.

a/reiserfsprogs-3.6.27-i586-4.txz: Rebuilt.

a/rpm2tgz-1.2.2-i586-4.txz: Rebuilt.

a/sdparm-1.11-i586-3.txz: Rebuilt.

a/sed-4.8-i586-3.txz: Rebuilt.

a/shadow-4.8.1-i586-12.txz: Rebuilt.

a/sharutils-4.15.2-i586-4.txz: Rebuilt.

a/smartmontools-7.2-i586-3.txz: Rebuilt.

a/splitvt-1.6.6-i586-5.txz: Rebuilt.

a/sysfsutils-2.1.0-i586-4.txz: Rebuilt.

a/sysklogd-2.2.1-i586-2.txz: Rebuilt.

a/syslinux-4.07-i586-4.txz: Rebuilt.

a/sysvinit-2.98-i586-3.txz: Rebuilt.

a/sysvinit-functions-8.53-i586-5.txz: Rebuilt.

a/sysvinit-scripts-2.1-noarch-39.txz: Rebuilt.

a/tar-1.33-i586-3.txz: Rebuilt.

a/tcsh-6.22.03-i586-3.txz: Rebuilt.

a/time-1.9-i586-4.txz: Rebuilt.

a/tree-1.8.0-i586-3.txz: Rebuilt.

a/udisks-1.0.5-i586-8.txz: Rebuilt.

a/udisks2-2.9.2-i586-2.txz: Rebuilt.

a/unarj-265-i586-4.txz: Rebuilt.

a/upower-0.99.11-i586-4.txz: Rebuilt.

a/usb_modeswitch-2.6.1-i586-3.txz: Rebuilt.

a/usbutils-013-i586-3.txz: Rebuilt.

a/utempter-1.2.0-i586-3.txz: Rebuilt.

a/util-linux-2.36.2-i586-2.txz: Rebuilt.

a/volume_key-0.3.12-i586-3.txz: Rebuilt.

a/which-2.21-i586-4.txz: Rebuilt.

a/xfsprogs-5.10.0-i586-3.txz: Rebuilt.

a/xz-5.2.5-i586-3.txz: Rebuilt.

a/zerofree-1.1.1-i586-3.txz: Rebuilt.

a/zoo-2.10_22-i586-4.txz: Rebuilt.

ap/a2ps-4.14-i586-9.txz: Rebuilt.

ap/acct-6.6.4-i586-4.txz: Rebuilt.

ap/alsa-utils-1.2.4-i586-3.txz: Rebuilt.

ap/amp-0.7.6-i586-5.txz: Rebuilt.

ap/at-3.2.1-i586-4.txz: Rebuilt.

ap/bc-1.07.1-i586-5.txz: Rebuilt.

ap/bpe-2.01.00-i586-6.txz: Rebuilt.

ap/cdparanoia-III_10.2-i586-5.txz: Rebuilt.

ap/cdrdao-1.2.4-i586-3.txz: Rebuilt.

ap/cdrtools-3.01-i586-6.txz: Rebuilt.

ap/cups-2.3.3-i586-5.txz: Rebuilt.

ap/cups-filters-1.28.7-i586-3.txz: Rebuilt.

ap/dash-0.5.11.2-i586-3.txz: Rebuilt.

ap/dc3dd-7.2.646-i586-4.txz: Rebuilt.

ap/ddrescue-1.25-i586-3.txz: Rebuilt.

ap/diffstat-1.64-i586-3.txz: Rebuilt.

ap/diffutils-3.7-i586-3.txz: Rebuilt.

ap/dmapi-2.2.12-i586-5.txz: Rebuilt.

ap/dmidecode-3.3-i586-3.txz: Rebuilt.

ap/dvd+rw-tools-7.1-i586-5.txz: Rebuilt.

ap/enscript-1.6.6-i586-4.txz: Rebuilt.

ap/flac-1.3.3-i586-3.txz: Rebuilt.

ap/ghostscript-9.53.3-i586-3.txz: Rebuilt.

ap/ghostscript-fonts-std-8.11-noarch-5.txz: Rebuilt.

ap/gphoto2-2.5.26-i586-3.txz: Rebuilt.

ap/groff-1.22.4-i586-4.txz: Rebuilt.

ap/gutenprint-5.3.4-i586-3.txz: Rebuilt.

ap/hplip-3.20.6-i586-6.txz: Rebuilt.

ap/htop-3.0.5-i586-3.txz: Rebuilt.

ap/inxi-20210113_1e2d470c-noarch-2.txz: Rebuilt.

ap/ispell-3.4.02-i586-3.txz: Rebuilt.

ap/itstool-2.0.6-i586-3.txz: Rebuilt.

ap/jed-0.99_19-i586-5.txz: Rebuilt.

ap/joe-4.6-i586-4.txz: Rebuilt.

ap/jove-4.16.0.74-i586-3.txz: Rebuilt.

ap/ksh93-20200131_e4fea8c5-i586-3.txz: Rebuilt.

ap/libx86-1.1-i586-5.txz: Rebuilt.

ap/linuxdoc-tools-0.9.73-i586-9.txz: Rebuilt.

ap/lm_sensors-3.6.0-i586-3.txz: Rebuilt.

ap/lsof-4.94.0-i586-3.txz: Rebuilt.

ap/lsscsi-0.31-i586-3.txz: Rebuilt.

ap/lxc-2.0.11_fad08f383-i586-7.txz: Rebuilt.

ap/madplay-0.15.2b-i586-7.txz: Rebuilt.

ap/man-db-2.9.4-i586-2.txz: Rebuilt.

ap/man-pages-5.10-noarch-3.txz: Rebuilt.

ap/mariadb-10.5.8-i586-3.txz: Rebuilt.

ap/mc-4.8.26-i586-2.txz: Rebuilt.

ap/moc-2.5.2-i586-8.txz: Rebuilt.

ap/most-5.1.0-i586-3.txz: Rebuilt.

ap/mpg123-1.26.4-i586-3.txz: Rebuilt.

ap/nano-5.5-i586-3.txz: Rebuilt.

ap/neofetch-20201126_6dd85d6-noarch-3.txz: Rebuilt.

ap/normalize-0.7.7-i586-5.txz: Rebuilt.

ap/nvme-cli-1.13-i586-3.txz: Rebuilt.

ap/opus-tools-0.2-i586-3.txz: Rebuilt.

ap/pamixer-1.4-i586-9.txz: Rebuilt.

ap/powertop-2.13-i586-3.txz: Rebuilt.

ap/qpdf-10.1.0-i586-3.txz: Rebuilt.

ap/radeontool-1.6.3-i586-4.txz: Rebuilt.

ap/rpm-4.16.1.2-i586-3.txz: Rebuilt.

ap/rzip-2.1-i586-4.txz: Rebuilt.

ap/sc-7.16-i586-10.txz: Rebuilt.

ap/sc-im-20200904_bdd936a-i586-3.txz: Rebuilt.

ap/screen-4.8.0-i586-4.txz: Rebuilt.

ap/seejpeg-1.10-i586-4.txz: Rebuilt.

ap/slackpkg-15.0-noarch-3.txz: Rebuilt.

ap/soma-3.3.7-noarch-2.txz: Rebuilt.

ap/sox-14.4.2-i586-8.txz: Rebuilt.

ap/sqlite-3.34.1-i586-2.txz: Rebuilt.

ap/squashfs-tools-4.4-i586-4.txz: Rebuilt.

ap/sudo-1.9.5p2-i586-2.txz: Rebuilt.

ap/sysstat-12.5.2-i586-3.txz: Rebuilt.

ap/terminus-font-4.49.1-noarch-3.txz: Rebuilt.

ap/texinfo-6.7-i586-4.txz: Rebuilt.

ap/tmux-3.1c-i586-3.txz: Rebuilt.

ap/undervolt-20201024_13fa33d-i586-3.txz: Rebuilt.

ap/usbmuxd-20200615_3daa1e9-i586-3.txz: Rebuilt.

ap/vbetool-1.2.2-i586-4.txz: Rebuilt.

ap/vim-8.2.2461-i586-2.txz: Rebuilt.

ap/vorbis-tools-1.4.2-i586-2.txz: Rebuilt.

ap/xfsdump-3.1.9-i586-3.txz: Rebuilt.

ap/xorriso-1.5.4.pl02-i586-2.txz: Rebuilt.

ap/zsh-5.8-i586-3.txz: Rebuilt.

d/Cython-0.29.21-i586-4.txz: Rebuilt.

d/autoconf-2.69-noarch-4.txz: Rebuilt.

d/autoconf-archive-2019.01.06-noarch-3.txz: Rebuilt.

d/automake-1.16.2-noarch-3.txz: Rebuilt.

d/binutils-2.36.1-i586-2.txz: Rebuilt.

d/bison-3.7.5-i586-2.txz: Rebuilt.

d/ccache-4.2-i586-2.txz: Rebuilt.

d/check-0.15.2-i586-3.txz: Rebuilt.

d/clisp-2.50_20191103_c26de7873-i586-4.txz: Rebuilt.

d/cmake-3.19.4-i586-2.txz: Rebuilt.

d/cscope-15.9-i586-3.txz: Rebuilt.

d/cvs-1.11.23-i586-7.txz: Rebuilt.

d/dev86-0.16.21-i586-4.txz: Rebuilt.

d/distcc-3.3.5-i586-4.txz: Rebuilt.

d/doxygen-1.8.20-i586-3.txz: Rebuilt.

d/flex-2.6.4-i586-5.txz: Rebuilt.

d/gcc-10.2.0-i586-4.txz: Rebuilt.

d/gcc-brig-10.2.0-i586-4.txz: Rebuilt.

d/gcc-g++-10.2.0-i586-4.txz: Rebuilt.

d/gcc-gdc-10.2.0-i586-4.txz: Rebuilt.

d/gcc-gfortran-10.2.0-i586-4.txz: Rebuilt.

d/gcc-gnat-10.2.0-i586-4.txz: Rebuilt.

d/gcc-go-10.2.0-i586-4.txz: Rebuilt.

d/gcc-objc-10.2.0-i586-4.txz: Rebuilt.

d/gdb-10.1-i586-3.txz: Rebuilt.

d/gettext-tools-0.21-i586-3.txz: Rebuilt.

d/git-2.30.1-i586-2.txz: Rebuilt.

d/gnucobol-3.1.2-i586-3.txz: Rebuilt.

d/gperf-3.1-i586-4.txz: Rebuilt.

d/guile-3.0.5-i586-3.txz: Rebuilt.

d/gyp-20200512_caa60026-i586-4.txz: Rebuilt.

d/help2man-1.48.1-i586-2.txz: Rebuilt.

d/icecream-1.3.1-i586-3.txz: Rebuilt.

d/indent-2.2.12-i586-3.txz: Rebuilt.

d/intltool-0.51.0-i586-6.txz: Rebuilt.

d/kernel-headers-5.10.16_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/libtool-2.4.6-i586-16.txz: Rebuilt.

d/llvm-11.0.1-i586-3.txz: Rebuilt.

d/m4-1.4.18-i586-4.txz: Rebuilt.

d/make-4.3-i586-3.txz: Rebuilt.

d/mercurial-5.7-i586-2.txz: Rebuilt.

d/meson-0.56.2-i586-3.txz: Rebuilt.

d/nasm-2.15.05-i586-3.txz: Rebuilt.

d/ninja-1.10.2-i586-3.txz: Rebuilt.

d/opencl-headers-2.2-noarch-4.txz: Rebuilt.

d/oprofile-1.4.0-i586-7.txz: Rebuilt.

d/p2c-2.01-i586-3.txz: Rebuilt.

d/parallel-20210122-noarch-2.txz: Rebuilt.

d/patchelf-0.12-i586-3.txz: Rebuilt.

d/perl-5.32.1-i586-2.txz: Rebuilt.

d/pkg-config-0.29.2-i586-4.txz: Rebuilt.

d/pmake-1.111-i586-7.txz: Rebuilt.

d/python-pip-21.0.1-i586-2.txz: Rebuilt.

d/python-setuptools-53.0.0-i586-2.txz: Rebuilt.

d/python2-2.7.18-i586-4.txz: Rebuilt.

d/python3-3.9.1-i586-3.txz: Rebuilt.

d/rcs-5.10.0-i586-3.txz: Rebuilt.

d/re2c-2.0.3-i586-3.txz: Rebuilt.

d/rinutils-0.8.0-i586-3.txz: Rebuilt.

d/ruby-3.0.0-i586-3.txz: Rebuilt.

d/sassc-3.6.1-i586-3.txz: Rebuilt.

d/scons-4.0.1-i586-4.txz: Rebuilt.

d/slacktrack-2.20-i586-3.txz: Rebuilt.

d/strace-5.10-i586-3.txz: Rebuilt.

d/subversion-1.14.1-i586-2.txz: Rebuilt.

d/swig-4.0.2-i586-3.txz: Rebuilt.

d/vala-0.50.3-i586-3.txz: Rebuilt.

d/yasm-1.3.0-i586-4.txz: Rebuilt.

e/emacs-27.1-i586-5.txz: Rebuilt.

e/emacspeak-53.0-i586-3.txz: Rebuilt.

k/kernel-source-5.10.16_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/akonadi-calendar-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/akonadi-calendar-tools-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/akonadi-contacts-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/akonadi-import-wizard-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/akonadi-mime-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/akonadi-notes-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/akonadi-search-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/akonadiconsole-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/akregator-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/alkimia-8.0.4-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/analitza-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/ark-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/artikulate-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/attica-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/audiocd-kio-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/baloo-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/baloo-widgets-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/blinken-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/bluedevil-5.20.5-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/bluez-qt-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/bomber-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/bovo-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/breeze-5.20.5-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/breeze-grub-5.20.5-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/breeze-gtk-5.20.5-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/breeze-icons-5.78.0-noarch-3.txz: Rebuilt.

kde/calendarsupport-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/calligra-3.2.1-i586-5.txz: Rebuilt.

kde/calligraplan-3.3.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/cantor-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/cervisia-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/digikam-7.1.0-i586-5.txz: Rebuilt.

kde/dolphin-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/dolphin-plugins-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/dragon-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/drkonqi-5.20.5-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/elisa-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/eventviews-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/extra-cmake-modules-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/falkon-3.1.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/ffmpegthumbs-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/filelight-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/frameworkintegration-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/granatier-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/grantlee-editor-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/grantleetheme-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/gwenview-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/incidenceeditor-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/itinerary-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/juk-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/k3b-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kactivities-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kactivities-stats-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kactivitymanagerd-5.20.5-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kaddressbook-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kalarm-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kalarmcal-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kalgebra-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kalzium-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kamera-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kamoso-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kanagram-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kapidox-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kapman-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kapptemplate-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/karchive-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kate-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/katomic-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kauth-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kbackup-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kblackbox-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kblocks-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kbookmarks-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kbounce-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kbreakout-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kbruch-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kcachegrind-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kcalc-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kcalendarcore-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kcalutils-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kcharselect-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kcm-fcitx-0.5.6-i586-4.txz: Rebuilt.

kde/kcmutils-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kcodecs-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kcolorchooser-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kcompletion-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kconfig-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kconfigwidgets-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kcontacts-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kcoreaddons-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kcrash-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kcron-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kdav-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kdbusaddons-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kde-cli-tools-5.20.5-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kde-dev-scripts-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kde-dev-utils-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kde-gtk-config-5.20.5-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kdebugsettings-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kdeclarative-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kdeconnect-kde-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kdecoration-5.20.5-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kded-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kdeedu-data-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kdegraphics-mobipocket-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kdegraphics-thumbnailers-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kdelibs4support-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kdenetwork-filesharing-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kdenlive-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kdepim-addons-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kdepim-runtime-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kdeplasma-addons-5.20.5-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kdesdk-kioslaves-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kdesdk-thumbnailers-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kdesignerplugin-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kdesu-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kdev-php-5.6.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kdev-python-5.6.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kdevelop-5.6.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kdevelop-pg-qt-2.2.1-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kdewebkit-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kdf-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kdiagram-2.8.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kdialog-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kdiamond-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kdnssd-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kdoctools-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/keditbookmarks-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kemoticons-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kfilemetadata-5.78.0-i586-4.txz: Rebuilt.

kde/kfind-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kfloppy-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kfourinline-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kgamma5-5.20.5-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kgeography-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kget-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kglobalaccel-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kgoldrunner-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kgpg-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kguiaddons-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/khangman-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/khelpcenter-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kholidays-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/khotkeys-5.20.5-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/khtml-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/ki18n-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kiconthemes-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kid3-3.8.5-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kidentitymanagement-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kidletime-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kig-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kigo-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kile-2.9.93-i586-5.txz: Rebuilt.

kde/killbots-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kimageformats-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kimagemapeditor-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kimap-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kinfocenter-5.20.5-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kinit-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kio-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kio-extras-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kio-gdrive-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kipi-plugins-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kirigami-gallery-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kirigami2-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kiriki-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kitemmodels-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kitemviews-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kiten-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kitinerary-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kjobwidgets-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kjots-20201206_f7d555c-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kjs-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kjsembed-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kjumpingcube-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kldap-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kleopatra-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/klickety-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/klines-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kmag-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kmahjongg-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kmail-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kmail-account-wizard-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kmailtransport-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kmbox-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kmediaplayer-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kmenuedit-5.20.5-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kmime-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kmines-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kmix-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kmousetool-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kmouth-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kmplot-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kmymoney-5.1.1-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/knavalbattle-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/knetwalk-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/knewstuff-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/knights-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/knotes-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/knotifications-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/knotifyconfig-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kolf-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kollision-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kolourpaint-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kompare-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/konqueror-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/konquest-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/konsole-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kontact-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kontactinterface-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kontrast-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/konversation-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kopete-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/korganizer-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kosmindoormap-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kpackage-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kparts-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kpat-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kpeople-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kpeoplevcard-0.1-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kpimtextedit-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kpkpass-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kplotting-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kpmcore-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kpty-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kpublictransport-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kqtquickcharts-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kquickcharts-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/krdc-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/krename-5.0.1-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kreversi-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/krfb-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/krita-4.4.2-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kross-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kross-interpreters-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kruler-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/krunner-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/krusader-2.7.2-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kscreen-5.20.5-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kscreenlocker-5.20.5-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kservice-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kshisen-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/ksirk-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/ksmtp-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/ksnakeduel-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kspaceduel-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/ksquares-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/ksshaskpass-5.20.5-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kstars-3.5.1-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/ksudoku-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/ksysguard-5.20.5-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/ksystemlog-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kteatime-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/ktexteditor-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/ktextwidgets-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/ktimer-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/ktimetracker-5.0.1-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/ktnef-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/ktorrent-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/ktouch-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kturtle-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kubrick-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kunitconversion-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kwallet-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kwallet-pam-5.20.5-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kwalletmanager-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kwave-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kwayland-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kwayland-integration-5.20.5-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kwayland-server-5.20.5-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kwidgetsaddons-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kwin-5.20.5-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kwindowsystem-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kwordquiz-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kwrited-5.20.5-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kxmlgui-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kxmlrpcclient-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/latte-dock-0.9.11-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/libgravatar-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/libkcddb-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/libkcompactdisc-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/libkdcraw-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/libkdegames-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/libkdepim-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/libkeduvocdocument-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/libkexiv2-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/libkgapi-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/libkipi-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/libkleo-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/libkmahjongg-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/libkomparediff2-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/libksane-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/libkscreen-5.20.5-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/libksieve-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/libksysguard-5.20.5-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/libktorrent-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/lokalize-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/lskat-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/mailcommon-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/mailimporter-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/marble-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/markdownpart-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/mbox-importer-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/messagelib-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/milou-5.20.5-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/minuet-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/modemmanager-qt-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/networkmanager-qt-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/okteta-0.26.5-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/okular-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/oxygen-5.20.5-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/oxygen-fonts-5.4.3-noarch-3.txz: Rebuilt.

kde/oxygen-gtk2-1.4.6-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/oxygen-icons5-5.78.0-noarch-3.txz: Rebuilt.

kde/palapeli-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/parley-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/partitionmanager-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/picmi-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/pim-data-exporter-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/pim-sieve-editor-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/pimcommon-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/plasma-browser-integration-5.20.5-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/plasma-desktop-5.20.5-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/plasma-disks-5.20.5-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/plasma-framework-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/plasma-integration-5.20.5-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/plasma-nm-5.20.5-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/plasma-pa-5.20.5-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/plasma-sdk-5.20.5-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/plasma-vault-5.20.5-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/plasma-wayland-protocols-1.1.1-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/plasma-workspace-5.20.5-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/plasma-workspace-wallpapers-5.20.5-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/polkit-kde-agent-1-5.20.5-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/powerdevil-5.20.5-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/poxml-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/print-manager-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/prison-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/pulseaudio-qt-1.2-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/purpose-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/qqc2-desktop-style-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/rocs-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/sddm-0.19.0-i586-6.txz: Rebuilt.

kde/sddm-kcm-5.20.5-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/skanlite-2.2.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/solid-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/sonnet-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/spectacle-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/step-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/svgpart-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/sweeper-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/syndication-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/syntax-highlighting-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/systemsettings-5.20.5-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/threadweaver-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/umbrello-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/wacomtablet-20201030_417d9d9-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/xdg-desktop-portal-kde-5.20.5-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/yakuake-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/zeroconf-ioslave-20.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

l/GConf-3.2.6-i586-7.txz: Rebuilt.

l/LibRaw-0.20.2-i586-3.txz: Rebuilt.

l/M2Crypto-0.37.1-i586-3.txz: Rebuilt.

l/Mako-1.1.4-i586-3.txz: Rebuilt.

l/PyQt5-5.15.2-i586-3.txz: Rebuilt.

l/QScintilla-2.11.6-i586-3.txz: Rebuilt.

l/QtAV-20200910_2a470d2a-i586-3.txz: Rebuilt.

l/SDL2-2.0.14-i586-3.txz: Rebuilt.

l/SDL2_gfx-1.0.4-i586-3.txz: Rebuilt.

l/SDL2_image-2.0.5-i586-3.txz: Rebuilt.

l/SDL2_mixer-2.0.4-i586-4.txz: Rebuilt.

l/SDL2_net-2.0.1-i586-4.txz: Rebuilt.

l/SDL2_ttf-2.0.15-i586-3.txz: Rebuilt.

l/a52dec-0.7.4-i586-5.txz: Rebuilt.

l/aalib-1.4rc5-i586-8.txz: Rebuilt.

l/accountsservice-0.6.55-i586-4.txz: Rebuilt.

l/adwaita-icon-theme-3.38.0-noarch-3.txz: Rebuilt.

l/alsa-lib-1.2.4-i586-3.txz: Rebuilt.

l/alsa-oss-1.1.8-i586-3.txz: Rebuilt.

l/alsa-plugins-1.2.2-i586-3.txz: Rebuilt.

l/apr-1.7.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/apr-util-1.6.1-i586-10.txz: Rebuilt.

l/argon2-20190702-i586-5.txz: Rebuilt.

l/aspell-0.60.8-i586-3.txz: Rebuilt.

l/at-spi2-atk-2.38.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/at-spi2-core-2.38.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/atk-2.36.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/atkmm-2.28.1-i586-3.txz: Rebuilt.

l/audiofile-0.3.6-i586-4.txz: Rebuilt.

l/babl-0.1.84-i586-3.txz: Rebuilt.

l/boost-1.75.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/brotli-1.0.9-i586-5.txz: Rebuilt.

l/cairo-1.16.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/cairomm-1.12.2-i586-4.txz: Rebuilt.

l/cfitsio-3.49-i586-3.txz: Rebuilt.

l/chmlib-0.40-i586-5.txz: Rebuilt.

l/clucene-2.3.3.4-i586-5.txz: Rebuilt.

l/cryfs-0.10.2-i586-4.txz: Rebuilt.

l/cryptopp-8.2.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/db48-4.8.30-i586-6.txz: Rebuilt.

l/dbus-glib-0.110-i586-4.txz: Rebuilt.

l/dbus-python-1.2.16-i586-4.txz: Rebuilt.

l/dconf-0.38.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/dconf-editor-3.38.2-i586-3.txz: Rebuilt.

l/desktop-file-utils-0.26-i586-3.txz: Rebuilt.

l/djvulibre-3.5.28-i586-3.txz: Rebuilt.

l/dotconf-1.3-i586-3.txz: Rebuilt.

l/dvdauthor-0.7.2-i586-4.txz: Rebuilt.

l/ebook-tools-0.2.2-i586-7.txz: Rebuilt.

l/eigen2-2.0.17-i586-4.txz: Rebuilt.

l/eigen3-3.3.9-i586-3.txz: Rebuilt.

l/elfutils-0.183-i586-2.txz: Rebuilt.

l/enchant-1.6.1-i586-4.txz: Rebuilt.

l/esound-0.2.41-i586-5.txz: Rebuilt.

l/espeak-ng-1.50-i586-3.txz: Rebuilt.

l/exiv2-0.27.3-i586-3.txz: Rebuilt.

l/expat-2.2.10-i586-3.txz: Rebuilt.

l/farstream-0.2.9-i586-3.txz: Rebuilt.

l/ffmpeg-4.3.1-i586-3.txz: Rebuilt.

l/fftw-3.3.9-i586-3.txz: Rebuilt.

l/fluidsynth-1.1.11-i586-4.txz: Rebuilt.

l/freecell-solver-6.2.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/freetype-2.10.4-i586-3.txz: Rebuilt.

l/frei0r-plugins-1.7.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/fribidi-1.0.10-i586-3.txz: Rebuilt.

l/fuse-2.9.9-i586-3.txz: Rebuilt.

l/fuse3-3.10.2-i586-2.txz: Rebuilt.

l/gamin-0.1.10-i586-9.txz: Rebuilt.

l/gc-8.0.4-i586-3.txz: Rebuilt.

l/gcr-3.38.1-i586-3.txz: Rebuilt.

l/gd-2.3.1-i586-2.txz: Rebuilt.

l/gdbm-1.19-i586-3.txz: Rebuilt.

l/gdk-pixbuf2-2.42.2-i586-3.txz: Rebuilt.

l/gdk-pixbuf2-xlib-2.40.2-i586-3.txz: Rebuilt.

l/gegl-0.4.28-i586-4.txz: Rebuilt.

l/gexiv2-0.12.1-i586-3.txz: Rebuilt.

l/giflib-5.2.1-i586-4.txz: Rebuilt.

l/gjs-1.66.2-i586-3.txz: Rebuilt.

l/glade-3.38.2-i586-3.txz: Rebuilt.

l/glib-1.2.10-i586-9.txz: Rebuilt.

l/glib-networking-2.66.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/glib2-2.66.7-i586-2.txz: Rebuilt.

l/glibc-2.33-i586-1.txz: Upgraded.

l/glibc-i18n-2.33-i586-1.txz: Upgraded.

l/glibc-profile-2.33-i586-1.txz: Upgraded.

l/glibmm-2.64.5-i586-3.txz: Rebuilt.

l/gmime-3.2.7-i586-4.txz: Rebuilt.

l/gmm-5.4-noarch-3.txz: Rebuilt.

l/gmp-6.2.1-i586-3.txz: Rebuilt.

l/gnome-keyring-3.36.0-i586-4.txz: Rebuilt.

l/gnome-themes-extra-3.28-i586-3.txz: Rebuilt.

l/gnu-efi-3.0.12-i586-3.txz: Rebuilt.

l/gobject-introspection-1.66.1-i586-3.txz: Rebuilt.

l/grantlee-5.2.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/graphene-1.10.4-i586-2.txz: Rebuilt.

l/graphite2-1.3.14-i586-3.txz: Rebuilt.

l/gsettings-desktop-schemas-3.38.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/gsl-2.6-i586-3.txz: Rebuilt.

l/gst-plugins-base-1.18.3-i586-3.txz: Rebuilt.

l/gst-plugins-good-1.18.3-i586-3.txz: Rebuilt.

l/gst-plugins-libav-1.18.3-i586-3.txz: Rebuilt.

l/gstreamer-1.18.3-i586-3.txz: Rebuilt.

l/gtk+-1.2.10-i586-9.txz: Rebuilt.

l/gtk+2-2.24.33-i586-2.txz: Rebuilt.

l/gtk+3-3.24.24-i586-3.txz: Rebuilt.

l/gtkmm2-2.24.5-i586-4.txz: Rebuilt.

l/gtkmm3-3.24.3-i586-3.txz: Rebuilt.

l/gtksourceview3-3.24.11-i586-4.txz: Rebuilt.

l/gtkspell-2.0.16-i586-6.txz: Rebuilt.

l/gvfs-1.46.2-i586-3.txz: Rebuilt.

l/harfbuzz-2.7.4-i586-3.txz: Rebuilt.

l/hicolor-icon-theme-0.17-noarch-4.txz: Rebuilt.

l/hunspell-1.6.2-i586-5.txz: Rebuilt.

l/hyphen-2.8.8-i586-3.txz: Rebuilt.

l/icon-naming-utils-0.8.90-i586-5.txz: Rebuilt.

l/icu4c-68.2-i586-3.txz: Rebuilt.

l/id3lib-3.8.3-i586-4.txz: Rebuilt.

l/imagemagick-7.0.10_62-i586-2.txz: Rebuilt.

l/isl-0.23-i586-3.txz: Rebuilt.

l/iso-codes-4.5.0-noarch-3.txz: Rebuilt.

l/jansson-2.13.1-i586-3.txz: Rebuilt.

l/jasper-2.0.25-i586-2.txz: Rebuilt.

l/jemalloc-5.2.1-i586-3.txz: Rebuilt.

l/jmtpfs-0.5-i586-3.txz: Rebuilt.

l/json-c-0.15_20200726-i586-3.txz: Rebuilt.

l/json-glib-1.6.2-i586-2.txz: Rebuilt.

l/judy-1.0.5-i586-4.txz: Rebuilt.

l/kdsoap-1.10.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/keybinder3-3.0_0.3.2-i586-3.txz: Rebuilt.

l/keyutils-1.6.3-i586-3.txz: Rebuilt.

l/lame-3.100-i586-4.txz: Rebuilt.

l/lcms-1.19-i586-6.txz: Rebuilt.

l/lcms2-2.12-i586-2.txz: Rebuilt.

l/lensfun-0.3.95-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libaio-0.3.112-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libao-1.2.2-i586-4.txz: Rebuilt.

l/libappindicator-12.10.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libarchive-3.5.1-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libasyncns-0.8-i586-5.txz: Rebuilt.

l/libatasmart-0.19-i586-5.txz: Rebuilt.

l/libbluray-1.2.1-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libburn-1.5.4-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libcaca-0.99.beta19-i586-9.txz: Rebuilt.

l/libcanberra-0.30-i586-8.txz: Rebuilt.

l/libcap-2.48-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libcap-ng-0.8.2-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libcddb-1.3.2-i586-8.txz: Rebuilt.

l/libcdio-2.1.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libcdio-paranoia-10.2+2.0.1-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libclc-11.0.1-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libcue-2.2.1-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libdbusmenu-16.04.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libdbusmenu-qt-0.9.3+16.04.20160218-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libdiscid-0.6.2-i586-4.txz: Rebuilt.

l/libdmtx-0.7.5-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libdvdnav-6.1.0-i586-4.txz: Rebuilt.

l/libdvdread-6.1.1-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libedit-20191231_3.1-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libevent-2.1.12-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libexif-0.6.22-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libfakekey-0.3-i586-4.txz: Rebuilt.

l/libffi-3.3-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libglade-2.6.4-i586-8.txz: Rebuilt.

l/libgnome-keyring-3.12.0-i586-4.txz: Rebuilt.

l/libgphoto2-2.5.26-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libgpod-0.8.3-i586-9.txz: Rebuilt.

l/libgsf-1.14.47-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libgtop-2.40.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libical-3.0.9-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libid3tag-0.15.1b-i586-7.txz: Rebuilt.

l/libidl-0.8.14-i586-4.txz: Rebuilt.

l/libidn-1.36-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libidn2-2.3.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libieee1284-0.2.11-i586-6.txz: Rebuilt.

l/libimobiledevice-20200615_4791a82-i586-4.txz: Rebuilt.

l/libindicator-12.10.1-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libiodbc-3.52.13-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libjpeg-turbo-2.0.6-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libkarma-0.1.2-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libmad-0.15.1b-i586-6.txz: Rebuilt.

l/libmcrypt-2.5.8-i586-4.txz: Rebuilt.

l/libmng-2.0.3-i586-4.txz: Rebuilt.

l/libmpc-1.2.1-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libmtp-1.1.18-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libnice-0.1.18-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libnih-1.0.3-i586-5.txz: Rebuilt.

l/libnjb-2.2.7-i586-4.txz: Rebuilt.

l/libnl-1.1.4-i586-5.txz: Rebuilt.

l/libnl3-3.5.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libnotify-0.7.9-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libnsl-1.3.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libnss_nis-3.1-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libodfgen-0.1.8-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libogg-1.3.4-i586-3.txz: Rebuilt.

l/liboggz-1.1.1-i586-5.txz: Rebuilt.

l/liboil-0.3.17-i586-4.txz: Rebuilt.

l/libopusenc-0.2.1-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libpcap-1.10.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libplist-2.2.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libpng-1.6.37-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libproxy-0.4.17-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libpsl-0.21.1-i586-4.txz: Rebuilt.

l/libqalculate-3.16.1-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libraw1394-2.1.2-i586-4.txz: Rebuilt.

l/librevenge-0.0.4-i586-4.txz: Rebuilt.

l/librsvg-2.50.3-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libsamplerate-0.2.1-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libsass-3.6.4-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libsecret-0.20.4-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libsigc++-2.10.2-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libsigsegv-2.13-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libsndfile-1.0.31-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libsodium-1.0.18-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libsoup-2.72.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libspectre-0.2.9-i586-4.txz: Rebuilt.

l/libssh-0.9.5-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libssh2-1.9.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libtasn1-4.16.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libtheora-1.1.1-i586-4.txz: Rebuilt.

l/libtiff-4.2.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libunistring-0.9.10-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libunwind-1.5.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libusb-1.0.24-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libusb-compat-0.1.5-i586-5.txz: Rebuilt.

l/libusbmuxd-20200615_c7d7d1a-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libuv-1.40.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libvisio-0.1.7-i586-6.txz: Rebuilt.

l/libvisual-0.4.0-i586-6.txz: Rebuilt.

l/libvisual-plugins-0.4.0-i586-7.txz: Rebuilt.

l/libvncserver-0.9.13-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libvorbis-1.3.7-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libvpx-1.9.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libwebp-1.2.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libwmf-0.2.12-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libwnck-2.31.0-i586-5.txz: Rebuilt.

l/libwnck3-3.36.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libwpd-0.10.3-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libwpg-0.3.3-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libxkbcommon-1.0.3-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libxklavier-5.4-i586-4.txz: Rebuilt.

l/libxml2-2.9.10-i586-5.txz: Rebuilt.

l/libxslt-1.1.34-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libyaml-0.2.5-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libzip-1.7.3-i586-3.txz: Rebuilt.

l/lmdb-0.9.28-i586-2.txz: Rebuilt.

l/loudmouth-1.5.4-i586-2.txz: Rebuilt.

l/lz4-1.9.3-i586-3.txz: Rebuilt.

l/lzo-2.10-i586-4.txz: Rebuilt.

l/media-player-info-24-noarch-3.txz: Rebuilt.

l/mhash-0.9.9.9-i586-6.txz: Rebuilt.

l/mlt-6.24.0-i586-4.txz: Rebuilt.

l/mm-1.4.2-i586-5.txz: Rebuilt.

l/mozilla-nss-3.61-i586-2.txz: Rebuilt.

l/mozjs78-78.7.1esr-i586-2.txz: Rebuilt.

l/mpfr-4.1.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/ncurses-6.2_20201219-i586-4.txz: Rebuilt.

l/neon-0.31.2-i586-3.txz: Rebuilt.

l/netpbm-10.93.00-i586-3.txz: Rebuilt.

l/newt-0.52.21-i586-5.txz: Rebuilt.

l/ocl-icd-2.2.14-i586-3.txz: Rebuilt.

l/oniguruma-6.9.6-i586-3.txz: Rebuilt.

l/openal-soft-1.21.1-i586-2.txz: Rebuilt.

l/opencv-4.5.1-i586-3.txz: Rebuilt.

l/openexr-2.5.5-i586-2.txz: Rebuilt.

l/openjpeg-2.4.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/opus-1.3.1-i586-3.txz: Rebuilt.

l/opusfile-0.12-i586-3.txz: Rebuilt.

l/orc-0.4.32-i586-3.txz: Rebuilt.

l/pango-1.48.2-i586-2.txz: Rebuilt.

l/pangomm-2.42.2-i586-3.txz: Rebuilt.

l/parted-3.4-i586-2.txz: Rebuilt.

l/pcaudiolib-1.1-i586-3.txz: Rebuilt.

l/pcre-8.44-i586-3.txz: Rebuilt.

l/pcre2-10.36-i586-3.txz: Rebuilt.

l/phonon-4.11.1-i586-3.txz: Rebuilt.

l/phonon-backend-gstreamer-4.10.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/pilot-link-0.12.5-i586-16.txz: Rebuilt.

l/pipewire-0.3.21-i586-2.txz: Rebuilt.

l/polkit-0.118-i586-5.txz: Rebuilt.

l/polkit-gnome-0.105-i586-4.txz: Rebuilt.

l/polkit-qt-1-0.113.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/poppler-21.02.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/poppler-data-0.4.10-noarch-3.txz: Rebuilt.

l/popt-1.18-i586-3.txz: Rebuilt.

l/pulseaudio-14.2-i586-3.txz: Rebuilt.

l/pycairo-1.20.0-i586-4.txz: Rebuilt.

l/pycups-2.0.1-i586-4.txz: Rebuilt.

l/pycurl-7.43.0.6-i586-4.txz: Rebuilt.

l/pygobject-2.28.7-i586-8.txz: Rebuilt.

l/pygobject3-3.38.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/pygtk-2.24.0-i586-7.txz: Rebuilt.

l/pyparsing-2.4.7-i586-4.txz: Rebuilt.

l/python-appdirs-1.4.4-i586-4.txz: Rebuilt.

l/python-certifi-2020.12.5-i586-3.txz: Rebuilt.

l/python-chardet-4.0.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/python-distro-1.5.0-i586-4.txz: Rebuilt.

l/python-docutils-0.16-i586-6.txz: Rebuilt.

l/python-future-0.18.2-i586-5.txz: Rebuilt.

l/python-idna-3.1-i586-3.txz: Rebuilt.

l/python-notify2-0.3.1-i586-8.txz: Rebuilt.

l/python-packaging-20.9-i586-2.txz: Rebuilt.

l/python-pillow-8.1.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/python-ply-3.11-i586-6.txz: Rebuilt.

l/python-pygments-2.7.4-i586-3.txz: Rebuilt.

l/python-pysol_cards-0.10.1-i586-3.txz: Rebuilt.

l/python-random2-1.0.1-i586-3.txz: Rebuilt.

l/python-requests-2.25.1-i586-3.txz: Rebuilt.

l/python-sane-2.9.1-i586-3.txz: Rebuilt.

l/python-six-1.15.0-i586-4.txz: Rebuilt.

l/python-urllib3-1.26.3-i586-2.txz: Rebuilt.

l/python2-module-collection-2.7.18-i586-3.txz: Rebuilt.

l/qca-2.3.2-i586-2.txz: Rebuilt.

l/qrencode-4.1.1-i586-3.txz: Rebuilt.

l/qt5-5.15.2-i586-4.txz: Rebuilt.

l/qt5-webkit-5.212.0_alpha4-i586-6.txz: Rebuilt.

l/qtkeychain-0.12.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/quazip-1.1-i586-3.txz: Rebuilt.

l/readline-8.1.000-i586-3.txz: Rebuilt.

l/rpcsvc-proto-1.4.2-i586-3.txz: Rebuilt.

l/rttr-0.9.6-i586-4.txz: Rebuilt.

l/sbc-1.5-i586-3.txz: Rebuilt.

l/sdl-1.2.15-i586-11.txz: Rebuilt.

l/serf-1.3.9-i586-6.txz: Rebuilt.

l/sg3_utils-1.45-i586-3.txz: Rebuilt.

l/shared-desktop-ontologies-0.11.0-i586-4.txz: Rebuilt.

l/shared-mime-info-2.1-i586-3.txz: Rebuilt.

l/sip-4.19.23-i586-4.txz: Rebuilt.

l/slang-2.3.2-i586-5.txz: Rebuilt.

l/slang1-1.4.9-i586-4.txz: Rebuilt.

l/sound-theme-freedesktop-0.8-noarch-4.txz: Rebuilt.

l/speech-dispatcher-0.10.2-i586-3.txz: Rebuilt.

l/speex-1.2.0-i586-4.txz: Rebuilt.

l/speexdsp-1.2.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/startup-notification-0.12-i586-5.txz: Rebuilt.

l/svgalib-1.9.25-i586-6.txz: Rebuilt.

l/system-config-printer-1.5.15-i586-3.txz: Rebuilt.

l/t1lib-5.1.2-i586-6.txz: Rebuilt.

l/taglib-1.11.1-i586-5.txz: Rebuilt.

l/taglib-extras-1.0.1-i586-4.txz: Rebuilt.

l/talloc-2.3.2-i586-2.txz: Rebuilt.

l/tango-icon-theme-0.8.90-noarch-6.txz: Rebuilt.

l/tango-icon-theme-extras-0.1.0-noarch-4.txz: Rebuilt.

l/tdb-1.4.3-i586-6.txz: Rebuilt.

l/tevent-0.10.2-i586-6.txz: Rebuilt.

l/tidy-html5-5.6.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/utf8proc-2.6.1-i586-3.txz: Rebuilt.

l/v4l-utils-1.20.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/vid.stab-20200916_e851e7b-i586-3.txz: Rebuilt.

l/vte-0.62.2-i586-2.txz: Rebuilt.

l/wavpack-5.4.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/woff2-20180531_a0d0ed7-i586-3.txz: Rebuilt.

l/xapian-core-1.4.18-i586-3.txz: Rebuilt.

l/xxHash-0.8.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/zlib-1.2.11-i586-4.txz: Rebuilt.

l/zstd-1.4.8-i586-3.txz: Rebuilt.

n/ModemManager-1.14.10-i586-3.txz: Rebuilt.

n/NetworkManager-1.28.0-i586-5.txz: Rebuilt.

n/alpine-2.24-i586-3.txz: Rebuilt.

n/autofs-5.1.7-i586-2.txz: Rebuilt.

n/biff+comsat-0.17-i586-4.txz: Rebuilt.

n/bind-9.16.11-i586-2.txz: Rebuilt.

n/bluez-5.55-i586-4.txz: Rebuilt.

n/bluez-firmware-1.2-i586-4.txz: Rebuilt.

n/bootp-2.4.3-i586-5.txz: Rebuilt.

n/bridge-utils-1.7-i586-3.txz: Rebuilt.

n/bsd-finger-0.17-i586-5.txz: Rebuilt.

n/ca-certificates-20201219-noarch-3.txz: Rebuilt.

n/cifs-utils-6.12-i586-3.txz: Rebuilt.

n/conntrack-tools-1.4.6-i586-3.txz: Rebuilt.

n/crda-4.14-i586-3.txz: Rebuilt.

n/curl-7.75.0-i586-2.txz: Rebuilt.

n/cyrus-sasl-2.1.27-i586-7.txz: Rebuilt.

n/dehydrated-0.7.0-noarch-3.txz: Rebuilt.

n/dhcp-4.4.2-i586-3.txz: Rebuilt.

n/dhcpcd-8.1.9-i586-3.txz: Rebuilt.

n/dnsmasq-2.84-i586-2.txz: Rebuilt.

n/dovecot-2.3.13-i586-3.txz: Rebuilt.

n/ebtables-2.0.11-i586-3.txz: Rebuilt.

n/elm-2.5.8-i586-7.txz: Rebuilt.

n/epic5-2.1.2-i586-7.txz: Rebuilt.

n/ethtool-5.10-i586-3.txz: Rebuilt.

n/fetchmail-6.4.16-i586-2.txz: Rebuilt.

n/getmail-6.14-i586-3.txz: Rebuilt.

n/gnupg-1.4.23-i586-4.txz: Rebuilt.

n/gnupg2-2.2.27-i586-3.txz: Rebuilt.

n/gnutls-3.6.15-i586-3.txz: Rebuilt.

n/gpa-0.10.0-i586-3.txz: Rebuilt.

n/gpgme-1.15.1-i586-3.txz: Rebuilt.

n/htdig-3.2.0b6-i586-8.txz: Rebuilt.

n/httpd-2.4.46-i586-3.txz: Rebuilt.

n/icmpinfo-1.11-i586-5.txz: Rebuilt.

n/iftop-1.0pre4-i586-4.txz: Rebuilt.

n/inetd-1.79s-i586-14.txz: Rebuilt.

n/iproute2-5.10.0-i586-3.txz: Rebuilt.

n/ipset-7.10-i586-3.txz: Rebuilt.

n/iptables-1.8.7-i586-3.txz: Rebuilt.

n/iptraf-ng-1.2.1-i586-3.txz: Rebuilt.

n/iputils-20210202-i586-2.txz: Rebuilt.

n/ipw2100-fw-1.3-fw-3.txz: Rebuilt.

n/ipw2200-fw-3.1-fw-3.txz: Rebuilt.

n/irssi-1.2.2-i586-6.txz: Rebuilt.

n/iw-5.9-i586-3.txz: Rebuilt.

n/krb5-1.19-i586-2.txz: Rebuilt.

n/lftp-4.9.2-i586-3.txz: Rebuilt.

n/libassuan-2.5.4-i586-3.txz: Rebuilt.

n/libgcrypt-1.9.1-i586-2.txz: Rebuilt.

n/libgpg-error-1.41-i586-3.txz: Rebuilt.

n/libksba-1.5.0-i586-3.txz: Rebuilt.

n/libmbim-1.24.6-i586-2.txz: Rebuilt.

n/libmilter-8.16.1-i586-3.txz: Rebuilt.

n/libmnl-1.0.4-i586-5.txz: Rebuilt.

n/libndp-1.7-i586-3.txz: Rebuilt.

n/libnetfilter_acct-1.0.3-i586-4.txz: Rebuilt.

n/libnetfilter_conntrack-1.0.8-i586-3.txz: Rebuilt.

n/libnetfilter_cthelper-1.0.0-i586-4.txz: Rebuilt.

n/libnetfilter_cttimeout-1.0.0-i586-4.txz: Rebuilt.

n/libnetfilter_log-1.0.1-i586-4.txz: Rebuilt.

n/libnetfilter_queue-1.0.5-i586-3.txz: Rebuilt.

n/libnfnetlink-1.0.1-i586-4.txz: Rebuilt.

n/libnftnl-1.1.9-i586-3.txz: Rebuilt.

n/libqmi-1.26.8-i586-3.txz: Rebuilt.

n/libtirpc-1.3.1-i586-3.txz: Rebuilt.

n/links-2.21-i586-3.txz: Rebuilt.

n/lynx-2.8.9rel.1-i586-3.txz: Rebuilt.

n/mcabber-1.1.2-i586-3.txz: Rebuilt.

n/metamail-2.7-i586-9.txz: Rebuilt.

n/mobile-broadband-provider-info-20201225-i586-3.txz: Rebuilt.

n/mtr-0.94-i586-3.txz: Rebuilt.

n/mutt-2.0.5-i586-2.txz: Rebuilt.

n/nc-1.10-i586-4.txz: Rebuilt.

n/ncftp-3.2.6-i586-4.txz: Rebuilt.

n/net-snmp-5.9-i586-5.txz: Rebuilt.

n/net-tools-20181103_0eebece-i586-3.txz: Rebuilt.

n/netatalk-3.1.12-i586-7.txz: Rebuilt.

n/netdate-bsd4-i586-4.txz: Rebuilt.

n/netkit-bootparamd-0.17-i586-6.txz: Rebuilt.

n/netkit-ftp-0.17-i586-7.txz: Rebuilt.

n/netkit-ntalk-0.17-i586-7.txz: Rebuilt.

n/netkit-routed-0.17-i586-4.txz: Rebuilt.

n/netkit-rsh-0.17-i586-5.txz: Rebuilt.

n/netkit-rusers-0.17-i586-5.txz: Rebuilt.

n/netkit-rwall-0.17-i586-5.txz: Rebuilt.

n/netkit-rwho-0.17-i586-5.txz: Rebuilt.

n/netkit-timed-0.17-i586-4.txz: Rebuilt.

n/netpipes-4.2-i586-4.txz: Rebuilt.

n/nettle-3.7-i586-3.txz: Rebuilt.

n/netwatch-1.3.1_2-i586-5.txz: Rebuilt.

n/network-scripts-15.0-noarch-11.txz: Rebuilt.

n/netwrite-0.17-i586-4.txz: Rebuilt.

n/newspost-2.1.1-i586-4.txz: Rebuilt.

n/nfacct-1.0.2-i586-4.txz: Rebuilt.

n/nfs-utils-2.5.2-i586-4.txz: Rebuilt.

n/nftables-0.9.8-i586-3.txz: Rebuilt.

n/nghttp2-1.43.0-i586-2.txz: Rebuilt.

n/nmap-7.91-i586-3.txz: Rebuilt.

n/nn-6.7.3-i586-8.txz: Rebuilt.

n/npth-1.6-i586-3.txz: Rebuilt.

n/nss-pam-ldapd-0.9.11-i586-3.txz: Rebuilt.

n/ntp-4.2.8p15-i586-6.txz: Rebuilt.

n/obexftp-0.24.2-i586-8.txz: Rebuilt.

n/openldap-2.4.57-i586-2.txz: Rebuilt.

n/openobex-1.7.2-i586-5.txz: Rebuilt.

n/openssh-8.4p1-i586-5.txz: Rebuilt.

n/openssl-1.1.1i-i586-3.txz: Rebuilt.

n/openvpn-2.5.0-i586-3.txz: Rebuilt.

n/p11-kit-0.23.22-i586-3.txz: Rebuilt.

n/pam-krb5-4.9-i586-4.txz: Rebuilt.

n/php-7.4.15-i586-2.txz: Rebuilt.

n/pidentd-3.0.19-i586-6.txz: Rebuilt.

n/pinentry-1.1.1-i586-2.txz: Rebuilt.

n/popa3d-1.0.3-i586-6.txz: Rebuilt.

n/postfix-3.5.9-i586-3.txz: Rebuilt.

n/ppp-2.4.9-i586-2.txz: Rebuilt.

n/procmail-3.22-i586-6.txz: Rebuilt.

n/proftpd-1.3.7a-i586-4.txz: Rebuilt.

n/pssh-2.3.4-i586-4.txz: Rebuilt.

n/rdist-6.1.5-i586-5.txz: Rebuilt.

n/rp-pppoe-3.14-i586-4.txz: Rebuilt.

n/rpcbind-1.2.5-i586-5.txz: Rebuilt.

n/rsync-3.2.3-i586-3.txz: Rebuilt.

n/s-nail-14.9.21-i586-2.txz: Rebuilt.

n/samba-4.13.4-i586-3.txz: Rebuilt.

n/slrn-1.0.3a-i586-3.txz: Rebuilt.

n/snownews-1.6.10-i586-3.txz: Rebuilt.

n/socat-1.7.4.1-i586-3.txz: Rebuilt.

n/sshfs-3.7.1-i586-3.txz: Rebuilt.

n/stunnel-5.57-i586-4.txz: Rebuilt.

n/tcp_wrappers-7.6-i586-6.txz: Rebuilt.

n/tcpdump-4.99.0-i586-2.txz: Rebuilt.

n/telnet-0.17-i586-6.txz: Rebuilt.

n/tftp-hpa-5.2-i586-8.txz: Rebuilt.

n/tin-2.4.5-i586-2.txz: Rebuilt.

n/traceroute-2.1.0-i586-4.txz: Rebuilt.

n/ulogd-2.0.7-i586-4.txz: Rebuilt.

n/uucp-1.07-i586-5.txz: Rebuilt.

n/vlan-1.9-i586-5.txz: Rebuilt.

n/vsftpd-3.0.3-i586-9.txz: Rebuilt.

n/wget-1.21.1-i586-3.txz: Rebuilt.

n/whois-5.5.7-i586-3.txz: Rebuilt.

n/wireless_tools-30.pre9-i586-3.txz: Rebuilt.

n/wpa_supplicant-2.9-i586-6.txz: Rebuilt.

n/yptools-4.2.3-i586-3.txz: Rebuilt.

n/ytalk-3.3.0-i586-6.txz: Rebuilt.

n/zd1211-firmware-1.5-fw-4.txz: Rebuilt.

t/fig2dev-3.2.8-i586-3.txz: Rebuilt.

t/texlive-2020.200608-i586-4.txz: Rebuilt.

t/xfig-3.2.8-i586-3.txz: Rebuilt.

tcl/expect-5.45.4-i586-4.txz: Rebuilt.

tcl/hfsutils-3.2.6-i586-8.txz: Rebuilt.

tcl/tcl-8.6.11-i586-3.txz: Rebuilt.

tcl/tclx-8.4.4-i586-3.txz: Rebuilt.

tcl/tix-8.4.3-i586-6.txz: Rebuilt.

tcl/tk-8.6.11.1-i586-3.txz: Rebuilt.

x/OpenCC-1.1.1-i586-3.txz: Rebuilt.

x/anthy-9100h-i586-4.txz: Rebuilt.

x/appres-1.0.5-i586-4.txz: Rebuilt.

x/bdftopcf-1.1-i586-4.txz: Rebuilt.

x/beforelight-1.0.5-i586-5.txz: Rebuilt.

x/bitmap-1.0.9-i586-3.txz: Rebuilt.

x/cldr-emoji-annotation-37.0_13.0_0_2-noarch-3.txz: Rebuilt.

x/compiz-0.8.18-i586-3.txz: Rebuilt.

x/dejavu-fonts-ttf-2.37-noarch-6.txz: Rebuilt.

x/editres-1.0.7-i586-4.txz: Rebuilt.

x/encodings-1.0.5-noarch-3.txz: Rebuilt.

x/fcitx-4.2.9.8-i586-3.txz: Rebuilt.

x/fcitx-anthy-0.2.3-i586-3.txz: Rebuilt.

x/fcitx-configtool-0.4.10-i586-3.txz: Rebuilt.

x/fcitx-hangul-0.3.1-i586-3.txz: Rebuilt.

x/fcitx-kkc-0.1.4-i586-3.txz: Rebuilt.

x/fcitx-libpinyin-0.5.4-i586-2.txz: Rebuilt.

x/fcitx-m17n-0.2.4-i586-3.txz: Rebuilt.

x/fcitx-qt5-1.2.5-i586-3.txz: Rebuilt.

x/fcitx-sayura-0.1.2-i586-3.txz: Rebuilt.

x/fcitx-table-extra-0.3.8-i586-3.txz: Rebuilt.

x/fcitx-table-other-0.2.4-i586-3.txz: Rebuilt.

x/fcitx-unikey-0.2.7-i586-3.txz: Rebuilt.

x/font-adobe-100dpi-1.0.3-noarch-5.txz: Rebuilt.

x/font-adobe-75dpi-1.0.3-noarch-5.txz: Rebuilt.

x/font-adobe-utopia-100dpi-1.0.4-noarch-5.txz: Rebuilt.

x/font-adobe-utopia-75dpi-1.0.4-noarch-5.txz: Rebuilt.

x/font-adobe-utopia-type1-1.0.4-noarch-5.txz: Rebuilt.

x/font-alias-1.0.4-noarch-3.txz: Rebuilt.

x/font-arabic-misc-1.0.3-noarch-5.txz: Rebuilt.

x/font-bh-100dpi-1.0.3-noarch-5.txz: Rebuilt.

x/font-bh-75dpi-1.0.3-noarch-5.txz: Rebuilt.

x/font-bh-lucidatypewriter-100dpi-1.0.3-noarch-5.txz: Rebuilt.

x/font-bh-lucidatypewriter-75dpi-1.0.3-noarch-5.txz: Rebuilt.

x/font-bh-ttf-1.0.3-noarch-5.txz: Rebuilt.

x/font-bh-type1-1.0.3-noarch-5.txz: Rebuilt.

x/font-bitstream-100dpi-1.0.3-noarch-5.txz: Rebuilt.

x/font-bitstream-75dpi-1.0.3-noarch-5.txz: Rebuilt.

x/font-bitstream-speedo-1.0.2-noarch-5.txz: Rebuilt.

x/font-bitstream-type1-1.0.3-noarch-5.txz: Rebuilt.

x/font-cronyx-cyrillic-1.0.3-noarch-5.txz: Rebuilt.

x/font-cursor-misc-1.0.3-noarch-5.txz: Rebuilt.

x/font-daewoo-misc-1.0.3-noarch-5.txz: Rebuilt.

x/font-dec-misc-1.0.3-noarch-5.txz: Rebuilt.

x/font-ibm-type1-1.0.3-noarch-5.txz: Rebuilt.

x/font-isas-misc-1.0.3-noarch-5.txz: Rebuilt.

x/font-jis-misc-1.0.3-noarch-5.txz: Rebuilt.

x/font-micro-misc-1.0.3-noarch-5.txz: Rebuilt.

x/font-misc-cyrillic-1.0.3-noarch-5.txz: Rebuilt.

x/font-misc-ethiopic-1.0.4-noarch-3.txz: Rebuilt.

x/font-misc-meltho-1.0.3-noarch-5.txz: Rebuilt.

x/font-misc-misc-1.1.2-noarch-5.txz: Rebuilt.

x/font-mutt-misc-1.0.3-noarch-5.txz: Rebuilt.

x/font-schumacher-misc-1.1.2-noarch-5.txz: Rebuilt.

x/font-screen-cyrillic-1.0.4-noarch-5.txz: Rebuilt.

x/font-sony-misc-1.0.3-noarch-5.txz: Rebuilt.

x/font-sun-misc-1.0.3-noarch-5.txz: Rebuilt.

x/font-util-1.3.2-i586-3.txz: Rebuilt.

x/font-winitzki-cyrillic-1.0.3-noarch-5.txz: Rebuilt.

x/font-xfree86-type1-1.0.4-noarch-5.txz: Rebuilt.

x/fontconfig-2.13.92-i586-3.txz: Rebuilt.

x/fonttosfnt-1.2.1-i586-3.txz: Rebuilt.

x/freeglut-3.2.1-i586-3.txz: Rebuilt.

x/fslsfonts-1.0.5-i586-5.txz: Rebuilt.

x/fstobdf-1.0.6-i586-5.txz: Rebuilt.

x/gccmakedep-1.0.3-noarch-4.txz: Rebuilt.

x/glew-2.2.0-i586-3.txz: Rebuilt.

x/glu-9.0.1-i586-3.txz: Rebuilt.

x/hack-fonts-ttf-3.003-noarch-3.txz: Rebuilt.

x/ibus-1.5.23-i586-3.txz: Rebuilt.

x/ibus-anthy-1.5.11-i586-3.txz: Rebuilt.

x/ibus-hangul-1.5.4-i586-3.txz: Rebuilt.

x/ibus-kkc-1.5.22-i586-3.txz: Rebuilt.

x/ibus-libpinyin-1.12.0-i586-2.txz: Rebuilt.

x/ibus-m17n-1.4.4-i586-2.txz: Rebuilt.

x/ibus-table-1.12.4-i586-2.txz: Rebuilt.

x/ibus-unikey-0.6.1-i586-3.txz: Rebuilt.

x/iceauth-1.0.8-i586-4.txz: Rebuilt.

x/ico-1.0.5-i586-4.txz: Rebuilt.

x/igt-gpu-tools-1.25-i586-3.txz: Rebuilt.

x/imake-1.0.8-i586-3.txz: Rebuilt.

x/intel-vaapi-driver-2.4.1-i586-3.txz: Rebuilt.

x/libFS-1.0.8-i586-3.txz: Rebuilt.

x/libICE-1.0.10-i586-3.txz: Rebuilt.

x/libSM-1.2.3-i586-3.txz: Rebuilt.

x/libX11-1.7.0-i586-3.txz: Rebuilt.

x/libXScrnSaver-1.2.3-i586-3.txz: Rebuilt.

x/libXau-1.0.9-i586-3.txz: Rebuilt.

x/libXaw-1.0.13-i586-4.txz: Rebuilt.

x/libXaw3d-1.6.3-i586-3.txz: Rebuilt.

x/libXaw3dXft-1.6.2h-i586-3.txz: Rebuilt.

x/libXcm-0.5.4-i586-3.txz: Rebuilt.

x/libXcomposite-0.4.5-i586-3.txz: Rebuilt.

x/libXcursor-1.2.0-i586-3.txz: Rebuilt.

x/libXdamage-1.1.5-i586-3.txz: Rebuilt.

x/libXdmcp-1.1.3-i586-3.txz: Rebuilt.

x/libXevie-1.0.3-i586-5.txz: Rebuilt.

x/libXext-1.3.4-i586-3.txz: Rebuilt.

x/libXfixes-5.0.3-i586-4.txz: Rebuilt.

x/libXfont2-2.0.4-i586-3.txz: Rebuilt.

x/libXfontcache-1.0.5-i586-5.txz: Rebuilt.

x/libXft-2.3.3-i586-3.txz: Rebuilt.

x/libXi-1.7.10-i586-3.txz: Rebuilt.

x/libXinerama-1.1.4-i586-3.txz: Rebuilt.

x/libXmu-1.1.3-i586-3.txz: Rebuilt.

x/libXp-1.0.3-i586-5.txz: Rebuilt.

x/libXpm-3.5.13-i586-3.txz: Rebuilt.

x/libXpresent-1.0.0-i586-4.txz: Rebuilt.

x/libXrandr-1.5.2-i586-3.txz: Rebuilt.

x/libXrender-0.9.10-i586-4.txz: Rebuilt.

x/libXres-1.2.0-i586-4.txz: Rebuilt.

x/libXt-1.2.1-i586-2.txz: Rebuilt.

x/libXtst-1.2.3-i586-4.txz: Rebuilt.

x/libXv-1.0.11-i586-4.txz: Rebuilt.

x/libXvMC-1.0.12-i586-5.txz: Rebuilt.

x/libXxf86dga-1.1.5-i586-3.txz: Rebuilt.

x/libXxf86misc-1.0.4-i586-3.txz: Rebuilt.

x/libXxf86vm-1.1.4-i586-5.txz: Rebuilt.

x/libdmx-1.1.4-i586-3.txz: Rebuilt.

x/libdrm-2.4.104-i586-3.txz: Rebuilt.

x/libepoxy-1.5.5-i586-3.txz: Rebuilt.

x/liberation-fonts-ttf-2.1.2-noarch-3.txz: Rebuilt.

x/libevdev-1.11.0-i586-2.txz: Rebuilt.

x/libfontenc-1.1.4-i586-3.txz: Rebuilt.

x/libgee-0.20.3-i586-3.txz: Rebuilt.

x/libglvnd-1.3.2-i586-3.txz: Rebuilt.

x/libhangul-0.1.0-i586-4.txz: Rebuilt.

x/libinput-1.16.4-i586-3.txz: Rebuilt.

x/libkkc-0.3.5-i586-3.txz: Rebuilt.

x/libkkc-data-0.2.7-i586-3.txz: Rebuilt.

x/libmypaint-1.6.1-i586-4.txz: Rebuilt.

x/libpciaccess-0.16-i586-3.txz: Rebuilt.

x/libpinyin-2.6.0-i586-2.txz: Rebuilt.

x/libpthread-stubs-0.4-i586-5.txz: Rebuilt.

x/libva-2.10.0-i586-3.txz: Rebuilt.

x/libva-utils-2.10.0-i586-3.txz: Rebuilt.

x/libvdpau-1.4-i586-3.txz: Rebuilt.

x/libwacom-1.8-i586-2.txz: Rebuilt.

x/libxcb-1.14-i586-3.txz: Rebuilt.

x/libxkbfile-1.1.0-i586-3.txz: Rebuilt.

x/libxshmfence-1.3-i586-4.txz: Rebuilt.

x/listres-1.0.4-i586-4.txz: Rebuilt.

x/lndir-1.0.3-i586-5.txz: Rebuilt.

x/luit-1.1.1-i586-5.txz: Rebuilt.

x/m17n-lib-1.8.0-i586-4.txz: Rebuilt.

x/makedepend-1.0.6-i586-3.txz: Rebuilt.

x/marisa-0.2.6-i586-4.txz: Rebuilt.

x/mesa-20.3.4-i586-2.txz: Rebuilt.

x/mkcomposecache-1.2.1-i586-5.txz: Rebuilt.

x/mkfontscale-1.2.1-i586-4.txz: Rebuilt.

x/motif-2.3.8-i586-5.txz: Rebuilt.

x/mtdev-1.1.6-i586-3.txz: Rebuilt.

x/mypaint-brushes-1.3.0-noarch-3.txz: Rebuilt.

x/noto-cjk-fonts-ttf-2.001-noarch-3.txz: Rebuilt.

x/noto-fonts-ttf-20171024-noarch-3.txz: Rebuilt.

x/oclock-1.0.4-i586-4.txz: Rebuilt.

x/pixman-0.40.0-i586-3.txz: Rebuilt.

x/pyxdg-0.27-i586-4.txz: Rebuilt.

x/rendercheck-1.5-i586-4.txz: Rebuilt.

x/rgb-1.0.6-i586-5.txz: Rebuilt.

x/sazanami-fonts-ttf-20040629-noarch-5.txz: Rebuilt.

x/sessreg-1.1.2-i586-3.txz: Rebuilt.

x/setxkbmap-1.3.2-i586-3.txz: Rebuilt.

x/showfont-1.0.5-i586-5.txz: Rebuilt.

x/sinhala_lklug-font-ttf-20060929-noarch-5.txz: Rebuilt.

x/skkdic-20200128-noarch-3.txz: Rebuilt.

x/smproxy-1.0.6-i586-4.txz: Rebuilt.

x/tibmachuni-font-ttf-1.901b-noarch-5.txz: Rebuilt.

x/transset-1.0.2-i586-4.txz: Rebuilt.

x/ttf-indic-fonts-0.5.14-noarch-5.txz: Rebuilt.

x/ttf-tlwg-0.7.2-noarch-3.txz: Rebuilt.

x/twm-1.0.11-i586-3.txz: Rebuilt.

x/urw-core35-fonts-otf-20170801_91edd6e_git-noarch-4.txz: Rebuilt.

x/util-macros-1.19.3-noarch-2.txz: Rebuilt.

x/viewres-1.0.6-i586-3.txz: Rebuilt.

x/vulkan-sdk-1.2.141.0-i586-4.txz: Rebuilt.

x/wayland-1.19.0-i586-2.txz: Rebuilt.

x/wayland-protocols-1.20-noarch-3.txz: Rebuilt.

x/wqy-zenhei-font-ttf-0.8.38_1-noarch-9.txz: Rebuilt.

x/x11-skel-7.7-i586-8.txz: Rebuilt.

x/x11perf-1.6.1-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xauth-1.1-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xbacklight-1.2.3-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xbiff-1.0.4-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xbitmaps-1.1.2-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xcalc-1.1.0-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xcb-proto-1.14.1-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xcb-util-0.4.0-i586-5.txz: Rebuilt.

x/xcb-util-cursor-0.1.3-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xcb-util-errors-1.0-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xcb-util-image-0.4.0-i586-5.txz: Rebuilt.

x/xcb-util-keysyms-0.4.0-i586-5.txz: Rebuilt.

x/xcb-util-renderutil-0.3.9-i586-5.txz: Rebuilt.

x/xcb-util-wm-0.4.1-i586-5.txz: Rebuilt.

x/xclipboard-1.1.3-i586-5.txz: Rebuilt.

x/xclock-1.0.9-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xcm-0.5.4-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xcmsdb-1.0.5-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xcompmgr-1.1.8-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xconsole-1.0.7-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xcursor-themes-1.0.6-noarch-3.txz: Rebuilt.

x/xcursorgen-1.0.7-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xdbedizzy-1.1.0-i586-5.txz: Rebuilt.

x/xdg-user-dirs-0.17-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xdg-utils-1.1.3-noarch-4.txz: Rebuilt.

x/xditview-1.0.5-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xdm-1.1.11-i586-14.txz: Rebuilt.

x/xdpyinfo-1.3.2-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xdriinfo-1.0.6-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xedit-1.2.2-i586-5.txz: Rebuilt.

x/xev-1.2.4-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xeyes-1.1.2-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xf86-input-acecad-1.5.0-i586-14.txz: Rebuilt.

x/xf86-input-evdev-2.10.6-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xf86-input-joystick-1.6.3-i586-5.txz: Rebuilt.

x/xf86-input-keyboard-1.9.0-i586-5.txz: Rebuilt.

x/xf86-input-libinput-0.30.0-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xf86-input-mouse-1.9.3-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xf86-input-penmount-1.5.0-i586-14.txz: Rebuilt.

x/xf86-input-synaptics-1.9.1-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xf86-input-vmmouse-13.1.0-i586-9.txz: Rebuilt.

x/xf86-input-void-1.4.1-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xf86-input-wacom-0.40.0-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-amdgpu-19.1.0-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-apm-1.3.0-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-ark-0.7.5-i586-13.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-ast-1.1.5-i586-7.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-ati-19.1.0-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-chips-1.4.0-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-cirrus-1.5.3-i586-7.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-dummy-0.3.8-i586-5.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-geode-2.11.20-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-glint-1.2.9-i586-5.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-i128-1.4.0-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-i740-1.4.0-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-intel-20201215_a511f22c-i686-3.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-mach64-6.9.6-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-mga-2.0.0-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-neomagic-1.3.0-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-nouveau-1.0.17-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-nv-2.1.21-i586-5.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-openchrome-0.6.0-i586-5.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-r128-6.12.0-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-rendition-4.2.7-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-s3-0.7.0-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-s3virge-1.11.0-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-savage-20190128_8579718-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-siliconmotion-1.7.9-i586-5.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-sis-0.12.0-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-sisusb-0.9.7-i586-5.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-tdfx-1.5.0-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-tga-1.2.2-i586-13.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-trident-1.3.8-i586-5.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-tseng-1.2.5-i586-13.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-v4l-0.3.0-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-vboxvideo-1.0.0-i586-5.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-vesa-2.5.0-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-vmware-13.3.0-i586-5.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-voodoo-1.2.5-i586-14.txz: Rebuilt.

x/xf86dga-1.0.3-i586-5.txz: Rebuilt.

x/xfd-1.1.3-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xfontsel-1.0.6-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xfs-1.2.0-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xfsinfo-1.0.6-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xgamma-1.0.6-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xgc-1.0.5-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xhost-1.0.8-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xinit-1.4.1-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xinput-1.6.3-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xisxwayland-1-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xkbcomp-1.4.4-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xkbevd-1.1.4-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xkbprint-1.0.5-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xkbutils-1.0.4-i586-5.txz: Rebuilt.

x/xkeyboard-config-2.31-noarch-3.txz: Rebuilt.

x/xkill-1.0.5-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xload-1.1.3-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xlogo-1.0.5-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xlsatoms-1.1.3-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xlsclients-1.1.4-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xlsfonts-1.0.6-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xmag-1.0.6-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xman-1.1.5-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xmessage-1.0.5-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xmh-1.0.3-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xmodmap-1.0.10-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xmore-1.0.3-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xorg-cf-files-1.0.6-i586-5.txz: Rebuilt.

x/xorg-docs-1.7.1-noarch-4.txz: Rebuilt.

x/xorg-server-1.20.10-i586-5.txz: Rebuilt.

x/xorg-server-xephyr-1.20.10-i586-5.txz: Rebuilt.

x/xorg-server-xnest-1.20.10-i586-5.txz: Rebuilt.

x/xorg-server-xvfb-1.20.10-i586-5.txz: Rebuilt.

x/xorg-server-xwayland-1.20.10-i586-5.txz: Rebuilt.

x/xorg-sgml-doctools-1.11-i586-5.txz: Rebuilt.

x/xorgproto-2020.1-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xpr-1.0.5-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xprop-1.2.5-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xpyb-1.3.1-i586-7.txz: Rebuilt.

x/xrandr-1.5.1-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xrdb-1.2.0-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xrefresh-1.0.6-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xscope-1.4.1-i586-5.txz: Rebuilt.

x/xset-1.2.4-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xsetroot-1.1.2-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xsm-1.0.4-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xstdcmap-1.0.4-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xterm-366-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xtrans-1.4.0-noarch-3.txz: Rebuilt.

x/xvidtune-1.0.3-i586-5.txz: Rebuilt.

x/xvinfo-1.1.4-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xwd-1.0.7-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xwininfo-1.1.5-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xwud-1.0.5-i586-4.txz: Rebuilt.

xap/MPlayer-20200103-i586-4.txz: Rebuilt.

xap/NetworkManager-openvpn-1.8.12-i586-3.txz: Rebuilt.

xap/audacious-4.1-i586-2.txz: Rebuilt.

xap/audacious-plugins-4.1-i586-2.txz: Rebuilt.

xap/blackbox-0.76-i586-3.txz: Rebuilt.

xap/blueman-2.1.4-i586-5.txz: Rebuilt.

xap/ddd-3.3.12-i586-8.txz: Rebuilt.

xap/easytag-2.4.3-i586-4.txz: Rebuilt.

xap/electricsheep-20090306-i586-7.txz: Rebuilt.

xap/ffmpegthumbnailer-2.2.2-i586-3.txz: Rebuilt.

xap/fluxbox-1.3.7-i586-5.txz: Rebuilt.

xap/fvwm-2.6.9-i586-4.txz: Rebuilt.

xap/geeqie-1.6-i586-3.txz: Rebuilt.

xap/gftp-2.7.0b-i586-2.txz: Rebuilt.

xap/gimp-2.10.22-i586-4.txz: Rebuilt.

xap/gkrellm-2.3.11-i586-3.txz: Rebuilt.

xap/gnuchess-6.2.7-i586-3.txz: Rebuilt.

xap/gnuplot-5.4.1-i586-3.txz: Rebuilt.

xap/gparted-1.2.0-i586-2.txz: Rebuilt.

xap/gucharmap-12.0.1-i586-3.txz: Rebuilt.

xap/gv-3.7.4-i586-5.txz: Rebuilt.

xap/hexchat-2.14.3-i586-7.txz: Rebuilt.

xap/libnma-1.8.30-i586-3.txz: Rebuilt.

xap/network-manager-applet-1.20.0-i586-2.txz: Rebuilt.

xap/pan-0.146-i586-4.txz: Rebuilt.

xap/pavucontrol-4.0-i586-3.txz: Rebuilt.

xap/pidgin-2.14.1-i586-4.txz: Rebuilt.

xap/rdesktop-1.9.0-i586-4.txz: Rebuilt.

xap/rxvt-unicode-9.22-i586-11.txz: Rebuilt.

xap/sane-1.0.31-i586-3.txz: Rebuilt.

xap/seyon-2.20c-i586-6.txz: Rebuilt.

xap/ssr-0.4.2-i586-4.txz: Rebuilt.

xap/vim-gvim-8.2.2461-i586-2.txz: Rebuilt.

xap/windowmaker-0.95.9-i586-3.txz: Rebuilt.

xap/x11-ssh-askpass-1.2.4.1-i586-5.txz: Rebuilt.

xap/x3270-3.3.12ga7-i586-7.txz: Rebuilt.

xap/xaos-4.2.1-i686-2.txz: Rebuilt.

xap/xgames-0.3-i586-8.txz: Rebuilt.

xap/xine-lib-1.2.11-i586-4.txz: Rebuilt.

xap/xine-ui-0.99.12-i686-4.txz: Rebuilt.

xap/xlockmore-5.66-i586-3.txz: Rebuilt.

xap/xmms-1.2.11-i586-8.txz: Rebuilt.

xap/xpaint-3.0.3-i586-3.txz: Rebuilt.

xap/xpdf-4.03-i586-2.txz: Rebuilt.

xap/xsane-0.999-i586-5.txz: Rebuilt.

xap/xscreensaver-5.45-i586-4.txz: Rebuilt.

xap/xsnow-3.2.2-i586-2.txz: Rebuilt.

xfce/Greybird-3.22.14-noarch-3.txz: Rebuilt.

xfce/elementary-xfce-0.15.1-i586-3.txz: Rebuilt.

xfce/exo-4.16.0-i586-3.txz: Rebuilt.

xfce/garcon-4.16.1-i586-3.txz: Rebuilt.

xfce/libxfce4ui-4.16.0-i586-3.txz: Rebuilt.

xfce/libxfce4util-4.16.0-i586-3.txz: Rebuilt.

xfce/mousepad-0.5.2-i586-2.txz: Rebuilt.

xfce/thunar-4.16.3-i586-2.txz: Rebuilt.

xfce/thunar-volman-4.16.0-i586-3.txz: Rebuilt.

xfce/tumbler-4.16.0-i586-3.txz: Rebuilt.

xfce/xfce4-appfinder-4.16.1-i586-3.txz: Rebuilt.

xfce/xfce4-clipman-plugin-1.6.1-i586-4.txz: Rebuilt.

xfce/xfce4-dev-tools-4.16.0-i586-3.txz: Rebuilt.

xfce/xfce4-notifyd-0.6.2-i586-4.txz: Rebuilt.

xfce/xfce4-panel-4.16.1-i586-2.txz: Rebuilt.

xfce/xfce4-panel-profiles-1.0.12-i586-3.txz: Rebuilt.

xfce/xfce4-power-manager-4.16.0-i586-3.txz: Rebuilt.

xfce/xfce4-pulseaudio-plugin-0.4.3-i586-4.txz: Rebuilt.

xfce/xfce4-screensaver-4.16.0-i586-3.txz: Rebuilt.

xfce/xfce4-screenshooter-1.9.8-i586-3.txz: Rebuilt.

xfce/xfce4-session-4.16.0-i586-3.txz: Rebuilt.

xfce/xfce4-settings-4.16.0-i586-3.txz: Rebuilt.

xfce/xfce4-systemload-plugin-1.2.4-i586-4.txz: Rebuilt.

xfce/xfce4-taskmanager-1.4.0-i586-3.txz: Rebuilt.

xfce/xfce4-terminal-0.8.10-i586-3.txz: Rebuilt.

xfce/xfce4-weather-plugin-0.10.2-i586-4.txz: Rebuilt.

xfce/xfce4-whiskermenu-plugin-2.5.3-i586-2.txz: Rebuilt.

xfce/xfconf-4.16.0-i586-3.txz: Rebuilt.

xfce/xfdesktop-4.16.0-i586-3.txz: Rebuilt.

xfce/xfwm4-4.16.1-i586-3.txz: Rebuilt.

y/bsd-games-2.17-i586-3.txz: Rebuilt.

y/nethack-3.6.6-i586-3.txz: Rebuilt.

extra/linux-5.10.16-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Fri Feb 12 21:42:42 UTC 2021

a/inih-53-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-firmware-20210211_f7915a0-noarch-1.txz: Upgraded.

a/util-linux-2.36.2-i586-1.txz: Upgraded.

d/binutils-2.36.1-i586-1.txz: Upgraded.

d/oprofile-1.4.0-i586-6.txz: Rebuilt.

Recompiled against binutils-2.36.1.

kde/digikam-7.1.0-i586-4.txz: Rebuilt.

Recompiled against imagemagick-7.0.10_62.

l/glib2-2.66.7-i586-1.txz: Upgraded.

l/openexr-2.5.5-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Thu Feb 11 20:13:26 UTC 2021

l/pango-1.48.2-i586-1.txz: Upgraded.

x/xterm-366-i586-1.txz: Upgraded.

xap/gftp-2.7.0b-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Wed Feb 10 21:38:28 UTC 2021

a/e2fsprogs-1.46.1-i586-1.txz: Upgraded.

a/eudev-3.2.10-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-5.10.15-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.10.15_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.10.15-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.10.15_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.10.15-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.10.15_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.10.15_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/subversion-1.14.1-i586-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.10.15_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/graphene-1.10.4-i586-1.txz: Upgraded.

l/json-glib-1.6.2-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.10.15-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Tue Feb 9 20:43:33 UTC 2021

a/exfatprogs-1.1.0-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-firmware-20210208_b79d239-noarch-1.txz: Upgraded.

a/procps-ng-3.3.17-i586-1.txz: Upgraded.

ap/man-db-2.9.4-i586-1.txz: Upgraded.

ap/slackpkg-15.0-noarch-2.txz: Rebuilt.

Allow new-config after slackpkg upgrade itself. Thanks to PiterPUNK.

d/git-2.30.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.10_62-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

l/jasper-2.0.25-i586-1.txz: Upgraded.

n/fetchmail-6.4.16-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/thunar-4.16.3-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/aaa_glibc-solibs-2.33-i586-1_testing.txz: Added.

testing/packages/glibc-2.33-i586-1_testing.txz: Added.

This is here for some actual testing - don't go just jumping into this one

all willy-nilly, especially if you're on 32-bit. The internal implementation

of some glibc functions has changed in ways that can break sandboxes that

restrict the allowable functions. So far this is known to affect

qt5-webengine and openssl, and in the case of openssl upgrading to this

version of glibc will lock out ssh access to the machine. I've seen one

mention of the openssh issue online as a comment posted to LWN's article

about the release of glibc-2.33. It says that a patch was submitted upstream,

but I haven't been able to locate a copy yet.

On the qt5 issue, alienBOB has given me a link to this patch:

https://src.fedoraproject.org/rpms/qt5-qtwebengine/blob/09e1adb883639325aa8115dc1fc3e8f5088a2438/f/qtwebengine-everywhere-src-5.15.2-%231904652.patch

If anyone has a fix for openssl on 32-bit, kindly post it to LQ.

testing/packages/glibc-i18n-2.33-i586-1_testing.txz: Added.

testing/packages/glibc-profile-2.33-i586-1_testing.txz: Added.

+--------------------------+

Mon Feb 8 05:13:26 UTC 2021

a/aaa_elflibs-15.0-i586-30.txz: Removed.

Renamed to aaa_libraries.

a/aaa_glibc-solibs-2.32-i586-2.txz: Added.

This package has been renamed from glibc-solibs, which helps avoid trouble

if someone upgrades using "upgradepkg --install-new */*.txz" by upgrading

this package before aaa_libraries. Otherwise, if aaa_libraries is upgraded

first any libraries in it that are linked against a newer version of glibc

than the one installed on the system would refuse to load.

a/aaa_libraries-15.0-i586-1.txz: Added.

This package has been renamed from aaa_elflibs to insure that it will come

after aaa_glibc-solibs when upgraded in alphabetical order.

Upgraded: libcap.so.2.48, libelf-0.183.so, libglib-2.0.so.0.6600.6,

libgmodule-2.0.so.0.6600.6, libgobject-2.0.so.0.6600.6,

libgthread-2.0.so.0.6600.6.

Added: libtirpc.so.3.0.0.

a/btrfs-progs-5.10.1-i586-1.txz: Upgraded.

a/glibc-solibs-2.32-i586-1.txz: Removed.

Renamed to aaa_glibc-solibs.

a/kernel-generic-5.10.14-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.10.14_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.10.14-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.10.14_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.10.14-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.10.14_smp-i686-1.txz: Upgraded.

ap/slackpkg-15.0-noarch-1.txz: Upgraded.

These are some of the important changes (see the ChangeLog for more):

Note that this slackpkg release contains a backwards-incompatible change to

the blacklisting syntax (e.g. glibc ---> glibc-*). This changes the prior

behavior of the blacklist function; previously, adding "glibc" to the

blacklist would cause glibc, glibc-profile, glibc-zoneinfo, et al to be

ignored by slackpkg. The new behavior is that *only* the glibc package is

ignored. If you want to blacklist all packages whose names begin with glibc,

you would need to add "glibc.*" to the blacklist now. Also note that any

special characters, e.g. "+", will need to be escaped in the blacklist file.

To blacklist entire package sets, a trailing slash is now required: e.g. kde/

Another backwards-incompatibility warning: check-updates will now return 1 if

there are updates available - this will make it easier to use this feature

with cron (thanks to Peter Hyman).

Added support for Slackware-AArch64 (thanks to Stuart Winter).

Added aaa_glibc-solibs and aaa_libraries to the "do these first" routine.

Thanks to Robby Workman for the new slackpkg release!

ap/soma-3.3.7-noarch-1.txz: Upgraded.

Thanks to David Woodfall.

ap/xorriso-1.5.4.pl02-i586-1.txz: Upgraded.

d/help2man-1.48.1-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.10.14_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.10.14_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/elfutils-0.183-i586-1.txz: Upgraded.

l/glibc-2.32-i586-2.txz: Rebuilt.

l/glibc-i18n-2.32-i586-2.txz: Rebuilt.

l/glibc-profile-2.32-i586-2.txz: Rebuilt.

l/lcms2-2.12-i586-1.txz: Upgraded.

l/libburn-1.5.4-i586-1.txz: Upgraded.

x/xf86-input-wacom-0.40.0-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.10.14-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Fri Feb 5 21:18:59 UTC 2021

a/udisks2-2.9.2-i586-1.txz: Upgraded.

d/ccache-4.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/fuse3-3.10.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/glib2-2.66.6-i586-1.txz: Upgraded.

l/libcap-2.48-i586-1.txz: Upgraded.

l/lmdb-0.9.28-i586-1.txz: Upgraded.

l/mozjs78-78.7.1esr-i586-1.txz: Upgraded.

l/openal-soft-1.21.1-i586-1.txz: Upgraded.

x/xterm-365-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-firefox-78.7.1esr-i686-1.txz: Upgraded.

This release contains a security fix.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/78.7.1/releasenotes/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-06/#MOZ-2021-0001

(* Security fix *)

xap/mozilla-thunderbird-78.7.1-i686-1.txz: Upgraded.

This is a bugfix release.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/78.7.1/releasenotes/

+--------------------------+

Fri Feb 5 00:57:05 UTC 2021

a/kernel-generic-5.10.13-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.10.13_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.10.13-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.10.13_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.10.13-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.10.13_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/ncompress-5.0-i586-1.txz: Upgraded.

ap/vim-8.2.2461-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.10.13_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/mercurial-5.7-i586-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.10.13_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-calendar-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-calendar-tools-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-contacts-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-import-wizard-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-mime-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-notes-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-search-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadiconsole-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akregator-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/analitza-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ark-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/artikulate-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/audiocd-kio-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/baloo-widgets-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/blinken-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/bomber-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/bovo-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/calendarsupport-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/cantor-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/cervisia-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/dolphin-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/dolphin-plugins-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/dragon-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/elisa-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/eventviews-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ffmpegthumbs-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/filelight-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/granatier-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/grantlee-editor-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/grantleetheme-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/gwenview-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/incidenceeditor-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/itinerary-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/juk-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/k3b-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kaddressbook-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kalarm-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kalarmcal-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kalgebra-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kalzium-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kamera-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kamoso-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kanagram-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kapman-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kapptemplate-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kate-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/katomic-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kbackup-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kblackbox-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kblocks-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kbounce-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kbreakout-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kbruch-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcachegrind-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcalc-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcalutils-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcharselect-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcolorchooser-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcron-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kde-dev-scripts-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kde-dev-utils-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdebugsettings-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdeconnect-kde-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdeedu-data-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdegraphics-mobipocket-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdegraphics-thumbnailers-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdenetwork-filesharing-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdenlive-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdepim-addons-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdepim-runtime-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdesdk-kioslaves-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdesdk-thumbnailers-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdf-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdialog-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdiamond-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/keditbookmarks-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kfind-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kfloppy-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kfourinline-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kgeography-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kget-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kgoldrunner-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kgpg-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/khangman-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/khelpcenter-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kidentitymanagement-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kig-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kigo-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/killbots-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kimagemapeditor-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kimap-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kio-extras-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kio-gdrive-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kipi-plugins-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kirigami-gallery-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kiriki-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kiten-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kitinerary-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kjumpingcube-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kldap-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kleopatra-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/klickety-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/klines-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmag-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmahjongg-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmail-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmail-account-wizard-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmailtransport-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmbox-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmime-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmines-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmix-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmousetool-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmouth-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmplot-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knavalbattle-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knetwalk-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knights-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knotes-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kolf-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kollision-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kolourpaint-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kompare-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/konqueror-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/konquest-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/konsole-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kontact-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kontactinterface-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kontrast-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/konversation-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kopete-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/korganizer-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kosmindoormap-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpat-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpimtextedit-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpkpass-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpmcore-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpublictransport-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kqtquickcharts-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/krdc-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kreversi-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/krfb-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kross-interpreters-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kruler-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kshisen-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksirk-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksmtp-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksnakeduel-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kspaceduel-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksquares-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksudoku-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksystemlog-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kteatime-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktimer-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktnef-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktorrent-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktouch-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kturtle-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kubrick-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwalletmanager-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwave-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwordquiz-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libgravatar-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkcddb-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkcompactdisc-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkdcraw-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkdegames-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkdepim-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkeduvocdocument-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkexiv2-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkgapi-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkipi-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkleo-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkmahjongg-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkomparediff2-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libksane-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libksieve-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libktorrent-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/lokalize-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/lskat-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/mailcommon-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/mailimporter-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/marble-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/markdownpart-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/mbox-importer-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/messagelib-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/minuet-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/okular-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/palapeli-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/parley-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/partitionmanager-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/picmi-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/pim-data-exporter-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/pim-sieve-editor-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/pimcommon-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/poxml-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/print-manager-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/rocs-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/spectacle-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/step-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/svgpart-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/sweeper-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/umbrello-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/yakuake-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/zeroconf-ioslave-20.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/glib2-2.66.5-i586-1.txz: Upgraded.

l/libpcap-1.10.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/pipewire-0.3.21-i586-1.txz: Upgraded.

l/qca-2.3.2-i586-1.txz: Upgraded.

n/curl-7.75.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/iputils-20210202-i586-1.txz: Upgraded.

n/php-7.4.15-i586-1.txz: Upgraded.

n/tcpdump-4.99.0-i586-1.txz: Upgraded.

x/xterm-364-i586-1.txz: Upgraded.

xap/audacious-4.1-i586-1.txz: Upgraded.

xap/audacious-plugins-4.1-i586-1.txz: Upgraded.

xap/network-manager-applet-1.20.0-i586-1.txz: Upgraded.

xap/vim-gvim-8.2.2461-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.10.13-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Tue Feb 2 20:16:43 UTC 2021

a/hwdata-0.344-noarch-1.txz: Upgraded.

kde/calligra-3.2.1-i586-4.txz: Rebuilt.

Recompiled against poppler-21.02.0.

Patched to fix blank screen when starting calligragemini.

Thanks to PiterPunk.

kde/cantor-20.12.1-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against poppler-21.02.0.

kde/kdev-php-5.6.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdev-python-5.6.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdevelop-5.6.2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kfilemetadata-5.78.0-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against poppler-21.02.0.

kde/kile-2.9.93-i586-4.txz: Rebuilt.

Recompiled against poppler-21.02.0.

kde/kitinerary-20.12.1-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against poppler-21.02.0.

kde/krita-4.4.2-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against poppler-21.02.0.

kde/okular-20.12.1-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against poppler-21.02.0.

l/gamin-0.1.10-i586-8.txz: Rebuilt.

Patched to poll files on NFSv4 filesystems. Thanks to Stuart Winter.

l/poppler-21.02.0-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

n/krb5-1.19-i586-1.txz: Upgraded.

n/nghttp2-1.43.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/samba-4.13.4-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against krb5-1.19 to fix libkrb5samba-samba4.so which had an

undefined symbol after krb5-1.19 dropped it. Upstream krb5 says that the

function in question was never shipped in any header and wasn't intended

to be part of any public interface.

+--------------------------+

Mon Feb 1 21:53:09 UTC 2021

d/python-setuptools-53.0.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/digikam-7.1.0-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against imagemagick-7.0.10_61.

kde/okteta-0.26.5-i586-1.txz: Upgraded.

l/dvdauthor-0.7.2-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against imagemagick-7.0.10_61.

x/libevdev-1.11.0-i586-1.txz: Upgraded.

xap/xine-lib-1.2.11-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against imagemagick-7.0.10_61.

+--------------------------+

Mon Feb 1 03:14:27 UTC 2021

d/python-pip-21.0.1-i586-1.txz: Upgraded.

e/emacs-27.1-i586-4.txz: Rebuilt.

Rebuilt using --with-pdumper=no and --with-dumping=unexec so that both

emacs-27.1-no-x11 and emacs-27.1-with-x11 will work with the installed files.

Thanks to Tonus.

extra/brltty/brltty-6.3-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sun Jan 31 20:25:39 UTC 2021

a/dosfstools-4.2-i586-1.txz: Upgraded.

ap/xorriso-1.5.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/calligraplan-3.3.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kid3-3.8.5-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.10_61-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

I wish they'd quit doing this on a minor version bump. :(

x/ibus-m17n-1.4.4-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/mousepad-0.5.2-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sat Jan 30 21:55:04 UTC 2021

a/e2fsprogs-1.46.0-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-5.10.12-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.10.12_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.10.12-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.10.12_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.10.12-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.10.12_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/sysklogd-2.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

d/binutils-2.35.2-i586-1.txz: Upgraded.

We're probably better off with this branch for now.

d/kernel-headers-5.10.12_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/oprofile-1.4.0-i586-5.txz: Rebuilt.

Recompiled against binutils-2.35.2.

k/kernel-source-5.10.12_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/gd-2.3.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/libwebp-1.2.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-packaging-20.9-i586-1.txz: Upgraded.

x/fcitx-libpinyin-0.5.4-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.10.12-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Fri Jan 29 20:26:57 UTC 2021

a/e2fsprogs-1.45.7-i586-1.txz: Upgraded.

n/libgcrypt-1.9.1-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes a serious security issue present only in libgcrypt-1.9.0.

Everyone should be sure to update this package as soon as possible.

For more information, see:

https://lists.gnupg.org/pipermail/gnupg-announce/2021q1/000456.html

(* Security fix *)

x/libwacom-1.8-i586-1.txz: Upgraded.

x/mesa-20.3.4-i586-1.txz: Upgraded.

xap/xpdf-4.03-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Thu Jan 28 21:08:13 UTC 2021

d/cmake-3.19.4-i586-1.txz: Upgraded.

l/librsvg-2.50.3-i586-1.txz: Upgraded.

l/parted-3.4-i586-1.txz: Upgraded.

n/pam-krb5-4.9-i586-3.txz: Rebuilt.

Move module to /lib${LIBDIRSUFFIX}/security. Thanks to Heinz Wiesinger.

+--------------------------+

Wed Jan 27 20:44:08 UTC 2021

a/kernel-generic-5.10.11-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.10.11_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.10.11-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.10.11_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.10.11-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.10.11_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/libbytesize-2.5-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.10.11_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.10.11_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.10_60-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-urllib3-1.26.3-i586-1.txz: Upgraded.

n/samba-4.13.4-i586-1.txz: Upgraded.

x/wayland-1.19.0-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/xfce4-panel-4.16.1-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.10.11-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Tue Jan 26 21:20:58 UTC 2021

ap/sudo-1.9.5p2-i586-1.txz: Upgraded.

When invoked as sudoedit, the same set of command line options

are now accepted as for "sudo -e". The -H and -P options are

now rejected for sudoedit and "sudo -e" which matches the sudo

1.7 behavior. This is part of the fix for CVE-2021-3156.

Fixed a potential buffer overflow when unescaping backslashes

in the command's arguments. Normally, sudo escapes special

characters when running a command via a shell (sudo -s or sudo

-i). However, it was also possible to run sudoedit with the -s

or -i flags in which case no escaping had actually been done,

making a buffer overflow possible. This fixes CVE-2021-3156.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-3156

(* Security fix *)

d/binutils-2.36-i586-2.txz: Rebuilt.

Revert commit d1bcae833b32f1408485ce69f844dcd7ded093a8:

[PATCH] ELF: Don't generate unused section symbols

This fixes building the kernel.

l/loudmouth-1.5.4-i586-1.txz: Upgraded.

n/autofs-5.1.7-i586-1.txz: Upgraded.

n/dnsmasq-2.84-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes bugs and remotely exploitable security issues:

Use the values of --min-port and --max-port in outgoing

TCP connections to upstream DNS servers.

Fix a remote buffer overflow problem in the DNSSEC code. Any

dnsmasq with DNSSEC compiled in and enabled is vulnerable to this,

referenced by CVE-2020-25681, CVE-2020-25682, CVE-2020-25683

CVE-2020-25687.

Be sure to only accept UDP DNS query replies at the address

from which the query was originated. This keeps as much entropy

in the {query-ID, random-port} tuple as possible, to help defeat

cache poisoning attacks. Refer: CVE-2020-25684.

Use the SHA-256 hash function to verify that DNS answers

received are for the questions originally asked. This replaces

the slightly insecure SHA-1 (when compiled with DNSSEC) or

the very insecure CRC32 (otherwise). Refer: CVE-2020-25685.

Handle multiple identical near simultaneous DNS queries better.

Previously, such queries would all be forwarded

independently. This is, in theory, inefficent but in practise

not a problem, _except_ that is means that an answer for any

of the forwarded queries will be accepted and cached.

An attacker can send a query multiple times, and for each repeat,

another {port, ID} becomes capable of accepting the answer he is

sending in the blind, to random IDs and ports. The chance of a

succesful attack is therefore multiplied by the number of repeats

of the query. The new behaviour detects repeated queries and

merely stores the clients sending repeats so that when the

first query completes, the answer can be sent to all the

clients who asked. Refer: CVE-2020-25686.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-25681

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-25682

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-25683

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-25684

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-25685

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-25686

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-25687

(* Security fix *)

n/tin-2.4.5-i586-1.txz: Upgraded.

xap/gparted-1.2.0-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-thunderbird-78.7.0-i686-1.txz: Upgraded.

This release contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/78.7.0/releasenotes/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-05/

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-23953

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-23954

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-15685

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-26976

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-23960

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-23964

(* Security fix *)

+--------------------------+

Mon Jan 25 20:42:50 UTC 2021

a/openssl10-solibs-1.0.2u-i586-2.txz: Removed.

d/make-4.3-i586-2.txz: Rebuilt.

We'll upgrade to make-4.3 again (with a few patches from Fedora) since this

is now working with all the sources that we ship.

l/gst-plugins-base0-0.10.36-i586-4.txz: Removed.

l/gst-plugins-good0-0.10.31-i586-4.txz: Removed.

l/gstreamer0-0.10.36-i586-3.txz: Removed.

l/libcap-2.47-i586-1.txz: Upgraded.

l/libsamplerate-0.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/libvisual-plugins-0.4.0-i586-6.txz: Rebuilt.

Drop actor_gstreamer.so (requires gstreamer0).

l/mozjs78-78.7.0esr-i586-1.txz: Upgraded.

l/talloc-2.3.2-i586-1.txz: Upgraded.

n/NetworkManager-1.28.0-i586-4.txz: Rebuilt.

Rebuilt for ppp-2.4.9.

n/openssl10-1.0.2u-i586-2.txz: Removed.

n/ppp-2.4.9-i586-1.txz: Upgraded.

n/rp-pppoe-3.14-i586-3.txz: Rebuilt.

Rebuilt for ppp-2.4.9.

x/ibus-libpinyin-1.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

x/ibus-table-1.12.4-i586-1.txz: Upgraded.

x/libpinyin-2.6.0-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-firefox-78.7.0esr-i686-1.txz: Upgraded.

This release contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/78.7.0/releasenotes/

(* Security fix *)

xfce/xfce4-whiskermenu-plugin-2.5.3-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Mon Jan 25 01:07:00 UTC 2021

a/glibc-zoneinfo-2021a-noarch-1.txz: Upgraded.

This package provides the latest timezone updates.

ap/vorbis-tools-1.4.2-i586-1.txz: Upgraded.

d/binutils-2.36-i586-1.txz: Upgraded.

d/bison-3.7.5-i586-1.txz: Upgraded.

d/oprofile-1.4.0-i586-4.txz: Rebuilt.

d/perl-5.32.1-i586-1.txz: Upgraded.

d/python-pip-21.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/python-setuptools-52.0.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.10_59-i586-1.txz: Upgraded.

l/libsndfile-1.0.31-i586-1.txz: Upgraded.

x/libXt-1.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

x/util-macros-1.19.3-noarch-1.txz: Upgraded.

x/xf86-video-nouveau-1.0.17-i586-1.txz: Upgraded.

xap/seamonkey-2.53.6-i686-1.txz: Upgraded.

This update contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.seamonkey-project.org/releases/seamonkey2.53.6

(* Security fix *)

+--------------------------+

Sat Jan 23 19:55:29 UTC 2021

a/kernel-generic-5.10.10-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.10.10_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.10.10-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.10.10_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.10.10-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.10.10_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/os-prober-1.78-i586-1.txz: Upgraded.

ap/inxi-20210113_1e2d470c-noarch-1.txz: Upgraded.

ap/mc-4.8.26-i586-1.txz: Upgraded.

ap/sqlite-3.34.1-i586-1.txz: Upgraded.

ap/vim-8.2.2394-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.10.10_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/parallel-20210122-noarch-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.10.10_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/gtk+2-2.24.33-i586-1.txz: Upgraded.

l/mozilla-nss-3.61-i586-1.txz: Upgraded.

l/pango-1.48.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/pipewire-0.3.20-i586-1.txz: Upgraded.

l/vte-0.62.2-i586-1.txz: Upgraded.

n/bind-9.16.11-i586-1.txz: Upgraded.

n/libgcrypt-1.9.0-i586-1.txz: Upgraded.

Use blinding for ECDSA signing to mitigate a novel side-channel attack.

Add mitigation against ECC timing attack.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-0495

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-13626

(* Security fix *)

n/libmbim-1.24.6-i586-1.txz: Upgraded.

n/mutt-2.0.5-i586-1.txz: Upgraded.

n/pinentry-1.1.1-i586-1.txz: Upgraded.

n/s-nail-14.9.21-i586-1.txz: Upgraded.

xap/vim-gvim-8.2.2394-i586-1.txz: Upgraded.

xap/xsnow-3.2.2-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.10.10-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Fri Jan 22 19:17:44 UTC 2021

Mass rebuild against the new glibc complete. This batch consists only of

rebuilds - no new packages or upgrades. Enjoy the fresh binaries!

a/aaa_base-14.2-i586-6.txz: Rebuilt.

a/aaa_elflibs-15.0-i586-30.txz: Rebuilt.

Upgraded: libnsl-2.32.so, libsigsegv.so.2.0.6, liblber-2.4.so.2.11.5,

libldap-2.4.so.2.11.5.

a/aaa_terminfo-6.2_20201219-i586-3.txz: Rebuilt.

a/acl-2.2.53-i586-2.txz: Rebuilt.

a/acpid-2.0.32-i586-2.txz: Rebuilt.

a/attr-2.4.48-i586-2.txz: Rebuilt.

a/bash-5.1.004-i586-2.txz: Rebuilt.

a/bin-11.1-i586-4.txz: Rebuilt.

a/bzip2-1.0.8-i586-2.txz: Rebuilt.

a/coreutils-8.32-i586-2.txz: Rebuilt.

a/cpio-2.13-i586-2.txz: Rebuilt.

a/cpufrequtils-008-i586-3.txz: Rebuilt.

a/cracklib-2.9.7-i586-2.txz: Rebuilt.

a/cryptsetup-2.3.4-i586-2.txz: Rebuilt.

a/dbus-1.12.20-i586-4.txz: Rebuilt.

a/dcron-4.5-i586-10.txz: Rebuilt.

a/dosfstools-4.1-i586-3.txz: Rebuilt.

a/e2fsprogs-1.45.6-i586-3.txz: Rebuilt.

a/ed-1.17-i586-2.txz: Rebuilt.

a/efibootmgr-20191011_e8ce9fe-i586-3.txz: Rebuilt.

a/efivar-20191015_ca85d51-i586-2.txz: Rebuilt.

a/elilo-3.16-i586-11.txz: Rebuilt.

a/elogind-246.9.2-i586-2.txz: Rebuilt.

a/elvis-2.2_0-i586-6.txz: Rebuilt.

a/etc-15.0-i586-12.txz: Rebuilt.

a/eudev-3.2.9-i586-4.txz: Rebuilt.

a/exfatprogs-1.0.4-i586-2.txz: Rebuilt.

a/f2fs-tools-1.14.0-i586-2.txz: Rebuilt.

a/file-5.39-i586-2.txz: Rebuilt.

a/findutils-4.8.0-i586-2.txz: Rebuilt.

a/floppy-5.5-i586-3.txz: Rebuilt.

a/gawk-5.1.0-i586-2.txz: Rebuilt.

a/genpower-1.0.5-i586-4.txz: Rebuilt.

a/gettext-0.21-i586-2.txz: Rebuilt.

a/glibc-zoneinfo-2020f-noarch-2.txz: Rebuilt.

a/gpm-1.20.7-i586-8.txz: Rebuilt.

a/gptfdisk-1.0.6-i586-2.txz: Rebuilt.

a/grep-3.6-i586-2.txz: Rebuilt.

a/grub-2.04-i586-2.txz: Rebuilt.

a/gzip-1.10-i586-2.txz: Rebuilt.

a/haveged-1.9.14-i586-2.txz: Rebuilt.

a/hdparm-9.60-i586-2.txz: Rebuilt.

a/hostname-3.23-i586-2.txz: Rebuilt.

a/hwdata-0.343-noarch-2.txz: Rebuilt.

a/infozip-6.0-i586-6.txz: Rebuilt.

a/inih-r52-i586-2.txz: Rebuilt.

a/inotify-tools-3.20.11.0-i586-2.txz: Rebuilt.

a/isapnptools-1.27-i586-3.txz: Rebuilt.

a/jfsutils-1.1.15-i586-3.txz: Rebuilt.

a/kbd-1.15.3-i586-5.txz: Rebuilt.

a/kmod-28-i586-2.txz: Rebuilt.

a/lbzip2-2.5-i586-3.txz: Rebuilt.

a/less-563-i586-2.txz: Rebuilt.

a/lhasa-0.3.1-i586-2.txz: Rebuilt.

a/libblockdev-2.25-i586-2.txz: Rebuilt.

a/libbytesize-2.4-i586-2.txz: Rebuilt.

a/libcgroup-0.41-i586-8.txz: Rebuilt.

a/libgudev-234-i586-2.txz: Rebuilt.

a/libpwquality-1.4.4-i586-3.txz: Rebuilt.

a/lilo-24.2-i586-11.txz: Rebuilt.

a/logrotate-3.18.0-i586-2.txz: Rebuilt.

a/lrzip-0.631-i586-3.txz: Rebuilt.

a/lvm2-2.03.11-i586-2.txz: Rebuilt.

a/lzip-1.22-i586-2.txz: Rebuilt.

a/lzlib-1.12-i586-2.txz: Rebuilt.

a/mcelog-175-i586-2.txz: Rebuilt.

a/mdadm-4.1-i586-2.txz: Rebuilt.

a/minicom-2.8-i586-2.txz: Rebuilt.

a/mkinitrd-1.4.11-i586-18.txz: Rebuilt.

a/mlocate-0.26-i586-3.txz: Rebuilt.

a/mt-st-1.4-i586-2.txz: Rebuilt.

a/mtx-1.3.12-i586-3.txz: Rebuilt.

a/ncompress-4.2.4.6-i586-2.txz: Rebuilt.

a/ndctl-71.1-i586-3.txz: Rebuilt.

a/ntfs-3g-2017.3.23-i586-3.txz: Rebuilt.

a/nvi-1.81.6-i586-2.txz: Rebuilt.

a/openssl-solibs-1.1.1i-i586-2.txz: Rebuilt.

a/openssl10-solibs-1.0.2u-i586-2.txz: Rebuilt.

a/os-prober-1.77-i586-4.txz: Rebuilt.

a/pam-1.5.1-i586-2.txz: Rebuilt.

a/patch-2.7.6-i586-4.txz: Rebuilt.

a/pciutils-3.7.0-i586-2.txz: Rebuilt.

a/pcmciautils-018-i586-3.txz: Rebuilt.

a/pkgtools-15.0-noarch-35.txz: Rebuilt.

a/plzip-1.9-i586-2.txz: Rebuilt.

a/procps-ng-3.3.16-i586-4.txz: Rebuilt.

a/quota-4.06-i586-2.txz: Rebuilt.

a/reiserfsprogs-3.6.27-i586-3.txz: Rebuilt.

a/rpm2tgz-1.2.2-i586-3.txz: Rebuilt.

a/sdparm-1.11-i586-2.txz: Rebuilt.

a/sed-4.8-i586-2.txz: Rebuilt.

a/shadow-4.8.1-i586-11.txz: Rebuilt.

a/sharutils-4.15.2-i586-3.txz: Rebuilt.

a/smartmontools-7.2-i586-2.txz: Rebuilt.

a/splitvt-1.6.6-i586-4.txz: Rebuilt.

a/sysfsutils-2.1.0-i586-3.txz: Rebuilt.

a/sysklogd-2.2.0-i586-2.txz: Rebuilt.

a/syslinux-4.07-i586-3.txz: Rebuilt.

a/sysvinit-2.98-i586-2.txz: Rebuilt.

a/sysvinit-functions-8.53-i586-4.txz: Rebuilt.

a/sysvinit-scripts-2.1-noarch-38.txz: Rebuilt.

a/tar-1.33-i586-2.txz: Rebuilt.

a/tcsh-6.22.03-i586-2.txz: Rebuilt.

a/time-1.9-i586-3.txz: Rebuilt.

a/tree-1.8.0-i586-2.txz: Rebuilt.

a/udisks-1.0.5-i586-7.txz: Rebuilt.

a/udisks2-2.9.1-i586-3.txz: Rebuilt.

a/unarj-265-i586-3.txz: Rebuilt.

a/upower-0.99.11-i586-3.txz: Rebuilt.

a/usb_modeswitch-2.6.1-i586-2.txz: Rebuilt.

a/usbutils-013-i586-2.txz: Rebuilt.

a/utempter-1.2.0-i586-2.txz: Rebuilt.

a/util-linux-2.36.1-i586-2.txz: Rebuilt.

a/volume_key-0.3.12-i586-2.txz: Rebuilt.

a/which-2.21-i586-3.txz: Rebuilt.

a/xfsprogs-5.10.0-i586-2.txz: Rebuilt.

a/xz-5.2.5-i586-2.txz: Rebuilt.

a/zerofree-1.1.1-i586-2.txz: Rebuilt.

a/zoo-2.10_22-i586-3.txz: Rebuilt.

ap/a2ps-4.14-i586-8.txz: Rebuilt.

ap/acct-6.6.4-i586-3.txz: Rebuilt.

ap/alsa-utils-1.2.4-i586-2.txz: Rebuilt.

ap/amp-0.7.6-i586-4.txz: Rebuilt.

ap/at-3.2.1-i586-3.txz: Rebuilt.

ap/bc-1.07.1-i586-4.txz: Rebuilt.

ap/bpe-2.01.00-i586-5.txz: Rebuilt.

ap/cdparanoia-III_10.2-i586-4.txz: Rebuilt.

ap/cdrdao-1.2.4-i586-2.txz: Rebuilt.

ap/cdrtools-3.01-i586-5.txz: Rebuilt.

ap/cups-2.3.3-i586-4.txz: Rebuilt.

ap/cups-filters-1.28.7-i586-2.txz: Rebuilt.

ap/dash-0.5.11.2-i586-2.txz: Rebuilt.

ap/dc3dd-7.2.646-i586-3.txz: Rebuilt.

ap/ddrescue-1.25-i586-2.txz: Rebuilt.

ap/diffstat-1.64-i586-2.txz: Rebuilt.

ap/diffutils-3.7-i586-2.txz: Rebuilt.

ap/dmapi-2.2.12-i586-4.txz: Rebuilt.

ap/dmidecode-3.3-i586-2.txz: Rebuilt.

ap/dvd+rw-tools-7.1-i586-4.txz: Rebuilt.

ap/enscript-1.6.6-i586-3.txz: Rebuilt.

ap/flac-1.3.3-i586-2.txz: Rebuilt.

ap/ghostscript-9.53.3-i586-2.txz: Rebuilt.

ap/ghostscript-fonts-std-8.11-noarch-4.txz: Rebuilt.

ap/gphoto2-2.5.26-i586-2.txz: Rebuilt.

ap/groff-1.22.4-i586-3.txz: Rebuilt.

ap/gutenprint-5.3.4-i586-2.txz: Rebuilt.

ap/hplip-3.20.6-i586-5.txz: Rebuilt.

ap/htop-3.0.5-i586-2.txz: Rebuilt.

ap/inxi-20201217_df45e6d4-noarch-2.txz: Rebuilt.

ap/ispell-3.4.02-i586-2.txz: Rebuilt.

ap/itstool-2.0.6-i586-2.txz: Rebuilt.

ap/jed-0.99_19-i586-4.txz: Rebuilt.

ap/joe-4.6-i586-3.txz: Rebuilt.

ap/jove-4.16.0.74-i586-2.txz: Rebuilt.

ap/ksh93-20200131_e4fea8c5-i586-2.txz: Rebuilt.

ap/libx86-1.1-i586-4.txz: Rebuilt.

ap/linuxdoc-tools-0.9.73-i586-8.txz: Rebuilt.

ap/lm_sensors-3.6.0-i586-2.txz: Rebuilt.

ap/lsof-4.94.0-i586-2.txz: Rebuilt.

ap/lsscsi-0.31-i586-2.txz: Rebuilt.

ap/lxc-2.0.11_fad08f383-i586-6.txz: Rebuilt.

ap/madplay-0.15.2b-i586-6.txz: Rebuilt.

ap/man-db-2.9.3-i586-2.txz: Rebuilt.

ap/man-pages-5.10-noarch-2.txz: Rebuilt.

ap/mariadb-10.5.8-i586-2.txz: Rebuilt.

ap/mc-4.8.25-i586-2.txz: Rebuilt.

ap/moc-2.5.2-i586-7.txz: Rebuilt.

ap/most-5.1.0-i586-2.txz: Rebuilt.

ap/mpg123-1.26.4-i586-2.txz: Rebuilt.

ap/nano-5.5-i586-2.txz: Rebuilt.

ap/neofetch-20201126_6dd85d6-noarch-2.txz: Rebuilt.

ap/normalize-0.7.7-i586-4.txz: Rebuilt.

ap/nvme-cli-1.13-i586-2.txz: Rebuilt.

ap/opus-tools-0.2-i586-2.txz: Rebuilt.

ap/pamixer-1.4-i586-8.txz: Rebuilt.

ap/powertop-2.13-i586-2.txz: Rebuilt.

ap/qpdf-10.1.0-i586-2.txz: Rebuilt.

ap/radeontool-1.6.3-i586-3.txz: Rebuilt.

ap/rpm-4.16.1.2-i586-2.txz: Rebuilt.

ap/rzip-2.1-i586-3.txz: Rebuilt.

ap/sc-7.16-i586-9.txz: Rebuilt.

ap/sc-im-20200904_bdd936a-i586-2.txz: Rebuilt.

ap/screen-4.8.0-i586-3.txz: Rebuilt.

ap/seejpeg-1.10-i586-3.txz: Rebuilt.

ap/slackpkg-2.83.0-noarch-5.txz: Rebuilt.

ap/soma-3.3.6-noarch-2.txz: Rebuilt.

ap/sox-14.4.2-i586-7.txz: Rebuilt.

ap/sqlite-3.34.0-i586-2.txz: Rebuilt.

ap/squashfs-tools-4.4-i586-3.txz: Rebuilt.

ap/sudo-1.9.5p1-i586-2.txz: Rebuilt.

ap/sysstat-12.5.2-i586-2.txz: Rebuilt.

ap/terminus-font-4.49.1-noarch-2.txz: Rebuilt.

ap/texinfo-6.7-i586-3.txz: Rebuilt.

ap/tmux-3.1c-i586-2.txz: Rebuilt.

ap/undervolt-20201024_13fa33d-i586-2.txz: Rebuilt.

ap/usbmuxd-20200615_3daa1e9-i586-2.txz: Rebuilt.

ap/vbetool-1.2.2-i586-3.txz: Rebuilt.

ap/vim-8.2.2323-i586-2.txz: Rebuilt.

ap/vorbis-tools-1.4.0-i586-6.txz: Rebuilt.

ap/xfsdump-3.1.9-i586-2.txz: Rebuilt.

ap/xorriso-1.5.2-i586-2.txz: Rebuilt.

ap/zsh-5.8-i586-2.txz: Rebuilt.

d/Cython-0.29.21-i586-3.txz: Rebuilt.

d/autoconf-2.69-noarch-3.txz: Rebuilt.

d/autoconf-archive-2019.01.06-noarch-2.txz: Rebuilt.

d/automake-1.16.2-noarch-2.txz: Rebuilt.

d/binutils-2.35.1-i586-2.txz: Rebuilt.

d/bison-3.7.4-i586-2.txz: Rebuilt.

d/ccache-4.1-i586-2.txz: Rebuilt.

d/check-0.15.2-i586-2.txz: Rebuilt.

d/clisp-2.50_20191103_c26de7873-i586-3.txz: Rebuilt.

d/cmake-3.19.3-i586-2.txz: Rebuilt.

d/cscope-15.9-i586-2.txz: Rebuilt.

d/cvs-1.11.23-i586-6.txz: Rebuilt.

d/dev86-0.16.21-i586-3.txz: Rebuilt.

d/distcc-3.3.5-i586-3.txz: Rebuilt.

d/doxygen-1.8.20-i586-2.txz: Rebuilt.

d/flex-2.6.4-i586-4.txz: Rebuilt.

d/gdb-10.1-i586-2.txz: Rebuilt.

d/gettext-tools-0.21-i586-2.txz: Rebuilt.

d/git-2.30.0-i586-2.txz: Rebuilt.

d/gnucobol-3.1.2-i586-2.txz: Rebuilt.

d/gperf-3.1-i586-3.txz: Rebuilt.

d/guile-3.0.5-i586-2.txz: Rebuilt.

d/gyp-20200512_caa60026-i586-3.txz: Rebuilt.

d/icecream-1.3.1-i586-2.txz: Rebuilt.

d/indent-2.2.12-i586-2.txz: Rebuilt.

d/intltool-0.51.0-i586-5.txz: Rebuilt.

d/libtool-2.4.6-i586-15.txz: Rebuilt.

d/llvm-11.0.1-i586-2.txz: Rebuilt.

d/m4-1.4.18-i586-3.txz: Rebuilt.

d/make-4.2.1-i586-8.txz: Rebuilt.

d/mercurial-5.6.1-i586-2.txz: Rebuilt.

d/meson-0.56.2-i586-2.txz: Rebuilt.

d/nasm-2.15.05-i586-2.txz: Rebuilt.

d/ninja-1.10.2-i586-2.txz: Rebuilt.

d/opencl-headers-2.2-noarch-3.txz: Rebuilt.

d/oprofile-1.4.0-i586-3.txz: Rebuilt.

d/p2c-2.01-i586-2.txz: Rebuilt.

d/parallel-20201222-noarch-2.txz: Rebuilt.

d/patchelf-0.12-i586-2.txz: Rebuilt.

d/perl-5.32.0-i586-4.txz: Rebuilt.

d/pkg-config-0.29.2-i586-3.txz: Rebuilt.

d/pmake-1.111-i586-6.txz: Rebuilt.

d/python-pip-20.3.3-i586-2.txz: Rebuilt.

d/python-setuptools-51.3.3-i586-2.txz: Rebuilt.

d/python2-2.7.18-i586-3.txz: Rebuilt.

d/python3-3.9.1-i586-2.txz: Rebuilt.

d/rcs-5.10.0-i586-2.txz: Rebuilt.

d/re2c-2.0.3-i586-2.txz: Rebuilt.

d/rinutils-0.8.0-i586-2.txz: Rebuilt.

d/ruby-3.0.0-i586-2.txz: Rebuilt.

d/sassc-3.6.1-i586-2.txz: Rebuilt.

d/scons-4.0.1-i586-3.txz: Rebuilt.

d/slacktrack-2.20-i586-2.txz: Rebuilt.

d/strace-5.10-i586-2.txz: Rebuilt.

d/subversion-1.14.0-i586-5.txz: Rebuilt.

d/swig-4.0.2-i586-2.txz: Rebuilt.

d/vala-0.50.3-i586-2.txz: Rebuilt.

d/yasm-1.3.0-i586-3.txz: Rebuilt.

e/emacs-27.1-i586-3.txz: Rebuilt.

e/emacspeak-53.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/akonadi-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/akonadi-calendar-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/akonadi-calendar-tools-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/akonadi-contacts-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/akonadi-import-wizard-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/akonadi-mime-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/akonadi-notes-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/akonadi-search-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/akonadiconsole-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/akregator-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/alkimia-8.0.4-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/analitza-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/ark-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/artikulate-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/attica-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/audiocd-kio-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/baloo-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/baloo-widgets-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/blinken-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/bluedevil-5.20.5-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/bluez-qt-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/bomber-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/bovo-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/breeze-5.20.5-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/breeze-grub-5.20.5-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/breeze-gtk-5.20.5-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/breeze-icons-5.78.0-noarch-2.txz: Rebuilt.

kde/calendarsupport-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/calligra-3.2.1-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/calligraplan-3.2.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/cantor-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/cervisia-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/digikam-7.1.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/dolphin-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/dolphin-plugins-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/dragon-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/drkonqi-5.20.5-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/elisa-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/eventviews-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/extra-cmake-modules-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/falkon-3.1.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/ffmpegthumbs-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/filelight-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/frameworkintegration-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/granatier-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/grantlee-editor-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/grantleetheme-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/gwenview-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/incidenceeditor-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/itinerary-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/juk-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/k3b-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kactivities-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kactivities-stats-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kactivitymanagerd-5.20.5-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kaddressbook-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kalarm-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kalarmcal-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kalgebra-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kalzium-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kamera-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kamoso-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kanagram-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kapidox-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kapman-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kapptemplate-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/karchive-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kate-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/katomic-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kauth-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kbackup-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kblackbox-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kblocks-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kbookmarks-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kbounce-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kbreakout-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kbruch-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kcachegrind-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kcalc-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kcalendarcore-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kcalutils-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kcharselect-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kcm-fcitx-0.5.6-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/kcmutils-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kcodecs-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kcolorchooser-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kcompletion-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kconfig-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kconfigwidgets-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kcontacts-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kcoreaddons-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kcrash-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kcron-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kdav-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kdbusaddons-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kde-cli-tools-5.20.5-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kde-dev-scripts-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kde-dev-utils-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kde-gtk-config-5.20.5-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kdebugsettings-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kdeclarative-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kdeconnect-kde-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kdecoration-5.20.5-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kded-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kdeedu-data-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kdegraphics-mobipocket-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kdegraphics-thumbnailers-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kdelibs4support-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kdenetwork-filesharing-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kdenlive-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kdepim-addons-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kdepim-runtime-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kdeplasma-addons-5.20.5-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kdesdk-kioslaves-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kdesdk-thumbnailers-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kdesignerplugin-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kdesu-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kdev-php-5.6.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kdev-python-5.6.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kdevelop-5.6.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kdevelop-pg-qt-2.2.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kdewebkit-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kdf-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kdiagram-2.8.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kdialog-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kdiamond-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kdnssd-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kdoctools-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/keditbookmarks-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kemoticons-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kfilemetadata-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kfind-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kfloppy-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kfourinline-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kgamma5-5.20.5-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kgeography-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kget-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kglobalaccel-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kgoldrunner-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kgpg-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kguiaddons-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/khangman-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/khelpcenter-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kholidays-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/khotkeys-5.20.5-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/khtml-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/ki18n-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kiconthemes-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kid3-3.8.4-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kidentitymanagement-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kidletime-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kig-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kigo-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kile-2.9.93-i586-3.txz: Rebuilt.

kde/killbots-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kimageformats-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kimagemapeditor-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kimap-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kinfocenter-5.20.5-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kinit-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kio-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kio-extras-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kio-gdrive-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kipi-plugins-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kirigami-gallery-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kirigami2-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kiriki-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kitemmodels-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kitemviews-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kiten-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kitinerary-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kjobwidgets-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kjots-20201206_f7d555c-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kjs-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kjsembed-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kjumpingcube-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kldap-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kleopatra-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/klickety-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/klines-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kmag-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kmahjongg-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kmail-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kmail-account-wizard-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kmailtransport-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kmbox-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kmediaplayer-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kmenuedit-5.20.5-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kmime-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kmines-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kmix-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kmousetool-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kmouth-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kmplot-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kmymoney-5.1.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/knavalbattle-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/knetwalk-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/knewstuff-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/knights-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/knotes-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/knotifications-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/knotifyconfig-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kolf-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kollision-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kolourpaint-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kompare-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/konqueror-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/konquest-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/konsole-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kontact-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kontactinterface-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kontrast-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/konversation-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kopete-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/korganizer-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kosmindoormap-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kpackage-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kparts-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kpat-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kpeople-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kpeoplevcard-0.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kpimtextedit-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kpkpass-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kplotting-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kpmcore-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kpty-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kpublictransport-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kqtquickcharts-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kquickcharts-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/krdc-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/krename-5.0.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kreversi-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/krfb-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kross-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kross-interpreters-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kruler-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/krunner-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/krusader-2.7.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kscreen-5.20.5-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kscreenlocker-5.20.5-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kservice-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kshisen-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/ksirk-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/ksmtp-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/ksnakeduel-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kspaceduel-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/ksquares-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/ksshaskpass-5.20.5-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kstars-3.5.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/ksudoku-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/ksysguard-5.20.5-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/ksystemlog-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kteatime-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/ktexteditor-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/ktextwidgets-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/ktimer-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/ktimetracker-5.0.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/ktnef-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/ktorrent-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/ktouch-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kturtle-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kubrick-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kunitconversion-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kwallet-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kwallet-pam-5.20.5-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kwalletmanager-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kwave-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kwayland-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kwayland-integration-5.20.5-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kwayland-server-5.20.5-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kwidgetsaddons-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kwin-5.20.5-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kwindowsystem-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kwordquiz-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kwrited-5.20.5-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kxmlgui-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/kxmlrpcclient-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/latte-dock-0.9.11-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/libgravatar-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/libkcddb-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/libkcompactdisc-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/libkdcraw-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/libkdegames-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/libkdepim-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/libkeduvocdocument-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/libkexiv2-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/libkgapi-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/libkipi-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/libkleo-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/libkmahjongg-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/libkomparediff2-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/libksane-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/libkscreen-5.20.5-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/libksieve-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/libksysguard-5.20.5-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/libktorrent-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/lokalize-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/lskat-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/mailcommon-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/mailimporter-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/marble-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/markdownpart-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/mbox-importer-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/messagelib-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/milou-5.20.5-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/minuet-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/modemmanager-qt-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/networkmanager-qt-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/okteta-0.26.4-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/okular-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/oxygen-5.20.5-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/oxygen-fonts-5.4.3-noarch-2.txz: Rebuilt.

kde/oxygen-gtk2-1.4.6-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/oxygen-icons5-5.78.0-noarch-2.txz: Rebuilt.

kde/palapeli-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/parley-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/partitionmanager-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/picmi-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/pim-data-exporter-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/pim-sieve-editor-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/pimcommon-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/plasma-browser-integration-5.20.5-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/plasma-desktop-5.20.5-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/plasma-disks-5.20.5-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/plasma-framework-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/plasma-integration-5.20.5-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/plasma-nm-5.20.5-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/plasma-pa-5.20.5-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/plasma-sdk-5.20.5-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/plasma-vault-5.20.5-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/plasma-wayland-protocols-1.1.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/plasma-workspace-5.20.5-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/plasma-workspace-wallpapers-5.20.5-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/polkit-kde-agent-1-5.20.5-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/powerdevil-5.20.5-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/poxml-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/print-manager-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/prison-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/pulseaudio-qt-1.2-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/purpose-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/qqc2-desktop-style-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/rocs-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/sddm-0.19.0-i586-5.txz: Rebuilt.

kde/sddm-kcm-5.20.5-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/skanlite-2.2.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/solid-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/sonnet-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/spectacle-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/step-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/svgpart-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/sweeper-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/syndication-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/syntax-highlighting-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/systemsettings-5.20.5-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/threadweaver-5.78.0-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/umbrello-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/wacomtablet-20201030_417d9d9-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/xdg-desktop-portal-kde-5.20.5-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/yakuake-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

kde/zeroconf-ioslave-20.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

l/GConf-3.2.6-i586-6.txz: Rebuilt.

l/LibRaw-0.20.2-i586-2.txz: Rebuilt.

l/M2Crypto-0.37.1-i586-2.txz: Rebuilt.

l/Mako-1.1.4-i586-2.txz: Rebuilt.

l/PyQt5-5.15.2-i586-2.txz: Rebuilt.

l/QScintilla-2.11.6-i586-2.txz: Rebuilt.

l/QtAV-20200910_2a470d2a-i586-2.txz: Rebuilt.

l/SDL2-2.0.14-i586-2.txz: Rebuilt.

l/SDL2_gfx-1.0.4-i586-2.txz: Rebuilt.

l/SDL2_image-2.0.5-i586-2.txz: Rebuilt.

l/SDL2_mixer-2.0.4-i586-3.txz: Rebuilt.

l/SDL2_net-2.0.1-i586-3.txz: Rebuilt.

l/SDL2_ttf-2.0.15-i586-2.txz: Rebuilt.

l/a52dec-0.7.4-i586-4.txz: Rebuilt.

l/aalib-1.4rc5-i586-7.txz: Rebuilt.

l/accountsservice-0.6.55-i586-3.txz: Rebuilt.

l/adwaita-icon-theme-3.38.0-noarch-2.txz: Rebuilt.

l/alsa-lib-1.2.4-i586-2.txz: Rebuilt.

l/alsa-oss-1.1.8-i586-2.txz: Rebuilt.

l/alsa-plugins-1.2.2-i586-2.txz: Rebuilt.

l/apr-1.7.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/apr-util-1.6.1-i586-9.txz: Rebuilt.

l/argon2-20190702-i586-4.txz: Rebuilt.

l/aspell-0.60.8-i586-2.txz: Rebuilt.

l/at-spi2-atk-2.38.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/at-spi2-core-2.38.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/atk-2.36.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/atkmm-2.28.1-i586-2.txz: Rebuilt.

l/audiofile-0.3.6-i586-3.txz: Rebuilt.

l/babl-0.1.84-i586-2.txz: Rebuilt.

l/boost-1.75.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/brotli-1.0.9-i586-4.txz: Rebuilt.

l/cairo-1.16.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/cairomm-1.12.2-i586-3.txz: Rebuilt.

l/cfitsio-3.49-i586-2.txz: Rebuilt.

l/chmlib-0.40-i586-4.txz: Rebuilt.

l/clucene-2.3.3.4-i586-4.txz: Rebuilt.

l/cryfs-0.10.2-i586-3.txz: Rebuilt.

l/cryptopp-8.2.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/db48-4.8.30-i586-5.txz: Rebuilt.

l/dbus-glib-0.110-i586-3.txz: Rebuilt.

l/dbus-python-1.2.16-i586-3.txz: Rebuilt.

l/dconf-0.38.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/dconf-editor-3.38.2-i586-2.txz: Rebuilt.

l/desktop-file-utils-0.26-i586-2.txz: Rebuilt.

l/djvulibre-3.5.28-i586-2.txz: Rebuilt.

l/dotconf-1.3-i586-2.txz: Rebuilt.

l/dvdauthor-0.7.2-i586-2.txz: Rebuilt.

l/ebook-tools-0.2.2-i586-6.txz: Rebuilt.

l/eigen2-2.0.17-i586-3.txz: Rebuilt.

l/eigen3-3.3.9-i586-2.txz: Rebuilt.

l/elfutils-0.182-i586-2.txz: Rebuilt.

l/enchant-1.6.1-i586-3.txz: Rebuilt.

l/esound-0.2.41-i586-4.txz: Rebuilt.

l/espeak-ng-1.50-i586-2.txz: Rebuilt.

l/exiv2-0.27.3-i586-2.txz: Rebuilt.

l/expat-2.2.10-i586-2.txz: Rebuilt.

l/farstream-0.2.9-i586-2.txz: Rebuilt.

l/ffmpeg-4.3.1-i586-2.txz: Rebuilt.

l/fftw-3.3.9-i586-2.txz: Rebuilt.

l/fluidsynth-1.1.11-i586-3.txz: Rebuilt.

l/freecell-solver-6.2.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/freetype-2.10.4-i586-2.txz: Rebuilt.

l/frei0r-plugins-1.7.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/fribidi-1.0.10-i586-2.txz: Rebuilt.

l/fuse-2.9.9-i586-2.txz: Rebuilt.

l/fuse3-3.10.1-i586-2.txz: Rebuilt.

l/gamin-0.1.10-i586-7.txz: Rebuilt.

l/gc-8.0.4-i586-2.txz: Rebuilt.

l/gcr-3.38.1-i586-2.txz: Rebuilt.

l/gd-2.3.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/gdbm-1.19-i586-2.txz: Rebuilt.

l/gdk-pixbuf2-2.42.2-i586-2.txz: Rebuilt.

l/gdk-pixbuf2-xlib-2.40.2-i586-2.txz: Rebuilt.

l/gegl-0.4.28-i586-3.txz: Rebuilt.

l/gexiv2-0.12.1-i586-2.txz: Rebuilt.

l/giflib-5.2.1-i586-3.txz: Rebuilt.

l/gjs-1.66.2-i586-2.txz: Rebuilt.

l/glade-3.38.2-i586-2.txz: Rebuilt.

l/glib-1.2.10-i586-8.txz: Rebuilt.

l/glib-networking-2.66.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/glib2-2.66.4-i586-2.txz: Rebuilt.

l/glibmm-2.64.5-i586-2.txz: Rebuilt.

l/gmime-3.2.7-i586-3.txz: Rebuilt.

l/gmm-5.4-noarch-2.txz: Rebuilt.

l/gmp-6.2.1-i586-2.txz: Rebuilt.

l/gnome-keyring-3.36.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/gnome-themes-extra-3.28-i586-2.txz: Rebuilt.

l/gnu-efi-3.0.12-i586-2.txz: Rebuilt.

l/gobject-introspection-1.66.1-i586-2.txz: Rebuilt.

l/grantlee-5.2.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/graphene-1.10.2-i586-2.txz: Rebuilt.

l/graphite2-1.3.14-i586-2.txz: Rebuilt.

l/gsettings-desktop-schemas-3.38.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/gsl-2.6-i586-2.txz: Rebuilt.

l/gst-plugins-base-1.18.3-i586-2.txz: Rebuilt.

l/gst-plugins-base0-0.10.36-i586-4.txz: Rebuilt.

l/gst-plugins-good-1.18.3-i586-2.txz: Rebuilt.

l/gst-plugins-good0-0.10.31-i586-4.txz: Rebuilt.

l/gst-plugins-libav-1.18.3-i586-2.txz: Rebuilt.

l/gstreamer-1.18.3-i586-2.txz: Rebuilt.

l/gstreamer0-0.10.36-i586-3.txz: Rebuilt.

l/gtk+-1.2.10-i586-8.txz: Rebuilt.

l/gtk+2-2.24.32-i586-4.txz: Rebuilt.

l/gtk+3-3.24.24-i586-2.txz: Rebuilt.

l/gtkmm2-2.24.5-i586-3.txz: Rebuilt.

l/gtkmm3-3.24.3-i586-2.txz: Rebuilt.

l/gtksourceview3-3.24.11-i586-3.txz: Rebuilt.

l/gtkspell-2.0.16-i586-5.txz: Rebuilt.

l/gvfs-1.46.2-i586-2.txz: Rebuilt.

l/harfbuzz-2.7.4-i586-2.txz: Rebuilt.

l/hicolor-icon-theme-0.17-noarch-3.txz: Rebuilt.

l/hunspell-1.6.2-i586-4.txz: Rebuilt.

l/hyphen-2.8.8-i586-2.txz: Rebuilt.

l/icon-naming-utils-0.8.90-i586-4.txz: Rebuilt.

l/icu4c-68.2-i586-2.txz: Rebuilt.

l/id3lib-3.8.3-i586-3.txz: Rebuilt.

l/imagemagick-7.0.10_58-i586-2.txz: Rebuilt.

l/isl-0.23-i586-2.txz: Rebuilt.

l/iso-codes-4.5.0-noarch-2.txz: Rebuilt.

l/jansson-2.13.1-i586-2.txz: Rebuilt.

l/jasper-2.0.24-i586-2.txz: Rebuilt.

l/jemalloc-5.2.1-i586-2.txz: Rebuilt.

l/jmtpfs-0.5-i586-2.txz: Rebuilt.

l/json-c-0.15_20200726-i586-2.txz: Rebuilt.

l/json-glib-1.6.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/judy-1.0.5-i586-3.txz: Rebuilt.

l/kdsoap-1.10.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/keybinder3-3.0_0.3.2-i586-2.txz: Rebuilt.

l/keyutils-1.6.3-i586-2.txz: Rebuilt.

l/lame-3.100-i586-3.txz: Rebuilt.

l/lcms-1.19-i586-5.txz: Rebuilt.

l/lcms2-2.11-i586-2.txz: Rebuilt.

l/lensfun-0.3.95-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libaio-0.3.112-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libao-1.2.2-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libappindicator-12.10.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libarchive-3.5.1-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libasyncns-0.8-i586-4.txz: Rebuilt.

l/libatasmart-0.19-i586-4.txz: Rebuilt.

l/libbluray-1.2.1-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libburn-1.5.2.pl01-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libcaca-0.99.beta19-i586-8.txz: Rebuilt.

l/libcanberra-0.30-i586-7.txz: Rebuilt.

l/libcap-2.46-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libcap-ng-0.8.2-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libcddb-1.3.2-i586-7.txz: Rebuilt.

l/libcdio-2.1.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libcdio-paranoia-10.2+2.0.1-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libclc-11.0.1-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libcue-2.2.1-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libdbusmenu-16.04.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libdbusmenu-qt-0.9.3+16.04.20160218-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libdiscid-0.6.2-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libdmtx-0.7.5-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libdvdnav-6.1.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libdvdread-6.1.1-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libedit-20191231_3.1-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libevent-2.1.12-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libexif-0.6.22-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libfakekey-0.3-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libffi-3.3-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libglade-2.6.4-i586-7.txz: Rebuilt.

l/libgnome-keyring-3.12.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libgphoto2-2.5.26-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libgpod-0.8.3-i586-8.txz: Rebuilt.

l/libgsf-1.14.47-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libgtop-2.40.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libical-3.0.9-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libid3tag-0.15.1b-i586-6.txz: Rebuilt.

l/libidl-0.8.14-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libidn-1.36-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libidn2-2.3.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libieee1284-0.2.11-i586-5.txz: Rebuilt.

l/libimobiledevice-20200615_4791a82-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libindicator-12.10.1-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libiodbc-3.52.13-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libjpeg-turbo-2.0.6-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libkarma-0.1.2-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libmad-0.15.1b-i586-5.txz: Rebuilt.

l/libmcrypt-2.5.8-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libmng-2.0.3-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libmpc-1.2.1-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libmtp-1.1.18-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libnice-0.1.18-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libnih-1.0.3-i586-4.txz: Rebuilt.

l/libnjb-2.2.7-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libnl-1.1.4-i586-4.txz: Rebuilt.

l/libnl3-3.5.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libnotify-0.7.9-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libnsl-1.3.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libnss_nis-3.1-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libodfgen-0.1.8-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libogg-1.3.4-i586-2.txz: Rebuilt.

l/liboggz-1.1.1-i586-4.txz: Rebuilt.

l/liboil-0.3.17-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libopusenc-0.2.1-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libpcap-1.9.1-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libplist-2.2.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libpng-1.6.37-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libproxy-0.4.17-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libpsl-0.21.1-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libqalculate-3.16.1-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libraw1394-2.1.2-i586-3.txz: Rebuilt.

l/librevenge-0.0.4-i586-3.txz: Rebuilt.

l/librsvg-2.50.2-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libsamplerate-0.1.9-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libsass-3.6.4-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libsecret-0.20.4-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libsigc++-2.10.2-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libsigsegv-2.13-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libsndfile-1.0.30-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libsodium-1.0.18-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libsoup-2.72.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libspectre-0.2.9-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libssh-0.9.5-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libssh2-1.9.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libtasn1-4.16.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libtheora-1.1.1-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libtiff-4.2.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libunistring-0.9.10-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libunwind-1.5.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libusb-1.0.24-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libusb-compat-0.1.5-i586-4.txz: Rebuilt.

l/libusbmuxd-20200615_c7d7d1a-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libuv-1.40.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libvisio-0.1.7-i586-5.txz: Rebuilt.

l/libvisual-0.4.0-i586-5.txz: Rebuilt.

l/libvisual-plugins-0.4.0-i586-5.txz: Rebuilt.

l/libvncserver-0.9.13-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libvorbis-1.3.7-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libvpx-1.9.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libwebp-1.1.0-i586-4.txz: Rebuilt.

l/libwmf-0.2.12-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libwnck-2.31.0-i586-4.txz: Rebuilt.

l/libwnck3-3.36.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libwpd-0.10.3-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libwpg-0.3.3-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libxkbcommon-1.0.3-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libxklavier-5.4-i586-3.txz: Rebuilt.

l/libxml2-2.9.10-i586-4.txz: Rebuilt.

l/libxslt-1.1.34-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libyaml-0.2.5-i586-2.txz: Rebuilt.

l/libzip-1.7.3-i586-2.txz: Rebuilt.

l/lmdb-0.9.27-i586-2.txz: Rebuilt.

l/loudmouth-1.5.3-i586-6.txz: Rebuilt.

l/lz4-1.9.3-i586-2.txz: Rebuilt.

l/lzo-2.10-i586-3.txz: Rebuilt.

l/media-player-info-24-noarch-2.txz: Rebuilt.

l/mhash-0.9.9.9-i586-5.txz: Rebuilt.

l/mlt-6.24.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/mm-1.4.2-i586-4.txz: Rebuilt.

l/mozilla-nss-3.60.1-i586-2.txz: Rebuilt.

l/mozjs78-78.6.1esr-i586-2.txz: Rebuilt.

l/mpfr-4.1.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/ncurses-6.2_20201219-i586-3.txz: Rebuilt.

l/neon-0.31.2-i586-2.txz: Rebuilt.

l/netpbm-10.93.00-i586-2.txz: Rebuilt.

l/newt-0.52.21-i586-4.txz: Rebuilt.

l/ocl-icd-2.2.14-i586-2.txz: Rebuilt.

l/oniguruma-6.9.6-i586-2.txz: Rebuilt.

l/openal-soft-1.21.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/opencv-4.5.1-i586-2.txz: Rebuilt.

l/openexr-2.5.4-i586-2.txz: Rebuilt.

l/openjpeg-2.4.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/opus-1.3.1-i586-2.txz: Rebuilt.

l/opusfile-0.12-i586-2.txz: Rebuilt.

l/orc-0.4.32-i586-2.txz: Rebuilt.

l/pango-1.48.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/pangomm-2.42.2-i586-2.txz: Rebuilt.

l/parted-3.3-i586-2.txz: Rebuilt.

l/pcaudiolib-1.1-i586-2.txz: Rebuilt.

l/pcre-8.44-i586-2.txz: Rebuilt.

l/pcre2-10.36-i586-2.txz: Rebuilt.

l/phonon-4.11.1-i586-2.txz: Rebuilt.

l/phonon-backend-gstreamer-4.10.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/pilot-link-0.12.5-i586-15.txz: Rebuilt.

l/pipewire-0.3.19-i586-2.txz: Rebuilt.

l/polkit-0.118-i586-4.txz: Rebuilt.

l/polkit-gnome-0.105-i586-3.txz: Rebuilt.

l/polkit-qt-1-0.113.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/poppler-21.01.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/poppler-data-0.4.10-noarch-2.txz: Rebuilt.

l/popt-1.18-i586-2.txz: Rebuilt.

l/pulseaudio-14.2-i586-2.txz: Rebuilt.

l/pycairo-1.20.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/pycups-2.0.1-i586-3.txz: Rebuilt.

l/pycurl-7.43.0.6-i586-3.txz: Rebuilt.

l/pygobject-2.28.7-i586-7.txz: Rebuilt.

l/pygobject3-3.38.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/pygtk-2.24.0-i586-6.txz: Rebuilt.

l/pyparsing-2.4.7-i586-3.txz: Rebuilt.

l/python-appdirs-1.4.4-i586-3.txz: Rebuilt.

l/python-certifi-2020.12.5-i586-2.txz: Rebuilt.

l/python-chardet-4.0.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/python-distro-1.5.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/python-docutils-0.16-i586-5.txz: Rebuilt.

l/python-future-0.18.2-i586-4.txz: Rebuilt.

l/python-idna-3.1-i586-2.txz: Rebuilt.

l/python-notify2-0.3.1-i586-7.txz: Rebuilt.

l/python-packaging-20.8-i586-2.txz: Rebuilt.

l/python-pillow-8.1.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/python-ply-3.11-i586-5.txz: Rebuilt.

l/python-pygments-2.7.4-i586-2.txz: Rebuilt.

l/python-pysol_cards-0.10.1-i586-2.txz: Rebuilt.

l/python-random2-1.0.1-i586-2.txz: Rebuilt.

l/python-requests-2.25.1-i586-2.txz: Rebuilt.

l/python-sane-2.9.1-i586-2.txz: Rebuilt.

l/python-six-1.15.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/python-urllib3-1.26.2-i586-2.txz: Rebuilt.

l/python2-module-collection-2.7.18-i586-2.txz: Rebuilt.

l/qca-2.3.1-i586-2.txz: Rebuilt.

l/qrencode-4.1.1-i586-2.txz: Rebuilt.

l/qt5-5.15.2-i586-3.txz: Rebuilt.

l/qt5-webkit-5.212.0_alpha4-i586-5.txz: Rebuilt.

l/qtkeychain-0.12.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/quazip-1.1-i586-2.txz: Rebuilt.

l/readline-8.1.000-i586-2.txz: Rebuilt.

l/rpcsvc-proto-1.4.2-i586-2.txz: Rebuilt.

l/rttr-0.9.6-i586-3.txz: Rebuilt.

l/sbc-1.5-i586-2.txz: Rebuilt.

l/sdl-1.2.15-i586-10.txz: Rebuilt.

l/serf-1.3.9-i586-5.txz: Rebuilt.

l/sg3_utils-1.45-i586-2.txz: Rebuilt.

l/shared-desktop-ontologies-0.11.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/shared-mime-info-2.1-i586-2.txz: Rebuilt.

l/sip-4.19.23-i586-3.txz: Rebuilt.

l/slang-2.3.2-i586-4.txz: Rebuilt.

l/slang1-1.4.9-i586-3.txz: Rebuilt.

l/sound-theme-freedesktop-0.8-noarch-3.txz: Rebuilt.

l/speech-dispatcher-0.10.2-i586-2.txz: Rebuilt.

l/speex-1.2.0-i586-3.txz: Rebuilt.

l/speexdsp-1.2.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/startup-notification-0.12-i586-4.txz: Rebuilt.

l/svgalib-1.9.25-i586-5.txz: Rebuilt.

l/system-config-printer-1.5.15-i586-2.txz: Rebuilt.

l/t1lib-5.1.2-i586-5.txz: Rebuilt.

l/taglib-1.11.1-i586-4.txz: Rebuilt.

l/taglib-extras-1.0.1-i586-3.txz: Rebuilt.

l/talloc-2.3.1-i586-5.txz: Rebuilt.

l/tango-icon-theme-0.8.90-noarch-5.txz: Rebuilt.

l/tango-icon-theme-extras-0.1.0-noarch-3.txz: Rebuilt.

l/tdb-1.4.3-i586-5.txz: Rebuilt.

l/tevent-0.10.2-i586-5.txz: Rebuilt.

l/tidy-html5-5.6.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/utf8proc-2.6.1-i586-2.txz: Rebuilt.

l/v4l-utils-1.20.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/vid.stab-20200916_e851e7b-i586-2.txz: Rebuilt.

l/vte-0.62.1-i586-3.txz: Rebuilt.

l/wavpack-5.4.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/woff2-20180531_a0d0ed7-i586-2.txz: Rebuilt.

l/xapian-core-1.4.18-i586-2.txz: Rebuilt.

l/xxHash-0.8.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/zlib-1.2.11-i586-3.txz: Rebuilt.

l/zstd-1.4.8-i586-2.txz: Rebuilt.

n/ModemManager-1.14.10-i586-2.txz: Rebuilt.

n/NetworkManager-1.28.0-i586-3.txz: Rebuilt.

n/alpine-2.24-i586-2.txz: Rebuilt.

n/autofs-5.1.6-i586-3.txz: Rebuilt.

n/biff+comsat-0.17-i586-3.txz: Rebuilt.

n/bind-9.16.10-i586-2.txz: Rebuilt.

n/bluez-5.55-i586-3.txz: Rebuilt.

n/bluez-firmware-1.2-i586-3.txz: Rebuilt.

n/bootp-2.4.3-i586-4.txz: Rebuilt.

n/bridge-utils-1.7-i586-2.txz: Rebuilt.

n/bsd-finger-0.17-i586-4.txz: Rebuilt.

n/ca-certificates-20201219-noarch-2.txz: Rebuilt.

n/cifs-utils-6.12-i586-2.txz: Rebuilt.

n/conntrack-tools-1.4.6-i586-2.txz: Rebuilt.

n/crda-4.14-i586-2.txz: Rebuilt.

n/curl-7.74.0-i586-2.txz: Rebuilt.

n/cyrus-sasl-2.1.27-i586-6.txz: Rebuilt.

n/dehydrated-0.7.0-noarch-2.txz: Rebuilt.

n/dhcp-4.4.2-i586-2.txz: Rebuilt.

n/dhcpcd-8.1.9-i586-2.txz: Rebuilt.

n/dovecot-2.3.13-i586-2.txz: Rebuilt.

n/ebtables-2.0.11-i586-2.txz: Rebuilt.

n/elm-2.5.8-i586-6.txz: Rebuilt.

n/epic5-2.1.2-i586-6.txz: Rebuilt.

n/ethtool-5.10-i586-2.txz: Rebuilt.

n/fetchmail-6.4.15-i586-2.txz: Rebuilt.

n/getmail-6.14-i586-2.txz: Rebuilt.

n/gnupg-1.4.23-i586-3.txz: Rebuilt.

n/gnupg2-2.2.27-i586-2.txz: Rebuilt.

n/gnutls-3.6.15-i586-2.txz: Rebuilt.

n/gpa-0.10.0-i586-2.txz: Rebuilt.

n/gpgme-1.15.1-i586-2.txz: Rebuilt.

n/htdig-3.2.0b6-i586-7.txz: Rebuilt.

n/httpd-2.4.46-i586-2.txz: Rebuilt.

n/icmpinfo-1.11-i586-4.txz: Rebuilt.

n/iftop-1.0pre4-i586-3.txz: Rebuilt.

n/inetd-1.79s-i586-13.txz: Rebuilt.

n/iproute2-5.10.0-i586-2.txz: Rebuilt.

n/ipset-7.10-i586-2.txz: Rebuilt.

n/iptables-1.8.7-i586-2.txz: Rebuilt.

n/iptraf-ng-1.2.1-i586-2.txz: Rebuilt.

n/iputils-20200821-i586-2.txz: Rebuilt.

n/ipw2100-fw-1.3-fw-2.txz: Rebuilt.

n/ipw2200-fw-3.1-fw-2.txz: Rebuilt.

n/irssi-1.2.2-i586-5.txz: Rebuilt.

n/iw-5.9-i586-2.txz: Rebuilt.

n/krb5-1.18.3-i586-2.txz: Rebuilt.

n/lftp-4.9.2-i586-2.txz: Rebuilt.

n/libassuan-2.5.4-i586-2.txz: Rebuilt.

n/libgcrypt-1.8.7-i586-2.txz: Rebuilt.

n/libgpg-error-1.41-i586-2.txz: Rebuilt.

n/libksba-1.5.0-i586-2.txz: Rebuilt.

n/libmbim-1.24.4-i586-2.txz: Rebuilt.

n/libmilter-8.16.1-i586-2.txz: Rebuilt.

n/libmnl-1.0.4-i586-4.txz: Rebuilt.

n/libndp-1.7-i586-2.txz: Rebuilt.

n/libnetfilter_acct-1.0.3-i586-3.txz: Rebuilt.

n/libnetfilter_conntrack-1.0.8-i586-2.txz: Rebuilt.

n/libnetfilter_cthelper-1.0.0-i586-3.txz: Rebuilt.

n/libnetfilter_cttimeout-1.0.0-i586-3.txz: Rebuilt.

n/libnetfilter_log-1.0.1-i586-3.txz: Rebuilt.

n/libnetfilter_queue-1.0.5-i586-2.txz: Rebuilt.

n/libnfnetlink-1.0.1-i586-3.txz: Rebuilt.

n/libnftnl-1.1.9-i586-2.txz: Rebuilt.

n/libqmi-1.26.8-i586-2.txz: Rebuilt.

n/libtirpc-1.3.1-i586-2.txz: Rebuilt.

n/links-2.21-i586-2.txz: Rebuilt.

n/lynx-2.8.9rel.1-i586-2.txz: Rebuilt.

n/mcabber-1.1.2-i586-2.txz: Rebuilt.

n/metamail-2.7-i586-8.txz: Rebuilt.

n/mobile-broadband-provider-info-20201225-i586-2.txz: Rebuilt.

n/mtr-0.94-i586-2.txz: Rebuilt.

n/mutt-2.0.4-i586-2.txz: Rebuilt.

n/nc-1.10-i586-3.txz: Rebuilt.

n/ncftp-3.2.6-i586-3.txz: Rebuilt.

n/net-snmp-5.9-i586-4.txz: Rebuilt.

n/net-tools-20181103_0eebece-i586-2.txz: Rebuilt.

n/netatalk-3.1.12-i586-6.txz: Rebuilt.

n/netdate-bsd4-i586-3.txz: Rebuilt.

n/netkit-bootparamd-0.17-i586-5.txz: Rebuilt.

n/netkit-ftp-0.17-i586-6.txz: Rebuilt.

n/netkit-ntalk-0.17-i586-6.txz: Rebuilt.

n/netkit-routed-0.17-i586-3.txz: Rebuilt.

n/netkit-rsh-0.17-i586-4.txz: Rebuilt.

n/netkit-rusers-0.17-i586-4.txz: Rebuilt.

n/netkit-rwall-0.17-i586-4.txz: Rebuilt.

n/netkit-rwho-0.17-i586-4.txz: Rebuilt.

n/netkit-timed-0.17-i586-3.txz: Rebuilt.

n/netpipes-4.2-i586-3.txz: Rebuilt.

n/nettle-3.7-i586-2.txz: Rebuilt.

n/netwatch-1.3.1_2-i586-4.txz: Rebuilt.

n/network-scripts-15.0-noarch-10.txz: Rebuilt.

n/netwrite-0.17-i586-3.txz: Rebuilt.

n/newspost-2.1.1-i586-3.txz: Rebuilt.

n/nfacct-1.0.2-i586-3.txz: Rebuilt.

n/nfs-utils-2.5.2-i586-3.txz: Rebuilt.

n/nftables-0.9.8-i586-2.txz: Rebuilt.

n/nghttp2-1.42.0-i586-2.txz: Rebuilt.

n/nmap-7.91-i586-2.txz: Rebuilt.

n/nn-6.7.3-i586-7.txz: Rebuilt.

n/npth-1.6-i586-2.txz: Rebuilt.

n/nss-pam-ldapd-0.9.11-i586-2.txz: Rebuilt.

n/ntp-4.2.8p15-i586-5.txz: Rebuilt.

n/obexftp-0.24.2-i586-7.txz: Rebuilt.

n/openobex-1.7.2-i586-4.txz: Rebuilt.

n/openssh-8.4p1-i586-4.txz: Rebuilt.

n/openssl-1.1.1i-i586-2.txz: Rebuilt.

n/openssl10-1.0.2u-i586-2.txz: Rebuilt.

n/openvpn-2.5.0-i586-2.txz: Rebuilt.

n/p11-kit-0.23.22-i586-2.txz: Rebuilt.

n/pam-krb5-4.9-i586-2.txz: Rebuilt.

n/php-7.4.14-i586-2.txz: Rebuilt.

n/pidentd-3.0.19-i586-5.txz: Rebuilt.

n/pinentry-1.1.0-i586-4.txz: Rebuilt.

n/popa3d-1.0.3-i586-5.txz: Rebuilt.

n/postfix-3.5.9-i586-2.txz: Rebuilt.

n/ppp-2.4.8-i586-4.txz: Rebuilt.

n/procmail-3.22-i586-5.txz: Rebuilt.

n/proftpd-1.3.7a-i586-3.txz: Rebuilt.

n/pssh-2.3.4-i586-3.txz: Rebuilt.

n/rdist-6.1.5-i586-4.txz: Rebuilt.

n/rp-pppoe-3.14-i586-2.txz: Rebuilt.

n/rpcbind-1.2.5-i586-4.txz: Rebuilt.

n/rsync-3.2.3-i586-2.txz: Rebuilt.

n/s-nail-14.9.20-i586-2.txz: Rebuilt.

n/samba-4.13.3-i586-2.txz: Rebuilt.

n/slrn-1.0.3a-i586-2.txz: Rebuilt.

n/snownews-1.6.10-i586-2.txz: Rebuilt.

n/socat-1.7.4.1-i586-2.txz: Rebuilt.

n/sshfs-3.7.1-i586-2.txz: Rebuilt.

n/stunnel-5.57-i586-3.txz: Rebuilt.

n/tcp_wrappers-7.6-i586-5.txz: Rebuilt.

n/tcpdump-4.9.3-i586-2.txz: Rebuilt.

n/telnet-0.17-i586-5.txz: Rebuilt.

n/tftp-hpa-5.2-i586-7.txz: Rebuilt.

n/tin-2.4.4-i586-4.txz: Rebuilt.

n/traceroute-2.1.0-i586-3.txz: Rebuilt.

n/ulogd-2.0.7-i586-3.txz: Rebuilt.

n/uucp-1.07-i586-4.txz: Rebuilt.

n/vlan-1.9-i586-4.txz: Rebuilt.

n/vsftpd-3.0.3-i586-8.txz: Rebuilt.

n/wget-1.21.1-i586-2.txz: Rebuilt.

n/whois-5.5.7-i586-2.txz: Rebuilt.

n/wireless_tools-30.pre9-i586-2.txz: Rebuilt.

n/wpa_supplicant-2.9-i586-5.txz: Rebuilt.

n/yptools-4.2.3-i586-2.txz: Rebuilt.

n/ytalk-3.3.0-i586-5.txz: Rebuilt.

n/zd1211-firmware-1.5-fw-3.txz: Rebuilt.

t/fig2dev-3.2.8-i586-2.txz: Rebuilt.

t/texlive-2020.200608-i586-3.txz: Rebuilt.

t/xfig-3.2.8-i586-2.txz: Rebuilt.

tcl/expect-5.45.4-i586-3.txz: Rebuilt.

tcl/hfsutils-3.2.6-i586-7.txz: Rebuilt.

tcl/tcl-8.6.11-i586-2.txz: Rebuilt.

tcl/tclx-8.4.4-i586-2.txz: Rebuilt.

tcl/tix-8.4.3-i586-5.txz: Rebuilt.

tcl/tk-8.6.11.1-i586-2.txz: Rebuilt.

x/OpenCC-1.1.1-i586-2.txz: Rebuilt.

x/anthy-9100h-i586-3.txz: Rebuilt.

x/appres-1.0.5-i586-3.txz: Rebuilt.

x/bdftopcf-1.1-i586-3.txz: Rebuilt.

x/beforelight-1.0.5-i586-4.txz: Rebuilt.

x/bitmap-1.0.9-i586-2.txz: Rebuilt.

x/cldr-emoji-annotation-37.0_13.0_0_2-noarch-2.txz: Rebuilt.

x/compiz-0.8.18-i586-2.txz: Rebuilt.

x/dejavu-fonts-ttf-2.37-noarch-5.txz: Rebuilt.

x/editres-1.0.7-i586-3.txz: Rebuilt.

x/encodings-1.0.5-noarch-2.txz: Rebuilt.

x/fcitx-4.2.9.8-i586-2.txz: Rebuilt.

x/fcitx-anthy-0.2.3-i586-2.txz: Rebuilt.

x/fcitx-configtool-0.4.10-i586-2.txz: Rebuilt.

x/fcitx-hangul-0.3.1-i586-2.txz: Rebuilt.

x/fcitx-kkc-0.1.4-i586-2.txz: Rebuilt.

x/fcitx-libpinyin-0.5.3-i586-2.txz: Rebuilt.

x/fcitx-m17n-0.2.4-i586-2.txz: Rebuilt.

x/fcitx-qt5-1.2.5-i586-2.txz: Rebuilt.

x/fcitx-sayura-0.1.2-i586-2.txz: Rebuilt.

x/fcitx-table-extra-0.3.8-i586-2.txz: Rebuilt.

x/fcitx-table-other-0.2.4-i586-2.txz: Rebuilt.

x/fcitx-unikey-0.2.7-i586-2.txz: Rebuilt.

x/font-adobe-100dpi-1.0.3-noarch-4.txz: Rebuilt.

x/font-adobe-75dpi-1.0.3-noarch-4.txz: Rebuilt.

x/font-adobe-utopia-100dpi-1.0.4-noarch-4.txz: Rebuilt.

x/font-adobe-utopia-75dpi-1.0.4-noarch-4.txz: Rebuilt.

x/font-adobe-utopia-type1-1.0.4-noarch-4.txz: Rebuilt.

x/font-alias-1.0.4-noarch-2.txz: Rebuilt.

x/font-arabic-misc-1.0.3-noarch-4.txz: Rebuilt.

x/font-bh-100dpi-1.0.3-noarch-4.txz: Rebuilt.

x/font-bh-75dpi-1.0.3-noarch-4.txz: Rebuilt.

x/font-bh-lucidatypewriter-100dpi-1.0.3-noarch-4.txz: Rebuilt.

x/font-bh-lucidatypewriter-75dpi-1.0.3-noarch-4.txz: Rebuilt.

x/font-bh-ttf-1.0.3-noarch-4.txz: Rebuilt.

x/font-bh-type1-1.0.3-noarch-4.txz: Rebuilt.

x/font-bitstream-100dpi-1.0.3-noarch-4.txz: Rebuilt.

x/font-bitstream-75dpi-1.0.3-noarch-4.txz: Rebuilt.

x/font-bitstream-speedo-1.0.2-noarch-4.txz: Rebuilt.

x/font-bitstream-type1-1.0.3-noarch-4.txz: Rebuilt.

x/font-cronyx-cyrillic-1.0.3-noarch-4.txz: Rebuilt.

x/font-cursor-misc-1.0.3-noarch-4.txz: Rebuilt.

x/font-daewoo-misc-1.0.3-noarch-4.txz: Rebuilt.

x/font-dec-misc-1.0.3-noarch-4.txz: Rebuilt.

x/font-ibm-type1-1.0.3-noarch-4.txz: Rebuilt.

x/font-isas-misc-1.0.3-noarch-4.txz: Rebuilt.

x/font-jis-misc-1.0.3-noarch-4.txz: Rebuilt.

x/font-micro-misc-1.0.3-noarch-4.txz: Rebuilt.

x/font-misc-cyrillic-1.0.3-noarch-4.txz: Rebuilt.

x/font-misc-ethiopic-1.0.4-noarch-2.txz: Rebuilt.

x/font-misc-meltho-1.0.3-noarch-4.txz: Rebuilt.

x/font-misc-misc-1.1.2-noarch-4.txz: Rebuilt.

x/font-mutt-misc-1.0.3-noarch-4.txz: Rebuilt.

x/font-schumacher-misc-1.1.2-noarch-4.txz: Rebuilt.

x/font-screen-cyrillic-1.0.4-noarch-4.txz: Rebuilt.

x/font-sony-misc-1.0.3-noarch-4.txz: Rebuilt.

x/font-sun-misc-1.0.3-noarch-4.txz: Rebuilt.

x/font-util-1.3.2-i586-2.txz: Rebuilt.

x/font-winitzki-cyrillic-1.0.3-noarch-4.txz: Rebuilt.

x/font-xfree86-type1-1.0.4-noarch-4.txz: Rebuilt.

x/fontconfig-2.13.92-i586-2.txz: Rebuilt.

x/fonttosfnt-1.2.1-i586-2.txz: Rebuilt.

x/freeglut-3.2.1-i586-2.txz: Rebuilt.

x/fslsfonts-1.0.5-i586-4.txz: Rebuilt.

x/fstobdf-1.0.6-i586-4.txz: Rebuilt.

x/gccmakedep-1.0.3-noarch-3.txz: Rebuilt.

x/glew-2.2.0-i586-2.txz: Rebuilt.

x/glu-9.0.1-i586-2.txz: Rebuilt.

x/hack-fonts-ttf-3.003-noarch-2.txz: Rebuilt.

x/ibus-1.5.23-i586-2.txz: Rebuilt.

x/ibus-anthy-1.5.11-i586-2.txz: Rebuilt.

x/ibus-hangul-1.5.4-i586-2.txz: Rebuilt.

x/ibus-kkc-1.5.22-i586-2.txz: Rebuilt.

x/ibus-libpinyin-1.11.1-i586-2.txz: Rebuilt.

x/ibus-m17n-1.4.3-i586-2.txz: Rebuilt.

x/ibus-table-1.12.3-i586-2.txz: Rebuilt.

x/ibus-unikey-0.6.1-i586-2.txz: Rebuilt.

x/iceauth-1.0.8-i586-3.txz: Rebuilt.

x/ico-1.0.5-i586-3.txz: Rebuilt.

x/igt-gpu-tools-1.25-i586-2.txz: Rebuilt.

x/imake-1.0.8-i586-2.txz: Rebuilt.

x/intel-vaapi-driver-2.4.1-i586-2.txz: Rebuilt.

x/libFS-1.0.8-i586-2.txz: Rebuilt.

x/libICE-1.0.10-i586-2.txz: Rebuilt.

x/libSM-1.2.3-i586-2.txz: Rebuilt.

x/libX11-1.7.0-i586-2.txz: Rebuilt.

x/libXScrnSaver-1.2.3-i586-2.txz: Rebuilt.

x/libXau-1.0.9-i586-2.txz: Rebuilt.

x/libXaw-1.0.13-i586-3.txz: Rebuilt.

x/libXaw3d-1.6.3-i586-2.txz: Rebuilt.

x/libXaw3dXft-1.6.2h-i586-2.txz: Rebuilt.

x/libXcm-0.5.4-i586-2.txz: Rebuilt.

x/libXcomposite-0.4.5-i586-2.txz: Rebuilt.

x/libXcursor-1.2.0-i586-2.txz: Rebuilt.

x/libXdamage-1.1.5-i586-2.txz: Rebuilt.

x/libXdmcp-1.1.3-i586-2.txz: Rebuilt.

x/libXevie-1.0.3-i586-4.txz: Rebuilt.

x/libXext-1.3.4-i586-2.txz: Rebuilt.

x/libXfixes-5.0.3-i586-3.txz: Rebuilt.

x/libXfont2-2.0.4-i586-2.txz: Rebuilt.

x/libXfontcache-1.0.5-i586-4.txz: Rebuilt.

x/libXft-2.3.3-i586-2.txz: Rebuilt.

x/libXi-1.7.10-i586-2.txz: Rebuilt.

x/libXinerama-1.1.4-i586-2.txz: Rebuilt.

x/libXmu-1.1.3-i586-2.txz: Rebuilt.

x/libXp-1.0.3-i586-4.txz: Rebuilt.

x/libXpm-3.5.13-i586-2.txz: Rebuilt.

x/libXpresent-1.0.0-i586-3.txz: Rebuilt.

x/libXrandr-1.5.2-i586-2.txz: Rebuilt.

x/libXrender-0.9.10-i586-3.txz: Rebuilt.

x/libXres-1.2.0-i586-3.txz: Rebuilt.

x/libXt-1.2.0-i586-2.txz: Rebuilt.

x/libXtst-1.2.3-i586-3.txz: Rebuilt.

x/libXv-1.0.11-i586-3.txz: Rebuilt.

x/libXvMC-1.0.12-i586-4.txz: Rebuilt.

x/libXxf86dga-1.1.5-i586-2.txz: Rebuilt.

x/libXxf86misc-1.0.4-i586-2.txz: Rebuilt.

x/libXxf86vm-1.1.4-i586-4.txz: Rebuilt.

x/libdmx-1.1.4-i586-2.txz: Rebuilt.

x/libdrm-2.4.104-i586-2.txz: Rebuilt.

x/libepoxy-1.5.5-i586-2.txz: Rebuilt.

x/liberation-fonts-ttf-2.1.2-noarch-2.txz: Rebuilt.

x/libevdev-1.10.1-i586-2.txz: Rebuilt.

x/libfontenc-1.1.4-i586-2.txz: Rebuilt.

x/libgee-0.20.3-i586-2.txz: Rebuilt.

x/libglvnd-1.3.2-i586-2.txz: Rebuilt.

x/libhangul-0.1.0-i586-3.txz: Rebuilt.

x/libinput-1.16.4-i586-2.txz: Rebuilt.

x/libkkc-0.3.5-i586-2.txz: Rebuilt.

x/libkkc-data-0.2.7-i586-2.txz: Rebuilt.

x/libmypaint-1.6.1-i586-3.txz: Rebuilt.

x/libpciaccess-0.16-i586-2.txz: Rebuilt.

x/libpinyin-2.3.0-i586-2.txz: Rebuilt.

x/libpthread-stubs-0.4-i586-4.txz: Rebuilt.

x/libva-2.10.0-i586-2.txz: Rebuilt.

x/libva-utils-2.10.0-i586-2.txz: Rebuilt.

x/libvdpau-1.4-i586-2.txz: Rebuilt.

x/libwacom-1.7-i586-2.txz: Rebuilt.

x/libxcb-1.14-i586-2.txz: Rebuilt.

x/libxkbfile-1.1.0-i586-2.txz: Rebuilt.

x/libxshmfence-1.3-i586-3.txz: Rebuilt.

x/listres-1.0.4-i586-3.txz: Rebuilt.

x/lndir-1.0.3-i586-4.txz: Rebuilt.

x/luit-1.1.1-i586-4.txz: Rebuilt.

x/m17n-lib-1.8.0-i586-3.txz: Rebuilt.

x/makedepend-1.0.6-i586-2.txz: Rebuilt.

x/marisa-0.2.6-i586-3.txz: Rebuilt.

x/mesa-20.3.3-i586-2.txz: Rebuilt.

x/mkcomposecache-1.2.1-i586-4.txz: Rebuilt.

x/mkfontscale-1.2.1-i586-3.txz: Rebuilt.

x/motif-2.3.8-i586-4.txz: Rebuilt.

x/mtdev-1.1.6-i586-2.txz: Rebuilt.

x/mypaint-brushes-1.3.0-noarch-2.txz: Rebuilt.

x/noto-cjk-fonts-ttf-2.001-noarch-2.txz: Rebuilt.

x/noto-fonts-ttf-20171024-noarch-2.txz: Rebuilt.

x/oclock-1.0.4-i586-3.txz: Rebuilt.

x/pixman-0.40.0-i586-2.txz: Rebuilt.

x/pyxdg-0.27-i586-3.txz: Rebuilt.

x/rendercheck-1.5-i586-3.txz: Rebuilt.

x/rgb-1.0.6-i586-4.txz: Rebuilt.

x/sazanami-fonts-ttf-20040629-noarch-4.txz: Rebuilt.

x/sessreg-1.1.2-i586-2.txz: Rebuilt.

x/setxkbmap-1.3.2-i586-2.txz: Rebuilt.

x/showfont-1.0.5-i586-4.txz: Rebuilt.

x/sinhala_lklug-font-ttf-20060929-noarch-4.txz: Rebuilt.

x/skkdic-20200128-noarch-2.txz: Rebuilt.

x/smproxy-1.0.6-i586-3.txz: Rebuilt.

x/tibmachuni-font-ttf-1.901b-noarch-4.txz: Rebuilt.

x/transset-1.0.2-i586-3.txz: Rebuilt.

x/ttf-indic-fonts-0.5.14-noarch-4.txz: Rebuilt.

x/ttf-tlwg-0.7.2-noarch-2.txz: Rebuilt.

x/twm-1.0.11-i586-2.txz: Rebuilt.

x/urw-core35-fonts-otf-20170801_91edd6e_git-noarch-3.txz: Rebuilt.

x/util-macros-1.19.2-noarch-3.txz: Rebuilt.

x/viewres-1.0.6-i586-2.txz: Rebuilt.

x/vulkan-sdk-1.2.141.0-i586-3.txz: Rebuilt.

x/wayland-1.18.0-i586-2.txz: Rebuilt.

x/wayland-protocols-1.20-noarch-2.txz: Rebuilt.

x/wqy-zenhei-font-ttf-0.8.38_1-noarch-8.txz: Rebuilt.

x/x11-skel-7.7-i586-7.txz: Rebuilt.

x/x11perf-1.6.1-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xauth-1.1-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xbacklight-1.2.3-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xbiff-1.0.4-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xbitmaps-1.1.2-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xcalc-1.1.0-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xcb-proto-1.14.1-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xcb-util-0.4.0-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xcb-util-cursor-0.1.3-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xcb-util-errors-1.0-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xcb-util-image-0.4.0-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xcb-util-keysyms-0.4.0-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xcb-util-renderutil-0.3.9-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xcb-util-wm-0.4.1-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xclipboard-1.1.3-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xclock-1.0.9-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xcm-0.5.4-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xcmsdb-1.0.5-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xcompmgr-1.1.8-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xconsole-1.0.7-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xcursor-themes-1.0.6-noarch-2.txz: Rebuilt.

x/xcursorgen-1.0.7-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xdbedizzy-1.1.0-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xdg-user-dirs-0.17-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xdg-utils-1.1.3-noarch-3.txz: Rebuilt.

x/xditview-1.0.5-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xdm-1.1.11-i586-13.txz: Rebuilt.

x/xdpyinfo-1.3.2-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xdriinfo-1.0.6-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xedit-1.2.2-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xev-1.2.4-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xeyes-1.1.2-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xf86-input-acecad-1.5.0-i586-13.txz: Rebuilt.

x/xf86-input-evdev-2.10.6-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xf86-input-joystick-1.6.3-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xf86-input-keyboard-1.9.0-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xf86-input-libinput-0.30.0-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xf86-input-mouse-1.9.3-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xf86-input-penmount-1.5.0-i586-13.txz: Rebuilt.

x/xf86-input-synaptics-1.9.1-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xf86-input-vmmouse-13.1.0-i586-8.txz: Rebuilt.

x/xf86-input-void-1.4.1-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xf86-input-wacom-0.39.0-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-amdgpu-19.1.0-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-apm-1.3.0-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-ark-0.7.5-i586-12.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-ast-1.1.5-i586-6.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-ati-19.1.0-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-chips-1.4.0-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-cirrus-1.5.3-i586-6.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-dummy-0.3.8-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-geode-2.11.20-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-glint-1.2.9-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-i128-1.4.0-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-i740-1.4.0-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-intel-20201215_a511f22c-i686-2.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-mach64-6.9.6-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-mga-2.0.0-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-neomagic-1.3.0-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-nouveau-1.0.16-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-nv-2.1.21-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-openchrome-0.6.0-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-r128-6.12.0-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-rendition-4.2.7-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-s3-0.7.0-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-s3virge-1.11.0-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-savage-20190128_8579718-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-siliconmotion-1.7.9-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-sis-0.12.0-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-sisusb-0.9.7-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-tdfx-1.5.0-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-tga-1.2.2-i586-12.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-trident-1.3.8-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-tseng-1.2.5-i586-12.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-v4l-0.3.0-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-vboxvideo-1.0.0-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-vesa-2.5.0-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-vmware-13.3.0-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xf86-video-voodoo-1.2.5-i586-13.txz: Rebuilt.

x/xf86dga-1.0.3-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xfd-1.1.3-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xfontsel-1.0.6-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xfs-1.2.0-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xfsinfo-1.0.6-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xgamma-1.0.6-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xgc-1.0.5-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xhost-1.0.8-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xinit-1.4.1-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xinput-1.6.3-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xisxwayland-1-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xkbcomp-1.4.4-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xkbevd-1.1.4-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xkbprint-1.0.5-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xkbutils-1.0.4-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xkeyboard-config-2.31-noarch-2.txz: Rebuilt.

x/xkill-1.0.5-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xload-1.1.3-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xlogo-1.0.5-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xlsatoms-1.1.3-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xlsclients-1.1.4-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xlsfonts-1.0.6-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xmag-1.0.6-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xman-1.1.5-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xmessage-1.0.5-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xmh-1.0.3-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xmodmap-1.0.10-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xmore-1.0.3-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xorg-cf-files-1.0.6-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xorg-docs-1.7.1-noarch-3.txz: Rebuilt.

x/xorg-server-1.20.10-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xorg-server-xephyr-1.20.10-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xorg-server-xnest-1.20.10-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xorg-server-xvfb-1.20.10-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xorg-server-xwayland-1.20.10-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xorg-sgml-doctools-1.11-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xorgproto-2020.1-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xpr-1.0.5-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xprop-1.2.5-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xpyb-1.3.1-i586-6.txz: Rebuilt.

x/xrandr-1.5.1-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xrdb-1.2.0-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xrefresh-1.0.6-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xscope-1.4.1-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xset-1.2.4-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xsetroot-1.1.2-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xsm-1.0.4-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xstdcmap-1.0.4-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xterm-363-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xtrans-1.4.0-noarch-2.txz: Rebuilt.

x/xvidtune-1.0.3-i586-4.txz: Rebuilt.

x/xvinfo-1.1.4-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xwd-1.0.7-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xwininfo-1.1.5-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xwud-1.0.5-i586-3.txz: Rebuilt.

xap/MPlayer-20200103-i586-3.txz: Rebuilt.

xap/NetworkManager-openvpn-1.8.12-i586-2.txz: Rebuilt.

xap/audacious-4.0.5-i586-2.txz: Rebuilt.

xap/audacious-plugins-4.0.5-i586-2.txz: Rebuilt.

xap/blackbox-0.76-i586-2.txz: Rebuilt.

xap/blueman-2.1.4-i586-4.txz: Rebuilt.

xap/ddd-3.3.12-i586-7.txz: Rebuilt.

xap/easytag-2.4.3-i586-3.txz: Rebuilt.

xap/electricsheep-20090306-i586-6.txz: Rebuilt.

xap/ffmpegthumbnailer-2.2.2-i586-2.txz: Rebuilt.

xap/fluxbox-1.3.7-i586-4.txz: Rebuilt.

xap/fvwm-2.6.9-i586-3.txz: Rebuilt.

xap/geeqie-1.6-i586-2.txz: Rebuilt.

xap/gftp-2.0.19-i586-10.txz: Rebuilt.

xap/gimp-2.10.22-i586-3.txz: Rebuilt.

xap/gkrellm-2.3.11-i586-2.txz: Rebuilt.

xap/gnuchess-6.2.7-i586-2.txz: Rebuilt.

xap/gnuplot-5.4.1-i586-2.txz: Rebuilt.

xap/gparted-1.1.0-i586-2.txz: Rebuilt.

xap/gucharmap-12.0.1-i586-2.txz: Rebuilt.

xap/gv-3.7.4-i586-4.txz: Rebuilt.

xap/hexchat-2.14.3-i586-6.txz: Rebuilt.

xap/libnma-1.8.30-i586-2.txz: Rebuilt.

xap/network-manager-applet-1.18.0-i586-2.txz: Rebuilt.

xap/pan-0.146-i586-3.txz: Rebuilt.

xap/pavucontrol-4.0-i586-2.txz: Rebuilt.

xap/pidgin-2.14.1-i586-3.txz: Rebuilt.

xap/rdesktop-1.9.0-i586-3.txz: Rebuilt.

xap/rxvt-unicode-9.22-i586-10.txz: Rebuilt.

xap/sane-1.0.31-i586-2.txz: Rebuilt.

xap/seyon-2.20c-i586-5.txz: Rebuilt.

xap/ssr-0.4.2-i586-3.txz: Rebuilt.

xap/vim-gvim-8.2.2323-i586-2.txz: Rebuilt.

xap/windowmaker-0.95.9-i586-2.txz: Rebuilt.

xap/x11-ssh-askpass-1.2.4.1-i586-4.txz: Rebuilt.

xap/x3270-3.3.12ga7-i586-6.txz: Rebuilt.

xap/xgames-0.3-i586-7.txz: Rebuilt.

xap/xine-lib-1.2.11-i586-2.txz: Rebuilt.

xap/xine-ui-0.99.12-i686-3.txz: Rebuilt.

xap/xlockmore-5.66-i586-2.txz: Rebuilt.

xap/xmms-1.2.11-i586-7.txz: Rebuilt.

xap/xpaint-3.0.3-i586-2.txz: Rebuilt.

xap/xpdf-4.02-i586-4.txz: Rebuilt.

xap/xsane-0.999-i586-4.txz: Rebuilt.

xap/xscreensaver-5.45-i586-3.txz: Rebuilt.

xap/xsnow-3.2.0-i586-2.txz: Rebuilt.

xfce/Greybird-3.22.14-noarch-2.txz: Rebuilt.

xfce/elementary-xfce-0.15.1-i586-2.txz: Rebuilt.

xfce/exo-4.16.0-i586-2.txz: Rebuilt.

xfce/garcon-4.16.1-i586-2.txz: Rebuilt.

xfce/libxfce4ui-4.16.0-i586-2.txz: Rebuilt.

xfce/libxfce4util-4.16.0-i586-2.txz: Rebuilt.

xfce/mousepad-0.5.1-i586-3.txz: Rebuilt.

xfce/thunar-4.16.2-i586-2.txz: Rebuilt.

xfce/thunar-volman-4.16.0-i586-2.txz: Rebuilt.

xfce/tumbler-4.16.0-i586-2.txz: Rebuilt.

xfce/xfce4-appfinder-4.16.1-i586-2.txz: Rebuilt.

xfce/xfce4-clipman-plugin-1.6.1-i586-3.txz: Rebuilt.

xfce/xfce4-dev-tools-4.16.0-i586-2.txz: Rebuilt.

xfce/xfce4-notifyd-0.6.2-i586-3.txz: Rebuilt.

xfce/xfce4-panel-4.16.0-i586-2.txz: Rebuilt.

xfce/xfce4-panel-profiles-1.0.12-i586-2.txz: Rebuilt.

xfce/xfce4-power-manager-4.16.0-i586-2.txz: Rebuilt.

xfce/xfce4-pulseaudio-plugin-0.4.3-i586-3.txz: Rebuilt.

xfce/xfce4-screensaver-4.16.0-i586-2.txz: Rebuilt.

xfce/xfce4-screenshooter-1.9.8-i586-2.txz: Rebuilt.

xfce/xfce4-session-4.16.0-i586-2.txz: Rebuilt.

xfce/xfce4-settings-4.16.0-i586-2.txz: Rebuilt.

xfce/xfce4-systemload-plugin-1.2.4-i586-3.txz: Rebuilt.

xfce/xfce4-taskmanager-1.4.0-i586-2.txz: Rebuilt.

xfce/xfce4-terminal-0.8.10-i586-2.txz: Rebuilt.

xfce/xfce4-weather-plugin-0.10.2-i586-3.txz: Rebuilt.

xfce/xfce4-whiskermenu-plugin-2.5.2-i586-2.txz: Rebuilt.

xfce/xfconf-4.16.0-i586-2.txz: Rebuilt.

xfce/xfdesktop-4.16.0-i586-2.txz: Rebuilt.

xfce/xfwm4-4.16.1-i586-2.txz: Rebuilt.

y/bsd-games-2.17-i586-2.txz: Rebuilt.

y/nethack-3.6.6-i586-2.txz: Rebuilt.

+--------------------------+

Wed Jan 20 03:08:10 UTC 2021

a/btrfs-progs-5.10-i586-1.txz: Upgraded.

a/dialog-1.3_20210117-i586-1.txz: Upgraded.

a/glibc-solibs-2.32-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-firmware-20210119_0578970-noarch-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-5.10.9-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.10.9_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.10.9-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.10.9_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.10.9-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.10.9_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/gcc-10.2.0-i586-3.txz: Rebuilt.

d/gcc-brig-10.2.0-i586-3.txz: Rebuilt.

d/gcc-g++-10.2.0-i586-3.txz: Rebuilt.

d/gcc-gdc-10.2.0-i586-3.txz: Rebuilt.

d/gcc-gfortran-10.2.0-i586-3.txz: Rebuilt.

d/gcc-gnat-10.2.0-i586-3.txz: Rebuilt.

d/gcc-go-10.2.0-i586-3.txz: Rebuilt.

d/gcc-objc-10.2.0-i586-3.txz: Rebuilt.

d/help2man-1.47.17-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.10.9_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/rust-1.49.0-i686-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.10.9_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

kde/krita-4.4.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/glibc-2.32-i586-1.txz: Upgraded.

l/glibc-i18n-2.32-i586-1.txz: Upgraded.

l/glibc-profile-2.32-i586-1.txz: Upgraded.

n/dnsmasq-2.83-i586-1.txz: Upgraded.

n/openldap-2.4.57-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-firefox-78.6.1esr-i686-2.txz: Rebuilt.

xap/mozilla-thunderbird-78.6.1-i686-2.txz: Rebuilt.

xap/seamonkey-2.53.5.1-i686-2.txz: Rebuilt.

xap/xaos-4.2.1-i686-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.10.9-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Mon Jan 18 13:50:16 UTC 2021

Hey folks, a little status update here. First, huge thanks are due to

nobodino for helping to shake out packages that weren't building from source.

With all those fixes in place (plus a few more), we have tested and found that

everything in the tree compiles cleanly against glibc-2.32. So, the plan is to

have another mass rebuild soon against that. Although the ABI didn't

technically change, I've heard that libpthread may not be 100% compatible in

some corner cases, so we'll err on the side of caution. Hopefully we can get a

little testing done on the recompiled system and then go through it all again

at the beginning of next month when glibc-2.33 is released. Other than that,

how's Mesa working these days? If there are still issues that are resolved by

dropping back to the previous branch, let's try to figure those out. I'd rather

not revert Mesa unless there's no other choice. I'm hoping that the (probably

unrelated) issues with Intel video hardware will be helped by today's

xorg-server patch that uses the modesetting driver with newer chipsets. Please

report any improvement on the LQ thread.

Beta approaches. :-)

a/sysklogd-2.2.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/distcc-3.3.5-i586-2.txz: Rebuilt.

Properly install distccmon-gnome.desktop. Thanks to marco70.

d/python-setuptools-51.3.3-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.10_58-i586-1.txz: Upgraded.

l/libodfgen-0.1.8-i586-1.txz: Upgraded.

l/libsigsegv-2.13-i586-1.txz: Upgraded.

n/inetd-1.79s-i586-12.txz: Rebuilt.

Rebuilt to link with libtirpc. Thanks to nobodino.

n/nftables-0.9.8-i586-1.txz: Upgraded.

n/postfix-3.5.9-i586-1.txz: Upgraded.

n/tcp_wrappers-7.6-i586-4.txz: Rebuilt.

Use strerror(), not sys_errlist(). Thanks to nobodino.

x/xorg-server-1.20.10-i586-3.txz: Rebuilt.

Only use the Intel DDX with pre-gen4 hardware. Newer hardware will use the

modesetting driver.

x/xorg-server-xephyr-1.20.10-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xorg-server-xnest-1.20.10-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xorg-server-xvfb-1.20.10-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xorg-server-xwayland-1.20.10-i586-3.txz: Rebuilt.

xfce/xfce4-appfinder-4.16.1-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sun Jan 17 23:48:59 UTC 2021

a/kernel-generic-5.10.8-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.10.8_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.10.8-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.10.8_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.10.8-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.10.8_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/mkinitrd-1.4.11-i586-17.txz: Rebuilt.

Upgraded to busybox-1.32.1.

ap/sc-im-20200904_bdd936a-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.10.8_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/python-setuptools-51.3.1-i586-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.10.8_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/libical-3.0.9-i586-1.txz: Upgraded.

l/pulseaudio-14.2-i586-1.txz: Upgraded.

n/ModemManager-1.14.10-i586-1.txz: Upgraded.

n/iptables-1.8.7-i586-1.txz: Upgraded.

n/libnftnl-1.1.9-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/garcon-4.16.1-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/xfce4-whiskermenu-plugin-2.5.2-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.10.8-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Fri Jan 15 19:37:22 UTC 2021

a/elogind-246.9.2-i586-1.txz: Upgraded.

a/minicom-2.8-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdiagram-2.8.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/getmail-6.14-i586-1.txz: Upgraded.

n/nftables-0.9.7-i586-2.txz: Rebuilt.

Rebuilt using --with-python-bin=python3. Thanks to walecha.

xfce/xfwm4-4.16.1-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Thu Jan 14 20:36:17 UTC 2021

a/gptfdisk-1.0.6-i586-1.txz: Upgraded.

a/usb_modeswitch-2.6.1-i586-1.txz: Upgraded.

ap/nano-5.5-i586-1.txz: Upgraded.

l/Mako-1.1.4-i586-1.txz: Upgraded.

l/gst-plugins-base-1.18.3-i586-1.txz: Upgraded.

l/gst-plugins-good-1.18.3-i586-1.txz: Upgraded.

l/gst-plugins-libav-1.18.3-i586-1.txz: Upgraded.

l/gstreamer-1.18.3-i586-1.txz: Upgraded.

l/system-config-printer-1.5.15-i586-1.txz: Upgraded.

l/wavpack-5.4.0-i586-1.txz: Upgraded.

WavPack 5.4.0 fixes an issue where a specially crafted WAV file could cause

the wavpack command-line program to crash with an out-of-bounds write.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-35738

(* Security fix *)

l/xapian-core-1.4.18-i586-1.txz: Upgraded.

tcl/tk-8.6.11.1-i586-1.txz: Upgraded.

x/mesa-20.3.3-i586-1.txz: Upgraded.

Added options: -Dvulkan-device-select-layer=true -Dopengl=true -Dglx=dri

Add a symlink for libGLX_system.so.0.

Use a more complete patch for converting from drmPciDeviceInfo to uint32_t

in device_select.h and device_select_layer.c.

xfce/thunar-4.16.2-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Wed Jan 13 19:51:45 UTC 2021

ap/diffstat-1.64-i586-1.txz: Upgraded.

d/cmake-3.19.3-i586-1.txz: Upgraded.

l/gcr-3.38.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/mlt-6.24.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Patched for opencv >= 4.5.1. Thanks to nobodino.

l/pulseaudio-14.1-i586-1.txz: Upgraded.

n/netkit-bootparamd-0.17-i586-4.txz: Rebuilt.

Patched for libtirpc. Thanks to nobodino.

n/netkit-rusers-0.17-i586-3.txz: Rebuilt.

Patched for libtirpc. Thanks to nobodino.

n/netkit-rwall-0.17-i586-3.txz: Rebuilt.

Patched for libtirpc. Thanks to nobodino.

xfce/Greybird-3.22.14-noarch-1.txz: Upgraded.

extra/source/flashplayer-plugin/: Removed.

+--------------------------+

Tue Jan 12 22:20:40 UTC 2021

a/kernel-generic-5.10.7-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.10.7_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.10.7-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.10.7_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.10.7-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.10.7_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/libblockdev-2.25-i586-1.txz: Upgraded.

ap/sudo-1.9.5p1-i586-1.txz: Upgraded.

Fixed a regression introduced in sudo 1.9.5 where the editor run by sudoedit

was set-user-ID root unless SELinux RBAC was in use. The editor is now run

with the user's real and effective user-IDs.

d/autoconf-2.69-noarch-2.txz: Rebuilt.

We're seeing failures using autoconf-2.70 with some packages that use

autoreconf. It looks like most distributions have not moved on to

autoconf-2.70, and probably we shouldn't either until the next release cycle.

Thanks to nobodino.

d/kernel-headers-5.10.7_smp-x86-1.txz: Upgraded.

e/emacs-27.1-i586-2.txz: Rebuilt.

Increase SYSTEM_PURESIZE_EXTRA to 100000 to avoid overflows. Nobody should be

too concerned about adding 97K to emacs' memory footprint given the amount of

memory available on modern machines. Thanks to Jefferson for the bug report.

k/kernel-source-5.10.7_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/libclc-11.0.1-i586-1.txz: Upgraded.

Thanks to USUARIONUEVO.

l/python-pygments-2.7.4-i586-1.txz: Upgraded.

n/gnupg2-2.2.27-i586-1.txz: Upgraded.

n/socat-1.7.4.1-i586-1.txz: Upgraded.

x/libdrm-2.4.104-i586-1.txz: Upgraded.

x/libevdev-1.10.1-i586-1.txz: Upgraded.

x/vulkan-sdk-1.2.141.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Install additional Vulkan-ValidationLayers-sdk header files.

Thanks to walecha.

xap/mozilla-thunderbird-78.6.1-i686-1.txz: Upgraded.

This release contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/78.6.1/releasenotes/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-02/

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-16044

(* Security fix *)

extra/linux-5.10.7-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Mon Jan 11 19:51:04 UTC 2021

a/ed-1.17-i586-1.txz: Upgraded.

ap/htop-3.0.5-i586-1.txz: Upgraded.

ap/ispell-3.4.02-i586-1.txz: Upgraded.

ap/sudo-1.9.5-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes security issues:

Potential information leak in sudoedit that could be used to test for

the existence of directories not normally accessible to the user.

Flaw in the temporary file handling of sudoedit's SELinux RBAC support.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-23239

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-23240

(* Security fix *)

d/vala-0.50.3-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sun Jan 10 19:35:56 UTC 2021

a/findutils-4.8.0-i586-1.txz: Upgraded.

a/lzip-1.22-i586-1.txz: Upgraded.

ap/vim-8.2.2323-i586-1.txz: Upgraded.

d/meson-0.56.2-i586-1.txz: Upgraded.

d/python-setuptools-51.1.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/cryptopp-8.2.0-i586-1.txz: Upgraded.

In the ChangeLog for cryfs: * Updated to crypto++ 8.2

Seems cryfs does not work with newer versions of cryptopp, so since nothing

else uses it in Slackware we'll pin it at this version until cryfs notes

that it's OK to move forward.

Thanks to alienBOB and USUARIONUEVO for the bug report.

l/gjs-1.66.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.10_57-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-sane-2.9.1-i586-1.txz: Upgraded.

n/libqmi-1.26.8-i586-1.txz: Upgraded.

xap/vim-gvim-8.2.2323-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sat Jan 9 20:53:30 UTC 2021

a/aaa_elflibs-15.0-i586-29.txz: Rebuilt.

Upgraded: libcap.so.2.46, libkeyutils.so.1.10, libglib-2.0.so.0.6600.4,

libgmodule-2.0.so.0.6600.4, libgobject-2.0.so.0.6600.4,

libgthread-2.0.so.0.6600.4, libtiff.so.5.6.0, libtiffxx.so.5.6.0,

libusb-1.0.so.0.3.0.

Added: libzstd.so.1.4.8.

a/kernel-firmware-20210109_d528862-noarch-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-5.10.6-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.10.6_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.10.6-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.10.6_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.10.6-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.10.6_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kmod-28-i586-1.txz: Upgraded.

Built using --with-zstd to support zstd compressed modules. This means that

this package depends on libzstd or it will not function.

Thanks to Robby Workman.

a/mcelog-175-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.10.6_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.10.6_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

Looks like the patch landed, so we'll give this another try.

SND_HDA_INTEL_HDMI_SILENT_STREAM n -> y

kde/attica-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/baloo-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/bluez-qt-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/breeze-icons-5.78.0-noarch-1.txz: Upgraded.

kde/extra-cmake-modules-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/frameworkintegration-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kactivities-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kactivities-stats-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kapidox-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/karchive-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kauth-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kbookmarks-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcalendarcore-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcmutils-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcodecs-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcompletion-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kconfig-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kconfigwidgets-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcontacts-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcoreaddons-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcrash-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdav-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdbusaddons-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdeclarative-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kded-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdelibs4support-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdesignerplugin-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdesu-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdewebkit-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdnssd-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdoctools-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kemoticons-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kfilemetadata-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kglobalaccel-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kguiaddons-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kholidays-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/khtml-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ki18n-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kiconthemes-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kidletime-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kimageformats-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kinit-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kio-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kirigami2-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kitemmodels-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kitemviews-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kjobwidgets-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kjs-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kjsembed-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmediaplayer-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knewstuff-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knotifications-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knotifyconfig-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpackage-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kparts-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpeople-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kplotting-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpty-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kquickcharts-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kross-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/krunner-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kservice-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktexteditor-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktextwidgets-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kunitconversion-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwallet-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwayland-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwidgetsaddons-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwindowsystem-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kxmlgui-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kxmlrpcclient-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/modemmanager-qt-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/networkmanager-qt-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/oxygen-icons5-5.78.0-noarch-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-framework-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/prison-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/purpose-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/qqc2-desktop-style-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/solid-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/sonnet-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/syndication-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/syntax-highlighting-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/threadweaver-5.78.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/gvfs-1.46.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/libqalculate-3.16.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/system-config-printer-1.5.14-i586-1.txz: Upgraded.

n/gpgme-1.15.1-i586-1.txz: Upgraded.

n/wget-1.21.1-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.10.6-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Fri Jan 8 19:43:46 UTC 2021

a/hwdata-0.343-noarch-1.txz: Upgraded.

a/kernel-firmware-20210107_060ad8b-noarch-1.txz: Upgraded.

a/logrotate-3.18.0-i586-1.txz: Upgraded.

a/lvm2-2.03.11-i586-1.txz: Upgraded.

a/mcelog-174-i586-1.txz: Upgraded.

a/plzip-1.9-i586-1.txz: Upgraded.

a/tar-1.33-i586-1.txz: Upgraded.

ap/cups-filters-1.28.7-i586-1.txz: Upgraded.

d/automake-1.16.2-noarch-1.txz: Upgraded.

It appears that automake-1.16.3 enforces -gnu at the end of the host string.

I have no philosophical objection to this, but now's not the time. We'll

revisit this in the next release cycle.

Thanks to nobodino and chrisretusn.

d/guile-3.0.5-i586-1.txz: Upgraded.

d/llvm-11.0.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-calendar-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-calendar-tools-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-contacts-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-import-wizard-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-mime-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-notes-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-search-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadiconsole-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akregator-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/analitza-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ark-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/artikulate-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/audiocd-kio-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/baloo-widgets-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/blinken-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/bomber-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/bovo-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/calendarsupport-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/cantor-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/cervisia-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/dolphin-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/dolphin-plugins-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/dragon-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/elisa-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/eventviews-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ffmpegthumbs-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/filelight-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/granatier-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/grantlee-editor-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/grantleetheme-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/gwenview-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/incidenceeditor-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/itinerary-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/juk-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/k3b-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kaddressbook-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kalarm-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kalarmcal-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kalgebra-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kalzium-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kamera-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kamoso-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kanagram-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kapman-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kapptemplate-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kate-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/katomic-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kbackup-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kblackbox-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kblocks-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kbounce-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kbreakout-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kbruch-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcachegrind-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcalc-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcalutils-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcharselect-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcolorchooser-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcron-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kde-dev-scripts-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kde-dev-utils-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdebugsettings-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdeconnect-kde-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdeedu-data-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdegraphics-mobipocket-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdegraphics-thumbnailers-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdenetwork-filesharing-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdenlive-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdepim-addons-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdepim-runtime-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdesdk-kioslaves-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdesdk-thumbnailers-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdf-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdialog-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdiamond-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/keditbookmarks-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kfind-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kfloppy-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kfourinline-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kgeography-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kget-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kgoldrunner-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kgpg-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/khangman-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/khelpcenter-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kidentitymanagement-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kig-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kigo-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/killbots-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kimagemapeditor-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kimap-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kio-extras-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kio-gdrive-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kipi-plugins-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kirigami-gallery-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kiriki-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kiten-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kitinerary-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kjumpingcube-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kldap-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kleopatra-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/klickety-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/klines-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmag-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmahjongg-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmail-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmail-account-wizard-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmailtransport-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmbox-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmime-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmines-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmix-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmousetool-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmouth-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmplot-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knavalbattle-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knetwalk-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knights-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knotes-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kolf-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kollision-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kolourpaint-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kompare-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/konqueror-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/konquest-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/konsole-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kontact-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kontactinterface-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kontrast-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/konversation-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kopete-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/korganizer-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kosmindoormap-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpat-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpimtextedit-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpkpass-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpmcore-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpublictransport-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kqtquickcharts-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/krdc-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kreversi-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/krfb-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kross-interpreters-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kruler-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kshisen-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksirk-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksmtp-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksnakeduel-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kspaceduel-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksquares-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kstars-3.5.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksudoku-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksystemlog-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kteatime-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktimer-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktnef-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktorrent-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktouch-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kturtle-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kubrick-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwalletmanager-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwave-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwordquiz-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libgravatar-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkcddb-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkcompactdisc-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkdcraw-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkdegames-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkdepim-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkeduvocdocument-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkexiv2-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkgapi-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkipi-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkleo-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkmahjongg-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkomparediff2-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libksane-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libksieve-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libktorrent-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/lokalize-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/lskat-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/mailcommon-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/mailimporter-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/marble-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/markdownpart-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/mbox-importer-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/messagelib-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/minuet-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/okular-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/palapeli-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/parley-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/partitionmanager-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/picmi-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/pim-data-exporter-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/pim-sieve-editor-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/pimcommon-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/poxml-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/print-manager-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/rocs-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/spectacle-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/step-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/svgpart-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/sweeper-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/umbrello-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/yakuake-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/zeroconf-ioslave-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/mozjs78-78.6.1esr-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/xfce4-screensaver-4.16.0-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Wed Jan 6 22:59:38 UTC 2021

a/kernel-generic-5.10.5-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.10.5_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.10.5-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.10.5_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.10.5-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.10.5_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.10.5_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/meson-0.56.1-i586-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.10.5_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

We'll turn off the silent stream feature as there's a known deadlock bug that

remains in 5.10.5. Perhaps we'll restore it once that's patched... but we

made it this far without the feature so I'll probably wait for a case to be

made for it. Thanks to Petri Kaukasoina.

Also build the intelfb module. This doesn't have anything to do with the

lockups occurring on Intel systems, but we might as well provide the module.

It remains blacklisted by default.

FB_INTEL n -> m

SND_HDA_INTEL_HDMI_SILENT_STREAM y -> n

+FB_INTEL_DEBUG n

+FB_INTEL_I2C y

l/imagemagick-7.0.10_56-i586-1.txz: Upgraded.

x/ibus-table-1.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-firefox-78.6.1esr-i686-1.txz: Upgraded.

This release contains a security fix:

A malicious peer could have modified a COOKIE-ECHO chunk in a SCTP packet

in a way that potentially resulted in a use-after-free. We presume that with

enough effort it could have been exploited to run arbitrary code.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/78.6.1/releasenotes/

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-16044

(* Security fix *)

extra/linux-5.10.5-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Tue Jan 5 22:42:46 UTC 2021

a/lzlib-1.12-i586-1.txz: Upgraded.

ap/qpdf-10.1.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/bluedevil-5.20.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/breeze-5.20.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/breeze-grub-5.20.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/breeze-gtk-5.20.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/drkonqi-5.20.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kactivitymanagerd-5.20.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kde-cli-tools-5.20.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kde-gtk-config-5.20.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdecoration-5.20.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdeplasma-addons-5.20.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kgamma5-5.20.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/khotkeys-5.20.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kinfocenter-5.20.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmenuedit-5.20.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kscreen-5.20.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kscreenlocker-5.20.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksshaskpass-5.20.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksysguard-5.20.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwallet-pam-5.20.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwayland-integration-5.20.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwayland-server-5.20.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwin-5.20.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwrited-5.20.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkscreen-5.20.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libksysguard-5.20.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/milou-5.20.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/oxygen-5.20.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-browser-integration-5.20.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-desktop-5.20.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-disks-5.20.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-integration-5.20.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-nm-5.20.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-pa-5.20.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-sdk-5.20.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-vault-5.20.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-workspace-5.20.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-workspace-wallpapers-5.20.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/polkit-kde-agent-1-5.20.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/powerdevil-5.20.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/sddm-kcm-5.20.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/systemsettings-5.20.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/xdg-desktop-portal-kde-5.20.5-i586-1.txz: Upgraded.

l/pipewire-0.3.19-i586-1.txz: Upgraded.

l/vte-0.62.1-i586-2.txz: Rebuilt.

Get rid of bogus symlink in the docs directory. Thanks to titopoquito.

n/php-7.4.14-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes bugs and a security issue:

Standard: FILTER_VALIDATE_URL accepts URLs with invalid userinfo.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-7071

(* Security fix *)

x/x11-skel-7.7-i586-6.txz: Rebuilt.

Added /usr/share/xsessions/xwmconfig.desktop to run the session type

configured by xwmconfig. This will show up in SDDM.

x/xdm-1.1.11-i586-12.txz: Rebuilt.

Fix some permissions in /etc/X11/xdm/.

+--------------------------+

Tue Jan 5 00:27:10 UTC 2021

a/haveged-1.9.14-i586-1.txz: Upgraded.

ap/ispell-3.4.01-i586-1.txz: Upgraded.

d/distcc-3.3.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/calligra-3.2.1-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against poppler-21.01.0.

kde/cantor-20.12.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against poppler-21.01.0.

kde/kfilemetadata-5.77.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against poppler-21.01.0.

kde/kile-2.9.93-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against poppler-21.01.0.

kde/kitinerary-20.12.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against poppler-21.01.0.

kde/krita-4.4.1-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against poppler-21.01.0.

kde/okular-20.12.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against poppler-21.01.0.

l/imagemagick-7.0.10_55-i586-1.txz: Upgraded.

l/jasper-2.0.24-i586-1.txz: Upgraded.

l/mozilla-nss-3.60.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/ocl-icd-2.2.14-i586-1.txz: Upgraded.

l/poppler-21.01.0-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

l/python-idna-3.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-pillow-8.1.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/dehydrated-0.7.0-noarch-1.txz: Added.

This is a Let's Encrypt / ACME setup script. Thanks to Heinz Wiesinger.

n/dovecot-2.3.13-i586-1.txz: Upgraded.

n/fetchmail-6.4.15-i586-1.txz: Upgraded.

n/nettle-3.7-i586-1.txz: Upgraded.

tcl/tcl-8.6.11-i586-1.txz: Upgraded.

tcl/tk-8.6.11-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/xfce4-screensaver-0.1.11-i586-4.txz: Rebuilt.

Don't ship unneeded autostart file. Thanks to ljb643.

+--------------------------+

Sat Jan 2 20:36:24 UTC 2021

a/smartmontools-7.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/cryptopp-8.4.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/shared-mime-info-2.1-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/xfce4-whiskermenu-plugin-2.5.1-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Fri Jan 1 22:45:48 UTC 2021

a/exfatprogs-1.0.4-i586-1.txz: Added.

ap/vim-8.2.2269-i586-1.txz: Upgraded.

Add Ruby and Tcl support, make language support dynamic if possible.

d/ruby-3.0.0-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

d/subversion-1.14.0-i586-4.txz: Rebuilt.

Recompiled against ruby-3.0.0.

l/openexr-2.5.4-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-idna-3.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/cifs-utils-6.12-i586-1.txz: Upgraded.

n/epic5-2.1.2-i586-5.txz: Rebuilt.

Recompiled against ruby-3.0.0.

x/marisa-0.2.6-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against ruby-3.0.0.

xap/vim-gvim-8.2.2269-i586-1.txz: Upgraded.

Add Ruby and Tcl support, make language support dynamic if possible.

+--------------------------+

Thu Dec 31 20:42:33 UTC 2020

a/glibc-zoneinfo-2020f-noarch-1.txz: Upgraded.

This package provides the latest timezone updates.

ap/inxi-20201217_df45e6d4-noarch-1.txz: Upgraded.

ap/neofetch-20201126_6dd85d6-noarch-1.txz: Upgraded.

n/getmail-6.12-i586-1.txz: Upgraded.

n/mutt-2.0.4-i586-1.txz: Upgraded.

n/wget-1.21-i586-1.txz: Upgraded.

x/mesa-20.3.2-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Wed Dec 30 21:56:42 UTC 2020

a/kernel-firmware-20201230_f580dc2-noarch-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-5.10.4-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.10.4_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.10.4-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.10.4_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.10.4-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.10.4_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.10.4_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.10.4_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

xfce/thunar-4.16.1-i586-1.txz: Upgraded.

y/nethack-3.6.6-i586-1.txz: Added.

Might as well have more than one package in this series. :-)

We'll use similar install paths to the ones used by bsd-games for this.

extra/linux-5.10.4-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Tue Dec 29 20:34:54 UTC 2020

a/pkgtools-15.0-noarch-34.txz: Rebuilt.

installpkg: run doinst.sh in a subshell for NOLOCK packages.

removepkg: run uninstall scripts in a subshell.

This avoids a bug when handling multiple packages where these scripts might

be in the wrong directory when a new file/package is to be processed.

Thanks to Mario Preksavec.

ap/terminus-font-4.49.1-noarch-1.txz: Upgraded.

d/git-2.30.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/python-setuptools-51.1.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/libproxy-0.4.17-i586-1.txz: Upgraded.

l/netpbm-10.93.00-i586-1.txz: Upgraded.

l/openjpeg-2.4.0-i586-1.txz: Upgraded.

xap/hexchat-2.14.3-i586-5.txz: Rebuilt.

Compile using -Dwith-python=python3-embed instead of -Dwith-python=python3

to ensure that /usr/lib*/hexchat/plugins/python.so is linked with libpython,

otherwise the module will not load properly.

Thanks to Mario Preksavec.

xfce/xfce4-panel-profiles-1.0.12-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/xfce4-taskmanager-1.4.0-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Mon Dec 28 20:13:50 UTC 2020

a/eudev-3.2.9-i586-3.txz: Rebuilt.

Blacklist the snd-pcsp module. Thanks to Paulo2.

Fix typo in watchdog.conf: ebc_c384_wdt -> ebc-c384_wdt.

Thanks to Robby Workman.

ap/terminus-font-4.49-noarch-1.txz: Upgraded.

extra/brltty/brltty-6.2-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sun Dec 27 22:52:10 UTC 2020

And, just a month after Xfce 4.14 appeared in vtown, we have Xfce 4.16 updates

in the main tree. Thanks much to Robby Workman for making it happen. :-)

a/aaa_terminfo-6.2_20201219-i586-1.txz: Upgraded.

a/ndctl-71.1-i586-2.txz: Rebuilt.

Fix bash-completion file installation (previously it was causing the

completion dir to have mode 0644). Thanks to Robby Workman.

l/harfbuzz-2.7.4-i586-1.txz: Upgraded.

l/libarchive-3.5.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/libgtop-2.40.0-i586-1.txz: Added.

This is used by libxfce4ui to provide extra information in the about page.

l/ncurses-6.2_20201219-i586-1.txz: Upgraded.

n/wpa_supplicant-2.9-i586-4.txz: Rebuilt.

Fix desktop file to not show if kdesu isn't available. Thanks to Hyperion.

x/xterm-363-i586-1.txz: Upgraded.

xap/xsnow-3.2.0-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/Greybird-3.22.13-noarch-2.txz: Rebuilt.

xfce/exo-4.16.0-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/garcon-0.8.0-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/libxfce4ui-4.16.0-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/libxfce4util-4.16.0-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/mousepad-0.5.1-i586-2.txz: Rebuilt.

xfce/thunar-4.16.0-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/thunar-volman-4.16.0-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/tumbler-4.16.0-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/xfce4-appfinder-4.16.0-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/xfce4-clipman-plugin-1.6.1-i586-2.txz: Rebuilt.

xfce/xfce4-dev-tools-4.16.0-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/xfce4-notifyd-0.6.2-i586-2.txz: Rebuilt.

xfce/xfce4-panel-4.16.0-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/xfce4-panel-profiles-1.0.10-i586-2.txz: Rebuilt.

xfce/xfce4-power-manager-4.16.0-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/xfce4-pulseaudio-plugin-0.4.3-i586-2.txz: Rebuilt.

xfce/xfce4-screensaver-0.1.11-i586-3.txz: Rebuilt.

xfce/xfce4-screenshooter-1.9.8-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/xfce4-session-4.16.0-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/xfce4-settings-4.16.0-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/xfce4-systemload-plugin-1.2.4-i586-2.txz: Rebuilt.

xfce/xfce4-taskmanager-1.2.3-i586-2.txz: Rebuilt.

xfce/xfce4-terminal-0.8.10-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/xfce4-weather-plugin-0.10.2-i586-2.txz: Rebuilt.

xfce/xfce4-whiskermenu-plugin-2.5.0-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/xfconf-4.16.0-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/xfdesktop-4.16.0-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/xfwm4-4.16.0-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sat Dec 26 21:51:18 UTC 2020

a/glibc-zoneinfo-2020e-noarch-1.txz: Upgraded.

This package provides the latest timezone updates.

a/kernel-generic-5.10.3-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.10.3_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.10.3-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.10.3_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.10.3-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.10.3_smp-i686-1.txz: Upgraded.

ap/sysstat-12.5.2-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.10.3_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.10.3_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

SND_PCSP n -> m

SND_SOC_AK5558 n -> m

SND_SOC_INTEL_CML_LP_DA7219_MAX98357A_MACH n -> m

SND_SOC_INTEL_KBL_RT5663_RT5514_MAX98927_MACH n -> m

SND_SOC_INTEL_SKL_HDA_DSP_GENERIC_MACH n -> m

SND_SOC_INTEL_SOF_RT5682_MACH n -> m

+SND_SOC_RT5514 m

+SND_SOC_RT5514_SPI m

Added a few more sound modules. Thanks to Loomx for pointing out that

SND_SOC_INTEL_SKL_HDA_DSP_GENERIC_MACH was missing.

l/imagemagick-7.0.10_53-i586-1.txz: Upgraded.

l/libusb-1.0.24-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.10.3-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Fri Dec 25 21:31:29 UTC 2020

l/keyutils-1.6.3-i586-1.txz: Upgraded.

l/pulseaudio-14.0-i586-3.txz: Rebuilt.

Patched to support detecting elogind at compile time when built with meson.

This restores PulseAudio exiting upon user logout.

Thanks to LuckyCyborg for the bug report and patch.

l/system-config-printer-1.5.13-i586-1.txz: Upgraded.

n/mobile-broadband-provider-info-20201225-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Fri Dec 25 06:10:08 UTC 2020

l/harfbuzz-2.7.3-i586-2.txz: Rebuilt.

Seems the --enable-introspection option didn't work, so rebuild with meson

since that's probably what most of the developers do. Fixes blueman.

Thanks to marav for the bug report.

+--------------------------+

Fri Dec 25 00:52:08 UTC 2020

Here are some updates to provide a little holiday cheer. The kernels are

rebuilt (yeah, we'll probably have new ones tomorrow but whatever) to build in

HWMON making NVMe temperature monitoring available, and there's also a massive

cleanup of polkit/dbus related packages to move most of the config files out

of /etc and not install them as .new. Local config files that override the

shipped ones may be placed in the directories in /etc to override the ones that

we ship. Thanks to Robby Workman for this!

None of the packages included in Slackware place any files in

/etc/polkit-1/rules.d/ or /etc/dbus-1/system.d/ any more, but there may be

third-party packages that still do. However, since Slackware's packages

originally installed these as .new files, the leftover configs will remain.

You'll probably want to take a look in those directories to clean out any

config files that you haven't modified yourself or that belong to packages that

aren't part of Slackware itself.

Hope everyone has a great day. :-)

a/dbus-1.12.20-i586-3.txz: Rebuilt.

Added local config override directory /etc/dbus-1/system.d/ since no other

package provides it now.

a/kernel-generic-5.10.2-i586-2.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.10.2_smp-i686-2.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.10.2-i586-2.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.10.2_smp-i686-2.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.10.2-i586-2.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.10.2_smp-i686-2.txz: Upgraded.

a/udisks-1.0.5-i586-6.txz: Rebuilt.

Move D-Bus configs from /etc to the system location. Thanks to Robby Workman.

a/udisks2-2.9.1-i586-2.txz: Rebuilt.

Include 20-plugdev-group-mount-override.rules, installed in the system

location. Thanks to Robby Workman.

ap/cups-2.3.3-i586-3.txz: Rebuilt.

Move D-Bus configs from /etc to the system location. Thanks to Robby Workman.

ap/hplip-3.20.6-i586-4.txz: Rebuilt.

Use --enable-qt5.

Move D-Bus configs from /etc to the system location.

Drop HAL support (LOL!)

Thanks to Robby Workman.

ap/mpg123-1.26.4-i586-1.txz: Upgraded.

d/gnucobol-3.1.2-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.10.2_smp-x86-2.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.10.2_smp-noarch-2.txz: Upgraded.

HWMON m -> y

+NVME_HWMON y

+POWER_SUPPLY_HWMON y

+THERMAL_HWMON y

Thanks to Daedra.

kde/sddm-0.19.0-i586-4.txz: Rebuilt.

Don't include the /etc/dbus-1/system.d/ directory.

l/GConf-3.2.6-i586-5.txz: Rebuilt.

Move D-Bus configs from /etc to the system location. Thanks to Robby Workman.

l/accountsservice-0.6.55-i586-2.txz: Rebuilt.

Move D-Bus configs from /etc to the system location. Thanks to Robby Workman.

l/cryptopp-8.3.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/harfbuzz-2.7.3-i586-1.txz: Upgraded.

l/polkit-0.118-i586-3.txz: Rebuilt.

Remove D-Bus rules for udisks2 and NetworkManager (moved to those packages).

Move D-Bus configs from /etc to the system location. Thanks to Robby Workman.

l/pulseaudio-14.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Move D-Bus configs from /etc to the system location. Thanks to Robby Workman.

l/system-config-printer-1.5.12-i586-6.txz: Rebuilt.

Move D-Bus configs from /etc to the system location. Thanks to Robby Workman.

n/ModemManager-1.14.8-i586-2.txz: Rebuilt.

Added elogind support.

Move D-Bus configs from /etc to the system location.

Thanks to Robby Workman.

n/NetworkManager-1.28.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Include 10-org.freedesktop.NetworkManager.rules, installed in the system

location. Thanks to Robby Workman.

n/bluez-5.55-i586-2.txz: Rebuilt.

Move D-Bus configs from /etc to the system location. Thanks to Robby Workman.

n/netatalk-3.1.12-i586-5.txz: Rebuilt.

Patched to fix failure to build from source with gcc10.

Move D-Bus configs from /etc to the system location.

Thanks to Robby Workman.

n/wpa_supplicant-2.9-i586-3.txz: Rebuilt.

Move D-Bus configs from /etc to the system location. Thanks to Robby Workman.

x/mesa-20.3.1-i586-2.txz: Rebuilt.

[PATCH] vulkan/device_select: Store Vulkan vendorID and deviceID as uint32_t.

Thanks to sasha69 for the link to the upstream discussion/commit.

xap/blueman-2.1.4-i586-3.txz: Rebuilt.

Move D-Bus configs from /etc to the system location. Thanks to Robby Workman.

xap/xgames-0.3-i586-6.txz: Rebuilt.

Fixed spider failing to build from source with gcc10.

Removed the ancient version of xsnow.

xap/xscreensaver-5.45-i586-2.txz: Rebuilt.

Make the description of the xscreensaver settings be clearly for xscreensaver

as opposed to a generic "screensaver" settings. Thanks to Robby Workman.

xap/xsnow-3.1.9-i586-1.txz: Added.

Merry Christmas / Happy Holidays! :-)

xfce/mousepad-0.5.1-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/xfce4-screensaver-0.1.11-i586-2.txz: Rebuilt.

Make the description of the xfce4-screensaver settings be clearly for

xfce4-screensaver as opposed to a generic "screensaver" settings.

Thanks to Robby Workman.

xfce/xfce4-session-4.14.2-i586-2.txz: Rebuilt.

Use xfce4-screensaver by default and don't ship the xscreensaver.desktop

autostart file. Thanks to Robby Workman.

extra/linux-5.10.2-nosmp-sdk/*: Upgraded.

extra/pure-alsa-system/*: Removed.

This served a purpose during the pure ALSA to PulseAudio transition, but

it's time for it to go away. If the latency is an issue for your use case,

a look around should turn up documentation on how to reduce it, or how to

send output directly to ALSA without having to uninstall PulseAudio or

recompile anything that's linked to it. As an example, see this one (which

was mentioned here before):

https://wiki.archlinux.org/index.php/PulseAudio/Examples#PulseAudio_as_a_minimal_unintrusive_dumb_pipe_to_ALSA

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Wed Dec 23 21:21:34 UTC 2020

a/lilo-24.2-i586-10.txz: Rebuilt.

Add -fcommon to fix build with gcc10.

liloconfig:

Don't warn about UMSDOS which is long obsolete.

Detect QEMU and use /dev/vda as the boot device in that case.

Fix a case where /mnt was used instead of the target partition variable.

Thanks to alienBOB.

a/mkinitrd-1.4.11-i586-16.txz: Rebuilt.

Blacklist rules.d/73-seat-late.rules. Thanks to Robby Workman.

a/ndctl-71.1-i586-1.txz: Upgraded.

a/sysklogd-2.1.2-i586-3.txz: Rebuilt.

/etc/logrotate.d/syslog.new: add missingok option. Thanks to sovteq.

l/gdbm-1.19-i586-1.txz: Upgraded.

t/fig2dev-3.2.8-i586-1.txz: Upgraded.

x/libepoxy-1.5.5-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Tue Dec 22 20:45:03 UTC 2020

a/elogind-246.9.1-i586-1.txz: Upgraded.

ap/htop-3.0.4-i586-1.txz: Upgraded.

ap/man-pages-5.10-noarch-1.txz: Upgraded.

l/SDL2-2.0.14-i586-1.txz: Upgraded.

l/kdsoap-1.10.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/opencv-4.5.1-i586-1.txz: Upgraded.

n/libgpg-error-1.41-i586-1.txz: Upgraded.

t/xfig-3.2.8-i586-1.txz: Upgraded.

xap/blueman-2.1.4-i586-2.txz: Rebuilt.

Restore the AppIndicator.py plugin.

+--------------------------+

Mon Dec 21 22:23:10 UTC 2020

a/kernel-generic-5.10.2-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.10.2_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.10.2-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.10.2_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.10.2-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.10.2_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.10.2_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/parallel-20201222-noarch-1.txz: Upgraded.

d/python-setuptools-51.1.0-i586-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.10.2_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

-USB_SISUSBVGA_CON y

PCIE_BW y -> n

Thanks to walecha.

l/gegl-0.4.28-i586-2.txz: Rebuilt.

Make sure gegl:introspect is available or GIMP won't start.

n/gnupg2-2.2.26-i586-1.txz: Upgraded.

n/iproute2-5.10.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/ipset-7.10-i586-1.txz: Upgraded.

x/liberation-fonts-ttf-2.1.2-noarch-1.txz: Upgraded.

xfce/xfce4-systemload-plugin-1.2.4-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.10.2-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Sun Dec 20 21:30:36 UTC 2020

ap/sudo-1.9.4p2-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmymoney-5.1.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/babl-0.1.84-i586-1.txz: Upgraded.

l/gegl-0.4.28-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.10_51-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sun Dec 20 03:10:57 UTC 2020

Linus didn't think this was a scary kernel and in spite of skipping a few

branches here before getting to this one, I don't either. Not scary enough

to make me think I need to start it out in /testing, anyway. I have a good

feeling about this kernel. Enjoy! :-)

a/bash-5.1.004-i586-1.txz: Upgraded.

a/elogind-246.9-i586-1.txz: Upgraded.

Don't make 10-enable-session-power.rules a .new file.

Thanks to Robby Workman.

a/kernel-firmware-20201218_646f159-noarch-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-5.10.1-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.10.1_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.10.1-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.10.1_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.10.1-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.10.1_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/ndctl-71-i586-1.txz: Upgraded.

a/sysvinit-scripts-2.1-noarch-37.txz: Rebuilt.

rc.S: don't start cgmanager/cgproxy.

rc.6: don't stop cgmanager/cgproxy.

d/kernel-headers-5.10.1_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.10.1_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/libtiff-4.2.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/zstd-1.4.8-i586-1.txz: Upgraded.

n/ca-certificates-20201219-noarch-1.txz: Upgraded.

This update provides the latest CA certificates to check for the

authenticity of SSL connections.

xap/libnma-1.8.30-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.10.1-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Fri Dec 18 20:41:05 UTC 2020

ap/sudo-1.9.4p1-i586-1.txz: Upgraded.

l/icu4c-68.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/netpbm-10.92.01-i586-1.txz: Upgraded.

n/ethtool-5.10-i586-1.txz: Upgraded.

x/libva-utils-2.10.0-i586-1.txz: Upgraded.

x/xf86-video-intel-20201215_a511f22c-i686-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Thu Dec 17 23:02:41 UTC 2020

a/inih-r52-i586-1.txz: Added.

This is required by the latest xfsprogs.

a/sysklogd-2.1.2-i586-2.txz: Rebuilt.

rc.syslog: fix lack of <CR> after startup output.

a/xfsprogs-5.10.0-i586-1.txz: Upgraded.

ap/vim-8.2.2151-i586-1.txz: Upgraded.

l/glib2-2.66.4-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.10_50-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-requests-2.25.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/qtkeychain-0.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/zstd-1.4.7-i586-1.txz: Upgraded.

n/bind-9.16.10-i586-1.txz: Upgraded.

x/libwacom-1.7-i586-1.txz: Upgraded.

x/xorg-server-1.20.10-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled to find DRI modules in the new location.

x/xorg-server-xephyr-1.20.10-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xorg-server-xnest-1.20.10-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xorg-server-xvfb-1.20.10-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xorg-server-xwayland-1.20.10-i586-2.txz: Rebuilt.

xap/vim-gvim-8.2.2151-i586-1.txz: Upgraded.

extra/pure-alsa-system/kde-runtime-4.14.3-i586-8_alsa.txz: Removed.

I'm starting to lean towards removing all of these packages as there are

ways to configure PulseAudio to get out of the way. See (for example) this

article mentioned in a blog post by alienBOB:

https://wiki.archlinux.org/index.php/PulseAudio/Examples#PulseAudio_as_a_minimal_unintrusive_dumb_pipe_to_ALSA

+--------------------------+

Thu Dec 17 04:05:14 UTC 2020

I'm still poking at that other kernel, but it shouldn't take too much longer.

a/kernel-generic-5.4.84-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.84_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.84-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.84_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.84-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.84_smp-i686-1.txz: Upgraded.

ap/rpm-4.16.1.2-i586-1.txz: Upgraded.

d/cmake-3.19.2-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.84_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.84_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/utf8proc-2.6.1-i586-1.txz: Upgraded.

x/fonttosfnt-1.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

x/mesa-20.3.1-i586-1.txz: Upgraded.

Don't specify dri-drivers-path. Thanks to 414N.

extra/linux-5.4.84-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Tue Dec 15 20:39:53 UTC 2020

d/python-pip-20.3.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/sddm-0.19.0-i586-3.txz: Rebuilt.

In SDDM's Xsession script, don't source $HOME/.xsession as this may launch

the wrong session type or cause dbus-run-session to start twice breaking

logout.

l/orc-0.4.32-i586-1.txz: Upgraded.

l/pipewire-0.3.18-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-chardet-4.0.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-packaging-20.8-i586-1.txz: Upgraded.

n/samba-4.13.3-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-thunderbird-78.6.0-i686-1.txz: Upgraded.

This is a bugfix release.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/78.6.0/releasenotes/

xfce/mousepad-0.5.0-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Mon Dec 14 22:41:16 UTC 2020

ap/pamixer-1.4-i586-7.txz: Rebuilt.

Recompiled against boost-1.75.0.

ap/rpm-4.16.1-i586-1.txz: Upgraded.

d/strace-5.10-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kig-20.12.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against boost-1.75.0.

kde/krita-4.4.1-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against boost-1.75.0.

l/atkmm-2.28.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/boost-1.75.0-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

l/cryfs-0.10.2-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against boost-1.75.0.

l/fftw-3.3.9-i586-1.txz: Upgraded.

l/glade3-3.8.6-i586-2.txz: Removed.

l/gtkmm3-3.24.3-i586-1.txz: Upgraded.

l/libcap-2.46-i586-1.txz: Upgraded.

l/mozjs78-78.6.0esr-i586-1.txz: Upgraded.

l/openexr-2.5.3-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against boost-1.75.0.

l/pangomm-2.42.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/rttr-0.9.6-i586-2.txz: Rebuilt.

Get rid of /usr/doc/index.html (and excessive docs).

n/s-nail-14.9.20-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-firefox-78.6.0esr-i686-1.txz: Upgraded.

This is a bugfix release.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/78.6.0/releasenotes/

xap/xpaint-3.0.3-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/libxfce4ui-4.14.1-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against glade-3.38.2.

+--------------------------+

Sat Dec 12 22:14:17 UTC 2020

a/kernel-generic-5.4.83-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.83_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.83-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.83_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.83-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.83_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.83_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.83_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-calendar-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-calendar-tools-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-contacts-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-import-wizard-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-mime-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-notes-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-search-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadiconsole-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akregator-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/analitza-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ark-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/artikulate-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/attica-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/audiocd-kio-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/baloo-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/baloo-widgets-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/blinken-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/bluez-qt-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/bomber-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/bovo-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/breeze-icons-5.77.0-noarch-1.txz: Upgraded.

kde/calendarsupport-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/cantor-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/cervisia-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/dolphin-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/dolphin-plugins-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/dragon-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/elisa-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/eventviews-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/extra-cmake-modules-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ffmpegthumbs-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/filelight-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/frameworkintegration-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/granatier-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/grantlee-editor-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/grantleetheme-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/gwenview-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/incidenceeditor-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/itinerary-20.12.0-i586-1.txz: Added.

kde/juk-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/k3b-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kactivities-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kactivities-stats-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kaddressbook-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kalarm-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kalarmcal-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kalgebra-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kalzium-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kamera-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kamoso-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kanagram-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kapidox-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kapman-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kapptemplate-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/karchive-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kate-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/katomic-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kauth-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kbackup-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kblackbox-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kblocks-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kbookmarks-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kbounce-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kbreakout-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kbruch-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcachegrind-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcalc-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcalendarcore-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcalutils-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcharselect-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcm-fcitx-0.5.6-i586-2.txz: Rebuilt.

Applied upstream patch to fix ErrorOverlay panel.

Thanks to Weng Xuetian and PiterPunk.

kde/kcmutils-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcodecs-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcolorchooser-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcompletion-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kconfig-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kconfigwidgets-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcontacts-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcoreaddons-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcrash-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcron-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdav-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdbusaddons-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kde-dev-scripts-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kde-dev-utils-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdebugsettings-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdeclarative-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdeconnect-kde-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kded-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdeedu-data-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdegraphics-mobipocket-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdegraphics-thumbnailers-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdelibs4support-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdenetwork-filesharing-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdenlive-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdepim-addons-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdepim-apps-libs-20.08.3-i586-1.txz: Removed.

kde/kdepim-runtime-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdesdk-kioslaves-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdesdk-thumbnailers-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdesignerplugin-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdesu-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdev-php-5.6.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdev-python-5.6.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdevelop-5.6.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdewebkit-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdf-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdialog-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdiamond-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdnssd-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdoctools-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/keditbookmarks-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kemoticons-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kfilemetadata-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kfind-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kfloppy-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kfourinline-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kgeography-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kget-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kglobalaccel-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kgoldrunner-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kgpg-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kguiaddons-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/khangman-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/khelpcenter-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kholidays-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/khtml-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ki18n-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kiconthemes-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kidentitymanagement-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kidletime-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kig-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kigo-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/killbots-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kimageformats-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kimagemapeditor-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kimap-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kinit-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kio-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kio-extras-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kio-gdrive-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kipi-plugins-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kirigami-gallery-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kirigami2-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kiriki-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kitemmodels-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kitemviews-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kiten-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kitinerary-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kjobwidgets-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kjots-20201206_f7d555c-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kjs-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kjsembed-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kjumpingcube-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kldap-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kleopatra-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/klickety-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/klines-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmag-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmahjongg-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmail-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmail-account-wizard-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmailtransport-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmbox-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmediaplayer-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmime-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmines-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmix-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmousetool-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmouth-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmplot-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knavalbattle-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knetwalk-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knewstuff-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knights-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knotes-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knotifications-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knotifyconfig-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kolf-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kollision-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kolourpaint-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kompare-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/konqueror-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/konquest-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/konsole-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kontact-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kontactinterface-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kontrast-20.12.0-i586-1.txz: Added.

kde/konversation-20.12.0-i586-1.txz: Added.

kde/kopete-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/korganizer-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kosmindoormap-20.12.0-i586-1.txz: Added.

kde/kpackage-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kparts-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpat-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpeople-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpimtextedit-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpkpass-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kplotting-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpmcore-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpty-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpublictransport-20.12.0-i586-1.txz: Added.

kde/kqtquickcharts-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kquickcharts-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/krdc-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kreversi-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/krfb-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kross-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kross-interpreters-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kruler-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/krunner-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kservice-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kshisen-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksirk-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksmtp-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksnakeduel-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kspaceduel-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksquares-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksudoku-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksystemlog-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kteatime-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktexteditor-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktextwidgets-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktimer-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktnef-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktorrent-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktouch-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kturtle-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kubrick-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kunitconversion-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwallet-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwalletmanager-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwave-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwayland-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwidgetsaddons-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwindowsystem-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwordquiz-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kxmlgui-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kxmlrpcclient-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libgravatar-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkcddb-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkcompactdisc-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkdcraw-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkdegames-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkdepim-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkeduvocdocument-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkexiv2-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkgapi-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkgeomap-20.08.3-i586-1.txz: Removed.

kde/libkipi-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkleo-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkmahjongg-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkomparediff2-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libksane-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libksieve-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libktorrent-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/lokalize-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/lskat-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/mailcommon-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/mailimporter-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/marble-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/markdownpart-20.12.0-i586-1.txz: Added.

kde/mbox-importer-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/messagelib-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/minuet-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/modemmanager-qt-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/networkmanager-qt-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/okular-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/oxygen-icons5-5.77.0-noarch-1.txz: Upgraded.

kde/palapeli-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/parley-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/partitionmanager-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/picmi-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/pim-data-exporter-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/pim-sieve-editor-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/pimcommon-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-framework-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/powerdevil-5.20.4-i586-3.txz: Rebuilt.

Don't make polkit rules shipped in /usr/share/polkit-1/rules.d/ .new.

These can be overridden in /etc/polkit-1/rules.d/.

kde/poxml-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/print-manager-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/prison-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/purpose-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/qqc2-desktop-style-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/rocs-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/sddm-0.19.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Don't make files under /usr .new. If custom scripts are needed, these may

be specified in /etc/sddm.conf.

kde/solid-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/sonnet-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/spectacle-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/step-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/svgpart-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/sweeper-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/syndication-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/syntax-highlighting-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/threadweaver-5.77.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/umbrello-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/yakuake-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/zeroconf-ioslave-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.10_48-i586-1.txz: Upgraded.

l/libcap-ng-0.8.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/mozilla-nss-3.60-i586-1.txz: Upgraded.

n/p11-kit-0.23.22-i586-1.txz: Upgraded.

Fix memory-safety issues that affect the RPC protocol.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-29361

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-29362

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-29363

(* Security fix *)

extra/linux-5.4.83-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Wed Dec 9 21:10:40 UTC 2020

a/elogind-243.7-i586-2.txz: Rebuilt.

Moved default udev rules to /lib/udev/rules.d/. Thanks to Robby Workman.

Added /usr/share/polkit-1/rules.d/10-enable-session-power.rules.

a/glibc-zoneinfo-2020d-noarch-2.txz: Rebuilt.

Make /etc/localtime a symlink pointing into /usr/share/zoneinfo. If you

have /usr on a separate partition, this might cause time problems prior

to /usr being mounted (I recommend *not* making /usr a separate partition).

But if you insist for some reason, you can probably work around it by

adding the pointed-to directory and timezone file to your empty pre-mounted

/usr directory.

a/upower-0.99.11-i586-2.txz: Rebuilt.

Added /usr/share/polkit-1/rules.d/10-enable-upower-suspend.rules.

d/autoconf-2.70-noarch-1.txz: Upgraded.

d/gnucobol-3.1.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/powerdevil-5.20.4-i586-2.txz: Rebuilt.

Moved 10-enable-powerdevil-discrete-gpu.rules.new to

/usr/share/polkit-1/rules.d/. Thanks to Robby Workman.

Moved 10-enable-session-power.rules to the elogind package.

Moved 10-enable-upower-suspend.rules to the upower package.

Thanks to GazL.

l/jasper-2.0.23-i586-1.txz: Upgraded.

Fix heap-overflow in cp_create() in jpc_enc.c.

For more information, see:

https://github.com/jasper-software/jasper/issues/252

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-27828

(* Security fix *)

l/sbc-1.5-i586-1.txz: Upgraded.

n/curl-7.74.0-i586-1.txz: Upgraded.

This release includes the following security related bugfixes:

Inferior OCSP verification [93]

FTP wildcard stack overflow [95]

Trusting FTP PASV responses [97]

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-8286

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-8285

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-8284

(* Security fix *)

xap/xscreensaver-5.45-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/Greybird-3.22.13-noarch-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Tue Dec 8 19:29:55 UTC 2020

a/kernel-generic-5.4.82-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.82_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.82-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.82_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.82-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.82_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/openssl-solibs-1.1.1i-i586-1.txz: Upgraded.

ap/gutenprint-5.3.4-i586-1.txz: Upgraded.

ap/htop-3.0.3-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.82_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/python3-3.9.1-i586-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.82_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/M2Crypto-0.37.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/gdk-pixbuf2-2.42.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.10_46-i586-1.txz: Upgraded.

l/mlt-6.24.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/pipewire-0.3.17-i586-1.txz: Upgraded.

n/openssl-1.1.1i-i586-1.txz: Upgraded.

This fixes a denial-of-service security issue.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-1971

(* Security fix *)

x/fcitx-configtool-0.4.10-i586-1.txz: Upgraded.

x/libgee-0.20.3-i586-1.txz: Upgraded.

x/marisa-0.2.6-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.4.82-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Mon Dec 7 21:49:58 UTC 2020

Goodbye vtown... we hardly knew you.

It is indeed the day of the Big Merge(tm) leaving nothing left in /testing (but

I'll try to work on that soon). In addition to merging packages from /testing,

Qt4 and related packages have gone away, along with some other libraries that

were only used by KDE4. Perhaps someone will want to take up maintenance of Qt4

(but I'm also pretty sure that SBo wouldn't touch that build script with a ten

foot pole). ConsoleKit2 is gone, replaced by elogind (which also takes over for

cgmanager and pm-utils).

Huge thanks to Eric Hameleers, Heinz Wiesinger, and Robby Workman for all the

help making this possible.

There's still more cleanup to do here, but that'll be easier with everything in

the main tree instead of maintaining side installs running the /testing

packages.

I'll look into what can be done about extra/pure-alsa-system/ soon.

Enjoy! :-)

a/aaa_elflibs-15.0-i586-28.txz: Rebuilt.

Upgraded: libcap.so.2.45, libelf-0.182.so, libglib-2.0.so.0.6600.3,

libgmodule-2.0.so.0.6600.3, libgmp.so.10.4.1, libgmpxx.so.4.6.1,

libgobject-2.0.so.0.6600.3, libgthread-2.0.so.0.6600.3, libhistory.so.8.1,

libisl.so.23.0.0, liblber-2.4.so.2.11.4, libldap-2.4.so.2.11.4,

libpcre2-8.so.0.10.1, libreadline.so.8.1.

Removed: libHalf.so.12.0.0, libIex-2_2.so.12.0.0, libIexMath-2_2.so.12.0.0,

libIlmImf-2_2.so.22.0.0, libIlmImfUtil-2_2.so.22.0.0,

libIlmThread-2_2.so.12.0.0, libImath-2_2.so.12.0.0, libexiv2.so.26.0.0,

libpoppler-qt4.so.4.11.0, libpoppler.so.79.0.0, libraw.so.16.0.0,

libraw_r.so.16.0.0.

a/bash-5.1.000-i586-1.txz: Upgraded.

a/dbus-1.12.20-i586-2.txz: Rebuilt.

a/elogind-243.7-i586-1.txz: Added.

a/eudev-3.2.9-i586-2.txz: Rebuilt.

Applied Pavilion 13 x360 keys patch from upstream git.

Thanks to Robby Workman.

a/procps-ng-3.3.16-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled using --with-elogind.

ap/cgmanager-0.42-i586-1.txz: Removed.

ap/pm-utils-1.4.1-i586-6.txz: Removed.

ap/vim-8.2.2105-i586-1.txz: Upgraded.

d/python-setuptools-51.0.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/akonadi-calendar-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/akonadi-calendar-tools-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/akonadi-contacts-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/akonadi-import-wizard-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/akonadi-mime-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/akonadi-notes-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/akonadi-search-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/akonadiconsole-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/akregator-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/alkimia-8.0.4-i586-1.txz: Added.

kde/amarok-2.9.0-i586-3.txz: Removed.

kde/amor-4.14.3-i586-3.txz: Removed.

kde/analitza-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ark-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/artikulate-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/attica-5.76.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/audiocd-kio-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/baloo-5.76.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/baloo-widgets-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/blinken-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/bluedevil-5.20.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/bluez-qt-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/bomber-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/bovo-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/breeze-5.20.4-i586-1.txz: Added.

kde/breeze-grub-5.20.4-i586-1.txz: Added.

kde/breeze-gtk-5.20.4-i586-1.txz: Added.

kde/breeze-icons-5.76.0-noarch-1.txz: Added.

kde/calendarsupport-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/calligra-3.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/calligraplan-3.2.2-i586-1.txz: Added.

kde/cantor-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/cervisia-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/digikam-7.1.0-i586-1.txz: Added.

kde/dolphin-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/dolphin-plugins-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/dragon-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/drkonqi-5.20.4-i586-1.txz: Added.

kde/elisa-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/eventviews-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/extra-cmake-modules-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/falkon-3.1.0-i586-1.txz: Added.

kde/ffmpegthumbs-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/filelight-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/frameworkintegration-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/granatier-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/grantlee-editor-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/grantleetheme-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/gwenview-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/incidenceeditor-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/juk-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/k3b-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kaccessible-4.14.3-i586-3.txz: Removed.

kde/kactivities-5.76.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kactivities-stats-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kactivitymanagerd-5.20.4-i586-1.txz: Added.

kde/kaddressbook-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/kajongg-4.14.3-i586-3.txz: Removed.

kde/kalarm-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/kalarmcal-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/kalgebra-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kalzium-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kamera-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kamoso-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/kanagram-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kapidox-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kapman-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kapptemplate-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/karchive-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kate-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/katomic-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kaudiocreator-1.3-i586-3.txz: Removed.

kde/kauth-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kbackup-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/kblackbox-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kblocks-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kbookmarks-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kbounce-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kbreakout-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kbruch-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcachegrind-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcalc-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcalendarcore-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kcalutils-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/kcharselect-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcm-fcitx-0.5.6-i586-1.txz: Added.

kde/kcmutils-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kcodecs-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kcolorchooser-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kcompletion-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kconfig-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kconfigwidgets-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kcontacts-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kcoreaddons-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kcrash-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kcron-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdav-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kdbusaddons-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kde-base-artwork-4.14.3-i586-3.txz: Removed.

kde/kde-baseapps-4.14.3-i586-3.txz: Removed.

kde/kde-cli-tools-5.20.4-i586-1.txz: Added.

kde/kde-dev-scripts-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kde-dev-utils-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kde-gtk-config-5.20.4-i586-1.txz: Added.

kde/kde-runtime-4.14.3-i586-8.txz: Removed.

kde/kde-wallpapers-4.14.3-noarch-2.txz: Removed.

kde/kde-workspace-4.11.22-i586-9.txz: Removed.

kde/kdeartwork-4.14.3-i586-3.txz: Removed.

kde/kdebugsettings-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/kdeclarative-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kdeconnect-kde-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdecoration-5.20.4-i586-1.txz: Added.

kde/kded-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kdeedu-data-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/kdegraphics-mobipocket-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdegraphics-strigi-analyzer-4.14.3-i586-3.txz: Removed.

kde/kdegraphics-thumbnailers-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdelibs-4.14.38-i586-8.txz: Removed.

kde/kdelibs4support-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kdenetwork-filesharing-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdenetwork-strigi-analyzers-4.14.3-i586-3.txz: Removed.

kde/kdenlive-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/kdepim-4.14.10-i586-5.txz: Removed.

kde/kdepim-addons-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/kdepim-apps-libs-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/kdepim-runtime-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdepimlibs-4.14.10-i586-9.txz: Removed.

kde/kdeplasma-addons-5.20.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdesdk-kioslaves-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdesdk-strigi-analyzers-4.14.3-i586-3.txz: Removed.

kde/kdesdk-thumbnailers-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdesignerplugin-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kdesu-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kdev-php-5.6.0-i586-1.txz: Added.

kde/kdev-python-5.6.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdevelop-5.6.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdevelop-pg-qt-2.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdevelop-php-1.7.4-i586-2.txz: Removed.

kde/kdevelop-php-docs-1.7.4-i586-2.txz: Removed.

kde/kdevplatform-1.7.4-i586-2.txz: Removed.

kde/kdewebdev-4.14.3-i586-3.txz: Removed.

kde/kdewebkit-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kdf-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdiagram-2.7.0-i586-1.txz: Added.

kde/kdialog-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/kdiamond-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdnssd-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kdoctools-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/keditbookmarks-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/kemoticons-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kfilemetadata-5.76.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kfind-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/kfloppy-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kfourinline-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kgamma-4.14.3-i586-3.txz: Removed.

kde/kgamma5-5.20.4-i586-1.txz: Added.

kde/kgeography-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kget-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kglobalaccel-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kgoldrunner-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kgpg-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kguiaddons-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/khangman-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/khelpcenter-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/kholidays-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/khotkeys-5.20.4-i586-1.txz: Added.

kde/khtml-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/ki18n-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kiconthemes-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kid3-3.8.4-i586-1.txz: Added.

kde/kidentitymanagement-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/kidletime-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kig-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kigo-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kile-2.9.93-i586-1.txz: Added.

kde/killbots-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kimageformats-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kimagemapeditor-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/kimap-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/kinfocenter-5.20.4-i586-1.txz: Added.

kde/kinit-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kio-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kio-extras-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/kio-gdrive-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/kio-mtp-2063e75_20131020git-i586-4.txz: Removed.

kde/kipi-plugins-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/kirigami-gallery-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/kirigami2-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kiriki-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kitemmodels-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kitemviews-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kiten-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kitinerary-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/kjobwidgets-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kjots-20200924_355b642-i586-1.txz: Added.

kde/kjs-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kjsembed-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kjumpingcube-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kldap-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/kleopatra-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/klettres-4.14.3-i586-3.txz: Removed.

kde/klickety-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/klines-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmag-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmahjongg-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmail-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/kmail-account-wizard-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/kmailtransport-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/kmbox-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/kmediaplayer-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kmenuedit-5.20.4-i586-1.txz: Added.

kde/kmime-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/kmines-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmix-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmousetool-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmouth-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmplot-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kmymoney-5.1.0-i586-1.txz: Added.

kde/knavalbattle-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knetwalk-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/knewstuff-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/knights-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/knotes-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/knotifications-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/knotifyconfig-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kolf-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kollision-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kolourpaint-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kompare-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/konqueror-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/konquest-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/konsole-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kontact-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/kontactinterface-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/kopete-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/korganizer-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/korundum-4.14.3-i586-8.txz: Removed.

kde/kpackage-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kparts-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kpat-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kpeople-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kpeoplevcard-0.1-i586-1.txz: Added.

kde/kpimtextedit-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/kpkpass-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/kplayer-0.7.2-i586-3.txz: Removed.

kde/kplotting-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kpmcore-4.2.0-i586-1.txz: Added.

kde/kppp-4.14.3-i586-3.txz: Removed.

kde/kpty-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kqtquickcharts-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kquickcharts-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/krdc-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kremotecontrol-4.14.3-i586-3.txz: Removed.

kde/krename-5.0.1-i586-1.txz: Added.

kde/kreversi-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/krfb-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/krita-4.4.1-i586-1.txz: Added.

kde/kross-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kross-interpreters-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kruler-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/krunner-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/krusader-2.7.2-i586-1.txz: Added.

kde/ksaneplugin-4.14.3-i586-3.txz: Removed.

kde/kscreen-5.20.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kscreenlocker-5.20.4-i586-1.txz: Added.

kde/kservice-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kshisen-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksirk-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksmtp-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/ksnakeduel-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksnapshot-4.14.3-i586-3.txz: Removed.

kde/kspaceduel-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksquares-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksshaskpass-5.20.4-i586-1.txz: Added.

kde/kstars-3.5.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksudoku-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ksysguard-5.20.4-i586-1.txz: Added.

kde/ksystemlog-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kteatime-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktexteditor-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/ktextwidgets-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/ktimer-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktimetracker-5.0.1-i586-1.txz: Added.

kde/ktnef-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/ktorrent-5.2.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktouch-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktuberling-4.14.3-i586-3.txz: Removed.

kde/kturtle-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/ktux-4.14.3-i586-3.txz: Removed.

kde/kubrick-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kunitconversion-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kuser-4.14.3-i586-3.txz: Removed.

kde/kwallet-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kwallet-pam-5.20.4-i586-1.txz: Added.

kde/kwalletmanager-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwave-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/kwayland-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kwayland-integration-5.20.4-i586-1.txz: Added.

kde/kwayland-server-5.20.4-i586-1.txz: Added.

kde/kwebkitpart-1.3.4-i586-3.txz: Removed.

kde/kwidgetsaddons-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kwin-5.20.4-i586-1.txz: Added.

kde/kwindowsystem-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kwordquiz-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kwrited-5.20.4-i586-1.txz: Added.

kde/kxmlgui-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/kxmlrpcclient-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/latte-dock-0.9.11-i586-1.txz: Added.

kde/libgravatar-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/libkcddb-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkcompactdisc-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkdcraw-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkdeedu-4.14.3-i586-3.txz: Removed.

kde/libkdegames-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkdepim-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/libkeduvocdocument-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/libkexiv2-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkgapi-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/libkgeomap-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/libkipi-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkleo-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/libkmahjongg-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkomparediff2-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libksane-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libkscreen-5.20.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libksieve-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/libksysguard-5.20.4-i586-1.txz: Added.

kde/libktorrent-2.2.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/libmm-qt-1.0.1-i586-3.txz: Removed.

kde/libnm-qt-0.9.8.4-i586-1.txz: Removed.

kde/lokalize-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/lskat-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/mailcommon-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/mailimporter-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/marble-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/mbox-importer-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/messagelib-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/milou-5.20.4-i586-1.txz: Added.

kde/minuet-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/modemmanager-qt-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/mplayerthumbs-4.14.3-i586-3.txz: Removed.

kde/nepomuk-core-4.14.3-i586-5.txz: Removed.

kde/nepomuk-widgets-4.14.3-i586-3.txz: Removed.

kde/networkmanager-qt-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/okteta-0.26.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/okular-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/oxygen-5.20.4-i586-1.txz: Added.

kde/oxygen-fonts-5.4.3-noarch-1.txz: Added.

kde/oxygen-gtk2-1.4.6-i586-1.txz: Upgraded.

kde/oxygen-icons-4.14.3-i586-3.txz: Removed.

kde/oxygen-icons5-5.76.0-noarch-1.txz: Added.

kde/pairs-4.14.3-i586-3.txz: Removed.

kde/palapeli-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/parley-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/partitionmanager-4.2.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/perlkde-4.14.3-i586-10.txz: Removed.

kde/perlqt-4.14.3-i586-11.txz: Removed.

kde/picmi-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/pim-data-exporter-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/pim-sieve-editor-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/pimcommon-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/plasma-browser-integration-5.20.4-i586-1.txz: Added.

kde/plasma-desktop-5.20.4-i586-1.txz: Added.

kde/plasma-disks-5.20.4-i586-1.txz: Added.

kde/plasma-framework-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/plasma-integration-5.20.4-i586-1.txz: Added.

kde/plasma-nm-5.20.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/plasma-pa-5.20.4-i586-1.txz: Added.

kde/plasma-sdk-5.20.4-i586-1.txz: Added.

kde/plasma-vault-5.20.4-i586-1.txz: Added.

kde/plasma-wayland-protocols-1.1.1-i586-1.txz: Added.

kde/plasma-workspace-5.20.4-i586-1.txz: Added.

kde/plasma-workspace-wallpapers-5.20.4-i586-1.txz: Added.

kde/polkit-kde-agent-1-5.20.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/polkit-kde-kcmodules-1-001bdf7_20120111git-i586-3.txz: Removed.

kde/powerdevil-5.20.4-i586-1.txz: Added.

kde/poxml-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/print-manager-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/prison-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/pulseaudio-qt-1.2-i586-1.txz: Added.

kde/purpose-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/pykde4-4.14.3-i586-11.txz: Removed.

kde/qqc2-desktop-style-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/qtruby-4.14.3-i586-11.txz: Removed.

kde/rocs-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/sddm-0.19.0-i586-1.txz: Added.

kde/sddm-kcm-5.20.4-i586-1.txz: Added.

kde/skanlite-2.2.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/smokegen-4.14.3-i586-3.txz: Removed.

kde/smokekde-4.14.3-i586-3.txz: Removed.

kde/smokeqt-4.14.3-i586-6.txz: Removed.

kde/solid-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/sonnet-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/spectacle-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/step-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/superkaramba-4.14.3-i586-4.txz: Removed.

kde/svgpart-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/sweeper-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/syndication-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/syntax-highlighting-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/systemsettings-5.20.4-i586-1.txz: Added.

kde/threadweaver-5.76.0-i586-1.txz: Added.

kde/umbrello-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kde/wacomtablet-20201030_417d9d9-i586-1.txz: Added.

kde/wicd-kde-0.3.0_bcf27d8-i586-3.txz: Removed.

kde/xdg-desktop-portal-kde-5.20.4-i586-1.txz: Added.

kde/yakuake-20.08.3-i586-1.txz: Added.

kde/zeroconf-ioslave-20.08.3-i586-1.txz: Upgraded.

kdei/calligra-l10n-bs-2.9.11-noarch-1.txz: Removed.

kdei/calligra-l10n-ca-2.9.11-noarch-1.txz: Removed.

kdei/calligra-l10n-ca@valencia-2.9.11-noarch-1.txz: Removed.

kdei/calligra-l10n-cs-2.9.11-noarch-1.txz: Removed.

kdei/calligra-l10n-da-2.9.11-noarch-1.txz: Removed.

kdei/calligra-l10n-de-2.9.11-noarch-1.txz: Removed.

kdei/calligra-l10n-el-2.9.11-noarch-1.txz: Removed.

kdei/calligra-l10n-en_GB-2.9.11-noarch-1.txz: Removed.

kdei/calligra-l10n-es-2.9.11-noarch-1.txz: Removed.

kdei/calligra-l10n-et-2.9.11-noarch-1.txz: Removed.

kdei/calligra-l10n-fi-2.9.11-noarch-1.txz: Removed.

kdei/calligra-l10n-fr-2.9.11-noarch-1.txz: Removed.

kdei/calligra-l10n-gl-2.9.11-noarch-1.txz: Removed.

kdei/calligra-l10n-hu-2.9.11-noarch-1.txz: Removed.

kdei/calligra-l10n-it-2.9.11-noarch-1.txz: Removed.

kdei/calligra-l10n-ja-2.9.11-noarch-1.txz: Removed.

kdei/calligra-l10n-kk-2.9.11-noarch-1.txz: Removed.

kdei/calligra-l10n-nb-2.9.11-noarch-1.txz: Removed.

kdei/calligra-l10n-nl-2.9.11-noarch-1.txz: Removed.

kdei/calligra-l10n-pl-2.9.11-noarch-1.txz: Removed.

kdei/calligra-l10n-pt-2.9.11-noarch-1.txz: Removed.

kdei/calligra-l10n-pt_BR-2.9.11-noarch-1.txz: Removed.

kdei/calligra-l10n-ru-2.9.11-noarch-1.txz: Removed.

kdei/calligra-l10n-sk-2.9.11-noarch-1.txz: Removed.

kdei/calligra-l10n-sv-2.9.11-noarch-1.txz: Removed.

kdei/calligra-l10n-tr-2.9.11-noarch-1.txz: Removed.

kdei/calligra-l10n-uk-2.9.11-noarch-1.txz: Removed.

kdei/calligra-l10n-zh_CN-2.9.11-noarch-1.txz: Removed.

kdei/calligra-l10n-zh_TW-2.9.11-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-ar-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-bg-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-bs-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-ca-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-ca@valencia-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-cs-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-da-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-de-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-el-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-en_GB-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-es-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-et-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-eu-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-fa-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-fi-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-fr-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-ga-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-gl-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-he-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-hi-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-hr-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-hu-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-ia-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-id-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-is-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-it-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-ja-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-kk-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-km-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-ko-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-lt-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-lv-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-mr-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-nb-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-nds-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-nl-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-nn-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-pa-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-pl-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-pt-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-pt_BR-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-ro-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-ru-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-sk-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-sl-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-sr-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-sv-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-tr-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-ug-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-uk-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-wa-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-zh_CN-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

kdei/kde-l10n-zh_TW-4.14.3-noarch-1.txz: Removed.

l/ConsoleKit2-1.2.1-i586-4.txz: Removed.

l/PyQt-4.12.3-i586-3.txz: Removed.

l/QScintilla-2.11.6-i586-1.txz: Upgraded.

Drop Qt4 support.

l/QtAV-20200910_2a470d2a-i586-1.txz: Added.

l/SDL2-2.0.12-i586-2.txz: Rebuilt.

l/accountsservice-0.6.55-i586-1.txz: Added.

l/automoc4-0.9.88-i586-2.txz: Removed.

l/cfitsio-3.49-i586-1.txz: Added.

l/cryfs-0.10.2-i586-1.txz: Added.

l/cryptopp-8.2.0-i586-1.txz: Added.

l/dotconf-1.3-i586-1.txz: Added.

l/dvdauthor-0.7.2-i586-1.txz: Added.

l/eigen3-3.3.9-i586-1.txz: Upgraded.

l/frei0r-plugins-1.7.0-i586-1.txz: Added.

l/fuse3-3.10.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/grantlee-5.2.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/gst-plugins-base-1.18.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/gst-plugins-good-1.18.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/gst-plugins-libav-1.18.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/gstreamer-1.18.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/gtk+3-3.24.24-i586-1.txz: Upgraded.

l/gvfs-1.46.1-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled using -Dlogind=true.

l/kdsoap-1.9.1-i586-1.txz: Added.

l/lensfun-0.3.95-i586-1.txz: Added.

l/libappindicator-12.10.0-i586-1.txz: Added.

l/libbluedevil-2.1-i586-2.txz: Removed.

l/libburn-1.5.2.pl01-i586-1.txz: Added.

l/libdbusmenu-16.04.0-i586-1.txz: Added.

l/libdbusmenu-qt-0.9.3+16.04.20160218-i586-1.txz: Upgraded.

l/libdmtx-0.7.5-i586-1.txz: Added.

l/libindicator-12.10.1-i586-1.txz: Added.

l/liblastfm-1.1.0-i586-1.txz: Removed.

l/libqalculate-3.14.0-i586-1.txz: Added.

l/mlt-6.22.1-i586-1.txz: Added.

l/opencv-4.5.0-i586-1.txz: Added.

l/phonon-4.11.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/phonon-backend-gstreamer-4.10.0-i586-1.txz: Added.

l/phonon-gstreamer-4.8.2-i586-2.txz: Removed.

l/pipewire-0.3.13-i586-1.txz: Added.

l/polkit-0.118-i586-2.txz: Rebuilt.

l/polkit-qt-1-0.113.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/poppler-20.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-certifi-2020.12.5-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-pygments-2.7.3-i586-1.txz: Upgraded.

l/qca-2.3.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/qca-qt5-2.3.1-i586-1.txz: Removed.

l/qimageblitz-0.0.6-i586-2.txz: Removed.

l/qjson-0.9.0-i586-1.txz: Removed.

l/qrencode-4.1.1-i586-1.txz: Added.

l/qt-4.8.7-i586-17.txz: Removed.

l/qt-gstreamer-1.2.0-i586-2.txz: Removed.

l/qt5-5.15.2-i586-2.txz: Rebuilt.

l/qtkeychain-0.11.1-i586-1.txz: Added.

l/qtscriptgenerator-0.2.0-i586-3.txz: Removed.

l/quazip-1.1-i586-1.txz: Added.

l/raptor2-2.0.15-i586-10.txz: Removed.

l/rasqal-0.9.33-i586-3.txz: Removed.

l/readline-8.1.000-i586-1.txz: Upgraded.

l/redland-1.0.17-i586-6.txz: Removed.

l/rttr-0.9.6-i586-1.txz: Added.

l/soprano-2.9.4-i586-3.txz: Removed.

l/speech-dispatcher-0.10.2-i586-1.txz: Added.

l/strigi-0.7.8-i586-4.txz: Removed.

l/vid.stab-20200916_e851e7b-i586-1.txz: Added.

l/xapian-core-1.4.17-i586-2.txz: Rebuilt.

n/NetworkManager-1.28.0-i586-1.txz: Upgraded.

Drop ConsoleKit2 support and add elogind support.

Thanks to Robby Workman.

x/OpenCC-1.1.1-i586-1.txz: Added.

x/cldr-emoji-annotation-37.0_13.0_0_2-noarch-1.txz: Added.

x/fcitx-4.2.9.8-i586-1.txz: Added.

Don't build Qt4 components.

x/fcitx-anthy-0.2.3-i586-1.txz: Added.

x/fcitx-configtool-0.4.9-i586-1.txz: Added.

x/fcitx-hangul-0.3.1-i586-1.txz: Added.

x/fcitx-kkc-0.1.4-i586-1.txz: Added.

x/fcitx-libpinyin-0.5.3-i586-1.txz: Added.

x/fcitx-m17n-0.2.4-i586-1.txz: Added.

x/fcitx-qt5-1.2.5-i586-1.txz: Added.

x/fcitx-sayura-0.1.2-i586-1.txz: Added.

x/fcitx-table-extra-0.3.8-i586-1.txz: Added.

x/fcitx-table-other-0.2.4-i586-1.txz: Added.

x/fcitx-unikey-0.2.7-i586-1.txz: Added.

x/ibus-1.5.23-i586-1.txz: Added.

x/ibus-anthy-1.5.11-i586-1.txz: Added.

x/ibus-hangul-1.5.4-i586-1.txz: Added.

x/ibus-kkc-1.5.22-i586-1.txz: Added.

x/ibus-libpinyin-1.11.1-i586-1.txz: Added.

x/ibus-m17n-1.4.3-i586-1.txz: Added.

x/ibus-table-1.12.1-i586-1.txz: Added.

x/ibus-unikey-0.6.1-i586-1.txz: Added.

x/libgee-0.20.1-i586-1.txz: Added.

x/libkkc-0.3.5-i586-1.txz: Added.

x/libkkc-data-0.2.7-i586-1.txz: Added.

x/libpinyin-2.3.0-i586-1.txz: Added.

x/marisa-0.2.4-i586-1.txz: Added.

x/motif-2.3.8-i586-3.txz: Rebuilt.

Added xinitrc.mwm. Thanks to ziprun.

x/scim-1.4.18-i586-1.txz: Removed.

x/scim-anthy-1.2.7-i586-2.txz: Removed.

x/scim-hangul-0.4.0-i586-2.txz: Removed.

x/scim-input-pad-0.1.3.1-i586-2.txz: Removed.

x/scim-m17n-0.2.3-i586-2.txz: Removed.

x/scim-pinyin-0.5.92-i586-2.txz: Removed.

x/scim-tables-0.5.14.1-i586-2.txz: Removed.

x/skkdic-20200128-noarch-1.txz: Added.

x/xdm-1.1.11-i586-11.txz: Rebuilt.

Drop ConsoleKit2 patch, fix pam.d/xdm file.

Thanks to Robby Workman.

xap/seamonkey-2.53.5.1-i686-1.txz: Upgraded.

This update contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.seamonkey-project.org/releases/seamonkey2.53.5.1

(* Security fix *)

xap/vim-gvim-8.2.2105-i586-1.txz: Upgraded.

xap/xine-lib-1.2.11-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/Greybird-3.22.12-noarch-1.txz: Added.

xfce/elementary-xfce-0.15.1-i586-1.txz: Added.

xfce/exo-0.12.11-i586-2.txz: Rebuilt.

xfce/garcon-0.6.4-i586-2.txz: Rebuilt.

xfce/gtk-xfce-engine-2.10.1-i586-3.txz: Removed.

xfce/libxfce4ui-4.14.1-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/libxfce4util-4.14.0-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/mousepad-0.4.2-i586-1.txz: Added.

xfce/orage-4.12.1-i586-5.txz: Removed.

xfce/thunar-1.8.16-i586-2.txz: Rebuilt.

xfce/thunar-volman-0.9.5-i586-2.txz: Rebuilt.

xfce/tumbler-0.2.9-i586-2.txz: Rebuilt.

xfce/xfce4-appfinder-4.14.0-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/xfce4-clipman-plugin-1.6.1-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/xfce4-dev-tools-4.14.0-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/xfce4-notifyd-0.6.2-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/xfce4-panel-4.14.4-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/xfce4-panel-profiles-1.0.10-i586-1.txz: Added.

xfce/xfce4-power-manager-1.6.6-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/xfce4-pulseaudio-plugin-0.4.3-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/xfce4-screensaver-0.1.11-i586-1.txz: Added.

xfce/xfce4-screenshooter-1.9.7-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/xfce4-session-4.14.2-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/xfce4-settings-4.14.3-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/xfce4-systemload-plugin-1.2.3-i586-2.txz: Rebuilt.

xfce/xfce4-taskmanager-1.2.3-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/xfce4-terminal-0.8.9.2-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/xfce4-weather-plugin-0.10.2-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/xfce4-whiskermenu-plugin-2.4.6-i586-1.txz: Added.

xfce/xfconf-4.14.4-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/xfdesktop-4.14.3-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/xfwm4-4.14.6-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sat Dec 5 20:36:27 UTC 2020

l/libproxy-0.4.16-i586-1.txz: Upgraded.

n/mutt-2.0.3-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Fri Dec 4 21:30:08 UTC 2020

l/pcre2-10.36-i586-1.txz: Upgraded.

l/poppler-20.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

n/libtirpc-1.3.1-i586-1.txz: Upgraded.

x/libva-2.10.0-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Thu Dec 3 23:52:38 UTC 2020

a/kernel-generic-5.4.81-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.81_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.81-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.81_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.81-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.81_smp-i686-1.txz: Upgraded.

ap/cups-filters-1.28.6-i586-1.txz: Upgraded.

ap/nano-5.4-i586-1.txz: Upgraded.

d/binutils-2.35.1-i586-1.txz: Upgraded.

d/gcc-10.2.0-i586-2.txz: Rebuilt.

These are the same GCC packages that were previously in /testing.

d/gcc-brig-10.2.0-i586-2.txz: Rebuilt.

d/gcc-g++-10.2.0-i586-2.txz: Rebuilt.

d/gcc-gdc-10.2.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Shared library .so-version bump.

d/gcc-gfortran-10.2.0-i586-2.txz: Rebuilt.

d/gcc-gnat-10.2.0-i586-2.txz: Rebuilt.

d/gcc-go-10.2.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Shared library .so-version bump.

d/gcc-objc-10.2.0-i586-2.txz: Rebuilt.

d/kernel-headers-5.4.81_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/libtool-2.4.6-i586-14.txz: Rebuilt.

Recompiled to update embedded GCC version number.

d/mercurial-5.6.1-i586-1.txz: Upgraded.

d/oprofile-1.4.0-i586-2.txz: Rebuilt.

d/python-pip-20.3.1-i586-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.81_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

GCC_VERSION 90300 -> 100200

l/PyQt5-5.15.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/glibmm-2.64.5-i586-1.txz: Upgraded.

x/mesa-20.3.0-i586-1.txz: Upgraded.

xap/geeqie-1.6-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-thunderbird-78.5.1-i686-1.txz: Upgraded.

This release contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/78.5.1/releasenotes/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-53/

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-26970

(* Security fix *)

extra/linux-5.4.81-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Tue Dec 1 20:18:01 UTC 2020

a/hwdata-0.342-noarch-1.txz: Upgraded.

a/pam-1.5.1-i586-1.txz: Upgraded.

ap/sqlite-3.34.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/libarchive-3.5.0-i586-1.txz: Upgraded.

x/fontconfig-2.13.92-i586-1.txz: Upgraded.

I'm pretty sure there was a good reason to switch to 2.13.92 on the devel

release path, but I'm not sure the same can be said about 2.13.93. We'll

stick with this one for now until there's a stable release or another good

reason to bump it.

x/xorg-server-1.20.10-i586-1.txz: Upgraded.

x/xorg-server-xephyr-1.20.10-i586-1.txz: Upgraded.

x/xorg-server-xnest-1.20.10-i586-1.txz: Upgraded.

x/xorg-server-xvfb-1.20.10-i586-1.txz: Upgraded.

x/xorg-server-xwayland-1.20.10-i586-1.txz: Upgraded.

xap/gnuplot-5.4.1-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Mon Nov 30 20:03:36 UTC 2020

a/kernel-firmware-20201130_7455a36-noarch-1.txz: Upgraded.

ap/sudo-1.9.4-i586-1.txz: Upgraded.

d/python-pip-20.3-i586-1.txz: Upgraded.

d/rinutils-0.8.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.10_45-i586-1.txz: Upgraded.

n/cyrus-sasl-2.1.27-i586-5.txz: Rebuilt.

rc.saslauthd: start with -a pam -c

Rebuilt with --with-ldap and include LDAP_SASLAUTHD documentation.

Thanks to voegelas.

+--------------------------+

Sun Nov 29 20:52:56 UTC 2020

ap/vim-8.2.2069-i586-1.txz: Upgraded.

e/emacspeak-53.0-i586-1.txz: Upgraded.

x/fontconfig-2.13.93-i586-1.txz: Upgraded.

xap/vim-gvim-8.2.2069-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sat Nov 28 19:21:58 UTC 2020

a/sysvinit-2.98-i586-1.txz: Upgraded.

d/ninja-1.10.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/glibmm-2.64.4-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Fri Nov 27 20:40:32 UTC 2020

a/dialog-1.3_20201126-i586-1.txz: Upgraded.

l/adwaita-icon-theme-3.38.0-noarch-1.txz: Upgraded.

l/gsettings-desktop-schemas-3.38.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/gtk+3-3.24.23-i586-2.txz: Rebuilt.

Applied upstream patch to fix middle click pasting between GTK+ and KDE apps

on Wayland. Thanks to Heinz Wiesinger.

l/gtksourceview3-3.24.11-i586-2.txz: Rebuilt.

Get rid of stray .la file.

l/libwmf-0.2.12-i586-1.txz: Upgraded.

l/utf8proc-2.6.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/fetchmail-6.4.14-i586-1.txz: Upgraded.

n/php-7.4.13-i586-1.txz: Upgraded.

x/libinput-1.16.4-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Fri Nov 27 06:21:11 UTC 2020

Moved a few dependencies from vtown into the main tree, updated much of the

GNOME stack, and Xfce 4.14 appears in vtown! Thanks much to Robby Workman.

Hope everyone had a good day. Enjoy! :-)

a/upower-0.99.11-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

d/sassc-3.6.1-i586-1.txz: Added.

d/vala-0.50.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/at-spi2-atk-2.38.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/at-spi2-core-2.38.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/brotli-1.0.9-i586-3.txz: Rebuilt.

Get rid of unrecognized -R in the pkg-config files.

l/dconf-0.38.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/dconf-editor-3.38.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/gcr-3.38.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/gdk-pixbuf2-2.42.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/gdk-pixbuf2-xlib-2.40.2-i586-1.txz: Added.

l/gjs-1.66.1-i586-1.txz: Added.

l/glade-3.38.2-i586-1.txz: Added.

l/glib-networking-2.66.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/glib2-2.66.3-i586-1.txz: Upgraded.

l/gobject-introspection-1.66.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/gtksourceview3-3.24.11-i586-1.txz: Added.

l/gvfs-1.46.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/json-glib-1.6.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/librsvg-2.50.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/libsass-3.6.4-i586-1.txz: Added.

l/libsoup-2.72.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/libwnck3-3.36.0-i586-1.txz: Added.

l/pango-1.48.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/pygobject3-3.38.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/vte-0.62.1-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/deps/libsass-3.6.4-i586-1_vtown_1.txz: Removed.

testing/packages/vtown/deps/sassc-3.6.1-i586-1_vtown_1.txz: Removed.

testing/packages/vtown/deps/upower-0.99.11-i586-1_vtown_1.txz: Removed.

testing/packages/vtown/xfce/Greybird-3.22.12-noarch-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/xfce/elementary-xfce-0.15.1-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/xfce/exo-0.12.11-i586-2_vtown_1.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/xfce/garcon-0.6.4-i586-2_vtown_1.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/xfce/libxfce4ui-4.14.1-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/xfce/libxfce4util-4.14.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/xfce/mousepad-0.4.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/xfce/thunar-1.8.16-i586-2_vtown_1.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/xfce/thunar-volman-0.9.5-i586-2_vtown_1.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/xfce/tumbler-0.2.9-i586-2_vtown_1.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/xfce/xfce4-appfinder-4.14.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/xfce/xfce4-clipman-plugin-1.6.1-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/xfce/xfce4-dev-tools-4.14.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/xfce/xfce4-notifyd-0.6.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/xfce/xfce4-panel-4.14.4-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/xfce/xfce4-panel-profiles-1.0.10-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/xfce/xfce4-power-manager-1.6.6-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/xfce/xfce4-pulseaudio-plugin-0.4.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/xfce/xfce4-screensaver-0.1.11-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/xfce/xfce4-screenshooter-1.9.7-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/xfce/xfce4-session-4.14.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/xfce/xfce4-settings-4.14.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/xfce/xfce4-systemload-plugin-1.2.3-i586-2_vtown_1.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/xfce/xfce4-taskmanager-1.2.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/xfce/xfce4-terminal-0.8.9.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/xfce/xfce4-weather-plugin-0.10.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/xfce/xfce4-whiskermenu-plugin-2.4.6-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/xfce/xfconf-4.14.4-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/xfce/xfdesktop-4.14.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/xfce/xfwm4-4.14.6-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Wed Nov 25 23:25:45 UTC 2020

ap/qpdf-10.0.4-i586-1.txz: Upgraded.

d/cmake-3.19.1-i586-1.txz: Upgraded.

n/bind-9.16.9-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes bugs, including a denial-of-service security issue:

After a Negative Trust Anchor (NTA) is added, BIND performs periodic

checks to see if it is still necessary. If BIND encountered a failure

while creating a query to perform such a check, it attempted to

dereference a NULL pointer, resulting in a crash. [GL #2244]

(* Security fix *)

n/cifs-utils-6.11-i586-2.txz: Rebuilt.

Patched to fix mounting CIFS shares when linked with libcap-ng-0.8.1.

Thanks to marrowsuck.

+--------------------------+

Wed Nov 25 02:29:14 UTC 2020

a/kernel-firmware-20201124_b362fd4-noarch-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-5.4.80-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.80_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.80-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.80_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.80-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.80_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.80_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.80_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/djvulibre-3.5.28-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.10_43-i586-1.txz: Upgraded.

l/pulseaudio-14.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/nghttp2-1.42.0-i586-1.txz: Upgraded.

x/mesa-20.2.3-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.4.80-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

testing/packages/vtown/input-methods/ibus-1.5.23-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

Install ibus-autostart-plasma.desktop. Thanks to Heinz Wiesinger.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Mon Nov 23 21:29:14 UTC 2020

As an article I was reading recently says, the golden age of SCIM is over, so

we added fcitx and ibus input methods to vtown - thanks to Heinz Wiesinger!

If you're using vtown, the scim-* packages can be removed.

Qt5 was upgraded to version 5.15.2 which required a few patches where the API

for QPrinter/QPageLayout has changed. Just to make sure, all of Plasma 5 was

recompiled against it.

Added a couple more vtown deps - SDL2 (using the new input methods), and

upower. The new upower won't work with the Xfce in the main tree, but I suspect

most vtown testers aren't using Xfce anyway. And we will take care of that

situation pretty soon. Enjoy! :-)

a/hdparm-9.60-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-firmware-20201120_bc9cd0b-noarch-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-5.4.79-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.79_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.79-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.79_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.79-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.79_smp-i686-1.txz: Upgraded.

ap/sysstat-12.5.1-i586-1.txz: Upgraded.

d/ccache-4.1-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.79_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/parallel-20201122-noarch-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.79_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.10_41-i586-1.txz: Upgraded.

l/libxkbcommon-1.0.3-i586-1.txz: Upgraded.

l/qt5-5.15.2-i586-1.txz: Upgraded.

n/gnupg2-2.2.25-i586-1.txz: Upgraded.

n/ipset-7.9-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

n/krb5-1.18.3-i586-1.txz: Upgraded.

n/mutt-2.0.2-i586-1.txz: Upgraded.

Mutt had incorrect error handling when initially connecting to an IMAP

server, which could result in an attempt to authenticate without enabling TLS.

For more information, see:

http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-28896

(* Security fix *)

x/libX11-1.7.0-i586-1.txz: Upgraded.

x/xprop-1.2.5-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.4.79-nosmp-sdk/*: Upgraded.

extra/pure-alsa-system/qt5-5.15.2-i586-1_alsa.txz: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

testing/packages/vtown/deps/SDL2-2.0.12-i586-2_vtown_1.txz: Rebuilt.

Recompiled to pick up fcitx and ibus support.

testing/packages/vtown/deps/qt5-5.15.2-i586-2_vtown_1.txz: Rebuilt.

Recompiled to pick up speech-dispatcher support.

testing/packages/vtown/deps/upower-0.99.11-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/input-methods/OpenCC-1.1.1-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/input-methods/cldr-emoji-annotation-37.0_13.0_0_2-noarch-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/input-methods/fcitx-4.2.9.8-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/input-methods/fcitx-anthy-0.2.3-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/input-methods/fcitx-configtool-0.4.9-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/input-methods/fcitx-hangul-0.3.1-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/input-methods/fcitx-kkc-0.1.4-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/input-methods/fcitx-libpinyin-0.5.3-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/input-methods/fcitx-m17n-0.2.4-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/input-methods/fcitx-qt5-1.2.5-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/input-methods/fcitx-sayura-0.1.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/input-methods/fcitx-table-extra-0.3.8-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/input-methods/fcitx-table-other-0.2.4-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/input-methods/fcitx-unikey-0.2.7-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/input-methods/ibus-1.5.23-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/input-methods/ibus-anthy-1.5.11-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/input-methods/ibus-hangul-1.5.4-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/input-methods/ibus-kkc-1.5.22-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/input-methods/ibus-libpinyin-1.11.1-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/input-methods/ibus-m17n-1.4.3-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/input-methods/ibus-table-1.12.1-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/input-methods/ibus-unikey-0.6.1-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/input-methods/kcm-fcitx-0.5.6-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/input-methods/libgee-0.20.1-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/input-methods/libkkc-0.3.5-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/input-methods/libkkc-data-0.2.7-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/input-methods/libpinyin-2.3.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/input-methods/marisa-0.2.4-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/input-methods/skkdic-20200128-noarch-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/akonadi-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/akonadi-calendar-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/akonadi-calendar-tools-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/akonadi-contacts-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/akonadi-import-wizard-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/akonadi-mime-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/akonadi-notes-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/akonadi-search-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/akonadiconsole-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/akregator-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/alkimia-8.0.4-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/analitza-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/ark-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/artikulate-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/attica-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/audiocd-kio-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/baloo-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/baloo-widgets-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/blinken-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/bluedevil-5.20.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/bluez-qt-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/bomber-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/bovo-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/breeze-5.20.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/breeze-grub-5.20.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/breeze-gtk-5.20.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/breeze-icons-5.76.0-noarch-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/calendarsupport-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/calligra-3.2.1-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/calligraplan-3.2.2-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/cantor-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/cervisia-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/digikam-7.1.0-i586-1_vtown_3.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/dolphin-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/dolphin-plugins-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/dragon-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/drkonqi-5.20.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/elisa-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/eventviews-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/extra-cmake-modules-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/falkon-3.1.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/ffmpegthumbs-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/filelight-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/frameworkintegration-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/granatier-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/grantlee-editor-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/grantleetheme-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/gwenview-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/incidenceeditor-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/juk-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/k3b-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kactivities-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kactivities-stats-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kactivitymanagerd-5.20.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kaddressbook-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kalarm-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kalarmcal-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kalgebra-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kalzium-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kamera-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kamoso-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kanagram-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kapidox-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kapman-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kapptemplate-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/karchive-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kate-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/katomic-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kauth-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kbackup-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kblackbox-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kblocks-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kbookmarks-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kbounce-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kbreakout-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kbruch-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kcachegrind-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kcalc-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kcalendarcore-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kcalutils-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kcharselect-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kcmutils-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kcodecs-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kcolorchooser-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kcompletion-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kconfig-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kconfigwidgets-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kcontacts-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kcoreaddons-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kcrash-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kcron-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kdav-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kdbusaddons-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kde-cli-tools-5.20.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kde-dev-scripts-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kde-dev-utils-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kde-gtk-config-5.20.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kdebugsettings-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kdeclarative-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kdeconnect-kde-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kdecoration-5.20.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kded-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kdeedu-data-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kdegraphics-mobipocket-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kdegraphics-thumbnailers-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kdelibs4support-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kdenetwork-filesharing-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kdenlive-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kdepim-addons-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kdepim-apps-libs-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kdepim-runtime-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kdeplasma-addons-5.20.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kdesdk-kioslaves-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kdesdk-thumbnailers-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kdesignerplugin-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kdesu-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kdev-php-5.6.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kdev-python-5.6.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kdevelop-5.6.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kdevelop-pg-qt-2.2.1-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kdewebkit-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kdf-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kdiagram-2.7.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kdialog-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kdiamond-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kdnssd-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kdoctools-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/keditbookmarks-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kemoticons-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kfilemetadata-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kfind-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kfloppy-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kfourinline-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kgamma5-5.20.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kgeography-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kget-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kglobalaccel-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kgoldrunner-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kgpg-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kguiaddons-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/khangman-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/khelpcenter-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kholidays-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/khotkeys-5.20.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/khtml-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/ki18n-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kiconthemes-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kid3-3.8.4-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kidentitymanagement-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kidletime-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kig-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kigo-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kile-2.9.93-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/killbots-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kimageformats-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kimagemapeditor-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kimap-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kinfocenter-5.20.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kinit-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kio-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kio-extras-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kio-gdrive-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kipi-plugins-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kirigami-gallery-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kirigami2-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kiriki-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kitemmodels-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kitemviews-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kiten-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kitinerary-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kjobwidgets-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kjots-20200924_355b642-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kjs-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kjsembed-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kjumpingcube-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kldap-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kleopatra-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/klickety-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/klines-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kmag-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kmahjongg-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kmail-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kmail-account-wizard-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kmailtransport-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kmbox-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kmediaplayer-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kmenuedit-5.20.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kmime-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kmines-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kmix-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kmousetool-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kmouth-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kmplot-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kmymoney-5.1.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/knavalbattle-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/knetwalk-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/knewstuff-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/knights-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/knotes-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/knotifications-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/knotifyconfig-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kolf-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kollision-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kolourpaint-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kompare-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/konqueror-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/konquest-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/konsole-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kontact-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kontactinterface-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kopete-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/korganizer-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kpackage-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kparts-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kpat-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kpeople-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kpeoplevcard-0.1-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kpimtextedit-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kpkpass-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kplotting-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kpmcore-4.2.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kpty-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kqtquickcharts-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kquickcharts-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/krdc-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/krename-5.0.1-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kreversi-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/krfb-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/krita-4.4.1-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kross-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kross-interpreters-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kruler-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/krunner-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/krusader-2.7.2-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kscreen-5.20.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kscreenlocker-5.20.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kservice-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kshisen-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/ksirk-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/ksmtp-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/ksnakeduel-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kspaceduel-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/ksquares-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/ksshaskpass-5.20.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kstars-3.5.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/ksudoku-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/ksysguard-5.20.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/ksystemlog-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kteatime-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/ktexteditor-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/ktextwidgets-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/ktimer-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/ktimetracker-5.0.1-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/ktnef-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/ktorrent-5.2.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/ktouch-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kturtle-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kubrick-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kunitconversion-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kwallet-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kwallet-pam-5.20.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kwalletmanager-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kwave-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kwayland-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kwayland-integration-5.20.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kwayland-server-5.20.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kwidgetsaddons-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kwin-5.20.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kwindowsystem-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kwordquiz-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kwrited-5.20.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kxmlgui-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/kxmlrpcclient-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/latte-dock-0.9.11-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/libgravatar-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/libkcddb-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/libkcompactdisc-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/libkdcraw-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/libkdegames-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/libkdepim-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/libkeduvocdocument-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/libkexiv2-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/libkgapi-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/libkgeomap-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/libkipi-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/libkleo-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/libkmahjongg-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/libkomparediff2-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/libksane-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/libkscreen-5.20.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/libksieve-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/libksysguard-5.20.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/libktorrent-2.2.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/lokalize-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/lskat-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/mailcommon-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/mailimporter-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/marble-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/mbox-importer-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/messagelib-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/milou-5.20.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/minuet-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/modemmanager-qt-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/networkmanager-qt-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/okteta-0.26.4-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/okular-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/oxygen-5.20.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/oxygen-fonts-5.4.3-noarch-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/oxygen-gtk2-1.4.6-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/oxygen-icons5-5.76.0-noarch-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/palapeli-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/parley-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/partitionmanager-4.2.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/picmi-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/pim-data-exporter-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/pim-sieve-editor-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/pimcommon-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/plasma-browser-integration-5.20.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/plasma-desktop-5.20.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

Remove Discover and Konqueror icons from the taskbar. Thanks to alienBOB.

testing/packages/vtown/kde/plasma-disks-5.20.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/plasma-framework-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/plasma-integration-5.20.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/plasma-nm-5.20.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/plasma-pa-5.20.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/plasma-sdk-5.20.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/plasma-vault-5.20.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/plasma-wayland-protocols-1.1.1-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/plasma-workspace-5.20.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/plasma-workspace-wallpapers-5.20.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/polkit-kde-agent-1-5.20.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/powerdevil-5.20.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/poxml-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/print-manager-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/prison-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/pulseaudio-qt-1.2-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/purpose-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/qqc2-desktop-style-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/rocs-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/sddm-0.19.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/sddm-kcm-5.20.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/skanlite-2.2.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/solid-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/sonnet-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/spectacle-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/step-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/svgpart-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/sweeper-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/syndication-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/syntax-highlighting-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/systemsettings-5.20.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/threadweaver-5.76.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/umbrello-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/wacomtablet-20201030_417d9d9-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/xdg-desktop-portal-kde-5.20.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/yakuake-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/kde/zeroconf-ioslave-20.08.3-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Fri Nov 20 02:37:23 UTC 2020

a/kernel-firmware-20201119_54c797a-noarch-1.txz: Upgraded.

a/tcsh-6.22.03-i586-1.txz: Upgraded.

d/automake-1.16.3-noarch-1.txz: Upgraded.

d/rust-1.48.0-i686-1.txz: Upgraded.

l/libcap-ng-0.8.1-i586-1.txz: Upgraded.

n/libksba-1.5.0-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Wed Nov 18 21:40:31 UTC 2020

a/kernel-generic-5.4.78-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.78_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.78-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.78_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.78-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.78_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/cmake-3.19.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.78_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.78_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.10_39-i586-1.txz: Upgraded.

l/libjpeg-turbo-2.0.6-i586-1.txz: Upgraded.

n/gnupg2-2.2.24-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-thunderbird-78.5.0-i686-1.txz: Upgraded.

This release contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/78.5.0/releasenotes/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-52/

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-26951

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-16012

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-26953

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-26956

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-26958

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-26968

(* Security fix *)

xap/ssr-0.4.2-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled to use Qt5 instead of Qt4.

xfce/thunar-1.8.16-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.4.78-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Mon Nov 16 21:23:09 UTC 2020

a/util-linux-2.36.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.10_38-i586-1.txz: Upgraded.

l/lz4-1.9.3-i586-1.txz: Upgraded.

l/mozjs78-78.5.0esr-i586-1.txz: Upgraded.

n/ModemManager-1.14.8-i586-1.txz: Upgraded.

n/mutt-2.0.1-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-firefox-78.5.0esr-i686-1.txz: Upgraded.

This is a bugfix release.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/78.5.0/releasenotes/

+--------------------------+

Sun Nov 15 00:02:28 UTC 2020

a/inotify-tools-3.20.11.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/bison-3.7.4-i586-1.txz: Upgraded.

l/gmp-6.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/mozilla-nss-3.59-i586-1.txz: Upgraded.

xap/seamonkey-2.53.5-i686-1.txz: Upgraded.

This update contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.seamonkey-project.org/releases/seamonkey2.53.5

(* Security fix *)

testing/packages/vtown/kde/attica-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/baloo-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/bluez-qt-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/breeze-icons-5.76.0-noarch-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/extra-cmake-modules-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/frameworkintegration-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kactivities-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kactivities-stats-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kapidox-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/karchive-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kauth-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kbookmarks-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kcalendarcore-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kcmutils-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kcodecs-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kcompletion-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kconfig-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kconfigwidgets-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kcontacts-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kcoreaddons-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kcrash-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kdav-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kdbusaddons-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kdeclarative-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kded-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kdelibs4support-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kdesignerplugin-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kdesu-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kdewebkit-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kdnssd-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kdoctools-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kemoticons-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kfilemetadata-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kglobalaccel-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kguiaddons-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kholidays-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/khtml-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/ki18n-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kiconthemes-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kidletime-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kimageformats-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kinit-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kio-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kirigami2-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kitemmodels-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kitemviews-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kjobwidgets-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kjs-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kjsembed-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kmediaplayer-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/knewstuff-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/knotifications-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/knotifyconfig-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kpackage-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kparts-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kpeople-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kplotting-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kpty-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kquickcharts-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kross-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/krunner-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kservice-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/ktexteditor-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/ktextwidgets-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kunitconversion-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kwallet-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kwayland-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kwidgetsaddons-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kwindowsystem-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kxmlgui-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kxmlrpcclient-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/modemmanager-qt-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/networkmanager-qt-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/oxygen-icons5-5.76.0-noarch-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/plasma-framework-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/prison-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/purpose-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/qqc2-desktop-style-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/solid-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/sonnet-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/syndication-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/syntax-highlighting-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/threadweaver-5.76.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sat Nov 14 02:43:46 UTC 2020

a/kernel-firmware-20201113_2ea8667-noarch-1.txz: Upgraded.

d/gcc-9.3.0-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against isl-0.23.

d/gcc-brig-9.3.0-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against isl-0.23.

d/gcc-g++-9.3.0-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against isl-0.23.

d/gcc-gdc-9.3.0-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against isl-0.23.

d/gcc-gfortran-9.3.0-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against isl-0.23.

d/gcc-gnat-9.3.0-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against isl-0.23.

d/gcc-go-9.3.0-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against isl-0.23.

d/gcc-objc-9.3.0-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against isl-0.23.

l/isl-0.23-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

l/python-urllib3-1.26.2-i586-1.txz: Upgraded.

n/gpgme-1.15.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/openssh-8.4p1-i586-3.txz: Rebuilt.

Fix ssh-copy-id EOF bug. Thanks to OldHolborn.

n/php-7.4.12-i586-3.txz: Rebuilt.

Don't include c-client information in php-config output.

Thanks to Chalapticus.

xap/xine-lib-1.2.10-i586-4.txz: Rebuilt.

Recompiled against imagemagick-7.0.10_37. Thanks to RandomTroll.

extra/pure-alsa-system/xine-lib-1.2.10-i586-4_alsa.txz: Rebuilt.

Recompiled against imagemagick-7.0.10_37. Thanks to RandomTroll.

testing/packages/gcc10/gcc-10.2.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against isl-0.23.

testing/packages/gcc10/gcc-brig-10.2.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against isl-0.23.

testing/packages/gcc10/gcc-g++-10.2.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against isl-0.23.

testing/packages/gcc10/gcc-gdc-10.2.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against isl-0.23.

testing/packages/gcc10/gcc-gfortran-10.2.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against isl-0.23.

testing/packages/gcc10/gcc-gnat-10.2.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against isl-0.23.

testing/packages/gcc10/gcc-go-10.2.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against isl-0.23.

testing/packages/gcc10/gcc-objc-10.2.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against isl-0.23.

testing/packages/vtown/deps/dvdauthor-0.7.2-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

Recompiled against imagemagick-7.0.10_37.

testing/packages/vtown/kde/digikam-7.1.0-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

Recompiled against imagemagick-7.0.10_37. Thanks to etienne.

+--------------------------+

Thu Nov 12 21:20:07 UTC 2020

d/perl-5.32.0-i586-3.txz: Rebuilt.

Upgraded: MIME-Base64-3.16, URI-5.05.

Added: Module-Runtime-0.016, Moo-2.004000, Path-Tiny-0.114,

Sub-Quote-2.006006, Template-Toolkit-3.009.

d/rinutils-0.6.0-i586-1.txz: Added.

Needed for freecell-solver.

l/freecell-solver-6.2.0-i586-1.txz: Added.

Needed for kpat.

l/libunwind-1.5.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-pysol_cards-0.10.1-i586-1.txz: Added.

Needed for freecell-solver.

l/python-random2-1.0.1-i586-1.txz: Added.

Needed for freecell-solver.

l/python-requests-2.25.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-urllib3-1.26.1-i586-1.txz: Upgraded.

x/xterm-362-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kpat-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Added.

This seems to be getting a lot of love on LQ, so I'll add it in spite of

(or perhaps because of) the effort required to prop it up.

Digikam is still too big though.

+--------------------------+

Wed Nov 11 23:10:59 UTC 2020

a/kernel-generic-5.4.77-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.77_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.77-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.77_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.77-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.77_smp-i686-1.txz: Upgraded.

ap/lsof-4.94.0-i586-1.txz: Upgraded.

ap/mariadb-10.5.8-i586-1.txz: Upgraded.

d/gnucobol-3.1-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.77_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.77_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/python-urllib3-1.26.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/openldap-2.4.56-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-thunderbird-78.4.3-i686-1.txz: Upgraded.

This is a bugfix release.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/78.4.3/releasenotes/

extra/linux-5.4.77-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/sddm-0.19.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Wed Nov 11 04:04:47 UTC 2020

testing/packages/vtown/kde/bluedevil-5.20.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/breeze-5.20.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/breeze-grub-5.20.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/breeze-gtk-5.20.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/drkonqi-5.20.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kactivitymanagerd-5.20.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kde-cli-tools-5.20.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kde-gtk-config-5.20.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kdecoration-5.20.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kdeplasma-addons-5.20.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kgamma5-5.20.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/khotkeys-5.20.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kinfocenter-5.20.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kmenuedit-5.20.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kscreen-5.20.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kscreenlocker-5.20.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/ksshaskpass-5.20.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/ksysguard-5.20.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kwallet-pam-5.20.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kwayland-integration-5.20.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kwayland-server-5.20.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kwin-5.20.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kwrited-5.20.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/libkscreen-5.20.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/libksysguard-5.20.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/milou-5.20.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/oxygen-5.20.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/plasma-browser-integration-5.20.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/plasma-desktop-5.20.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/plasma-disks-5.20.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/plasma-integration-5.20.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/plasma-nm-5.20.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/plasma-pa-5.20.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/plasma-sdk-5.20.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/plasma-vault-5.20.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/plasma-workspace-5.20.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/plasma-workspace-wallpapers-5.20.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/polkit-kde-agent-1-5.20.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/powerdevil-5.20.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/sddm-kcm-5.20.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/systemsettings-5.20.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/xdg-desktop-portal-kde-5.20.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Tue Nov 10 20:57:47 UTC 2020

a/kernel-generic-5.4.76-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.76_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.76-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.76_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.76-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.76_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/quota-4.06-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.76_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.76_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/libspectre-0.2.9-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against ghostscript-9.53.3 to fix okular and others.

Thanks to Toutatis.

l/mozjs78-78.4.1esr-i586-1.txz: Upgraded.

n/getmail-6.9-i586-1.txz: Upgraded.

n/sshfs-3.7.1-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-thunderbird-78.4.2-i686-1.txz: Upgraded.

This release contains a security fix:

In certain circumstances, the MCallGetProperty opcode can be emitted with

unmet assumptions resulting in an exploitable use-after-free condition.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/78.4.1/releasenotes/

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-26950

(* Security fix *)

extra/linux-5.4.76-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Mon Nov 9 20:12:22 UTC 2020

a/grep-3.6-i586-1.txz: Upgraded.

ap/vim-8.2.1969-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.10_37-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-certifi-2020.11.8-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-firefox-78.4.1esr-i686-1.txz: Upgraded.

This release contains a security fix:

In certain circumstances, the MCallGetProperty opcode can be emitted with

unmet assumptions resulting in an exploitable use-after-free condition.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/78.4.1/releasenotes/

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-26950

(* Security fix *)

xap/vim-gvim-8.2.1969-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/akonadi-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/akonadi-calendar-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/akonadi-calendar-tools-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/akonadi-contacts-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/akonadi-import-wizard-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/akonadi-mime-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/akonadi-notes-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/akonadi-search-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/akonadiconsole-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/akregator-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/analitza-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/ark-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/artikulate-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/audiocd-kio-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/baloo-widgets-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/blinken-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/bomber-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/bovo-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/calendarsupport-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/cantor-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/cervisia-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/dolphin-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/dolphin-plugins-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/dragon-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/elisa-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/eventviews-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/ffmpegthumbs-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/filelight-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/granatier-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/grantlee-editor-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/grantleetheme-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/gwenview-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/incidenceeditor-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/juk-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/k3b-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kaddressbook-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kalarm-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kalarmcal-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kalgebra-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kalzium-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kamera-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kamoso-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kanagram-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kapman-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kapptemplate-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kate-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/katomic-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kbackup-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kblackbox-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kblocks-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kbounce-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kbreakout-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kbruch-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kcachegrind-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kcalc-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kcalutils-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kcharselect-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kcolorchooser-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kcron-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kde-dev-scripts-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kde-dev-utils-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kdebugsettings-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kdeconnect-kde-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kdeedu-data-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kdegraphics-mobipocket-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kdegraphics-thumbnailers-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kdenetwork-filesharing-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kdenlive-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kdepim-addons-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kdepim-apps-libs-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kdepim-runtime-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kdesdk-kioslaves-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kdesdk-thumbnailers-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kdf-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kdialog-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kdiamond-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/keditbookmarks-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kfind-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kfloppy-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kfourinline-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kgeography-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kget-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kgoldrunner-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kgpg-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/khangman-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/khelpcenter-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kidentitymanagement-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kig-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kigo-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/killbots-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kimagemapeditor-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kimap-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kio-extras-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kio-gdrive-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kipi-plugins-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kirigami-gallery-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kiriki-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kiten-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kitinerary-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kjumpingcube-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kldap-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kleopatra-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/klickety-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/klines-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kmag-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kmahjongg-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kmail-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kmail-account-wizard-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kmailtransport-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kmbox-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kmime-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kmines-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kmix-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kmousetool-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kmouth-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kmplot-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/knavalbattle-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/knetwalk-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/knights-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/knotes-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kolf-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kollision-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kolourpaint-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kompare-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/konqueror-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/konquest-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/konsole-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kontact-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kontactinterface-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kopete-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/korganizer-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kpimtextedit-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kpkpass-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kqtquickcharts-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/krdc-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kreversi-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/krfb-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kross-interpreters-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kruler-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kshisen-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/ksirk-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/ksmtp-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/ksnakeduel-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kspaceduel-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/ksquares-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/ksudoku-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/ksystemlog-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kteatime-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/ktimer-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/ktnef-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/ktouch-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kturtle-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kubrick-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kwalletmanager-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kwave-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kwordquiz-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/libgravatar-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/libkcddb-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/libkcompactdisc-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/libkdcraw-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/libkdegames-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/libkdepim-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/libkeduvocdocument-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/libkexiv2-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/libkgapi-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/libkgeomap-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/libkipi-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/libkleo-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/libkmahjongg-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/libkomparediff2-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/libksane-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/libksieve-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/lokalize-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/lskat-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/mailcommon-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/mailimporter-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/marble-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/mbox-importer-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/messagelib-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/minuet-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/okular-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/palapeli-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/parley-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/picmi-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/pim-data-exporter-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/pim-sieve-editor-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/pimcommon-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/poxml-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/print-manager-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/rocs-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/spectacle-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/step-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/svgpart-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/sweeper-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/umbrello-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/yakuake-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/zeroconf-ioslave-20.08.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sun Nov 8 22:14:40 UTC 2020

n/mutt-2.0.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/ntp-4.2.8p15-i586-4.txz: Rebuilt.

Make a /usr/bin/ntpdate symlink so that Plasma 5 can find it.

Thanks to alienBOB.

n/postfix-3.5.8-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sun Nov 8 02:43:44 UTC 2020

l/libsecret-0.20.4-i586-1.txz: Upgraded.

n/alpine-2.24-i586-1.txz: Upgraded.

x/mesa-20.2.2-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Fri Nov 6 21:25:18 UTC 2020

d/rust-1.47.0-i686-2.txz: Rebuilt.

Switch back to Rust 1.47.0 now that patches are available to fix Firefox

and Thunderbird.

xap/mozilla-thunderbird-78.4.1-i686-1.txz: Upgraded.

This is a bugfix release.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/78.4.1/releasenotes/

+--------------------------+

Thu Nov 5 20:40:51 UTC 2020

a/hwdata-0.341-noarch-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-5.4.75-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.75_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.75-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.75_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.75-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.75_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.75_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.75_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/oniguruma-6.9.6-i586-1.txz: Upgraded.

l/openal-soft-1.21.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/ca-certificates-20201105-noarch-1.txz: Upgraded.

This update provides the latest CA certificates to check for the

authenticity of SSL connections.

x/libwacom-1.6-i586-1.txz: Upgraded.

x/xkbcomp-1.4.4-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.4.75-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/sddm-0.18.1-i586-1_vtown_3.txz: Rebuilt.

Fixed man page installation directory. Thanks to chrisretusn.

Xsetup: include comments.

Create /var/lib/sddm at build time.

Generate /etc/sddm.conf at build time.

Do not mess with users/groups in doinst.sh. These are expected to exist.

Do not add MinimumVT=7 to sddm.conf, as it is already included by default.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Wed Nov 4 19:33:47 UTC 2020

ap/mariadb-10.5.7-i586-1.txz: Upgraded.

l/libcap-2.45-i586-1.txz: Upgraded.

l/poppler-data-0.4.10-noarch-1.txz: Upgraded.

n/samba-4.13.2-i586-1.txz: Upgraded.

x/libdrm-2.4.103-i586-1.txz: Upgraded.

packages/vtown/kde/sddm-0.18.1-i586-1_vtown_2.txz: Rebuilt.

Fixed installation of pam.d files. Thanks to alienBOB.

+--------------------------+

Tue Nov 3 22:32:22 UTC 2020

Welcome to vtown, volkerdi's friendly takeover of alienBOB's ktown Plasma 5

packages! Enormous thanks are due to alienBOB for maintaining and leading

testing of Plasma 5 on the side, even as I wore out his patience (and likely

others as well). But now this has made it into /testing and it won't be all

that long before it'll hit the main tree, so test it out and let me know if

anything broke. Several packages have been given back their upstream names

since there's no real reason to do otherwise unless we were going to support

installing KDE4 at the same time, and we aren't. Qt4 won't even be sticking

around, but probably slackbuilds.org will take it up. I dropped kaudiocreator

(won't build), ktuberling and klettres (rather bloated for the probably limited

appeal), user-manager (seems to have been dropped by upstream), kdelibs (KDE4

library, not going to support that), kwebkitpart, and kpat (not adding three

new dependencies only used for a solitaire game). In addition, it's probable

that digikam and its dependencies will be dropped. It's a great program, but

in my opinion it's just a little too big (especially the source) to ship by

default. To install the vtown packages, first you'll want to remove any KDE4

packages (the KDE and KDEI series in the main tree), any previous ktown packages

from alienBOB, and then install all of the packages in vtown/deps and vtown/kde

using upgradepkg --install-new. The previous advice on ConsoleKit2 was to remove

it since we've switched to elogind, but if you've got the latest rc.M it

shouldn't matter since ConsoleKit2 will not be started if elogind is installed.

Speaking of elogind, you'll probably notice that once elogind is installed X

or Wayland sessions will launch in the current console rather than on console 7.

Regarding the build numbers, the one before _vtown_ is the build number that

will be used when the merge to the main tree happens, and the one after _vtown_

is used in case any rebuilds need to happen while vtown is in /testing. That's

about it for the notes on this one. Thanks again to alienBOB, and to my friends

in the US - don't forget to vote. :-)

l/poppler-20.11.0-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

x/libinput-1.16.3-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/deps/QtAV-20200910_2a470d2a-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/deps/accountsservice-0.6.55-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/deps/cfitsio-3.49-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/deps/cryfs-0.10.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/deps/cryptopp-8.2.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/deps/dbus-1.12.20-i586-2_vtown_1.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/deps/dotconf-1.3-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/deps/dvdauthor-0.7.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/deps/eigen3-3.3.7-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/deps/elogind-243.7-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/deps/frei0r-plugins-1.7.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/deps/grantlee-5.2.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/deps/kdsoap-1.9.1-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/deps/lensfun-0.3.95-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/deps/libappindicator-12.10.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/deps/libburn-1.5.2.pl01-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/deps/libdbusmenu-16.04.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/deps/libdbusmenu-qt-0.9.3+16.04.20160218-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/deps/libdmtx-0.7.5-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/deps/libindicator-12.10.1-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/deps/libqalculate-3.14.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/deps/libsass-3.6.4-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/deps/mlt-6.22.1-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/deps/opencv-4.5.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/deps/phonon-4.11.1-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/deps/phonon-backend-gstreamer-4.10.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/deps/pipewire-0.3.13-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/deps/polkit-0.118-i586-2_vtown_1.txz: Rebuilt.

testing/packages/vtown/deps/polkit-qt-1-0.113.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/deps/qrencode-4.1.1-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/deps/qtkeychain-0.11.1-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/deps/quazip-1.1-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/deps/rttr-0.9.6-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/deps/sassc-3.6.1-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/deps/speech-dispatcher-0.8.8-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/deps/vid.stab-20200916_e851e7b-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/akonadi-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/akonadi-calendar-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/akonadi-calendar-tools-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/akonadi-contacts-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/akonadi-import-wizard-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/akonadi-mime-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/akonadi-notes-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/akonadi-search-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/akonadiconsole-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/akregator-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/alkimia-8.0.4-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/analitza-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/ark-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/artikulate-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/attica-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/audiocd-kio-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/baloo-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/baloo-widgets-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/blinken-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/bluedevil-5.20.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/bluez-qt-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/bomber-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/bovo-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/breeze-5.20.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/breeze-grub-5.20.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/breeze-gtk-5.20.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/breeze-icons-5.75.0-noarch-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/calendarsupport-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/calligra-3.2.1-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/calligraplan-3.2.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/cantor-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/cervisia-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/digikam-7.1.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/dolphin-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/dolphin-plugins-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/dragon-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/drkonqi-5.20.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/elisa-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/eventviews-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/extra-cmake-modules-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/falkon-3.1.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/ffmpegthumbs-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/filelight-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/frameworkintegration-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/granatier-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/grantlee-editor-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/grantleetheme-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/gwenview-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/incidenceeditor-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/juk-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/k3b-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kactivities-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kactivities-stats-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kactivitymanagerd-5.20.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kaddressbook-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kalarm-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kalarmcal-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kalgebra-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kalzium-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kamera-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kamoso-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kanagram-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kapidox-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kapman-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kapptemplate-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/karchive-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kate-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/katomic-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kauth-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kbackup-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kblackbox-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kblocks-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kbookmarks-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kbounce-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kbreakout-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kbruch-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kcachegrind-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kcalc-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kcalendarcore-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kcalutils-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kcharselect-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kcmutils-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kcodecs-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kcolorchooser-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kcompletion-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kconfig-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kconfigwidgets-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kcontacts-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kcoreaddons-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kcrash-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kcron-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kdav-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kdbusaddons-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kde-cli-tools-5.20.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kde-dev-scripts-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kde-dev-utils-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kde-gtk-config-5.20.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kdebugsettings-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kdeclarative-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kdeconnect-kde-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kdecoration-5.20.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kded-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kdeedu-data-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kdegraphics-mobipocket-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kdegraphics-thumbnailers-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kdelibs4support-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kdenetwork-filesharing-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kdenlive-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kdepim-addons-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kdepim-apps-libs-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kdepim-runtime-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kdeplasma-addons-5.20.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kdesdk-kioslaves-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kdesdk-thumbnailers-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kdesignerplugin-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kdesu-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kdev-php-5.6.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kdev-python-5.6.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kdevelop-5.6.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kdevelop-pg-qt-2.2.1-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kdewebkit-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kdf-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kdiagram-2.7.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kdialog-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kdiamond-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kdnssd-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kdoctools-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/keditbookmarks-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kemoticons-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kfilemetadata-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kfind-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kfloppy-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kfourinline-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kgamma5-5.20.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kgeography-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kget-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kglobalaccel-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kgoldrunner-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kgpg-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kguiaddons-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/khangman-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/khelpcenter-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kholidays-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/khotkeys-5.20.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/khtml-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/ki18n-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kiconthemes-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kid3-3.8.4-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kidentitymanagement-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kidletime-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kig-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kigo-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kile-2.9.93-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/killbots-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kimageformats-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kimagemapeditor-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kimap-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kinfocenter-5.20.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kinit-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kio-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kio-extras-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kio-gdrive-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kipi-plugins-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kirigami-gallery-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kirigami2-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kiriki-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kitemmodels-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kitemviews-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kiten-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kitinerary-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kjobwidgets-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kjots-20200924_355b642-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kjs-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kjsembed-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kjumpingcube-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kldap-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kleopatra-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/klickety-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/klines-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kmag-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kmahjongg-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kmail-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kmail-account-wizard-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kmailtransport-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kmbox-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kmediaplayer-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kmenuedit-5.20.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kmime-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kmines-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kmix-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kmousetool-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kmouth-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kmplot-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kmymoney-5.1.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/knavalbattle-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/knetwalk-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/knewstuff-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/knights-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/knotes-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/knotifications-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/knotifyconfig-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kolf-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kollision-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kolourpaint-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kompare-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/konqueror-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/konquest-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/konsole-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kontact-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kontactinterface-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kopete-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/korganizer-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kpackage-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kparts-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kpeople-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kpeoplevcard-0.1-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kpimtextedit-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kpkpass-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kplotting-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kpmcore-4.2.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kpty-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kqtquickcharts-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kquickcharts-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/krdc-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/krename-5.0.1-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kreversi-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/krfb-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/krita-4.4.1-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kross-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kross-interpreters-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kruler-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/krunner-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/krusader-2.7.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kscreen-5.20.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kscreenlocker-5.20.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kservice-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kshisen-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/ksirk-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/ksmtp-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/ksnakeduel-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kspaceduel-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/ksquares-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/ksshaskpass-5.20.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kstars-3.4.3-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/ksudoku-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/ksysguard-5.20.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/ksystemlog-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kteatime-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/ktexteditor-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/ktextwidgets-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/ktimer-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/ktimetracker-5.0.1-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/ktnef-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/ktorrent-5.2.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/ktouch-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kturtle-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kubrick-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kunitconversion-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kwallet-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kwallet-pam-5.20.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kwalletmanager-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kwave-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kwayland-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kwayland-integration-5.20.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kwayland-server-5.20.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kwidgetsaddons-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kwin-5.20.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kwindowsystem-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kwordquiz-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/kwrited-5.20.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kxmlgui-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/kxmlrpcclient-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/latte-dock-0.9.11-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/libgravatar-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/libkcddb-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/libkcompactdisc-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/libkdcraw-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/libkdegames-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/libkdepim-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/libkeduvocdocument-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/libkexiv2-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/libkgapi-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/libkgeomap-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/libkipi-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/libkleo-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/libkmahjongg-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/libkomparediff2-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/libksane-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/libkscreen-5.20.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/libksieve-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/libksysguard-5.20.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/libktorrent-2.2.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/lokalize-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/lskat-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/mailcommon-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/mailimporter-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/marble-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/mbox-importer-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/messagelib-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/milou-5.20.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/minuet-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/modemmanager-qt-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/networkmanager-qt-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/okteta-0.26.4-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/okular-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/oxygen-5.20.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/oxygen-fonts-5.4.3-noarch-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/oxygen-gtk2-1.4.6-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/oxygen-icons5-5.75.0-noarch-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/palapeli-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/parley-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/partitionmanager-4.2.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/picmi-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/pim-data-exporter-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/pim-sieve-editor-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/pimcommon-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/plasma-browser-integration-5.20.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/plasma-desktop-5.20.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/plasma-disks-5.20.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/plasma-framework-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/plasma-integration-5.20.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/plasma-nm-5.20.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/plasma-pa-5.20.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/plasma-sdk-5.20.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/plasma-vault-5.20.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/plasma-wayland-protocols-1.1.1-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/plasma-workspace-5.20.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/plasma-workspace-wallpapers-5.20.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/polkit-kde-agent-1-5.20.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/powerdevil-5.20.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/poxml-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/print-manager-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/prison-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/pulseaudio-qt-1.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/purpose-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/qqc2-desktop-style-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/rocs-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/sddm-0.18.1-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/sddm-kcm-5.20.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/skanlite-2.2.0-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/solid-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/sonnet-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/spectacle-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/step-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/svgpart-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/sweeper-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/syndication-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/syntax-highlighting-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/systemsettings-5.20.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/threadweaver-5.75.0-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/umbrello-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

testing/packages/vtown/kde/wacomtablet-20201030_417d9d9-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/xdg-desktop-portal-kde-5.20.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/yakuake-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Added.

testing/packages/vtown/kde/zeroconf-ioslave-20.08.2-i586-1_vtown_1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Tue Nov 3 03:31:08 UTC 2020

ap/man-pages-5.09-noarch-1.txz: Upgraded.

d/mercurial-5.6-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sun Nov 1 19:22:27 UTC 2020

a/kernel-generic-5.4.74-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.74_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.74-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.74_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.74-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.74_smp-i686-1.txz: Upgraded.

ap/qpdf-10.0.3-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.74_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.74_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/elfutils-0.182-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.10_35-i586-1.txz: Upgraded.

n/iptables-1.8.6-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.4.74-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Sat Oct 31 18:31:56 UTC 2020

ap/alsa-utils-1.2.4-i586-1.txz: Upgraded.

l/alsa-lib-1.2.4-i586-1.txz: Upgraded.

l/poppler-20.10.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Rebuilt with -DENABLE_UNSTABLE_API_ABI_HEADERS=ON. Thanks to marrowsuck.

extra/pure-alsa-system/alsa-lib-1.2.4-i586-1_alsa.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sat Oct 31 01:29:37 UTC 2020

a/aaa_elflibs-15.0-i586-27.txz: Rebuilt.

More temporary additions:

libicudata.so.67.1, libicui18n.so.67.1, libicuio.so.67.1, libicutest.so.67.1,

libicutu.so.67.1, libicuuc.so.67.1.

a/xfsprogs-5.9.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against icu4c-68.1.

ap/sqlite-3.33.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against icu4c-68.1.

ap/tmux-3.1c-i586-1.txz: Upgraded.

d/git-2.29.2-i586-1.txz: Upgraded.

d/meson-0.56.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/boost-1.74.0-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against icu4c-68.1.

l/harfbuzz-2.7.2-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against icu4c-68.1.

l/icu4c-68.1-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

l/libical-3.0.8-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against icu4c-68.1.

l/libvisio-0.1.7-i586-4.txz: Rebuilt.

Recompiled against icu4c-68.1.

l/qt-4.8.7-i586-17.txz: Rebuilt.

Recompiled against icu4c-68.1.

l/qt5-5.15.1-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against icu4c-68.1.

l/qt5-webkit-5.212.0_alpha4-i586-4.txz: Rebuilt.

Recompiled against icu4c-68.1.

l/raptor2-2.0.15-i586-10.txz: Rebuilt.

Recompiled against icu4c-68.1.

l/vte-0.60.3-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against icu4c-68.1.

n/dovecot-2.3.11.3-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against icu4c-68.1.

n/ipset-7.7-i586-1.txz: Upgraded.

n/php-7.4.12-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against icu4c-68.1.

n/postfix-3.5.7-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against icu4c-68.1.

n/samba-4.13.1-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against icu4c-68.1.

n/tin-2.4.4-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against icu4c-68.1.

t/texlive-2020.200608-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against icu4c-68.1.

x/x11-skel-7.7-i586-5.txz: Rebuilt.

xwmconfig: change blurb from "K Desktop Environment" to "KDE Plasma Desktop".

extra/brltty/brltty-6.1-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against icu4c-68.1.

extra/pure-alsa-system/qt5-5.15.1-i586-3_alsa.txz: Rebuilt.

Recompiled against icu4c-68.1.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

Added libnsl.so.2. Thanks to Olek.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

Added libnsl.so.2. Thanks to Olek.

+--------------------------+

Thu Oct 29 21:55:56 UTC 2020

a/aaa_elflibs-15.0-i586-26.txz: Rebuilt.

Upgraded: liblber-2.4.so.2.11.3, libldap-2.4.so.2.11.3, libmpc.so.3.2.1.

Added temporarily to allow for third-party packages to be recompiled:

libHalf.so.12.0.0, libIex-2_2.so.12.0.0, libIexMath-2_2.so.12.0.0,

libIlmImf-2_2.so.22.0.0, libIlmImfUtil-2_2.so.22.0.0,

libIlmThread-2_2.so.12.0.0, libImath-2_2.so.12.0.0,

libpoppler-qt4.so.4.11.0, libpoppler.so.79.0.0.

a/kernel-generic-5.4.73-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.73_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.73-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.73_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.73-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.73_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.73_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.73_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/LibRaw-0.20.2-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

l/exiv2-0.27.3-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

l/gegl-0.4.26-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against openexr-2.5.3.

l/gexiv2-0.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

Compiled against exiv2-0.27.3.

l/graphene-1.10.2-i586-1.txz: Added.

l/gst-plugins-base-1.18.1-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against system libgraphene.

l/ilmbase-2.2.0-i586-2.txz: Removed.

These libraries are now part of openexr.

l/imagemagick-7.0.10_34-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against LibRaw-0.20.2 and openexr-2.5.3.

l/openexr-2.5.3-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

l/poppler-20.10.0-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

Qt4 support dropped.

n/samba-4.13.1-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes security issues:

Missing handle permissions check in SMB1/2/3 ChangeNotify.

Denial-of-service vulnerabilities.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-14318

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-14323

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-14383

(* Security fix *)

xap/geeqie-1.5.1-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against exiv2-0.27.3.

xap/gimp-2.10.22-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against openexr-2.5.3.

xap/xlockmore-5.66-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.4.73-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Wed Oct 28 20:19:37 UTC 2020

a/libblockdev-2.24-i586-1.txz: Added.

This is required by the new version of udisks2.

a/libbytesize-2.4-i586-1.txz: Added.

This is required by the new version of udisks2.

a/ndctl-70.1-i586-1.txz: Added.

This is required by libblockdev, which in turn is required by the new

version of udisks2.

a/udisks2-2.9.1-i586-1.txz: Upgraded.

Thanks to Robby Workman for this update and the deps for it.

a/volume_key-0.3.12-i586-1.txz: Added.

This is required by the new version of udisks2.

ap/qpdf-10.0.2-i586-1.txz: Upgraded.

n/openvpn-2.5.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/php-7.4.12-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Tue Oct 27 18:30:38 UTC 2020

a/glibc-zoneinfo-2020d-noarch-1.txz: Upgraded.

This package provides the latest timezone updates.

l/gst-plugins-base-1.18.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/gst-plugins-good-1.18.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/gst-plugins-libav-1.18.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/gstreamer-1.18.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/lmdb-0.9.27-i586-1.txz: Upgraded.

n/getmail-6.8-i586-1.txz: Upgraded.

n/libnftnl-1.1.8-i586-1.txz: Upgraded.

n/nftables-0.9.7-i586-1.txz: Upgraded.

n/openldap-2.4.55-i586-1.txz: Upgraded.

xap/blueman-2.1.4-i586-1.txz: Upgraded.

extra/pure-alsa-system/gst-plugins-good-1.18.1-i586-1_alsa.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Mon Oct 26 20:24:28 UTC 2020

l/libbluray-1.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

n/libassuan-2.5.4-i586-1.txz: Upgraded.

n/nfs-utils-2.5.2-i586-2.txz: Rebuilt.

Comment out debugging lines from exportfs.c, probably left in by mistake.

Thanks to upnort.

x/libva-2.9.1-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Mon Oct 26 18:22:00 UTC 2020

ap/vim-8.2.1905-i586-1.txz: Upgraded.

Compiled against python3-3.9.0.

Thanks to Francisco Ambrozio for reminding me that vim has a hidden

dependency on libpython3.

n/fetchmail-6.4.13-i586-1.txz: Upgraded.

x/libevdev-1.10.0-i586-1.txz: Upgraded.

xap/vim-gvim-8.2.1905-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sun Oct 25 18:05:51 UTC 2020

a/aaa_terminfo-6.2_20201024-i586-1.txz: Upgraded.

a/libpwquality-1.4.4-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

a/util-linux-2.36-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

ap/hplip-3.20.6-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

ap/inxi-20201016_e45c6960-noarch-1.txz: Upgraded.

ap/linuxdoc-tools-0.9.73-i586-7.txz: Rebuilt.

ap/lxc-2.0.11_fad08f383-i586-5.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

ap/neofetch-20201016_f0b16b6-noarch-1.txz: Upgraded.

ap/rpm-4.16.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

ap/undervolt-20201024_13fa33d-i586-1.txz: Upgraded.

Compiled against python3-3.9.0.

d/Cython-0.29.21-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

d/distcc-3.3.3-i586-4.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

d/gdb-10.1-i586-1.txz: Upgraded.

Compiled against python3-3.9.0.

d/gyp-20200512_caa60026-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

d/llvm-11.0.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

d/mercurial-5.5.2-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

d/meson-0.55.3-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

d/python-pip-20.2.4-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

d/python-setuptools-50.3.2-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

d/python3-3.9.0-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

This update is a bit painful in that it will require most third-party

packages using python3 to be recompiled. But, we needed to get this out

of the way before moving on to bigger and better things. :-)

d/scons-4.0.1-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

kde/pykde4-4.14.3-i586-11.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

l/M2Crypto-0.36.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

l/Mako-1.1.3-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

l/PyQt-4.12.3-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

l/PyQt5-5.15.1-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

l/QScintilla-2.11.5-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

l/boost-1.74.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

l/brotli-1.0.9-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

l/dbus-python-1.2.16-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

l/gexiv2-0.12.0-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

l/gobject-introspection-1.64.1-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

l/libcaca-0.99.beta19-i586-7.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

l/libcap-ng-0.8-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

l/libimobiledevice-20200615_4791a82-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

l/libproxy-0.4.15-i586-5.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

l/libwebp-1.1.0-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

l/libxml2-2.9.10-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

l/ncurses-6.2_20201024-i586-1.txz: Upgraded.

l/newt-0.52.21-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

l/pycairo-1.20.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

l/pycups-2.0.1-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

l/pycurl-7.43.0.6-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

l/pygobject-2.28.7-i586-6.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

l/pygobject3-3.36.1-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

l/pyparsing-2.4.7-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

l/python-appdirs-1.4.4-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

l/python-certifi-2020.6.20-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

l/python-chardet-3.0.4-i586-6.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

l/python-distro-1.5.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

l/python-docutils-0.16-i586-4.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

l/python-future-0.18.2-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

l/python-idna-2.10-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

l/python-notify2-0.3.1-i586-6.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

l/python-packaging-20.4-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

l/python-pillow-8.0.1-i586-1.txz: Upgraded.

Compiled against python3-3.9.0.

l/python-ply-3.11-i586-4.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

l/python-pygments-2.7.2-i586-1.txz: Upgraded.

Compiled against python3-3.9.0.

l/python-requests-2.24.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

l/python-sane-2.8.3-i586-6.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

l/python-six-1.15.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

l/python-urllib3-1.25.11-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

l/sip-4.19.23-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

l/system-config-printer-1.5.12-i586-5.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

l/talloc-2.3.1-i586-4.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

l/tdb-1.4.3-i586-4.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

l/tevent-0.10.2-i586-4.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

n/bind-9.16.8-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

n/epic5-2.1.2-i586-4.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

n/fetchmail-6.4.12-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

n/getmail-6.03-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

n/gpgme-1.14.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

n/libgcrypt-1.8.7-i586-1.txz: Upgraded.

n/net-snmp-5.9-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

n/obexftp-0.24.2-i586-6.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

n/pssh-2.3.4-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

n/samba-4.13.0-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

x/pyxdg-0.27-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

x/xcb-proto-1.14.1-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

xap/blueman-2.1.3-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

xap/hexchat-2.14.3-i586-4.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.9.0.

+--------------------------+

Fri Oct 23 18:50:26 UTC 2020

a/btrfs-progs-5.9-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-firmware-20201023_dae4b4c-noarch-1.txz: Upgraded.

a/usbutils-013-i586-1.txz: Upgraded.

ap/vim-8.2.1895-i586-1.txz: Upgraded.

d/git-2.29.1-i586-1.txz: Upgraded.

d/parallel-20201022-noarch-1.txz: Upgraded.

l/libmpc-1.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

xap/vim-gvim-8.2.1895-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Thu Oct 22 19:20:07 UTC 2020

a/aaa_elflibs-15.0-i586-25.txz: Rebuilt.

Add back libffi.so.6.0.4.

a/less-563-i586-1.txz: Upgraded.

a/splitvt-1.6.6-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against libnsl-1.3.0.

a/sysvinit-scripts-2.1-noarch-36.txz: Rebuilt.

rc.M: before starting rc.elogind, also check for /bin/loginctl.

kde/kdelibs-4.14.38-i586-8.txz: Rebuilt.

Use a better patch to support OpenSSL 1.1.x. Thanks to ifo.

l/mozilla-nss-3.57-i586-1.txz: Upgraded.

This package has not been a security fix since NSS 3.23, so we'll drop it

back to the previous version to work around an SSL handshake failure when

attempting to connect to talk.google.com with pidgin. Once this issue has

been addressed upstream we'll look into bumping the package again.

Thanks to Jefferson for the bug report.

n/bind-9.16.8-i586-1.txz: Upgraded.

n/nfs-utils-2.5.2-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Wed Oct 21 21:51:26 UTC 2020

ap/nvme-cli-1.13-i586-1.txz: Upgraded.

l/libnice-0.1.18-i586-1.txz: Upgraded.

x/fonttosfnt-1.2.0-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-thunderbird-78.4.0-i686-1.txz: Upgraded.

This is a bugfix release.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/78.4.0/releasenotes/

+--------------------------+

Tue Oct 20 21:58:52 UTC 2020

a/aaa_elflibs-15.0-i586-24.txz: Rebuilt.

Don't skip this one as it contains the libnsl-2.30.so built by glibc that

it's likely many third-party packages will be linking to for some time.

Upgraded: libcap.so.2.44, libelf-0.181.so, libpopt.so.0.0.1,

libcurl.so.4.7.0, libexpat.so.1.6.12, libglib-2.0.so.0.6600.2,

libgmodule-2.0.so.0.6600.2, libgobject-2.0.so.0.6600.2,

libgthread-2.0.so.0.6600.2, libidn.so.12.6.1, liblber-2.4.so.2.11.2,

libldap-2.4.so.2.11.2, libmpc.so.3.2.0, libmpfr.so.6.1.0, libpsl.so.5.3.3.

Added: libnsl-2.30.so, libnsl.so.2.0.1.

Removed: libdvdread.so.4.2.0, libicudata.so.65.1, libicui18n.so.65.1,

libicuio.so.65.1, libicutest.so.65.1, libicutu.so.65.1, libicuuc.so.65.1.

a/glibc-solibs-2.30-i586-2.txz: Rebuilt.

a/pam-1.4.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against libnsl-1.3.0.

a/quota-4.05-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against libnsl-1.3.0.

a/xfsprogs-5.9.0-i586-1.txz: Upgraded.

ap/linuxdoc-tools-0.9.73-i586-6.txz: Rebuilt.

Recompiled against libnsl-1.3.0.

ap/vorbis-tools-1.4.0-i586-5.txz: Rebuilt.

Recompiled against libnsl-1.3.0.

d/cvs-1.11.23-i586-5.txz: Rebuilt.

Recompiled against libnsl-1.3.0.

d/git-2.29.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/perl-5.32.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against libnsl-1.3.0.

d/python2-2.7.18-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against libnsl-1.3.0.

d/python3-3.8.6-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against libnsl-1.3.0.

d/rcs-5.10.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/subversion-1.14.0-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against libnsl-1.3.0.

kde/kdelibs-4.14.38-i586-7.txz: Rebuilt.

Recompiled against libnsl-1.3.0.

kde/kopete-4.14.3-i586-9.txz: Rebuilt.

Recompiled against libnsl-1.3.0.

kde/perlkde-4.14.3-i586-10.txz: Rebuilt.

Recompiled against libnsl-1.3.0.

kde/perlqt-4.14.3-i586-11.txz: Rebuilt.

Recompiled against libnsl-1.3.0.

l/freetype-2.10.4-i586-1.txz: Upgraded.

Fix heap buffer overflow in embedded PNG bitmap handling.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-15999

(* Security fix *)

l/glibc-2.30-i586-2.txz: Rebuilt.

Rebuilt without the --enable-obsolete-nsl and --enable-obsolete-rpc options.

This change has been somewhat overdue, but since glibc was providing these

options we just continued to use them here - however, newer versions of

glibc have dropped this code entirely and it is expected to be provided in

standalone packages. So we'll do that to make things easier moving forward.

Please note that libnss_nisplus has been unmaintained upstream for quite

some time, is considered obsolete, and no longer compiles. As a result it

will no longer be provided... but there are better options these days.

l/glibc-i18n-2.30-i586-2.txz: Rebuilt.

l/glibc-profile-2.30-i586-2.txz: Rebuilt.

l/gmime-3.2.7-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against libnsl-1.3.0.

l/libasyncns-0.8-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against libnsl-1.3.0.

l/libnsl-1.3.0-i586-1.txz: Added.

This provides the standalone libnsl.

Shared library .so-version bump.

l/libnss_nis-3.1-i586-1.txz: Added.

l/loudmouth-1.5.3-i586-5.txz: Rebuilt.

Recompiled against libnsl-1.3.0.

l/rpcsvc-proto-1.4.2-i586-1.txz: Added.

n/autofs-5.1.6-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against libnsl-1.3.0.

n/epic5-2.1.2-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against libnsl-1.3.0.

n/irssi-1.2.2-i586-4.txz: Rebuilt.

Recompiled against libnsl-1.3.0.

n/net-snmp-5.9-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against libnsl-1.3.0.

n/netatalk-3.1.12-i586-4.txz: Rebuilt.

Recompiled against libnsl-1.3.0.

n/ntp-4.2.8p15-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against libnsl-1.3.0.

n/openldap-2.4.54-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against libnsl-1.3.0.

n/openssh-8.4p1-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against libnsl-1.3.0.

n/openvpn-2.4.9-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against libnsl-1.3.0.

n/postfix-3.5.7-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against libnsl-1.3.0.

n/ppp-2.4.8-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against libnsl-1.3.0.

n/procmail-3.22-i586-4.txz: Rebuilt.

Recompiled against libnsl-1.3.0.

n/proftpd-1.3.7a-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against libnsl-1.3.0.

n/rpcbind-1.2.5-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against libnsl-1.3.0.

n/samba-4.13.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against libnsl-1.3.0.

n/socat-1.7.3.4-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against libnsl-1.3.0.

n/stunnel-5.57-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against libnsl-1.3.0.

n/tcp_wrappers-7.6-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against libnsl-1.3.0.

n/tftp-hpa-5.2-i586-6.txz: Rebuilt.

Recompiled against libnsl-1.3.0.

n/uucp-1.07-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against libnsl-1.3.0.

n/vsftpd-3.0.3-i586-7.txz: Rebuilt.

Recompiled against libnsl-1.3.0.

n/yptools-4.2.3-i586-1.txz: Upgraded.

Compiled against libnsl-1.3.0.

xap/gftp-2.0.19-i586-9.txz: Rebuilt.

Recompiled against libnsl-1.3.0.

xap/pidgin-2.14.1-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against libnsl-1.3.0.

xap/rxvt-unicode-9.22-i586-9.txz: Rebuilt.

Recompiled against libnsl-1.3.0.

xap/xine-lib-1.2.10-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against libnsl-1.3.0.

xap/xine-ui-0.99.12-i686-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against libnsl-1.3.0.

extra/pure-alsa-system/xine-lib-1.2.10-i586-3_alsa.txz: Rebuilt.

Recompiled against libnsl-1.3.0.

extra/sendmail/sendmail-8.16.1-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against libnsl-1.3.0.

extra/sendmail/sendmail-cf-8.16.1-noarch-3.txz: Rebuilt.

+--------------------------+

Mon Oct 19 20:16:19 UTC 2020

a/glibc-zoneinfo-2020c-noarch-1.txz: Upgraded.

This package provides the latest timezone updates.

d/ccache-4.0-i586-1.txz: Upgraded.

Please note that the default cache directory has been changed to

$HOME/.cache/ccache and the default config file has been changed to

$HOME/.config/ccache/ccache.conf. You'll probably want to move your

existing config file if you've set any options, and then clear out

the old location of $HOME/.ccache to avoid wasting storage space.

d/python-pip-20.2.4-i586-1.txz: Upgraded.

d/python-setuptools-50.3.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/glib2-2.66.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/mozjs78-78.4.0esr-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-urllib3-1.25.11-i586-1.txz: Upgraded.

x/pyxdg-0.27-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-firefox-78.4.0esr-i686-1.txz: Upgraded.

This is a bugfix release.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/78.4.0/releasenotes/

+--------------------------+

Sat Oct 17 19:56:20 UTC 2020

a/kernel-generic-5.4.72-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.72_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.72-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.72_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.72-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.72_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.72_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.72_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/mozilla-nss-3.58-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.4.72-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Fri Oct 16 22:10:00 UTC 2020

d/rust-1.46.0-i686-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against llvm-11.0.0.

Dropped back to the previous version of Rust, since the Mozilla things

evidently aren't ready for the latest one.

n/ca-certificates-20201016-noarch-1.txz: Upgraded.

This update provides the latest CA certificates to check for the

authenticity of SSL connections.

n/ethtool-5.9-i586-1.txz: Upgraded.

n/iproute2-5.9.0-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-thunderbird-78.3.3-i686-1.txz: Upgraded.

This is a bugfix release.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/78.3.3/releasenotes/

+--------------------------+

Thu Oct 15 20:26:07 UTC 2020

ap/dmidecode-3.3-i586-1.txz: Upgraded.

d/python-setuptools-50.3.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-pillow-8.0.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/ModemManager-1.14.6-i586-1.txz: Upgraded.

x/xterm-361-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Wed Oct 14 18:41:59 UTC 2020

a/kernel-generic-5.4.71-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.71_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.71-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.71_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.71-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.71_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.71_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.71_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

n/NetworkManager-1.26.4-i586-1.txz: Upgraded.

n/curl-7.73.0-i586-1.txz: Upgraded.

x/mesa-20.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.4.71-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Wed Oct 14 03:52:13 UTC 2020

a/libpwquality-1.4.4-i586-1.txz: Upgraded.

ap/cups-filters-1.28.5-i586-1.txz: Upgraded.

d/bison-3.7.3-i586-1.txz: Upgraded.

d/llvm-11.0.0-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

d/rust-1.47.0-i686-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against llvm-11.0.0.

l/qt5-5.15.1-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against llvm-11.0.0.

n/openldap-2.4.54-i586-1.txz: Upgraded.

x/mesa-20.2.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against llvm-11.0.0.

extra/pure-alsa-system/qt5-5.15.1-i586-2_alsa.txz: Rebuilt.

Recompiled against llvm-11.0.0.

+--------------------------+

Mon Oct 12 18:55:06 UTC 2020

a/glibc-zoneinfo-2020b-noarch-2.txz: Rebuilt.

Default to more bloated (but more compatible) "fat" format with zic.

This was the default prior to tzcode2020b.

ap/gphoto2-2.5.26-i586-1.txz: Upgraded.

l/freetype-2.10.3-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.10_34-i586-1.txz: Upgraded.

l/libgphoto2-2.5.26-i586-1.txz: Upgraded.

l/libmtp-1.1.18-i586-1.txz: Upgraded.

n/nmap-7.91-i586-1.txz: Upgraded.

n/stunnel-5.57-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Fri Oct 9 18:10:25 UTC 2020

a/glibc-zoneinfo-2020b-noarch-1.txz: Upgraded.

This package provides the latest timezone updates.

l/fuse3-3.10.0-i586-1.txz: Upgraded.

x/xcb-proto-1.14.1-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Thu Oct 8 22:53:32 UTC 2020

ap/cups-filters-1.28.4-i586-1.txz: Upgraded.

d/rust-1.47.0-i686-1.txz: Upgraded.

l/ocl-icd-2.2.13-i586-1.txz: Upgraded.

n/libqmi-1.26.6-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Wed Oct 7 21:14:35 UTC 2020

a/hwdata-0.340-noarch-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-5.4.70-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.70_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.70-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.70_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.70-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.70_smp-i686-1.txz: Upgraded.

ap/mariadb-10.5.6-i586-1.txz: Upgraded.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-15180

(* Security fix *)

ap/nano-5.3-i586-1.txz: Upgraded.

d/cmake-3.18.4-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.70_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.70_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/jasper-2.0.22-i586-1.txz: Upgraded.

For more information, see:

https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-15-529

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-19541

(* Security fix *)

x/libinput-1.16.2-i586-1.txz: Upgraded.

x/xkeyboard-config-2.31-noarch-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-thunderbird-78.3.2-i686-1.txz: Upgraded.

This is a bugfix release.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/78.3.2/releasenotes/

extra/linux-5.4.70-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Tue Oct 6 20:14:43 UTC 2020

ap/vim-8.2.1807-i586-1.txz: Upgraded.

l/libcap-2.44-i586-1.txz: Upgraded.

l/pycairo-1.20.0-i586-1.txz: Upgraded.

xap/vim-gvim-8.2.1807-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Mon Oct 5 18:26:47 UTC 2020

a/kernel-firmware-20201005_58d41d0-noarch-1.txz: Upgraded.

Ensure some previously missing symlinks are created. Thanks to drumz.

l/babl-0.1.82-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.10_33-i586-1.txz: Upgraded.

n/whois-5.5.7-i586-1.txz: Upgraded.

x/libXaw3dXft-1.6.2h-i586-1.txz: Upgraded.

xap/gimp-2.10.22-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sat Oct 3 21:08:05 UTC 2020

d/mercurial-5.5.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/expat-2.2.10-i586-1.txz: Upgraded.

l/librsvg-2.50.1-i586-1.txz: Upgraded.

n/iw-5.9-i586-1.txz: Upgraded.

n/nmap-7.90-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Fri Oct 2 20:04:31 UTC 2020

d/ccache-3.7.12-i586-1.txz: Upgraded.

d/ruby-2.7.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/mozjs78-78.3.1esr-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Thu Oct 1 20:53:29 UTC 2020

a/kernel-generic-5.4.69-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.69_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.69-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.69_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.69-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.69_smp-i686-1.txz: Upgraded.

ap/ghostscript-9.53.3-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.69_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.69_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/glib2-2.66.1-i586-1.txz: Upgraded.

n/libmbim-1.24.4-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-firefox-78.3.1esr-i686-1.txz: Upgraded.

This is a bugfix release.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/78.3.1/releasenotes/

extra/linux-5.4.69-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Wed Sep 30 21:32:17 UTC 2020

ap/rpm-4.16.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.10_31-i586-1.txz: Upgraded.

x/libva-utils-2.9.1-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Tue Sep 29 18:11:08 UTC 2020

n/php-7.4.11-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes bugs and two security issues:

Core: PHP parses encoded cookie names so malicious `__Host-` cookies

can be sent.

OpenSSL: Wrong ciphertext/tag in AES-CCM encryption for a 12 bytes IV.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-7070

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-7069

(* Security fix *)

x/mesa-20.2.0-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Mon Sep 28 18:29:52 UTC 2020

a/grep-3.5-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-firmware-20200928_b78a66c-noarch-1.txz: Upgraded.

d/autoconf-archive-2019.01.06-noarch-1.txz: Added.

d/vala-0.50.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/netpbm-10.92.00-i586-1.txz: Upgraded.

n/openssh-8.4p1-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sat Sep 26 20:39:34 UTC 2020

a/kernel-generic-5.4.68-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.68_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.68-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.68_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.68-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.68_smp-i686-1.txz: Upgraded.

ap/ghostscript-9.53.2-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.68_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/strace-5.9-i586-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.68_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/libuv-1.40.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/mtr-0.94-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-thunderbird-78.3.1-i686-1.txz: Upgraded.

This is a bugfix release.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/78.3.1/releasenotes/

extra/linux-5.4.68-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Thu Sep 24 19:39:47 UTC 2020

a/mcelog-173-i586-1.txz: Upgraded.

ap/cups-filters-1.28.3-i586-1.txz: Upgraded.

ap/sudo-1.9.3p1-i586-1.txz: Upgraded.

d/python3-3.8.6-i586-1.txz: Upgraded.

l/mozjs78-78.3.0esr-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-thunderbird-78.3.0-i686-1.txz: Upgraded.

This release contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/78.3.0/releasenotes/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-44/

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-15677

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-15676

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-15678

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-15673

(* Security fix *)

+--------------------------+

Wed Sep 23 20:37:40 UTC 2020

a/kernel-firmware-20200923_afbfb5f-noarch-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-5.4.67-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.67_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.67-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.67_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.67-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.67_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.67_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/parallel-20200922-noarch-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.67_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.4.67-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Wed Sep 23 01:04:29 UTC 2020

a/openssl-solibs-1.1.1h-i586-1.txz: Upgraded.

ap/sudo-1.9.3-i586-1.txz: Upgraded.

ap/vim-8.2.1728-i586-1.txz: Upgraded.

d/cmake-3.18.3-i586-1.txz: Upgraded.

l/jasper-2.0.21-i586-1.txz: Upgraded.

n/openssl-1.1.1h-i586-1.txz: Upgraded.

n/samba-4.13.0-i586-1.txz: Upgraded.

xap/seamonkey-2.53.4-i686-1.txz: Upgraded.

This update contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.seamonkey-project.org/releases/seamonkey2.53.4

(* Security fix *)

xap/vim-gvim-8.2.1728-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Mon Sep 21 18:48:14 UTC 2020

a/kernel-firmware-20200921_49c4ff5-noarch-1.txz: Upgraded.

l/pango-1.46.2-i586-1.txz: Upgraded.

n/mcabber-1.1.2-i586-1.txz: Upgraded.

x/xterm-360-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-firefox-78.3.0esr-i686-1.txz: Upgraded.

This release contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/78.3.0/releasenotes/

(* Security fix *)

+--------------------------+

Sun Sep 20 18:42:29 UTC 2020

a/mcelog-172-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.10_30-i586-1.txz: Upgraded.

l/libsndfile-1.0.30-i586-1.txz: Upgraded.

l/mozilla-nss-3.57-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Thu Sep 17 19:04:29 UTC 2020

a/kernel-firmware-20200916_00a84c5-noarch-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-5.4.66-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.66_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.66-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.66_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.66-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.66_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.66_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.66_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/netpbm-10.91.04-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-pygments-2.7.1-i586-1.txz: Upgraded.

n/bind-9.16.7-i586-1.txz: Upgraded.

x/mesa-20.1.8-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.4.66-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Tue Sep 15 18:51:00 UTC 2020

a/libgudev-234-i586-1.txz: Upgraded.

ap/htop-3.0.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/glib2-2.66.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Build against system gtk-doc and don't bundle a newer version. You'll need

to reinstall the linuxdoc-tools package to restore the correct version of

gtk-doc. Thanks to chrisVV.

l/mozjs68-68.11.0esr-i586-2.txz: Removed.

l/mozjs78-78.2.0esr-i586-1.txz: Added.

This is needed by the new version of polkit.

l/polkit-0.118-i586-1.txz: Upgraded.

This requires the new mozjs78 package.

x/libva-2.9.0-i586-1.txz: Upgraded.

x/libva-utils-2.9.0-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Mon Sep 14 19:26:01 UTC 2020

a/kernel-firmware-20200914_71338c2-noarch-1.txz: Upgraded.

ap/ghostscript-9.53.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/PyQt5-5.15.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-pygments-2.7.0-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sat Sep 12 19:16:03 UTC 2020

a/kernel-generic-5.4.65-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.65_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.65-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.65_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.65-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.65_smp-i686-1.txz: Upgraded.

ap/cups-filters-1.28.2-i586-1.txz: Upgraded.

ap/ghostscript-9.53.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.65_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/meson-0.55.3-i586-1.txz: Upgraded.

d/vala-0.50.0-i586-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.65_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/glib2-2.66.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/librsvg-2.50.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/libssh-0.9.5-i586-1.txz: Upgraded.

l/libxkbcommon-1.0.1-i586-1.txz: Upgraded.

x/xf86-video-vesa-2.5.0-i586-1.txz: Upgraded.

x/xorg-server-1.20.9-i586-3.txz: Rebuilt.

Applied upstream patch to fix a PCI related crash on some hardware.

Thanks to Jaroslaw Siebert.

x/xorg-server-xephyr-1.20.9-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xorg-server-xnest-1.20.9-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xorg-server-xvfb-1.20.9-i586-3.txz: Rebuilt.

x/xorg-server-xwayland-1.20.9-i586-3.txz: Rebuilt.

xap/mozilla-thunderbird-68.12.0-i686-1.txz: Upgraded.

This release contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/68.12.0/releasenotes/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-40/

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-15663

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-15664

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-15669

(* Security fix *)

extra/linux-5.4.65-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Thu Sep 10 06:20:34 UTC 2020

a/kernel-generic-5.4.64-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.64_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.64-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.64_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.64-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.64_smp-i686-1.txz: Upgraded.

ap/vim-8.2.1651-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.64_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/python-pip-20.2.3-i586-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.64_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/elfutils-0.181-i586-1.txz: Upgraded.

l/libcap-ng-0.8-i586-1.txz: Upgraded.

l/qt5-5.15.1-i586-1.txz: Upgraded.

xap/vim-gvim-8.2.1651-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.4.64-nosmp-sdk/*: Upgraded.

extra/pure-alsa-system/qt5-5.15.1-i586-1_alsa.txz: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Tue Sep 8 20:31:53 UTC 2020

l/gst-plugins-base-1.18.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/gst-plugins-good-1.18.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/gst-plugins-libav-1.18.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/gstreamer-1.18.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/jasper-2.0.20-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes a new varient of CVE-2016-9398 (denial-of-service).

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-9398

(* Security fix *)

extra/pure-alsa-system/gst-plugins-good-1.18.0-i586-1_alsa.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Tue Sep 8 05:51:39 UTC 2020

d/bison-3.7.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.10_29-i586-1.txz: Upgraded.

l/libxkbcommon-1.0.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/netpbm-10.91.03-i586-1.txz: Upgraded.

l/pycurl-7.43.0.6-i586-1.txz: Upgraded.

n/bluez-5.55-i586-1.txz: Upgraded.

n/mcabber-1.1.1-i586-1.txz: Upgraded.

n/openldap-2.4.53-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sat Sep 5 19:27:47 UTC 2020

a/kernel-generic-5.4.63-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.63_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.63-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.63_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.63-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.63_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/xfsprogs-5.8.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.63_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/python-setuptools-50.3.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/vala-0.48.10-i586-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.63_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/at-spi2-core-2.36.1-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.4.63-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Fri Sep 4 18:55:26 UTC 2020

a/cryptsetup-2.3.4-i586-1.txz: Upgraded.

l/gtk+3-3.24.23-i586-1.txz: Upgraded.

n/cifs-utils-6.11-i586-1.txz: Upgraded.

n/fetchmail-6.4.12-i586-1.txz: Upgraded.

n/gnutls-3.6.15-i586-1.txz: Upgraded.

libgnutls: Fixed "no_renegotiation" alert handling at incorrect timing,

which could lead to an application crash.

[GNUTLS-SA-2020-09-04, CVSS: medium]

(* Security fix *)

+--------------------------+

Thu Sep 3 19:53:13 UTC 2020

a/hwdata-0.339-noarch-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-5.4.62-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.62_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.62-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.62_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.62-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.62_smp-i686-1.txz: Upgraded.

ap/htop-3.0.1-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.62_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/python-setuptools-50.1.0-i586-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.62_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

n/gnupg2-2.2.23-i586-1.txz: Upgraded.

x/mesa-20.1.7-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.4.62-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Wed Sep 2 18:07:02 UTC 2020

a/kernel-firmware-20200901_d5f9eea-noarch-1.txz: Upgraded.

d/mercurial-5.5.1-i586-1.txz: Upgraded.

d/python-setuptools-50.0.3-i586-1.txz: Upgraded.

l/netpbm-10.91.02-i586-1.txz: Upgraded.

n/php-7.4.10-i586-1.txz: Upgraded.

xap/xaos-4.2-i686-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Mon Aug 31 18:35:29 UTC 2020

n/postfix-3.5.7-i586-1.txz: Upgraded.

x/libwacom-1.5-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sun Aug 30 18:11:18 UTC 2020

a/mt-st-1.4-i586-1.txz: Upgraded.

n/mutt-1.14.7-i586-1.txz: Upgraded.

n/openldap-2.4.52-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/mozilla-thunderbird-78.2.1-i686-1.txz: Upgraded.

This version enables OpenPGP by default, disables less secure algorithms,

and fixes some OpenPGP related bugs.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/78.2.1/releasenotes/

+--------------------------+

Sat Aug 29 17:47:04 UTC 2020

ap/dash-0.5.11.2-i586-1.txz: Upgraded.

ap/htop-3.0.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/patchelf-0.12-i586-1.txz: Upgraded.

l/harfbuzz-2.7.2-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Fri Aug 28 19:58:16 UTC 2020

x/xorg-server-1.20.9-i586-2.txz: Rebuilt.

Move /usr/share/fonts/misc to the head of the default FontPath.

Thanks to EdGr and GazL.

This fixes gv crashing at startup. Thanks to EdGr and gus3 for the bug report.

x/xorg-server-xephyr-1.20.9-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xorg-server-xnest-1.20.9-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xorg-server-xvfb-1.20.9-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xorg-server-xwayland-1.20.9-i586-2.txz: Rebuilt.

+--------------------------+

Fri Aug 28 19:08:25 UTC 2020

d/nasm-2.15.05-i586-1.txz: Upgraded.

n/fetchmail-6.4.11-i586-1.txz: Upgraded.

n/iw-5.8-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Thu Aug 27 20:01:59 UTC 2020

a/f2fs-tools-1.14.0-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

a/kernel-firmware-20200827_7a237c6-noarch-1.txz: Upgraded.

ap/cups-filters-1.28.1-i586-1.txz: Upgraded.

d/rust-1.46.0-i686-1.txz: Upgraded.

l/brotli-1.0.9-i586-1.txz: Upgraded.

n/gnupg2-2.2.22-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Wed Aug 26 21:14:02 UTC 2020

a/kernel-generic-5.4.61-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.61_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.61-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.61_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.61-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.61_smp-i686-1.txz: Upgraded.

ap/cups-filters-1.28.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.61_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.61_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.4.61-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Tue Aug 25 18:59:52 UTC 2020

a/kernel-firmware-20200824_74bd44f-noarch-1.txz: Upgraded.

ap/vim-8.2.1522-i586-1.txz: Upgraded.

l/libuv-1.39.0-i586-1.txz: Upgraded.

x/libX11-1.6.12-i586-1.txz: Upgraded.

x/xorg-server-1.20.9-i586-1.txz: Upgraded.

x/xorg-server-xephyr-1.20.9-i586-1.txz: Upgraded.

x/xorg-server-xnest-1.20.9-i586-1.txz: Upgraded.

x/xorg-server-xvfb-1.20.9-i586-1.txz: Upgraded.

x/xorg-server-xwayland-1.20.9-i586-1.txz: Upgraded.

xap/vim-gvim-8.2.1522-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/mozilla-thunderbird-78.2.0-i686-1.txz: Added.

https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/78.2.0/releasenotes/

I'm putting this into /testing first so that any problems with OpenPGP can

be reported before it goes into the main tree. Here's the current status

from the release notes and Thunderbird:OpenPGP wiki page:

Add-on support: As of version 78.0, Thunderbird only supports MailExtensions.

Your favorite add-ons may not have been updated for compatibility. At this

time, users of the Enigmail Add-on should not update to Thunderbird 78.

OpenPGP in Thunderbird 78.2.0 has reached feature complete state, but it's

still disabled by default, to allow more time for testing, correctness, and

localization. See the wiki for how to enable and help with testing. If you

use OpenPGP for non-critical purposes, then you are welcome to enable it

manually and help with testing. To enable it in Thunderbird 78.0, use the

config editor and change the value of preference mail.openpgp.enable to true,

then restart Thunderbird. If you are running 78.x and have the previous

Enigmail Add-on installed, then Enigmail will update to version 2.2.x, which

is a minimal release that helps you to migrate the keys and settings to

Thunderbird 78. If you haven't used Enigmail previously, you can enable

OpenPGP for an email account in account settings.

See the release notes for more complete information about testing and

reporting bugs.

+--------------------------+

Mon Aug 24 20:48:03 UTC 2020

ap/nano-5.2-i586-1.txz: Upgraded.

d/doxygen-1.8.20-i586-1.txz: Upgraded.

d/nasm-2.15.03-i586-1.txz: Upgraded.

Reverted to previous nasm since the new version has problems with some of

the assembly included in Firefox.

d/parallel-20200822-noarch-1.txz: Upgraded.

l/libcap-ng-0.7.11-i586-1.txz: Upgraded.

n/libgpg-error-1.39-i586-1.txz: Upgraded.

n/libqmi-1.26.4-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-firefox-78.2.0esr-i686-1.txz: Upgraded.

This release contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/78.2.0/releasenotes/

(* Security fix *)

xap/sane-1.0.31-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sat Aug 22 19:30:55 UTC 2020

ap/soma-3.3.6-noarch-1.txz: Upgraded.

d/re2c-2.0.3-i586-1.txz: Upgraded.

l/mozilla-nss-3.56-i586-1.txz: Upgraded.

n/iputils-20200821-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Fri Aug 21 20:23:38 UTC 2020

a/kernel-generic-5.4.60-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.60_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.60-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.60_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.60-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.60_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/cmake-3.18.2-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.60_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/nasm-2.15.04-i586-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.60_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/xapian-core-1.4.17-i586-1.txz: Upgraded.

n/bind-9.16.6-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes five security issues:

"update-policy" rules of type "subdomain" were incorrectly treated as

"zonesub" rules, which allowed keys used in "subdomain" rules to update

names outside of the specified subdomains. The problem was fixed by making

sure "subdomain" rules are again processed as described in the ARM.

When BIND 9 was compiled with native PKCS#11 support, it was possible to

trigger an assertion failure in code determining the number of bits in the

PKCS#11 RSA public key with a specially crafted packet.

named could crash in certain query resolution scenarios where QNAME

minimization and forwarding were both enabled.

It was possible to trigger an assertion failure by sending a specially

crafted large TCP DNS message.

It was possible to trigger an assertion failure when verifying the response

to a TSIG-signed request.

For more information, see:

https://kb.isc.org/docs/cve-2020-8624

https://kb.isc.org/docs/cve-2020-8623

https://kb.isc.org/docs/cve-2020-8621

https://kb.isc.org/docs/cve-2020-8620

https://kb.isc.org/docs/cve-2020-8622

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-8624

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-8623

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-8621

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-8620

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-8622

(* Security fix *)

n/getmail-6.03-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.4.60-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Thu Aug 20 22:50:55 UTC 2020

l/pango-1.46.1-i586-1.txz: Upgraded.

n/ModemManager-1.14.2-i586-1.txz: Upgraded.

n/NetworkManager-1.26.2-i586-1.txz: Upgraded.

x/libinput-1.16.1-i586-2.txz: Rebuilt.

Don't complain about lag unless it exceeds 75ms.

x/mesa-20.1.6-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Wed Aug 19 18:13:44 UTC 2020

a/kernel-generic-5.4.59-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.59_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.59-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.59_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.59-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.59_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.59_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/ninja-1.10.1-i586-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.59_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

n/curl-7.72.0-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes a security issue:

libcurl: wrong connect-only connection [98]

For more information, see:

https://curl.haxx.se/docs/CVE-2020-8231.html

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-8231

(* Security fix *)

n/p11-kit-0.23.21-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.4.59-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Tue Aug 18 19:21:14 UTC 2020

ap/terminus-font-4.48-noarch-2.txz: Rebuilt.

Added .otb fonts compatible with recent pango. Thanks to cycojesus and ponce.

l/glib2-2.64.5-i586-1.txz: Upgraded.

l/jemalloc-5.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/libmpc-1.2.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/pango-1.46.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Reverted ABI change that broke gkrellm. Thanks to kgha.

x/xterm-359-i586-1.txz: Upgraded.

xap/sane-1.0.30-i586-3.txz: Rebuilt.

Rebuilt since it was compiled against unpatched pango-1.46.0.

+--------------------------+

Mon Aug 17 19:52:12 UTC 2020

a/kernel-firmware-20200817_7a30af1-noarch-1.txz: Upgraded.

d/meson-0.55.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.10_28-i586-1.txz: Upgraded.

l/libcap-2.43-i586-1.txz: Upgraded.

l/libsndfile-1.0.29-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sat Aug 15 19:54:20 UTC 2020

ap/hplip-3.20.6-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against net-snmp-5.9.

ap/pamixer-1.4-i586-6.txz: Rebuilt.

Recompiled against boost-1.74.0.

ap/sqlite-3.33.0-i586-1.txz: Upgraded.

kde/calligra-2.9.11-i586-37.txz: Rebuilt.

Recompiled against boost-1.74.0.

l/akonadi-1.13.0-i586-16.txz: Rebuilt.

Recompiled against boost-1.74.0.

l/boost-1.74.0-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

l/libcroco-0.6.13-i586-1.txz: Removed.

n/getmail-6.02-i586-1.txz: Upgraded.

This is a new version that uses Python 3. The ChangeLog warns that it "loses

some backward compatibility"... please report any bugs.

n/net-snmp-5.9-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

n/ntp-4.2.8p15-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against net-snmp-5.9.

n/php-7.4.9-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against net-snmp-5.9.

xap/sane-1.0.30-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against net-snmp-5.9.

xap/ssr-0.4.2-i586-1.txz: Added.

+--------------------------+

Fri Aug 14 18:56:08 UTC 2020

d/python-setuptools-49.6.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/harfbuzz-2.7.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/pango-1.46.0-i586-1.txz: Upgraded.

It would appear that there's no chance of upstream bringing back support for

bitmapped fonts, so it's time to stop dragging our feet and just accept this

upgrade. At least they've fixed it to provide readable (though badly spaced)

text for unsupported fonts. If you're using Terminus, I'd suggest switching

to the Hack font as a good replacement.

n/lftp-4.9.2-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/garcon-0.6.4-i586-1.txz: Upgraded.

Switched back to 0.6.4 since that is actually the latest stable release.

xfce/tumbler-0.2.9-i586-1.txz: Upgraded.

Switched back to 0.2.9 since that is actually the latest stable release.

+--------------------------+

Thu Aug 13 19:46:50 UTC 2020

a/sysvinit-scripts-2.1-noarch-35.txz: Rebuilt.

rc.6: don't try to turn off swap if none is active. Thanks to stf92.

ap/man-pages-5.08-noarch-1.txz: Upgraded.

d/python-setuptools-49.4.0-i586-1.txz: Upgraded.

x/libinput-1.16.1-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/tumbler-0.3.0-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Wed Aug 12 18:07:02 UTC 2020

ap/nano-5.1-i586-1.txz: Upgraded.

d/python-pip-20.2.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/lmdb-0.9.26-i586-1.txz: Upgraded.

n/dovecot-2.3.11.3-i586-1.txz: Upgraded.

n/openldap-2.4.51-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/garcon-0.7.0-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Tue Aug 11 20:14:22 UTC 2020

a/kernel-generic-5.4.58-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.58_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.58-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.58_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.58-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.58_smp-i686-1.txz: Upgraded.

ap/mariadb-10.5.5-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.58_smp-x86-1.txz: Upgraded.

e/emacs-27.1-i586-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.58_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.10_27-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.4.58-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Mon Aug 10 18:05:13 UTC 2020

a/lvm2-2.03.10-i586-1.txz: Upgraded.

d/python-setuptools-49.3.1-i586-1.txz: Upgraded.

d/vala-0.48.9-i586-1.txz: Upgraded.

l/gtk+3-3.24.22-i586-1.txz: Upgraded.

l/qca-qt5-2.3.1-i586-1.txz: Added.

xfce/tumbler-0.2.9-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sun Aug 9 18:35:29 UTC 2020

a/kernel-firmware-20200807_c331aa9-noarch-1.txz: Upgraded.

d/check-0.15.2-i586-1.txz: Upgraded.

d/doxygen-1.8.19-i586-1.txz: Upgraded.

d/re2c-2.0.2-i586-1.txz: Upgraded.

d/strace-5.8-i586-1.txz: Upgraded.

l/fuse3-3.9.3-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.10_26-i586-1.txz: Upgraded.

n/iproute2-5.8.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/pssh-2.3.4-i586-1.txz: Upgraded.

n/rsync-3.2.3-i586-1.txz: Upgraded.

x/font-alias-1.0.4-noarch-1.txz: Upgraded.

x/font-misc-ethiopic-1.0.4-noarch-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Fri Aug 7 21:45:43 UTC 2020

a/kernel-generic-5.4.57-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.57_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.57-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.57_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.57-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.57_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.57_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.57_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.4.57-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

Thu Aug 6 18:45:54 UTC 2020

n/links-2.21-i586-1.txz: Upgraded.

x/libX11-1.6.11-i586-1.txz: Upgraded.

x/mesa-20.1.5-i586-1.txz: Upgraded.

Wed Aug 5 18:46:42 UTC 2020

a/aaa_terminfo-6.2_20200801-i586-1.txz: Upgraded.

a/hwdata-0.338-noarch-1.txz: Upgraded.

l/ncurses-6.2_20200801-i586-1.txz: Upgraded.

n/ethtool-5.8-i586-1.txz: Upgraded.

n/httpd-2.4.46-i586-1.txz: Upgraded.

Tue Aug 4 17:49:39 UTC 2020

ap/vim-8.2.1361-i586-1.txz: Upgraded.

d/mercurial-5.5-i586-1.txz: Upgraded.

d/python-pip-20.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/gegl-0.4.26-i586-1.txz: Upgraded.

n/php-7.4.9-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes bugs and a security issue:

Phar: Use of freed hash key in the phar_parse_zipfile function.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-7068

(* Security fix *)

xap/vim-gvim-8.2.1361-i586-1.txz: Upgraded.

Mon Aug 3 20:03:30 UTC 2020

a/kernel-firmware-20200803_9bc3789-noarch-1.txz: Upgraded.

d/rust-1.45.2-i686-1.txz: Upgraded.

l/babl-0.1.80-i586-1.txz: Upgraded.

l/lmdb-0.9.25-i586-1.txz: Upgraded.

l/mozjs68-68.11.0esr-i586-2.txz: Rebuilt.

Fixed slack-desc. Thanks to USUARIONUEVO.

n/rsync-3.2.3pre1-i586-1.txz: Upgraded.

x/libinput-1.16.0-i586-1.txz: Upgraded.

Sun Aug 2 18:20:30 UTC 2020

d/bison-3.7.1-i586-1.txz: Upgraded.

d/python-setuptools-49.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/libcap-2.42-i586-1.txz: Upgraded.

x/libX11-1.6.10-i586-2.txz: Rebuilt.

Fix size calculation in _XimAttributeToValue.

Thanks to chrisVV and Yichao Yu.

extra/xfractint/xfractint-20.04p16-i586-1.txz: Upgraded.

Sat Aug 1 19:08:49 UTC 2020

a/cryptsetup-2.3.3-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against json-c-0.15_20200726.

l/imagemagick-7.0.10_25-i586-1.txz: Upgraded.

l/json-c-0.15_20200726-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

l/urwid-1.0.3-i586-5.txz: Removed.

This is an ancient version that was only used by wicd.

n/bind-9.16.5-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against json-c-0.15_20200726.

x/libmypaint-1.6.1-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against json-c-0.15_20200726.

xap/gimp-2.10.20-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against json-c-0.15_20200726.

extra/wicd/wicd-1.7.4-i586-3.txz: Removed.

This is unmaintained, possibly insecure, and doesn't work with Python

versions newer than 2.7.18. NetworkManager is a better choice these days.

Fri Jul 31 22:00:05 UTC 2020

a/kernel-generic-5.4.55-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.55_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.55-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.55_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.55-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.55_smp-i686-1.txz: Upgraded.

ap/sysstat-12.4.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/cmake-3.18.1-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.55_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/python-pip-20.2-i586-1.txz: Upgraded.

d/re2c-2.0.1-i586-1.txz: Upgraded.

d/rust-1.45.1-i686-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.55_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/libvpx-1.9.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/mozjs60-60.9.0esr-i586-1.txz: Removed.

l/mozjs68-68.11.0esr-i586-1.txz: Added.

IMPORTANT: This is needed for polkit-0.117.

l/polkit-0.117-i586-1.txz: Upgraded.

x/libX11-1.6.10-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-thunderbird-68.11.0-i686-1.txz: Upgraded.

This release contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/68.11.0/releasenotes/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-35/

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-15652

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-6514

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-6463

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-15659

(* Security fix *)

extra/linux-5.4.55-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

Wed Jul 29 19:35:55 UTC 2020

a/kernel-generic-5.4.54-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.54_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.54-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.54_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.54-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.54_smp-i686-1.txz: Upgraded.

ap/inxi-20200728_6ce9149b-noarch-1.txz: Added.

A system information script. Not as flashy as neofetch, but with more useful

output options. Thanks to drgibbon for the suggestion.

ap/nano-5.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.54_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/vala-0.48.8-i586-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.54_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/jasper-2.0.19-i586-1.txz: Upgraded.

x/hack-fonts-ttf-3.003-noarch-1.txz: Added.

Thanks to alienBOB.

x/noto-cjk-fonts-ttf-2.001-noarch-1.txz: Added.

Thanks to alienBOB.

x/noto-fonts-ttf-20171024-noarch-1.txz: Added.

Thanks to alienBOB.

extra/linux-5.4.54-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

Wed Jul 29 04:46:21 UTC 2020

d/git-2.28.0-i586-1.txz: Upgraded.

e/emacspeak-52.0-i586-1.txz: Added.

l/espeak-ng-1.50-i586-1.txz: Added.

l/pcaudiolib-1.1-i586-1.txz: Added.

l/xxHash-0.8.0-i586-1.txz: Upgraded.

xap/xaos-4.1-i686-1.txz: Upgraded.

Mon Jul 27 18:14:47 UTC 2020

a/gettext-0.21-i586-1.txz: Upgraded.

d/bison-3.7-i586-1.txz: Upgraded.

d/gettext-tools-0.21-i586-1.txz: Upgraded.

n/postfix-3.5.6-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-firefox-78.1.0esr-i686-1.txz: Upgraded.

This release contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/78.1.0/releasenotes/

(* Security fix *)

Sun Jul 26 18:59:24 UTC 2020

l/boost-1.73.0-i586-3.txz: Rebuilt.

Revert a change that broke building krita. Thanks to oneforall2.

l/libcap-2.41-i586-1.txz: Upgraded.

n/libqmi-1.26.2-i586-1.txz: Upgraded.

Sat Jul 25 18:11:22 UTC 2020

a/minicom-2.7.2-i586-1.txz: Upgraded.

a/xfsprogs-5.7.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/harfbuzz-2.7.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/mozilla-nss-3.55-i586-1.txz: Upgraded.

Fixed empty nspr-config. Thanks to saxa.

n/postfix-3.5.5-i586-1.txz: Upgraded.

extra/bash-completion/bash-completion-2.11-noarch-1.txz: Upgraded.

Fri Jul 24 18:44:56 UTC 2020

ap/vim-8.2.1288-i586-1.txz: Upgraded.

d/oprofile-1.4.0-i586-1.txz: Upgraded.

xap/vim-gvim-8.2.1288-i586-1.txz: Upgraded.

Thu Jul 23 20:08:16 UTC 2020

a/util-linux-2.36-i586-1.txz: Upgraded.

d/check-0.15.1-i586-1.txz: Upgraded.

d/parallel-20200722-noarch-1.txz: Upgraded.

x/mesa-20.1.4-i586-1.txz: Upgraded.

extra/sendmail/sendmail-8.16.1-i586-2.txz: Rebuilt.

Updated site.config.m4 and included -DDANE. Thanks to HQuest.

extra/sendmail/sendmail-cf-8.16.1-noarch-2.txz: Rebuilt.

testing/packages/gcc10/gcc-10.2.0-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/gcc10/gcc-brig-10.2.0-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/gcc10/gcc-g++-10.2.0-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/gcc10/gcc-gdc-10.2.0-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/gcc10/gcc-gfortran-10.2.0-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/gcc10/gcc-gnat-10.2.0-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/gcc10/gcc-go-10.2.0-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/gcc10/gcc-objc-10.2.0-i586-1.txz: Upgraded.

Wed Jul 22 20:27:42 UTC 2020

a/kernel-generic-5.4.53-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.53_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.53-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.53_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.53-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.53_smp-i686-1.txz: Upgraded.

ap/sudo-1.9.2-i586-1.txz: Upgraded.

d/ccache-3.7.11-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.53_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/llvm-10.0.1-i586-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.53_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/libidn-1.36-i586-1.txz: Upgraded.

l/netpbm-10.91.01-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-urllib3-1.25.10-i586-1.txz: Upgraded.

xap/xlockmore-5.65-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.4.53-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

Tue Jul 21 19:59:48 UTC 2020

a/kernel-firmware-20200721_2b823fc-noarch-1.txz: Upgraded.

d/python3-3.8.5-i586-1.txz: Upgraded.

d/re2c-2.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/farstream-0.2.9-i586-1.txz: Added.

Needed by pidgin-2.14.1.

l/libnice-0.1.17-i586-1.txz: Added.

Needed by farstream-0.2.9.

n/iptraf-ng-1.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

n/proftpd-1.3.7a-i586-1.txz: Upgraded.

xap/pidgin-2.14.1-i586-1.txz: Upgraded.

This update adds support for voice and video via Farstream.

Mon Jul 20 17:37:10 UTC 2020

a/kernel-firmware-20200716_1d1c80b-noarch-1.txz: Upgraded.

ap/mc-4.8.25-i586-1.txz: Upgraded.

d/nasm-2.15.03-i586-1.txz: Upgraded.

d/scons-4.0.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.10_24-i586-1.txz: Upgraded.

l/jasper-2.0.18-i586-1.txz: Upgraded.

l/libcap-2.40-i586-1.txz: Upgraded.

l/libpsl-0.21.1-i586-2.txz: Rebuilt.

n/dnsmasq-2.82-i586-1.txz: Upgraded.

x/xev-1.2.4-i586-1.txz: Upgraded.

Fri Jul 17 18:42:24 UTC 2020

ap/mpg123-1.26.3-i586-1.txz: Upgraded.

n/gpgme-1.14.0-i586-1.txz: Upgraded.

xap/gnuplot-5.4.0-i586-1.txz: Upgraded.

extra/pure-alsa-system/mpg123-1.26.3-i586-1_alsa.txz: Upgraded.

Thu Jul 16 19:43:38 UTC 2020

a/kernel-generic-5.4.52-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.52_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.52-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.52_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.52-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.52_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.52_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/rust-1.45.0-i686-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.52_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/M2Crypto-0.36.0-i586-1.txz: Upgraded.

x/libevdev-1.9.1-i586-1.txz: Upgraded.

xap/pan-0.146-i586-2.txz: Rebuilt.

Fix posting errors with GMime3. Thanks to Detlef Graef.

extra/linux-5.4.52-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

Wed Jul 15 19:34:18 UTC 2020

a/kernel-firmware-20200715_69c7f0b-noarch-1.txz: Upgraded.

ap/soma-3.3.5-noarch-1.txz: Upgraded.

Thanks to David Woodfall.

d/cmake-3.18.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/libzip-1.7.3-i586-1.txz: Upgraded.

Tue Jul 14 18:26:33 UTC 2020

d/python3-3.8.4-i586-1.txz: Upgraded.

n/NetworkManager-1.26.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/bridge-utils-1.7-i586-1.txz: Upgraded.

Mon Jul 13 18:31:31 UTC 2020

a/kernel-firmware-20200713_3d3a06f-noarch-1.txz: Upgraded.

d/meson-0.55.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/python-setuptools-49.2.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/libcap-2.39-i586-1.txz: Upgraded.

l/libzip-1.7.2-i586-1.txz: Upgraded.

n/alpine-2.23.2-i586-1.txz: Upgraded.

n/libmilter-8.16.1-i586-1.txz: Upgraded.

n/mutt-1.14.6-i586-1.txz: Upgraded.

x/xterm-358-i586-1.txz: Upgraded.

extra/xfractint/xfractint-20.04p15-i586-1.txz: Upgraded.

Sat Jul 11 18:57:11 UTC 2020

a/bash-5.0.018-i586-1.txz: Upgraded.

d/python-setuptools-49.1.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/ffmpeg-4.3.1-i586-1.txz: Upgraded.

xap/audacious-4.0.5-i586-1.txz: Upgraded.

xap/audacious-plugins-4.0.5-i586-1.txz: Upgraded.

extra/pure-alsa-system/audacious-plugins-4.0.5-i586-1_alsa.txz: Upgraded.

extra/pure-alsa-system/ffmpeg-4.3.1-i586-1_alsa.txz: Upgraded.

Fri Jul 10 18:27:57 UTC 2020

a/logrotate-3.17.0-i586-1.txz: Upgraded.

ap/dash-0.5.11.1-i586-1.txz: Upgraded.

ap/neofetch-20200708_af2c02c-noarch-1.txz: Upgraded.

l/mpfr-4.1.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/libmbim-1.24.2-i586-1.txz: Upgraded.

Fri Jul 10 00:40:43 UTC 2020

a/kernel-generic-5.4.51-i586-1.txz: Upgraded.

+EFI_CUSTOM_SSDT_OVERLAYS y

a/kernel-generic-smp-5.4.51_smp-i686-1.txz: Upgraded.

+EFI_CUSTOM_SSDT_OVERLAYS y

a/kernel-huge-5.4.51-i586-1.txz: Upgraded.

SPEAKUP y -> m

SPEAKUP_SYNTH_ACNTPC y -> m

SPEAKUP_SYNTH_ACNTSA y -> m

SPEAKUP_SYNTH_APOLLO y -> m

SPEAKUP_SYNTH_AUDPTR y -> m

SPEAKUP_SYNTH_BNS y -> m

SPEAKUP_SYNTH_DECEXT y -> m

SPEAKUP_SYNTH_DECTLK y -> m

SPEAKUP_SYNTH_DTLK y -> m

SPEAKUP_SYNTH_DUMMY y -> m

SPEAKUP_SYNTH_KEYPC y -> m

SPEAKUP_SYNTH_LTLK y -> m

SPEAKUP_SYNTH_SOFT y -> m

SPEAKUP_SYNTH_SPKOUT y -> m

SPEAKUP_SYNTH_TXPRT y -> m

+EFI_CUSTOM_SSDT_OVERLAYS y

a/kernel-huge-smp-5.4.51_smp-i686-1.txz: Upgraded.

SPEAKUP y -> m

SPEAKUP_SYNTH_ACNTPC y -> m

SPEAKUP_SYNTH_ACNTSA y -> m

SPEAKUP_SYNTH_APOLLO y -> m

SPEAKUP_SYNTH_AUDPTR y -> m

SPEAKUP_SYNTH_BNS y -> m

SPEAKUP_SYNTH_DECEXT y -> m

SPEAKUP_SYNTH_DECTLK y -> m

SPEAKUP_SYNTH_DTLK y -> m

SPEAKUP_SYNTH_DUMMY y -> m

SPEAKUP_SYNTH_KEYPC y -> m

SPEAKUP_SYNTH_LTLK y -> m

SPEAKUP_SYNTH_SOFT y -> m

SPEAKUP_SYNTH_SPKOUT y -> m

SPEAKUP_SYNTH_TXPRT y -> m

+EFI_CUSTOM_SSDT_OVERLAYS y

a/kernel-modules-5.4.51-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.51_smp-i686-1.txz: Upgraded.

ap/vim-8.2.1167-i586-1.txz: Upgraded.

d/Cython-0.29.21-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.51_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.51_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

+EFI_CUSTOM_SSDT_OVERLAYS y

n/gnupg2-2.2.21-i586-1.txz: Upgraded.

x/mesa-20.1.3-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-firefox-78.0.2esr-i686-1.txz: Upgraded.

This release contains a security fix and improvements.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/78.0.2/releasenotes/

https://www.mozilla.org/security/advisories/mfsa2020-28/

(* Security fix *)

xap/vim-gvim-8.2.1167-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.4.51-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

Speakup is included as modules which will need to be loaded manually,

for now at least.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

Speakup is included as modules which will need to be loaded manually,

for now at least.

Wed Jul 8 20:56:51 UTC 2020

a/kernel-firmware-20200702_74ac3b5-noarch-1.txz: Upgraded.

a/sysvinit-2.97-i586-1.txz: Upgraded.

n/bind-9.16.5-i586-1.txz: Upgraded.

x/xf86-video-intel-20191028_5ca3ac1a-i686-1.txz: Upgraded.

Tue Jul 7 20:51:59 UTC 2020

l/alsa-lib-1.2.3.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/dconf-editor-3.36.4-i586-1.txz: Upgraded.

l/fribidi-1.0.10-i586-1.txz: Upgraded.

l/libcap-2.38-i586-1.txz: Upgraded.

n/libgcrypt-1.8.6-i586-1.txz: Upgraded.

n/php-7.4.8-i586-1.txz: Upgraded.

n/rsync-3.2.2-i586-1.txz: Upgraded.

x/xterm-357-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-firefox-78.0.1esr-i686-2.txz: Rebuilt.

Recompiled with --enable-default-toolkit=cairo-gtk3-wayland.

xap/seamonkey-2.53.3-i686-1.txz: Upgraded.

This update contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.seamonkey-project.org/releases/seamonkey2.53.3

(* Security fix *)

extra/pure-alsa-system/alsa-lib-1.2.3.2-i586-1_alsa.txz: Upgraded.

Sun Jul 5 19:43:59 UTC 2020

ap/mpg123-1.26.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.10_23-i586-1.txz: Upgraded.

l/libevent-2.1.12-i586-1.txz: Upgraded.

extra/pure-alsa-system/mpg123-1.26.2-i586-1_alsa.txz: Upgraded.

extra/sendmail/sendmail-8.16.1-i586-1.txz: Upgraded.

extra/sendmail/sendmail-cf-8.16.1-noarch-1.txz: Upgraded.

Sat Jul 4 18:59:06 UTC 2020

a/hwdata-0.337-noarch-1.txz: Upgraded.

d/python-setuptools-49.1.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/libcap-2.37-i586-1.txz: Upgraded.

l/librsvg-2.48.8-i586-1.txz: Upgraded.

l/libuv-1.38.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/libvorbis-1.3.7-i586-1.txz: Upgraded.

Fix out-of-bounds read encoding very low sample rates.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-10393

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-14160

(* Security fix *)

Fri Jul 3 20:28:47 UTC 2020

a/btrfs-progs-5.7-i586-1.txz: Upgraded.

a/dbus-1.12.20-i586-1.txz: Upgraded.

d/help2man-1.47.16-i586-1.txz: Upgraded.

d/python-setuptools-48.0.0-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-firefox-78.0.1esr-i686-1.txz: Upgraded.

Updated to the new 78.x ESR release. :-)

This release contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/78.0.1/releasenotes/

https://www.mozilla.org/security/advisories/mfsa2020-24/

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-12416

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-12417

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-12418

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-12419

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-12420

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-12402

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-12421

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-12422

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-12423

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-12424

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-12425

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-12426

(* Security fix *)

extra/pure-alsa-system/alsa-lib-1.2.3.1-i586-1_alsa.txz: Upgraded.

extra/pure-alsa-system/xfce4-mixer-4.11.0-i586-2_alsa.txz: Rebuilt.

Recompiled against keybinder3-3.0_0.3.2.

Thu Jul 2 19:18:33 UTC 2020

d/mercurial-5.4.2-i586-1.txz: Upgraded.

d/nasm-2.15.02-i586-1.txz: Upgraded.

l/glib2-2.64.4-i586-1.txz: Upgraded.

n/samba-4.12.5-i586-1.txz: Upgraded.

x/libXaw3dXft-1.6.2g-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-thunderbird-68.10.0-i686-1.txz: Upgraded.

This is a bugfix release.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/68.10.0/releasenotes/

Wed Jul 1 19:15:58 UTC 2020

a/kernel-generic-5.4.50-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.50_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.50-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.50_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.50-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.50_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.50_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.50_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/netpbm-10.91.00-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-pillow-7.2.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/curl-7.71.1-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.4.50-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

Tue Jun 30 18:56:59 UTC 2020

a/kernel-firmware-20200629_1a0c0c2-noarch-1.txz: Upgraded.

ap/mariadb-10.5.4-i586-2.txz: Rebuilt.

rc.mysqld: stop the database by PID to avoid improperly stopping other

instances that were not started by this script. Thanks to denydias.

d/vala-0.48.7-i586-1.txz: Upgraded.

l/opusfile-0.12-i586-1.txz: Upgraded.

n/ca-certificates-20200630-noarch-1.txz: Upgraded.

This update provides the latest CA certificates to check for the

authenticity of SSL connections.

x/libwacom-1.4.1-i586-1.txz: Upgraded.

Mon Jun 29 18:21:49 UTC 2020

a/haveged-1.9.13-i586-1.txz: Upgraded.

a/util-linux-2.35.2-i586-5.txz: Rebuilt.

Also fix chsh when linked with libreadline. Thanks to Karel Zak.

l/gtk+3-3.24.21-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-firefox-68.10.0esr-i686-1.txz: Upgraded.

This release contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/68.10.0/releasenotes/

(* Security fix *)

Sun Jun 28 21:57:58 UTC 2020

x/libwacom-1.4-i586-2.txz: Rebuilt.

Fix joystick property matching in udev rule. Thanks to Pixxt.

Sun Jun 28 19:37:44 UTC 2020

a/util-linux-2.35.2-i586-4.txz: Rebuilt.

Fix chfn line breaks when libreadline is used. Thanks to gouttegd.

d/nasm-2.15.01-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.10_22-i586-1.txz: Upgraded.

l/mozilla-nss-3.54-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-idna-2.10-i586-1.txz: Upgraded.

n/postfix-3.5.4-i586-1.txz: Upgraded.

Fri Jun 26 19:18:25 UTC 2020

a/sysklogd-2.1.2-i586-1.txz: Upgraded.

Make sure to move the .new init script and config into place for this.

ap/undervolt-20200612_07d0c70-i586-1.txz: Added.

l/popt-1.18-i586-1.txz: Upgraded.

x/libglvnd-1.3.2-i586-1.txz: Upgraded.

x/libva-2.8.0-i586-1.txz: Upgraded.

x/libva-utils-2.8.0-i586-1.txz: Upgraded.

Thu Jun 25 18:15:39 UTC 2020

a/kernel-generic-5.4.49-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.49_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.49-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.49_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.49-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.49_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.49_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.49_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/xxHash-0.7.4-i586-1.txz: Upgraded.

x/mesa-20.1.2-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.4.49-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

Wed Jun 24 20:06:50 UTC 2020

ap/mariadb-10.5.4-i586-1.txz: Upgraded.

d/guile-3.0.4-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

Looks like the previous bump was a mistake:

This release fixes the SONAME of libguile-3.0.so, which was erroneously

bumped in 3.0.3 compared to 3.0.2. Distributions are strongly

encouraged to use 3.0.4 instead of 3.0.3.

d/make-4.2.1-i586-7.txz: Rebuilt.

Recompiled against guile-3.0.4.

l/libjpeg-turbo-2.0.5-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes bugs and a security issue:

Fixed an issue in the PPM reader that caused a buffer overrun in cjpeg,

TJBench, or the `tjLoadImage()` function if one of the values in a binary

PPM/PGM input file exceeded the maximum value defined in the file's header

and that maximum value was less than 255.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-13790

(* Security fix *)

n/ModemManager-1.14.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/curl-7.71.0-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes security issues:

curl overwrite local file with -J [111]

Partial password leak over DNS on HTTP redirect [48]

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-8177

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-8169

(* Security fix *)

n/gnutls-3.6.14-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against guile-3.0.4.

n/mutt-1.14.5-i586-1.txz: Upgraded.

x/libwacom-1.4-i586-1.txz: Upgraded.

Tue Jun 23 21:49:49 UTC 2020

ap/man-db-2.9.3-i586-1.txz: Upgraded.

ap/mariadb-10.4.13-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled to pick up lz4 support. Thanks to Heinz Wiesinger.

ap/squashfs-tools-4.4-i586-2.txz: Rebuilt.

Added lz4 support. Thanks to Heinz Wiesinger.

d/ccache-3.7.10-i586-1.txz: Upgraded.

d/parallel-20200622-noarch-1.txz: Upgraded.

d/subversion-1.14.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Use the system lz4 library. Thanks to Heinz Wiesinger.

l/imagemagick-7.0.10_21-i586-1.txz: Upgraded.

l/libarchive-3.4.3-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled to pick up lz4 support. Thanks to Heinz Wiesinger.

l/lz4-1.9.2-i586-1.txz: Added.

This is a new dependency for dovecot, libarchive, mariadb, rsync,

squashfs-tools, subversion, and zstd. Thanks to Heinz Wiesinger.

l/xxHash-0.7.3-i586-1.txz: Added.

This is a new dependency for rsync.

l/zstd-1.4.5-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled to pick up lz4 support.

n/dovecot-2.3.10.1-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled to pick up lz4 support. Thanks to Heinz Wiesinger.

n/libmbim-1.24.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/nfs-utils-2.5.1-i586-1.txz: Upgraded.

n/ntp-4.2.8p15-i586-1.txz: Upgraded.

This release fixes one vulnerability: Associations that use CMAC

authentication between ntpd from versions 4.2.8p11/4.3.97 and

4.2.8p14/4.3.100 will leak a small amount of memory for each packet.

Eventually, ntpd will run out of memory and abort.

(* Security fix *)

n/rsync-3.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

Please note that this update requires the new packages xxHash and lz4.

t/texlive-2020.200608-i586-1.txz: Upgraded.

Thanks to Johannes Schoepfer.

xap/blueman-2.1.3-i586-2.txz: Rebuilt.

As a matter of policy and since the rule already exists in

/usr/share/polkit-1/rules.d/, we should not install a rules file in /etc.

Note that since the file was installed as a .new, upgrading the package

will not remove it and it will need to be removed manually. It's harmless

if it remains, though.

Thanks to Robby Workman.

xap/network-manager-applet-1.18.0-i586-1.txz: Upgraded.

Mon Jun 22 20:20:12 UTC 2020

a/kernel-generic-5.4.48-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.48_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.48-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.48_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.48-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.48_smp-i686-1.txz: Upgraded.

ap/neofetch-20200613_5b8eea9-i586-1.txz: Added.

All the cool kids are including this. ;-)

ap/texinfo-6.7-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against perl-5.32.0.

ap/vim-8.2.1039-i586-1.txz: Upgraded.

Compiled against perl-5.32.0.

d/check-0.15.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/guile-3.0.3-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

d/kernel-headers-5.4.48_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/make-4.2.1-i586-6.txz: Rebuilt.

Recompiled against guile-3.0.3.

d/perl-5.32.0-i586-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.48_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

kde/perlkde-4.14.3-i586-9.txz: Rebuilt.

Recompiled against perl-5.32.0.

kde/perlqt-4.14.3-i586-10.txz: Rebuilt.

Recompiled against perl-5.32.0.

l/harfbuzz-2.6.8-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.10_20-i586-1.txz: Upgraded.

l/neon-0.31.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-certifi-2020.6.20-i586-1.txz: Upgraded.

n/alpine-2.23-i586-1.txz: Upgraded.

n/epic5-2.1.2-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against perl-5.32.0.

n/gnutls-3.6.14-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against guile-3.0.3.

n/irssi-1.2.2-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against perl-5.32.0.

n/libqmi-1.26.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/net-snmp-5.8-i586-6.txz: Rebuilt.

Recompiled against perl-5.32.0.

n/ntp-4.2.8p14-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against perl-5.32.0.

xap/hexchat-2.14.3-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against perl-5.32.0.

xap/rxvt-unicode-9.22-i586-8.txz: Rebuilt.

Recompiled against perl-5.32.0.

xap/vim-gvim-8.2.1039-i586-1.txz: Upgraded.

Compiled against perl-5.32.0.

extra/linux-5.4.48-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

Fri Jun 19 19:59:04 UTC 2020

a/haveged-1.9.12-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-firmware-20200619_3890db3-noarch-1.txz: Upgraded.

a/sysvinit-scripts-2.1-noarch-34.txz: Rebuilt.

rc.M: check for elogind first so that we can ignore a stale CK2 package.

ap/sudo-1.9.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/alsa-lib-1.2.3.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/desktop-file-utils-0.26-i586-1.txz: Upgraded.

n/mutt-1.14.4-i586-1.txz: Upgraded.

x/libinput-1.15.6-i586-1.txz: Upgraded.

x/xinit-1.4.1-i586-2.txz: Rebuilt.

When using elogind, start the session on the current console.

Thanks to alienBOB.

Thu Jun 18 22:01:29 UTC 2020

a/kernel-generic-5.4.47-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.47_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.47-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.47_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.47-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.47_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/sysvinit-scripts-2.1-noarch-33.txz: Rebuilt.

rc.M: add support for elogind. Thanks to alienBOB.

a/util-linux-2.35.2-i586-3.txz: Rebuilt.

/etc/pam.d/login: support pam_elogind.so. Thanks to alienBOB.

ap/sqlite-3.32.3-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.47_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/rust-1.44.1-i686-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.47_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

n/bind-9.16.4-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes two security issues:

It was possible to trigger an INSIST when determining whether a record would

fit into a TCP message buffer.

It was possible to trigger an INSIST in lib/dns/rbtdb.c:new_reference() with

a particular zone content and query patterns.

For more information, see:

https://kb.isc.org/docs/cve-2020-8618

https://kb.isc.org/docs/cve-2020-8619

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-8618

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-8619

(* Security fix *)

extra/linux-5.4.47-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

Wed Jun 17 19:42:26 UTC 2020

ap/nvme-cli-1.12-i586-1.txz: Upgraded.

d/python-setuptools-47.3.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/lcms2-2.11-i586-1.txz: Upgraded.

l/mozilla-nss-3.53.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-requests-2.24.0-i586-1.txz: Upgraded.

Tue Jun 16 20:50:41 UTC 2020

a/shadow-4.8.1-i586-10.txz: Rebuilt.

system-auth: auth required pam_unix.so [...], otherwise the stack exits

before pam_gnome_keyring.so executes. Thanks to pyllyukko.

Get rid of "auth required pam_deny.so" which seems like a mistake.

Still pending: consider GazL's comments on moving stuff out of system-auth.

a/upower-0.9.23-i586-5.txz: Rebuilt.

Recompiled against libimobiledevice-20200615_4791a82 and libplist-2.2.0.

The renaming mess initiated by libplist required a rebuild on this one to

keep things consistent for now, but don't worry - we aren't going to be

sticking to this version for long or anything.

ap/hplip-3.20.6-i586-1.txz: Upgraded.

ap/usbmuxd-20200615_3daa1e9-i586-1.txz: Upgraded.

Compiled against libimobiledevice-20200615_4791a82 and libplist-2.2.0.

d/bison-3.6.4-i586-1.txz: Upgraded.

d/meson-0.54.3-i586-1.txz: Upgraded.

d/python-setuptools-47.3.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/ffmpeg-4.3-i586-1.txz: Upgraded.

l/gvfs-1.44.1-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against libimobiledevice-20200615_4791a82 and libplist-2.2.0.

l/libgpod-0.8.3-i586-7.txz: Rebuilt.

Recompiled against libimobiledevice-20200615_4791a82 and libplist-2.2.0.

l/libimobiledevice-20200615_4791a82-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

l/libplist-2.2.0-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

l/libusbmuxd-20200615_c7d7d1a-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

n/fetchmail-6.4.8-i586-1.txz: Upgraded.

n/nftables-0.9.6-i586-1.txz: Upgraded.

extra/pure-alsa-system/ffmpeg-4.3-i586-1_alsa.txz: Upgraded.

Mon Jun 15 18:45:08 UTC 2020

a/file-5.39-i586-1.txz: Upgraded.

n/mutt-1.14.3-i586-1.txz: Upgraded.

n/postfix-3.5.3-i586-1.txz: Upgraded.

x/twm-1.0.11-i586-1.txz: Upgraded.

Sun Jun 14 19:29:20 UTC 2020

a/haveged-1.9.11-i586-1.txz: Upgraded.

l/libvncserver-0.9.13-i586-1.txz: Upgraded.

n/libnetfilter_queue-1.0.5-i586-1.txz: Upgraded.

x/vulkan-sdk-1.2.141.0-i586-1.txz: Upgraded.

xap/xlockmore-5.64-i586-1.txz: Upgraded.

Sat Jun 13 20:40:31 UTC 2020

a/pam-1.4.0-i586-1.txz: Upgraded.

IMPORTANT NOTE: This update removes the pam_cracklib and pam_tally2 modules.

None of our current configuration files in /etc/pam.d/ use either of those,

but if the configuration files on your machine do you'll need to comment out

or remove those lines, otherwise you may experience login failures.

a/shadow-4.8.1-i586-9.txz: Rebuilt.

/etc/pam.d/system-auth: prefix lines that call pam_gnome_keyring.so with '-'

to avoid spamming the logs about failures.

a/sysvinit-scripts-2.1-noarch-32.txz: Rebuilt.

rc.S: create /var/run/faillock directory for pam_faillock(8).

a/util-linux-2.35.2-i586-2.txz: Rebuilt.

/etc/pam.d/login: change the example for locking an account for too many

failed login attempts to use pam_faillock instead of pam_tally2.

l/imagemagick-7.0.10_19-i586-1.txz: Upgraded.

l/libzip-1.7.1-i586-1.txz: Upgraded.

n/openssh-8.3p1-i586-2.txz: Rebuilt.

/etc/pam.d/sshd: change the example for locking an account for too many

failed login attempts to use pam_faillock instead of pam_tally2.

Fri Jun 12 19:05:51 UTC 2020

ap/powertop-2.13-i586-1.txz: Upgraded.

l/elfutils-0.180-i586-1.txz: Upgraded.

l/fuse3-3.9.2-i586-1.txz: Upgraded.

n/alpine-2.22.1-i586-1.txz: Upgraded.

Thu Jun 11 21:17:43 UTC 2020

a/haveged-1.9.10-i586-1.txz: Upgraded.

ap/alsa-utils-1.2.3-i586-2.txz: Rebuilt.

This version seems good, but we'll recompile it against alsa-lib-1.2.2 just

to be on the safe side.

d/patchelf-0.11-i586-1.txz: Upgraded.

l/alsa-lib-1.2.2-i586-1.txz: Upgraded.

Revert to this version of alsa-lib due to the pulseaudio daemon crashing in

some cases where multiple audio devices are present.

extra/pure-alsa-system/alsa-lib-1.2.2-i586-1_alsa.txz: Upgraded.

Revert to this version of alsa-lib due to the pulseaudio daemon crashing in

some cases where multiple audio devices are present.

Wed Jun 10 23:15:33 UTC 2020

a/kernel-generic-5.4.46-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.46_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.46-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.46_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.46-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.46_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.46_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.46_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/QScintilla-2.11.5-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.4.46-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

Wed Jun 10 19:08:47 UTC 2020

a/kernel-firmware-20200610_887d2a1-noarch-1.txz: Upgraded.

ap/man-pages-5.07-noarch-1.txz: Upgraded.

d/Cython-0.29.20-i586-1.txz: Upgraded.

d/swig-4.0.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/netpbm-10.90.04-i586-1.txz: Upgraded.

x/mesa-20.1.1-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Tue Jun 9 22:11:00 UTC 2020

ap/alsa-utils-1.2.3-i586-1.txz: Upgraded.

l/PyQt5-5.15.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/alsa-lib-1.2.3-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.10_18-i586-1.txz: Upgraded.

l/sip-4.19.23-i586-1.txz: Upgraded.

l/xapian-core-1.4.16-i586-1.txz: Upgraded.

n/php-7.4.7-i586-1.txz: Upgraded.

extra/pure-alsa-system/alsa-lib-1.2.3-i586-1_alsa.txz: Upgraded.

Mon Jun 8 19:35:33 UTC 2020

l/babl-0.1.78-i586-1.txz: Upgraded.

l/gegl-0.4.24-i586-1.txz: Upgraded.

l/qt5-webkit-5.212.0_alpha4-i586-3.txz: Rebuilt.

n/libnetfilter_queue-1.0.4-i586-1.txz: Upgraded.

x/liberation-fonts-ttf-2.1.1-noarch-1.txz: Upgraded.

xap/gimp-2.10.20-i586-1.txz: Upgraded.

Sun Jun 7 23:31:27 UTC 2020

a/kernel-generic-5.4.45-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.45_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.45-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.45_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.45-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.45_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.45_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.45_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.10_17-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-certifi-2020.4.5.2-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.4.45-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

Sun Jun 7 01:56:26 UTC 2020

d/mercurial-5.4.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/libzip-1.7.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/libnftnl-1.1.7-i586-1.txz: Upgraded.

n/nftables-0.9.5-i586-1.txz: Upgraded.

Fri Jun 5 20:30:12 UTC 2020

ap/cups-filters-1.27.5-i586-1.txz: Upgraded.

ap/dash-0.5.11-i586-1.txz: Upgraded.

d/rust-1.44.0-i686-1.txz: Upgraded.

l/librsvg-2.48.7-i586-1.txz: Upgraded.

n/ethtool-5.7-i586-1.txz: Upgraded.

x/xkeyboard-config-2.30-noarch-1.txz: Upgraded.

Thu Jun 4 17:58:17 UTC 2020

ap/sqlite-3.32.2-i586-1.txz: Upgraded.

ap/vim-8.2.0901-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-thunderbird-68.9.0-i686-1.txz: Upgraded.

This release contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/68.9.0/releasenotes/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-22/

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-12399

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-12405

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-12406

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-12410

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-12398

(* Security fix *)

xap/vim-gvim-8.2.0901-i586-1.txz: Upgraded.

Wed Jun 3 20:21:52 UTC 2020

a/dbus-1.12.18-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-5.4.44-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.44_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.44-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.44_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.44-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.44_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/bison-3.6.3-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.44_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/subversion-1.14.0-i586-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.44_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/harfbuzz-2.6.7-i586-1.txz: Upgraded.

l/libcap-2.36-i586-1.txz: Upgraded.

l/librsvg-2.48.6-i586-1.txz: Upgraded.

n/gnutls-3.6.14-i586-1.txz: Upgraded.

Fixed insecure session ticket key construction, since 3.6.4. The TLS server

would not bind the session ticket encryption key with a value supplied by

the application until the initial key rotation, allowing attacker to bypass

authentication in TLS 1.3 and recover previous conversations in TLS 1.2.

[GNUTLS-SA-2020-06-03, CVSS: high]

(* Security fix *)

n/iproute2-5.7.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/iptables-1.8.5-i586-1.txz: Upgraded.

xap/audacious-4.0.4-i586-1.txz: Upgraded.

xap/audacious-plugins-4.0.4-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.4.44-nosmp-sdk/*: Upgraded.

extra/pure-alsa-system/audacious-plugins-4.0.4-i586-1_alsa.txz: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

Tue Jun 2 19:31:39 UTC 2020

a/hwdata-0.336-noarch-1.txz: Upgraded.

ap/man-db-2.9.2-i586-1.txz: Upgraded.

d/git-2.27.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/perl-5.30.3-i586-1.txz: Upgraded.

Upgraded to IO-Socket-SSL-2.068.

d/strace-5.7-i586-1.txz: Upgraded.

l/libyaml-0.2.5-i586-1.txz: Upgraded.

n/ca-certificates-20200602-noarch-1.txz: Upgraded.

This update provides the latest CA certificates to check for the

authenticity of SSL connections.

n/nghttp2-1.41.0-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes a security issue where an overly large HTTP/2 SETTINGS

frame payload causes a denial of service.

For more information, see:

https://github.com/nghttp2/nghttp2/security/advisories/GHSA-q5wr-xfw9-q7xr

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-11080

(* Security fix *)

n/proftpd-1.3.6d-i586-1.txz: Upgraded.

This is a bugfix release:

Fixed issue with FTPS uploads of large files using TLSv1.3 (Issue #959).

x/intel-vaapi-driver-2.4.1-i586-1.txz: Upgraded.

Mon Jun 1 18:27:22 UTC 2020

a/pciutils-3.7.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.10_16-i586-1.txz: Upgraded.

l/lcms2-2.10-i586-1.txz: Upgraded.

l/netpbm-10.90.03-i586-1.txz: Upgraded.

l/qt5-5.15.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/iptraf-ng-1.2.0-i586-1.txz: Upgraded.

xap/gnuchess-6.2.7-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-firefox-68.9.0esr-i686-1.txz: Upgraded.

This release contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/68.9.0/releasenotes/

https://www.mozilla.org/security/advisories/mfsa2020-21/

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-12399

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-12405

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-12406

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-12410

(* Security fix *)

extra/pure-alsa-system/qt5-5.15.0-i586-1_alsa.txz: Upgraded.

Sat May 30 21:31:07 UTC 2020

ap/mpg123-1.26.1-i586-1.txz: Upgraded.

d/gyp-20200512_caa60026-i586-1.txz: Added.

l/Mako-1.1.3-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.10_15-i586-1.txz: Upgraded.

l/librsvg-2.48.5-i586-1.txz: Upgraded.

l/mozilla-nss-3.53-i586-1.txz: Upgraded.

l/vte-0.60.3-i586-1.txz: Upgraded.

n/libgpg-error-1.38-i586-1.txz: Upgraded.

n/libqmi-1.24.14-i586-1.txz: Upgraded.

extra/pure-alsa-system/mpg123-1.26.1-i586-1_alsa.txz: Upgraded.

Fri May 29 21:27:09 UTC 2020

a/mcelog-170-i586-1.txz: Upgraded.

ap/nvme-cli-1.11.2-i586-1.txz: Upgraded.

d/python-setuptools-47.1.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/glib-networking-2.64.3-i586-1.txz: Upgraded.

n/NetworkManager-1.24.2-i586-1.txz: Upgraded.

n/fetchmail-6.4.6-i586-1.txz: Upgraded.

Thu May 28 18:20:36 UTC 2020

a/cryptsetup-2.3.3-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-5.4.43-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.43_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.43-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.43_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.43-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.43_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/cmake-3.17.3-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.43_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/python-setuptools-47.1.0-i586-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.43_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/babl-0.1.76-i586-1.txz: Upgraded.

n/openssh-8.3p1-i586-1.txz: Upgraded.

n/rp-pppoe-3.14-i586-1.txz: Upgraded.

x/libdrm-2.4.102-i586-1.txz: Upgraded.

x/mesa-20.1.0-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.4.43-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

Tue May 26 20:35:03 UTC 2020

ap/mpg123-1.26.0-i586-1.txz: Upgraded.

ap/sqlite-3.32.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/keybinder-0.3.1-i586-2.txz: Removed.

l/keybinder3-3.0_0.3.2-i586-1.txz: Added.

n/krb5-1.18.2-i586-1.txz: Upgraded.

n/mutt-1.14.2-i586-1.txz: Upgraded.

xap/gnuplot-5.2.8-i586-2.txz: Rebuilt.

Rebuilt with Qt5 (uses anti-aliasing to improve the plot output).

extra/aspell-word-lists/aspell-pt-0.50_2-i586-5.txz: Removed.

extra/aspell-word-lists/aspell-pt_PT-20190329_0-i586-1.txz: Upgraded.

Thanks to sairum for the link to a better word list.

extra/aspell-word-lists/aspell-pt_PT-preao-20190329_0-i586-1.txz: Added.

Thanks to sairum for the link to a better word list.

extra/pure-alsa-system/mpg123-1.26.0-i586-1_alsa.txz: Upgraded.

Sun May 24 18:35:29 UTC 2020

ap/nano-4.9.3-i586-1.txz: Upgraded.

ap/sqlite-3.32.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/gdb-9.2-i586-1.txz: Upgraded.

d/parallel-20200522-noarch-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.10_14-i586-1.txz: Upgraded.

l/libgphoto2-2.5.25-i586-1.txz: Upgraded.

n/libksba-1.4.0-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/thunar-1.8.15-i586-1.txz: Upgraded.

Sat May 23 00:13:54 UTC 2020

l/libarchive-3.4.3-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-six-1.15.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/zstd-1.4.5-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-thunderbird-68.8.1-i686-1.txz: Upgraded.

This is a bugfix release.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/68.8.1/releasenotes/

Fri May 22 04:29:34 UTC 2020

d/Cython-0.29.19-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kde-workspace-4.11.22-i586-9.txz: Rebuilt.

kde-np: by default, do not restrict passwordless login for UIDs below 1000,

but keep the option to do so in the file commented out.

l/ffmpeg-4.2.3-i586-1.txz: Upgraded.

l/iso-codes-4.5.0-noarch-1.txz: Upgraded.

l/v4l-utils-1.20.0-i586-1.txz: Upgraded.

extra/pure-alsa-system/ffmpeg-4.2.3-i586-1_alsa.txz: Upgraded.

Wed May 20 23:53:44 UTC 2020

a/kernel-firmware-20200519_8ba6fa6-noarch-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-5.4.42-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.42_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.42-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.42_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.42-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.42_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/util-linux-2.35.2-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.42_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/python-pip-20.1.1-i586-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.42_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/glib2-2.64.3-i586-1.txz: Upgraded.

l/mozilla-nss-3.52.1-i586-1.txz: Upgraded.

n/samba-4.12.3-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.4.42-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

Tue May 19 19:47:49 UTC 2020

a/shadow-4.8.1-i586-8.txz: Rebuilt.

It seems that /etc/suauth is not supported when PAM is in use, even if

configure.ac is hacked to enable it. I've removed the man pages for it,

and would suggest using sudo as a replacement.

l/libexif-0.6.22-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes bugs and security issues:

CVE-2018-20030: Fix for recursion DoS

CVE-2020-13114: Time consumption DoS when parsing canon array markers

CVE-2020-13113: Potential use of uninitialized memory

CVE-2020-13112: Various buffer overread fixes due to integer overflows

in maker notes

CVE-2020-0093: read overflow

CVE-2019-9278: replaced integer overflow checks the compiler could

optimize away by safer constructs

CVE-2020-12767: fixed division by zero

CVE-2016-6328: fixed integer overflow when parsing maker notes

CVE-2017-7544: fixed buffer overread

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-20030

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-13114

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-13113

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-13112

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-0093

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-9278

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-12767

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-6328

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-7544

(* Security fix *)

l/oniguruma-6.9.5_rev1-i586-2.txz: Rebuilt.

Rebuilt with --enable-posix-api. Thanks to MisterL.

l/python-packaging-20.4-i586-1.txz: Upgraded.

n/bind-9.16.3-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes a security issue:

A malicious actor who intentionally exploits the lack of effective

limitation on the number of fetches performed when processing referrals

can, through the use of specially crafted referrals, cause a recursing

server to issue a very large number of fetches in an attempt to process

the referral. This has at least two potential effects: The performance of

the recursing server can potentially be degraded by the additional work

required to perform these fetches, and the attacker can exploit this

behavior to use the recursing server as a reflector in a reflection attack

with a high amplification factor.

For more information, see:

https://kb.isc.org/docs/cve-2020-8616

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-8616

(* Security fix *)

x/fontconfig-2.13.92-i586-1.txz: Upgraded.

x/xf86-input-libinput-0.30.0-i586-1.txz: Upgraded.

Mon May 18 23:30:26 UTC 2020

d/Cython-0.29.18-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kde-workspace-4.11.22-i586-8.txz: Rebuilt.

Added /etc/pam.d/kde-np to fix KDM autologin.

Thanks to USUARIONUEVO for the bug report.

l/gnu-efi-3.0.12-i586-1.txz: Upgraded.

Mon May 18 19:17:21 UTC 2020

Greetings! After three months in /testing, the PAM merge into the main tree

is now complete. When updating, be sure to install the new pam, cracklib, and

libpwquality packages or you may find yourself locked out of your machine.

Otherwise, these changes should be completely transparent and you shouldn't

notice any obvious operational differences. Be careful if you make any changes

in /etc/pam.d/ - leaving an extra console logged in while testing PAM config

changes is a recommended standard procedure. Thanks again to Robby Workman,

Vincent Batts, Phantom X, and ivandi for help implementing this. It's not

done yet and there will be more fine-tuning of the config files, but now we

can move on to build some other updates. Enjoy!

a/cracklib-2.9.7-i586-1.txz: Added.

a/kernel-firmware-20200517_f8d32e4-noarch-1.txz: Upgraded.

a/libcgroup-0.41-i586-7.txz: Rebuilt.

Rebuilt to add PAM support.

a/libpwquality-1.4.2-i586-1.txz: Added.

a/lilo-24.2-i586-9.txz: Rebuilt.

Enable the "compact" option by default.

liloconfig: correctly set the root partition.

a/pam-1.3.1-i586-1.txz: Added.

a/shadow-4.8.1-i586-7.txz: Rebuilt.

Rebuilt to add PAM support.

a/utempter-1.2.0-i586-1.txz: Upgraded.

a/util-linux-2.35.1-i586-6.txz: Rebuilt.

Rebuilt to add PAM support.

a/xfsprogs-5.6.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against icu4c-67.1.

ap/at-3.2.1-i586-2.txz: Rebuilt.

Rebuilt to add PAM support.

ap/cups-2.3.3-i586-2.txz: Rebuilt.

Rebuilt to add PAM support.

ap/hplip-3.20.5-i586-2.txz: Rebuilt.

Rebuilt to add PAM support.

ap/mariadb-10.4.13-i586-2.txz: Rebuilt.

Rebuilt to add PAM support.

ap/screen-4.8.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Rebuilt to add PAM support.

ap/soma-3.3.0-noarch-1.txz: Upgraded.

Thanks to David Woodfall.

ap/sqlite-3.31.1-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against icu4c-67.1.

ap/sudo-1.9.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Rebuilt to add PAM support.

ap/vim-8.2.0788-i586-1.txz: Upgraded.

d/bison-3.6.2-i586-1.txz: Upgraded.

d/meson-0.54.2-i586-1.txz: Upgraded.

d/python-setuptools-46.4.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/vala-0.48.6-i586-1.txz: Upgraded.

kde/calligra-2.9.11-i586-36.txz: Rebuilt.

Recompiled against icu4c-67.1.

kde/kde-workspace-4.11.22-i586-7.txz: Rebuilt.

Rebuilt to add PAM support.

l/ConsoleKit2-1.2.1-i586-4.txz: Rebuilt.

Rebuilt to add PAM support.

l/boost-1.73.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against icu4c-67.1.

l/gnome-keyring-3.36.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Rebuilt to add PAM support.

l/harfbuzz-2.6.6-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against icu4c-67.1.

l/icu4c-67.1-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

l/imagemagick-7.0.10_13-i586-1.txz: Upgraded.

l/libcap-2.34-i586-2.txz: Rebuilt.

Rebuilt to add PAM support.

l/libical-3.0.8-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against icu4c-67.1.

l/libuv-1.38.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/libvisio-0.1.7-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against icu4c-67.1.

l/polkit-0.116-i586-3.txz: Rebuilt.

Rebuilt to add PAM support.

l/qt-4.8.7-i586-16.txz: Rebuilt.

Recompiled against icu4c-67.1.

l/qt5-5.13.2-i586-4.txz: Rebuilt.

Recompiled against icu4c-67.1.

l/qt5-webkit-5.212.0_alpha4-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against icu4c-67.1.

l/raptor2-2.0.15-i586-9.txz: Rebuilt.

Recompiled against icu4c-67.1.

l/system-config-printer-1.5.12-i586-4.txz: Rebuilt.

Rebuilt to add PAM support.

l/vte-0.60.2-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against icu4c-67.1.

n/cifs-utils-6.10-i586-4.txz: Rebuilt.

Rebuilt to add PAM support.

n/cyrus-sasl-2.1.27-i586-4.txz: Rebuilt.

Rebuilt to add PAM support.

n/dovecot-2.3.10.1-i586-1.txz: Upgraded.

Rebuilt to add PAM support.

Compiled against icu4c-67.1.

This update fixes several denial-of-service vulnerabilities.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-10957

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-10958

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-10967

(* Security fix *)

n/mutt-1.14.1-i586-1.txz: Upgraded.

n/netatalk-3.1.12-i586-3.txz: Rebuilt.

Rebuilt to add PAM support.

n/netkit-rsh-0.17-i586-3.txz: Rebuilt.

Rebuilt to add PAM support.

n/nss-pam-ldapd-0.9.11-i586-1.txz: Added.

n/openssh-8.2p1-i586-3.txz: Rebuilt.

Rebuilt to add PAM support.

n/openvpn-2.4.9-i586-2.txz: Rebuilt.

Rebuilt to add PAM support.

n/pam-krb5-4.9-i586-1.txz: Added.

n/php-7.4.6-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against icu4c-67.1.

n/popa3d-1.0.3-i586-4.txz: Rebuilt.

Rebuilt to add PAM support.

n/postfix-3.5.2-i586-1.txz: Upgraded.

Compiled against icu4c-67.1.

n/ppp-2.4.8-i586-2.txz: Rebuilt.

Rebuilt to add PAM support.

n/proftpd-1.3.6c-i586-2.txz: Rebuilt.

Rebuilt to add PAM support.

n/samba-4.12.2-i586-2.txz: Rebuilt.

Rebuilt to add PAM support.

Recompiled against icu4c-67.1.

n/tin-2.4.4-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against icu4c-67.1.

n/vsftpd-3.0.3-i586-6.txz: Rebuilt.

Rebuilt to add PAM support.

t/texlive-2019.190626-i586-4.txz: Rebuilt.

Recompiled against icu4c-67.1.

x/vulkan-sdk-1.2.135.0-i586-1.txz: Upgraded.

x/xdm-1.1.11-i586-10.txz: Rebuilt.

Rebuilt to add PAM support.

x/xisxwayland-1-i586-1.txz: Added.

xap/sane-1.0.30-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes several security issues.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-12867

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-12862

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-12863

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-12865

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-12866

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-12861

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-12864

(* Security fix *)

xap/vim-gvim-8.2.0788-i586-1.txz: Upgraded.

xap/xlockmore-5.63-i586-2.txz: Rebuilt.

Rebuilt to add PAM support.

xap/xscreensaver-5.44-i586-2.txz: Rebuilt.

Rebuilt to add PAM support.

extra/brltty/brltty-6.1-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against icu4c-67.1.

extra/pure-alsa-system/qt5-5.13.2-i586-4_alsa.txz: Rebuilt.

Recompiled against icu4c-67.1.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

Added PAM libraries, security modules, and config files.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

Added PAM libraries, security modules, and config files.

Fri May 15 07:28:15 UTC 2020

Hey folks, just a heads-up that PAM is about to be merged into the main tree.

We can't have it blocking other upgrades any longer. The config files could be

improved (adding support for pam_krb5 and pam_ldap, for example), but they'll

do for now. Have a good weekend, and enjoy these updates! :-)

a/aaa_elflibs-15.0-i586-23.txz: Rebuilt.

Upgraded: libcap.so.2.34, libelf-0.179.so, liblzma.so.5.2.5,

libglib-2.0.so.0.6400.2, libgmodule-2.0.so.0.6400.2,

libgobject-2.0.so.0.6400.2, libgthread-2.0.so.0.6400.2,

liblber-2.4.so.2.10.13, libldap-2.4.so.2.10.13, libpcre2-8.so.0.10.0.

Added temporarily in preparation for upgrading icu4c: libicudata.so.65.1,

libicui18n.so.65.1, libicuio.so.65.1, libicutest.so.65.1, libicutu.so.65.1,

libicuuc.so.65.1.

a/etc-15.0-i586-11.txz: Rebuilt.

/etc/passwd: Added ldap (UID 330).

/etc/group: Added ldap (GID 330).

a/kernel-generic-5.4.41-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.41_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.41-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.41_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.41-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.41_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/pkgtools-15.0-noarch-33.txz: Rebuilt.

setup.services: added support for rc.openldap and rc.openvpn.

ap/hplip-3.20.5-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.41_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/python-setuptools-46.3.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/python3-3.8.3-i586-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.41_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

n/openldap-2.4.50-i586-1.txz: Added.

This is a complete OpenLDAP package with both client and server support.

Thanks to Giuseppe Di Terlizzi for help with the server parts.

n/openldap-client-2.4.50-i586-1.txz: Removed.

x/mesa-20.0.7-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.4.41-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

testing/packages/PAM/hplip-3.20.5-i586-1_pam.txz: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

Wed May 13 20:01:12 UTC 2020

l/shared-mime-info-2.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Disable fdatasync() usage.

n/ethtool-5.6-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

ap/mariadb-10.4.13-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes potential denial-of-service vulnerabilities.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-2752

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-2812

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-2814

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-2760

(* Security fix *)

ap/sudo-1.9.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/harfbuzz-2.6.6-i586-1.txz: Upgraded.

l/tidy-html5-5.6.0-i586-1.txz: Added.

n/epic5-2.1.2-i586-1.txz: Upgraded.

n/php-7.4.6-i586-1.txz: Upgraded.

Built using --with-tidy=shared. Thanks to Thom1b.

This update fixes bugs and security issues:

Core: Long variables cause OOM and temp files are not cleaned.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-11048

(* Security fix *)

x/libmypaint-1.6.1-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

xap/gimp-2.10.18-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against libmypaint-1.6.1.

testing/packages/PAM/mariadb-10.4.13-i586-1_pam.txz: Upgraded.

This update fixes potential denial-of-service vulnerabilities.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-2752

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-2812

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-2814

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-2760

(* Security fix *)

testing/packages/PAM/sudo-1.9.0-i586-1_pam.txz: Upgraded.

Mon May 11 19:13:27 UTC 2020

l/python-appdirs-1.4.4-i586-1.txz: Upgraded.

xap/xlockmore-5.63-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/PAM/xlockmore-5.63-i586-1_pam.txz: Upgraded.

Sun May 10 23:34:28 UTC 2020

a/btrfs-progs-5.6.1-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-5.4.40-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.40_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.40-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.40_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.40-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.40_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/bison-3.6.1-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.40_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/python-setuptools-46.2.0-i586-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.40_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/pcre2-10.35-i586-1.txz: Upgraded.

l/shared-mime-info-2.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/ModemManager-1.12.10-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.4.40-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

Sat May 9 20:49:43 UTC 2020

ap/pamixer-1.4-i586-5.txz: Rebuilt.

Recompiled against boost-1.73.0.

d/Cython-0.29.17-i586-2.txz: Rebuilt.

Added cython3 symlink.

kde/calligra-2.9.11-i586-35.txz: Rebuilt.

Recompiled against boost-1.73.0.

l/akonadi-1.13.0-i586-15.txz: Rebuilt.

Recompiled against boost-1.73.0.

l/boost-1.73.0-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

l/freetype-2.10.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.10_11-i586-1.txz: Upgraded.

n/libqmi-1.24.12-i586-1.txz: Upgraded.

xap/blueman-2.1.3-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/PAM/pam-krb5-4.9-i586-1_pam.txz: Added.

Thanks to Bart van der Hall for the packaging hints.

+--------------------------+

Fri May 8 21:25:24 UTC 2020

a/shadow-4.8.1-i586-6.txz: Rebuilt.

Include manpages for sulogin(8).

a/util-linux-2.35.1-i586-5.txz: Rebuilt.

ap/sysstat-12.3.3-i586-1.txz: Upgraded.

d/bison-3.6-i586-1.txz: Upgraded.

l/jansson-2.13.1-i586-1.txz: Upgraded.

n/NetworkManager-1.24.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/fetchmail-6.4.5-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/PAM/shadow-4.8.1-i586-6_pam.txz: Rebuilt.

Include manpages for sulogin(8).

Use this version of /bin/su.

testing/packages/PAM/util-linux-2.35.1-i586-5_pam.txz: Rebuilt.

Don't use this version of /bin/su.

Fri May 8 04:23:14 UTC 2020

a/sysvinit-scripts-2.1-noarch-31.txz: Rebuilt.

rc.M: start rc.nss-pam-ldapd.

d/rust-1.43.1-i686-1.txz: Upgraded.

l/netpbm-10.90.02-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/PAM/nss-pam-ldapd-0.9.11-i586-1_pam.txz: Added.

testing/packages/gcc10/gcc-10.1.0-i586-1.txz: Added.

Shared library .so-version bump.

testing/packages/gcc10/gcc-brig-10.1.0-i586-1.txz: Added.

testing/packages/gcc10/gcc-g++-10.1.0-i586-1.txz: Added.

testing/packages/gcc10/gcc-gdc-10.1.0-i586-1.txz: Added.

testing/packages/gcc10/gcc-gfortran-10.1.0-i586-1.txz: Added.

testing/packages/gcc10/gcc-gnat-10.1.0-i586-1.txz: Added.

testing/packages/gcc10/gcc-go-10.1.0-i586-1.txz: Added.

Shared library .so-version bump.

testing/packages/gcc10/gcc-objc-10.1.0-i586-1.txz: Added.

Thu May 7 01:30:11 UTC 2020

a/kernel-generic-5.4.39-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.39_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.39-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.39_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.39-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.39_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.39_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.39_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

HUGETLBFS n -> y

JUMP_LABEL n -> y

+CGROUP_HUGETLB n

+HUGETLB_PAGE y

+STATIC_KEYS_SELFTEST n

Thanks to camerabambai.

l/libspectre-0.2.9-i586-1.txz: Upgraded.

l/pygobject3-3.36.1-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.4.39-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

Tue May 5 20:21:27 UTC 2020

a/hwdata-0.335-noarch-1.txz: Upgraded.

ap/tmux-3.1b-i586-1.txz: Upgraded.

l/libcap-2.34-i586-1.txz: Upgraded.

n/mutt-1.14.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/nfs-utils-2.4.3-i586-3.txz: Rebuilt.

Added /var/lib/nfs/nfsdcltrack database directory for nfsdcltrack.

Thanks to upnort.

x/xterm-356-i586-1.txz: Upgraded.

xap/NetworkManager-openvpn-1.8.12-i586-1.txz: Added.

Thanks to Robby Workman.

xap/mozilla-firefox-68.8.0esr-i686-1.txz: Upgraded.

This release contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/68.8.0/releasenotes/

https://www.mozilla.org/security/advisories/mfsa2020-17/

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-12387

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-12388

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-12389

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-6831

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-12392

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-12393

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-12395

(* Security fix *)

xap/mozilla-thunderbird-68.8.0-i686-1.txz: Upgraded.

This release contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/68.8.0/releasenotes/

(* Security fix *)

testing/packages/PAM/libcap-2.34-i586-1_pam.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sun May 3 06:47:41 UTC 2020

a/kernel-generic-5.4.38-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.38_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.38-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.38_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.38-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.38_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.38_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/mercurial-5.4-i586-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.38_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/mozilla-nss-3.52-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-distro-1.5.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-pillow-7.1.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/v4l-utils-1.18.1-i586-1.txz: Upgraded.

xap/seamonkey-2.53.2-i686-1.txz: Upgraded.

This update contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.seamonkey-project.org/releases/seamonkey2.53.2

(* Security fix *)

extra/linux-5.4.38-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Fri May 1 18:05:38 UTC 2020

a/cryptsetup-2.3.2-i586-1.txz: Upgraded.

a/sysvinit-scripts-2.1-noarch-30.txz: Rebuilt.

rc.S: contents of mounts below /run or /var/run should be visible in both

/run and /var/run. Thanks to Markus Wiesner.

d/Cython-0.29.17-i586-1.txz: Upgraded.

Dropped python2 support.

d/python-pip-20.1-i586-1.txz: Upgraded.

Dropped python2 support.

d/python-setuptools-46.1.3-i586-1.txz: Upgraded.

Dropped python2 support.

l/M2Crypto-0.35.2-i586-5.txz: Rebuilt.

Dropped python2 support.

l/Mako-1.1.2-i586-2.txz: Rebuilt.

Dropped python2 support.

l/gsettings-desktop-schemas-3.36.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/libzip-1.6.1-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against nettle-3.6.

l/oniguruma-6.9.5_rev1-i586-1.txz: Upgraded.

l/pycairo-1.19.1-i586-1.txz: Upgraded.

Dropped python2 support.

l/pycups-2.0.1-i586-1.txz: Upgraded.

Dropped python2 support.

l/pycurl-7.43.0.5-i586-1.txz: Upgraded.

Dropped python2 support.

l/pyparsing-2.4.7-i586-1.txz: Upgraded.

Dropped python2 support.

l/python-appdirs-1.4.3-i586-5.txz: Rebuilt.

Dropped python2 support.

l/python-certifi-2020.4.5.1-i586-1.txz: Upgraded.

Dropped python2 support.

l/python-chardet-3.0.4-i586-5.txz: Rebuilt.

Dropped python2 support.

l/python-docutils-0.16-i586-3.txz: Rebuilt.

Dropped python2 support.

l/python-enum34-1.1.10-i586-1.txz: Removed.

l/python-future-0.18.2-i586-2.txz: Rebuilt.

Dropped python2 support.

l/python-idna-2.9-i586-2.txz: Rebuilt.

Dropped python2 support.

l/python-notify2-0.3.1-i586-5.txz: Rebuilt.

Dropped python2 support.

l/python-packaging-20.3-i586-2.txz: Rebuilt.

Dropped python2 support.

l/python-ply-3.11-i586-3.txz: Rebuilt.

Dropped python2 support.

l/python-pygments-2.6.1-i586-1.txz: Upgraded.

Dropped python2 support.

l/python-requests-2.23.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Dropped python2 support.

l/python-sane-2.8.3-i586-5.txz: Rebuilt.

Dropped python2 support.

l/python-six-1.14.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Dropped python2 support.

l/python-urllib3-1.25.9-i586-1.txz: Upgraded.

Dropped python2 support.

l/python2-module-collection-2.7.18-i586-1.txz: Added.

Time to quarantine these python2 modules and pin the versions where they

are (or in the case of setuptools, downgrade to the last version that doesn't

complain). This will keep most of the standard python2 add-ons in one package

so that we can upgrade modules for python3 without having to worry about

python2 support getting dropped upstream.

n/dnsmasq-2.81-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against nettle-3.6.

n/gnutls-3.6.13-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against nettle-3.6.

n/nettle-3.6-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

x/mesa-20.0.6-i586-1.txz: Upgraded.

x/pyxdg-0.26-i586-3.txz: Rebuilt.

Dropped python2 support.

x/ttf-tlwg-0.7.2-noarch-1.txz: Upgraded.

x/xorg-server-1.20.8-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against nettle-3.6.

x/xorg-server-xephyr-1.20.8-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against nettle-3.6.

x/xorg-server-xnest-1.20.8-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against nettle-3.6.

x/xorg-server-xvfb-1.20.8-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against nettle-3.6.

x/xorg-server-xwayland-1.20.8-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against nettle-3.6.

x/xterm-355-i586-1.txz: Upgraded.

xap/rdesktop-1.9.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against nettle-3.6.

extra/tigervnc/tigervnc-1.10.1-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against nettle-3.6.

+--------------------------+

Thu Apr 30 04:58:02 UTC 2020

a/kernel-generic-5.4.36-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.36_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.36-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.36_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.36-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.36_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.36_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.36_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.4.36-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Wed Apr 29 20:19:12 UTC 2020

ap/tmux-3.1a-i586-1.txz: Upgraded.

d/cmake-3.17.2-i586-1.txz: Upgraded.

n/curl-7.70.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/openldap-client-2.4.50-i586-1.txz: Upgraded.

xap/audacious-4.0.3-i586-1.txz: Upgraded.

xap/audacious-plugins-4.0.3-i586-1.txz: Upgraded.

extra/pure-alsa-system/audacious-plugins-4.0.3-i586-1_alsa.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Tue Apr 28 20:18:40 UTC 2020

ap/cups-2.3.3-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes two security issues:

The ppdOpen function did not handle invalid UI constraint.

ppdcSource::get_resolution function did not handle invalid resolution strings.

The ippReadIO function may under-read an extension.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-3898

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-8842

(* Security fix *)

l/imagemagick-7.0.10_10-i586-1.txz: Upgraded.

n/samba-4.12.2-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes two security issues:

A client combining the 'ASQ' and 'Paged Results' LDAP controls can cause a

use-after-free in Samba's AD DC LDAP server.

A deeply nested filter in an un-authenticated LDAP search can exhaust the

LDAP server's stack memory causing a SIGSEGV.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-10700

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-10704

(* Security fix *)

testing/packages/PAM/cups-2.3.3-i586-1_pam.txz: Upgraded.

This update fixes two security issues:

The ppdOpen function did not handle invalid UI constraint.

ppdcSource::get_resolution function did not handle invalid resolution strings.

The ippReadIO function may under-read an extension.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-3898

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-8842

(* Security fix *)

testing/packages/PAM/samba-4.12.2-i586-1_pam.txz: Upgraded.

This update fixes two security issues:

A client combining the 'ASQ' and 'Paged Results' LDAP controls can cause a

use-after-free in Samba's AD DC LDAP server.

A deeply nested filter in an un-authenticated LDAP search can exhaust the

LDAP server's stack memory causing a SIGSEGV.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-10700

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-10704

(* Security fix *)

+--------------------------+

Mon Apr 27 20:27:30 UTC 2020

a/mkinitrd-1.4.11-i586-15.txz: Rebuilt.

Use the standard mktemp utility from GNU coreutils, not the old tempfile.

d/help2man-1.47.15-i586-1.txz: Upgraded.

l/aspell-en-2019.10.06_0-i586-1.txz: Upgraded.

l/gtk+3-3.24.20-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.10_9-i586-1.txz: Upgraded.

n/irssi-1.2.2-i586-2.txz: Rebuilt.

Fixed ctrl-space killing input with recent glib.

Thanks to tramtrist and Urchlay.

x/xterm-354-i586-1.txz: Upgraded.

extra/aspell-word-lists/aspell-de-20161207_7_0-i586-1.txz: Upgraded.

extra/aspell-word-lists/aspell-ga-5.1_0-i586-1.txz: Upgraded.

extra/aspell-word-lists/aspell-it-2.4_20070901_0-i586-1.txz: Upgraded.

extra/aspell-word-lists/aspell-ml-0.04_1-i586-1.txz: Upgraded.

extra/aspell-word-lists/aspell-pl-6.0_20200327_0-i586-1.txz: Upgraded.

extra/aspell-word-lists/aspell-pt_BR-20131030_12_0-i586-1.txz: Upgraded.

extra/aspell-word-lists/aspell-pt_PT-20190329_1_0-i586-1.txz: Upgraded.

extra/aspell-word-lists/aspell-sk-2.02_0-i586-1.txz: Upgraded.

extra/aspell-word-lists/aspell-tl-0.4_0-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sun Apr 26 18:28:01 UTC 2020

d/meson-0.54.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/vte-0.60.2-i586-1.txz: Upgraded.

n/fetchmail-6.4.4-i586-1.txz: Upgraded.

n/s-nail-14.9.19-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sun Apr 26 03:34:28 UTC 2020

d/rust-1.43.0-i686-2.txz: Rebuilt.

Patched and recompiled with the system LLVM 10 instead of the bundled LLVM 9.

+--------------------------+

Sat Apr 25 18:49:34 UTC 2020

a/glibc-zoneinfo-2020a-noarch-1.txz: Upgraded.

This package provides the latest timezone updates.

a/kernel-firmware-20200424_b2cad6a-noarch-1.txz: Upgraded.

ap/vim-8.2.0639-i586-1.txz: Upgraded.

d/clisp-2.50_20191103_c26de7873-i586-2.txz: Rebuilt.

Upgraded to libffcall-2.2.

Patched to fix undefined symbol errors in rawsock and other modules.

Thanks to badbetty for the bug report and Jerry James for the patch.

d/help2man-1.47.14-i586-1.txz: Upgraded.

l/PyQt5-5.13.2-i586-2.txz: Rebuilt.

Added python2 modules, as Plasma 5 needs these for now.

We will eliminate python2 as soon as possible, but not sooner.

l/dconf-editor-3.36.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.10_8-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-enum34-1.1.10-i586-1.txz: Added.

This is needed for python2 support in PyQt5.

xap/vim-gvim-8.2.0639-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Fri Apr 24 18:54:41 UTC 2020

a/bash-5.0.017-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-5.4.35-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.35_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.35-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.35_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.35-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.35_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/mcelog-169-i586-1.txz: Upgraded.

ap/nvme-cli-1.11.1-i586-1.txz: Upgraded.

ap/powertop-2.12-i586-1.txz: Upgraded.

ap/tmux-3.1-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.35_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/parallel-20200422-noarch-1.txz: Upgraded.

d/rust-1.43.0-i686-1.txz: Upgraded.

d/vala-0.48.5-i586-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.35_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/gmm-5.4-noarch-1.txz: Upgraded.

l/librsvg-2.48.4-i586-1.txz: Upgraded.

l/sip-4.19.22-i586-1.txz: Upgraded.

n/dhcpcd-8.1.9-i586-1.txz: Upgraded.

x/mesa-20.0.5-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.4.35-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Wed Apr 22 02:19:37 UTC 2020

a/kernel-firmware-20200421_78c0348-noarch-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-5.4.34-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.34_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.34-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.34_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.34-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.34_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/openssl-solibs-1.1.1g-i586-1.txz: Upgraded.

d/git-2.26.2-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes a security issue:

With a crafted URL that contains a newline or empty host, or lacks

a scheme, the credential helper machinery can be fooled into

providing credential information that is not appropriate for the

protocol in use and host being contacted.

Unlike the vulnerability CVE-2020-5260 fixed in v2.17.4, the

credentials are not for a host of the attacker's choosing; instead,

they are for some unspecified host (based on how the configured

credential helper handles an absent "host" parameter).

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-11008

(* Security fix *)

d/kernel-headers-5.4.34_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/vala-0.48.4-i586-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.34_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

INFINIBAND_CXGB3 n -> m

INFINIBAND_IPOIB_CM n -> y

INFINIBAND_IPOIB_DEBUG_DATA n -> y

Thanks to Karl Magnus Kolstø.

l/M2Crypto-0.35.2-i586-4.txz: Rebuilt.

Don't package typing-3.7.4.1 for python3.

l/netpbm-10.90.01-i586-1.txz: Upgraded.

n/openssl-1.1.1g-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes a security issue:

Fixed segmentation fault in SSL_check_chain() that could be exploited by a

malicious peer in a Denial of Service attack.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-1967

(* Security fix *)

x/libva-2.7.1-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.4.34-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

testing/packages/PAM/openvpn-2.4.9-i586-1_pam.txz: Upgraded.

This update fixes a security issue:

Fix illegal client float. Thanks to Lev Stipakov.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-11810

(* Security fix *)

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Tue Apr 21 02:45:06 UTC 2020

d/python-2.7.17-i586-2.txz: Removed.

d/python2-2.7.18-i586-1.txz: Added.

OK, I know a few people got excited seeing python-2 removed in the previous

entry, but it's just being renamed to python2 for consistency with the

python3 package. It's DOA though, and is the final release of the already EOL

python 2 branch (a "commemorative" release as they say in the announcement).

l/M2Crypto-0.35.2-i586-3.txz: Rebuilt.

Added python3 modules. Thanks to sombragris and ponce.

l/harfbuzz-2.6.5-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.10_7-i586-1.txz: Upgraded.

l/libuv-1.37.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/libyaml-0.2.4-i586-1.txz: Upgraded.

l/oniguruma-6.9.5-i586-1.txz: Upgraded.

x/pixman-0.40.0-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sun Apr 19 21:06:43 UTC 2020

l/neon-0.31.1-i586-1.txz: Upgraded.

n/postfix-3.5.1-i586-1.txz: Upgraded.

n/s-nail-14.9.18-i586-1.txz: Upgraded.

xap/gnuchess-6.2.6-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Fri Apr 17 21:38:36 UTC 2020

a/kernel-firmware-20200417_6314fa0-noarch-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-5.4.33-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.33_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.33-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.33_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.33-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.33_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.33_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.33_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/adwaita-icon-theme-3.36.1-noarch-1.txz: Upgraded.

l/libuv-1.36.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Revert commits that cause BIND to crash. Thanks to Markus Wiesner.

l/wavpack-5.3.0-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.4.33-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Fri Apr 17 04:03:54 UTC 2020

ap/rpm-4.15.1-i586-3.txz: Rebuilt.

Dropped python2 modules.

l/libcaca-0.99.beta19-i586-6.txz: Rebuilt.

Dropped python2 modules.

l/libuv-1.36.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/libwebp-1.1.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Dropped python2 modules.

l/python-distro-1.4.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Dropped python2 modules.

l/python-docutils-0.16-i586-2.txz: Rebuilt.

Replace /usr/bin scripts with python3 versions.

l/system-config-printer-1.5.12-i586-3.txz: Rebuilt.

Dropped python2 modules.

n/openvpn-2.4.9-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes a security issue:

Fix illegal client float. Thanks to Lev Stipakov.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-11810

(* Security fix *)

extra/xf86-video-nouveau-blacklist/xf86-video-nouveau-blacklist-1.0-noarch-1.txz: Added.

If it is easier for people using slackpkg to leave xf86-video-nouveau

installed and change the name of this package from xf86-video-nouveau to

xf86-video-nouveau-blacklist with a $VERSION of 1.0, then so be it.

extra/xf86-video-nouveau-blacklist/xf86-video-nouveau-blacklist-noarch-1.txz: Removed.

+--------------------------+

Wed Apr 15 19:52:52 UTC 2020

a/xfsprogs-5.6.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/gtk+3-3.24.18-i586-2.txz: Rebuilt.

Fixed the version number embedded in pkg-config files and elsewhere.

Thanks to davjohn for the bug report.

n/bind-9.16.2-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes a security issue:

DNS rebinding protection was ineffective when BIND 9 is configured as a

forwarding DNS server. Found and responsibly reported by Tobias Klein.

[GL #1574]

(* Security fix *)

+--------------------------+

Tue Apr 14 22:26:11 UTC 2020

a/gawk-5.1.0-i586-1.txz: Upgraded.

a/gettext-0.20.2-i586-1.txz: Upgraded.

d/gettext-tools-0.20.2-i586-1.txz: Upgraded.

d/git-2.26.1-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes a security issue:

With a crafted URL that contains a newline in it, the credential helper

machinery can be fooled to give credential information for a wrong host.

The attack has been made impossible by forbidding a newline character in

any value passed via the credential protocol. Credit for finding the

vulnerability goes to Felix Wilhelm of Google Project Zero.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-5260

(* Security fix *)

l/glib-networking-2.64.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/libsecret-0.20.3-i586-1.txz: Upgraded.

n/php-7.4.5-i586-1.txz: Upgraded.

x/xorgproto-2020.1-i586-1.txz: Upgraded.

xap/audacious-4.0.2-i586-1.txz: Upgraded.

xap/audacious-plugins-4.0.2-i586-1.txz: Upgraded.

extra/pure-alsa-system/audacious-plugins-4.0.2-i586-1_alsa.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Mon Apr 13 22:16:49 UTC 2020

a/kernel-firmware-20200413_64dba0f-noarch-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-5.4.32-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.32_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.32-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.32_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.32-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.32_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/doxygen-1.8.18-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.32_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.32_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

n/dhcpcd-8.1.8-i586-1.txz: Upgraded.

x/libvdpau-1.4-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.4.32-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Sun Apr 12 20:02:28 UTC 2020

ap/man-pages-5.06-noarch-1.txz: Upgraded.

l/libyaml-0.2.3-i586-1.txz: Upgraded.

n/dnsmasq-2.81-i586-1.txz: Upgraded.

x/libinput-1.15.5-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Fri Apr 10 20:33:06 UTC 2020

ap/cups-filters-1.27.4-i586-1.txz: Upgraded.

ap/qpdf-10.0.1-i586-1.txz: Upgraded.

ap/sysstat-12.3.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/gtk+3-3.24.18-i586-1.txz: Upgraded.

l/librsvg-2.48.3-i586-1.txz: Upgraded.

n/libqmi-1.24.10-i586-1.txz: Upgraded.

n/libtirpc-1.2.6-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Thu Apr 9 22:20:10 UTC 2020

d/cmake-3.17.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/glib2-2.64.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/libssh-0.9.4-i586-1.txz: Upgraded.

Fixed possible DoS in client and server when handling AES-CTR keys

with OpenSSL.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-1730

(* Security fix *)

+--------------------------+

Thu Apr 9 00:53:59 UTC 2020

a/kernel-generic-5.4.31-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.31_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.31-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.31_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.31-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.31_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.31_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.31_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/mozilla-nss-3.51.1-i586-1.txz: Upgraded.

n/samba-4.12.1-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-thunderbird-68.7.0-i686-1.txz: Upgraded.

This release contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/68.7.0/releasenotes/

(* Security fix *)

extra/linux-5.4.31-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Tue Apr 7 22:23:02 UTC 2020

testing/packages/PAM/samba-4.12.1-i586-1_pam.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Tue Apr 7 21:19:42 UTC 2020

a/btrfs-progs-5.6-i586-1.txz: Upgraded.

ap/cups-filters-1.27.3-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against qpdf-10.0.0.

ap/nano-4.9.2-i586-1.txz: Upgraded.

ap/qpdf-10.0.0-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

d/strace-5.6-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.10_6-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-pygments-2.5.2-i586-2.txz: Rebuilt.

Rebuilt to fix stale signature on some mirrors.

Thanks to Xsane and Petri Kaukasoina.

xap/mozilla-firefox-68.7.0esr-i686-1.txz: Upgraded.

This release contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/68.7.0/releasenotes/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-13/

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-6828

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-6827

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-6821

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-6822

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-6825

(* Security fix *)

+--------------------------+

Mon Apr 6 21:23:19 UTC 2020

ap/vim-8.2.0521-i586-1.txz: Upgraded.

d/vala-0.48.3-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.10_5-i586-1.txz: Upgraded.

x/compiz-0.8.18-i586-1.txz: Upgraded.

xap/audacious-4.0.1-i586-1.txz: Upgraded.

xap/audacious-plugins-4.0.1-i586-1.txz: Upgraded.

xap/vim-gvim-8.2.0521-i586-1.txz: Upgraded.

extra/brltty/brltty-6.1-i586-1.txz: Upgraded.

extra/pure-alsa-system/audacious-plugins-4.0.1-i586-1_alsa.txz: Upgraded.

testing/packages/PAM/sudo-1.8.31p1-i586-1_pam.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sun Apr 5 21:02:32 UTC 2020

d/bison-3.5.4-i586-1.txz: Upgraded.

kde/k3b-2.0.3-i586-7.txz: Rebuilt.

Recompiled against libdvdread-6.1.1.

l/gobject-introspection-1.64.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.10_4-i586-1.txz: Upgraded.

l/libdvdnav-6.1.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against libdvdread-6.1.1.

Who bumps an .soname and only boosts the version number by 0.0.1?

Anyway, sorry to drop the ball a second time. I'll try to avoid this.

Thanks to gmgf for the bug report.

n/fetchmail-6.4.3-i586-1.txz: Upgraded.

tcl/tclx-8.4.4-i586-1.txz: Upgraded.

xap/MPlayer-20200103-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against libdvdread-6.1.1.

xap/windowmaker-0.95.9-i586-1.txz: Upgraded.

xap/xine-lib-1.2.10-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against libdvdread-6.1.1.

extra/pure-alsa-system/MPlayer-20200103-i586-2_alsa.txz: Rebuilt.

Recompiled against libdvdread-6.1.1.

extra/pure-alsa-system/xine-lib-1.2.10-i586-2_alsa.txz: Rebuilt.

Recompiled against libdvdread-6.1.1.

+--------------------------+

Sun Apr 5 01:33:45 UTC 2020

kde/calligra-2.9.11-i586-34.txz: Rebuilt.

Recompiled against glew-2.2.0.

The libGLEW.so.2.2 .soname (rather than libGLEW.so.2) gets me every time.

Thanks to marrowsuck for the bug report.

l/libdvdread-6.1.1-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

x/mesa-20.0.4-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against glew-2.2.0.

+--------------------------+

Sat Apr 4 19:22:23 UTC 2020

ap/sc-7.16-i586-8.txz: Rebuilt.

Fixed permissions on installed binaries. Thanks to mats_b_tegner.

ap/sc-im-20200210_862c273-i586-1.txz: Upgraded.

Switched to pulling from git to fix various crashes.

x/glew-2.2.0-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

+--------------------------+

Fri Apr 3 23:07:16 UTC 2020

ap/lsof-4.93.2-i586-2.txz: Rebuilt.

Fixed the manpage. Thanks to kaott.

ap/sc-7.16-i586-7.txz: Rebuilt.

Brought back the classic SC. Thanks to dive.

d/Cython-0.29.16-i586-1.txz: Upgraded.

d/mercurial-5.3.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/gtk+3-3.24.17-i586-1.txz: Upgraded.

n/dhcpcd-8.1.7-i586-1.txz: Upgraded.

n/iproute2-5.6.0-i586-1.txz: Upgraded.

x/libdrm-2.4.101-i586-1.txz: Upgraded.

x/mesa-20.0.4-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-firefox-68.6.1esr-i686-1.txz: Upgraded.

This release contains critical security fixes and improvements.

"Under certain conditions, when running the nsDocShell destructor, a race

condition can cause a use-after-free. We are aware of targeted attacks in

the wild abusing this flaw."

"Under certain conditions, when handling a ReadableStream, a race condition

can cause a use-after-free. We are aware of targeted attacks in the wild

abusing this flaw."

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/68.6.1/releasenotes/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-11/

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-6819

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-6820

(* Security fix *)

+--------------------------+

Thu Apr 2 22:13:11 UTC 2020

a/kernel-generic-5.4.30-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.30_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.30-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.30_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.30-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.30_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.30_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.30_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/atk-2.36.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/libunwind-1.4.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/conntrack-tools-1.4.6-i586-1.txz: Upgraded.

n/libnetfilter_conntrack-1.0.8-i586-1.txz: Upgraded.

n/libnftnl-1.1.6-i586-1.txz: Upgraded.

n/nftables-0.9.4-i586-1.txz: Upgraded.

x/mesa-20.0.3-i586-1.txz: Upgraded.

xap/network-manager-applet-1.16.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Rebuilt using meson. Thanks to bassmadrigal.

extra/linux-5.4.30-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Thu Apr 2 06:07:52 UTC 2020

a/hwdata-0.334-noarch-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-5.4.29-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.29_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.29-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.29_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.29-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.29_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/pkgtools-15.0-noarch-32.txz: Rebuilt.

installpkg: handle the uninstall script packaged as /install/douninst.sh.

removepkg: add --skip-douninst option to skip running the uninstall script.

Save removed douninst.sh in /var/log/pkgtools/removed_uninstall_scripts.

ap/groff-1.22.4-i586-2.txz: Rebuilt.

Fixed docdir. Thanks to Xsane.

d/gcc-9.3.0-i586-2.txz: Rebuilt.

d/gcc-brig-9.3.0-i586-2.txz: Rebuilt.

d/gcc-g++-9.3.0-i586-2.txz: Rebuilt.

d/gcc-gdc-9.3.0-i586-2.txz: Rebuilt.

d/gcc-gfortran-9.3.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Patched a compiler bug concerning assumed-shape vs. deferred-shape arrays.

Thanks to Lockywolf.

d/gcc-gnat-9.3.0-i586-2.txz: Rebuilt.

d/gcc-go-9.3.0-i586-2.txz: Rebuilt.

d/gcc-objc-9.3.0-i586-2.txz: Rebuilt.

d/kernel-headers-5.4.29_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/ruby-2.7.1-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes security issues:

Unsafe Object Creation Vulnerability in JSON (Additional fix).

Heap exposure vulnerability in the socket library.

For more information, see:

https://www.ruby-lang.org/en/news/2020/03/19/json-dos-cve-2020-10663/

https://www.ruby-lang.org/en/news/2020/03/31/heap-exposure-in-socket-cve-2020-10933/

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-10663

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-10933

(* Security fix *)

k/kernel-source-5.4.29_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/graphite2-1.3.14-i586-1.txz: Upgraded.

l/librsvg-2.48.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/utf8proc-2.5.0-i586-1.txz: Upgraded.

x/libva-2.7.0-i586-1.txz: Upgraded.

x/libva-utils-2.7.1-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.4.29-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Tue Mar 31 19:01:17 UTC 2020

a/dialog-1.3_20200327-i586-1.txz: Upgraded.

a/openssl-solibs-1.1.1f-i586-1.txz: Upgraded.

ap/nano-4.9.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/elfutils-0.179-i586-1.txz: Upgraded.

n/gnutls-3.6.13-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes a security issue:

libgnutls: Fix a DTLS-protocol regression (caused by TLS1.3 support),

since 3.6.3. The DTLS client would not contribute any randomness to the

DTLS negotiation, breaking the security guarantees of the DTLS protocol.

[GNUTLS-SA-2020-03-31, CVSS: high]

(* Security fix *)

n/httpd-2.4.43-i586-1.txz: Upgraded.

n/openssl-1.1.1f-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Tue Mar 31 04:00:43 UTC 2020

a/pkgtools-15.0-noarch-31.txz: Rebuilt.

removepkg: support an uninstall script. See removepkg(8).

d/meson-0.54.0-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sun Mar 29 23:05:46 UTC 2020

d/ccache-3.7.9-i586-1.txz: Upgraded.

d/llvm-10.0.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Ensure that lit-cpuid is built and installed. Thanks to jkh2cpu.

l/imagemagick-7.0.10_3-i586-1.txz: Upgraded.

l/netpbm-10.90.00-i586-1.txz: Upgraded.

n/mutt-1.13.5-i586-1.txz: Upgraded.

n/nfs-utils-2.4.3-i586-2.txz: Rebuilt.

Rebuilt with --with-pluginpath=/usr/lib${LIBDIRSUFFIX}/libnfsidmap.

Thanks to lecho.

x/xorg-server-1.20.8-i586-1.txz: Upgraded.

x/xorg-server-xephyr-1.20.8-i586-1.txz: Upgraded.

x/xorg-server-xnest-1.20.8-i586-1.txz: Upgraded.

x/xorg-server-xvfb-1.20.8-i586-1.txz: Upgraded.

x/xorg-server-xwayland-1.20.8-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sat Mar 28 05:48:42 UTC 2020

a/lvm2-2.03.09-i586-1.txz: Upgraded.

d/guile-3.0.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/glib-networking-2.64.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/gtk+3-3.24.16-i586-1.txz: Upgraded.

l/gvfs-1.44.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/librsvg-2.48.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/vte-0.60.1-i586-1.txz: Upgraded.

xap/audacious-4.0-i586-3.txz: Rebuilt.

Also support GTK+ interface, including a .desktop file for it.

xap/audacious-plugins-4.0-i586-3.txz: Rebuilt.

Rebuilt with --enable-gtk.

extra/pure-alsa-system/audacious-plugins-4.0-i586-3_alsa.txz: Rebuilt.

Rebuilt with --enable-gtk.

extra/pure-alsa-system/qt5-5.13.2-i586-3_alsa.txz: Added.

+--------------------------+

Thu Mar 26 22:37:06 UTC 2020

x/libwacom-1.3-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Wed Mar 25 22:53:06 UTC 2020

a/e2fsprogs-1.45.6-i586-2.txz: Rebuilt.

Fixed RELEASE-NOTES dangling symlink.

a/kernel-generic-5.4.28-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.28_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.28-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.28_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.28-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.28_smp-i686-1.txz: Upgraded.

ap/nano-4.9-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.28_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/llvm-10.0.0-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

d/rust-1.42.0-i686-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against llvm-10.0.0.

d/scons-3.1.2-i586-3.txz: Rebuilt.

Fixed shebangs for python3, removed useless .bat files.

Thanks to teeemcee and ponce.

d/vala-0.48.2-i586-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.28_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/libgsf-1.14.47-i586-1.txz: Upgraded.

l/neon-0.31.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/netpbm-10.89.03-i586-1.txz: Upgraded.

l/qt5-5.13.2-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against llvm-10.0.0.

x/mesa-20.0.2-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against llvm-10.0.0.

xfce/thunar-1.8.14-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.4.28-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Tue Mar 24 05:08:25 UTC 2020

n/curl-7.69.1-i586-3.txz: Rebuilt.

Removed --with-ca-bundle=/usr/share/curl/ca-bundle.crt and

added --without-ca-bundle. Thanks to drgibbon and Willy Sudiarto Raharjo.

+--------------------------+

Mon Mar 23 20:03:39 UTC 2020

a/e2fsprogs-1.45.6-i586-1.txz: Upgraded.

d/git-2.26.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/gd-2.3.0-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes bugs and security issues:

Potential double-free in gdImage*Ptr().

gdImageColorMatch() out of bounds write on heap.

Uninitialized read in gdImageCreateFromXbm().

Double-free in gdImageBmp.

Potential NULL pointer dereference in gdImageClone().

Potential infinite loop in gdImageCreateFromGifCtx().

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-6978

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-6977

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-11038

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-1000222

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-14553

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-5711

(* Security fix *)

l/libbluray-1.2.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/curl-7.69.1-i586-2.txz: Rebuilt.

Use --with-ca-path=/etc/ssl/certs instead of

--with-ca-bundle=/usr/share/curl/ca-bundle.crt. Thanks to shastah.

xap/audacious-4.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Rebuilt with autotools to fix French language support. Thanks to gmgf.

xap/audacious-plugins-4.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Rebuilt with autotools.

extra/pure-alsa-system/audacious-plugins-4.0-i586-2_alsa.txz: Rebuilt.

+--------------------------+

Sun Mar 22 19:58:16 UTC 2020

l/glibmm-2.64.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.10_2-i586-1.txz: Upgraded.

l/libcue-2.2.1-i586-1.txz: Added.

The initial use for this is adding CUE support to audacious-plugins.

l/libdvdnav-6.1.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/libdvdread-6.1.0-i586-1.txz: Upgraded.

xap/audacious-4.0-i586-1.txz: Upgraded.

xap/audacious-plugins-4.0-i586-1.txz: Upgraded.

extra/pure-alsa-system/audacious-plugins-4.0-i586-1_alsa.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sun Mar 22 01:55:55 UTC 2020

a/kernel-generic-5.4.27-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.27_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.27-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.27_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.27-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.27_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/tcsh-6.22.02-i586-3.txz: Rebuilt.

Actually apply the shell history patch this time. Thanks to jmccue.

ap/cups-filters-1.27.3-i586-1.txz: Upgraded.

d/automake-1.16.2-noarch-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.27_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/parallel-20200322-noarch-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.27_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/gmime-3.2.7-i586-1.txz: Upgraded.

l/pangomm-2.42.1-i586-1.txz: Upgraded.

n/gnupg2-2.2.20-i586-1.txz: Upgraded.

xap/xaos-3.7-i686-1.txz: Upgraded.

xap/xscreensaver-5.44-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.4.27-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

testing/packages/PAM/xscreensaver-5.44-i586-1_pam.txz: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Fri Mar 20 18:58:08 UTC 2020

a/kernel-firmware-20200320_edf390c-noarch-1.txz: Upgraded.

ap/vim-8.2.0418-i586-1.txz: Upgraded.

d/cmake-3.17.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/fuse3-3.9.1-i586-1.txz: Upgraded.

x/igt-gpu-tools-1.25-i586-1.txz: Upgraded.

xap/vim-gvim-8.2.0418-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Thu Mar 19 22:01:05 UTC 2020

ap/ghostscript-9.52-i586-1.txz: Upgraded.

l/PyQt5-5.13.2-i586-1.txz: Added.

l/QScintilla-2.11.4-i586-3.txz: Rebuilt.

Added PyQt5 support. Thanks to alienBOB.

l/sip-4.19.21-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled to pick up Qt5 support.

n/gpgme-1.13.1-i586-3.txz: Rebuilt.

Added Qt5 bindings. Thanks to alienBOB.

+--------------------------+

Thu Mar 19 01:45:30 UTC 2020

Don't bother with 5.4.26 folks, just wait for the next one. Trust me.

a/tcsh-6.22.02-i586-2.txz: Rebuilt.

Fixed merging history from multiple shells. Thanks to jmccue.

a/xz-5.2.5-i586-1.txz: Upgraded.

d/git-2.25.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/glibmm-2.64.1-i586-1.txz: Upgraded.

n/bind-9.16.1-i586-1.txz: Upgraded.

n/dovecot-2.3.10-i586-2.txz: Rebuilt.

x/libinput-1.15.4-i586-1.txz: Upgraded.

x/mesa-20.0.2-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/PAM/dovecot-2.3.10-i586-2_pam.txz: Rebuilt.

Recompiled using --with-pam. Thanks to HQuest.

+--------------------------+

Tue Mar 17 22:11:07 UTC 2020

Happy Feast of Saint Patrick. Stay safe everyone.

a/openssl-solibs-1.1.1e-i586-1.txz: Upgraded.

d/ccache-3.7.8-i586-1.txz: Upgraded.

l/glibmm-2.64.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/openssl-1.1.1e-i586-1.txz: Upgraded.

Fixed an overflow bug in the x64_64 Montgomery squaring procedure

used in exponentiation with 512-bit moduli.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-1551

(* Security fix *)

n/php-7.4.4-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes bugs and security issues:

Core: get_headers() silently truncates after a null byte

EXIF: Use-of-uninitialized-value in exif

MBstring: mb_strtolower: stack-buffer-overflow at php_unicode_tolower_full

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-7066

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-7064

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-7065

(* Security fix *)

+--------------------------+

Mon Mar 16 21:20:17 UTC 2020

a/kernel-firmware-20200316_8eb0b28-noarch-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.10_1-i586-1.txz: Upgraded.

l/qt5-webkit-5.212.0_alpha4-i586-1.txz: Upgraded.

n/libqmi-1.24.8-i586-1.txz: Upgraded.

n/postfix-3.5.0-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sun Mar 15 19:50:24 UTC 2020

a/aaa_elflibs-15.0-i586-22.txz: Rebuilt.

Upgraded: libcap.so.2.33, libncurses.so.6.2, libncursesw.so.6.2,

libpcre.so.1.2.12, libpcreposix.so.0.0.7, libtinfo.so.6.2, libform.so.6.2,

libformw.so.6.2, libglib-2.0.so.0.6400.1, libgmodule-2.0.so.0.6400.1,

libgobject-2.0.so.0.6400.1, libgthread-2.0.so.0.6400.1,

liblber-2.4.so.2.10.12, libldap-2.4.so.2.10.12, libmenu.so.6.2,

libmenuw.so.6.2, libpanel.so.6.2, libpanelw.so.6.2, libstdc++.so.6.0.28.

a/xfsprogs-5.5.0-i586-1.txz: Upgraded.

ap/sudo-1.8.31p1-i586-1.txz: Upgraded.

This is a bugfix release:

Sudo once again ignores a failure to restore the RLIMIT_CORE resource limit,

as it did prior to version 1.8.29. Linux containers don't allow RLIMIT_CORE

to be set back to RLIM_INFINITY if we set the limit to zero, even for root,

which resulted in a warning from sudo.

d/help2man-1.47.13-i586-1.txz: Upgraded.

d/perl-5.30.2-i586-1.txz: Upgraded.

Also upgraded to Devel-CheckLib-1.14, DBI-1.643, and IO-Socket-SSL-2.067.

n/ModemManager-1.12.8-i586-1.txz: Upgraded.

n/bluez-5.54-i586-1.txz: Upgraded.

x/vulkan-sdk-1.2.131.2-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Fri Mar 13 20:15:29 UTC 2020

a/cryptsetup-2.3.1-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-firmware-20200309_3b3dd5a-noarch-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-5.4.25-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.25_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.25-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.25_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.25-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.25_smp-i686-1.txz: Upgraded.

ap/ghostscript-9.51-i586-1.txz: Upgraded.

d/gcc-9.3.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/gcc-brig-9.3.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/gcc-g++-9.3.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/gcc-gdc-9.3.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/gcc-gfortran-9.3.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/gcc-gnat-9.3.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/gcc-go-9.3.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/gcc-objc-9.3.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.25_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/libtool-2.4.6-i586-13.txz: Rebuilt.

Recompiled to update embedded GCC version number.

d/rust-1.42.0-i686-1.txz: Upgraded.

d/scons-3.1.2-i586-2.txz: Rebuilt.

Drop python2 support and switch to python3.

k/kernel-source-5.4.25_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

GCC_VERSION 90200 -> 90300

l/libuv-1.35.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/NetworkManager-1.22.10-i586-1.txz: Upgraded.

n/postfix-3.4.10-i586-1.txz: Upgraded.

xap/blueman-2.1.2-i586-2.txz: Rebuilt.

This needed a rebuild for glib2-2.64.1. Thanks to Lockywolf.

xap/mozilla-thunderbird-68.6.0-i686-1.txz: Upgraded.

This release contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/68.6.0/releasenotes/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-10/

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-6805

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-6806

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-6807

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-6811

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-20503

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-6812

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-6814

(* Security fix *)

extra/linux-5.4.25-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Wed Mar 11 19:54:51 UTC 2020

ap/hplip-3.20.3-i586-1.txz: Upgraded.

d/vala-0.48.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/SDL2-2.0.12-i586-1.txz: Upgraded.

l/gcr-3.36.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/glib2-2.64.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/gnome-keyring-3.36.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/libsecret-0.20.2-i586-1.txz: Upgraded.

n/curl-7.69.1-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/PAM/gnome-keyring-3.36.0-i586-1_pam.txz: Upgraded.

testing/packages/PAM/hplip-3.20.3-i586-1_pam.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Tue Mar 10 19:53:39 UTC 2020

d/guile-3.0.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/SDL2-2.0.10-i586-2.txz: Rebuilt.

Rebuilt to pick up wayland support. Thanks to franzen.

l/dconf-0.36.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/dconf-editor-3.36.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/gsettings-desktop-schemas-3.36.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-pygments-2.5.2-i586-1.txz: Upgraded.

It seems like the pragmatic thing to do here is to revert this one to fix

the python2 programs and modules that depend on it. We'll have to do a bit

more research to determine what the best course of action is regarding

python2 in general, though. Certainly we shouldn't be requiring python2

for anything important moving forward, but even that will take some work.

Plasma 5 as currently built has multiple dependencies on python2, for

example.

n/bind-9.16.0-i586-4.txz: Rebuilt.

Drop python2 support and switch to python3.

x/liberation-fonts-ttf-2.1.0-noarch-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-firefox-68.6.0esr-i686-1.txz: Upgraded.

This release contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/68.6.0/releasenotes/

https://www.mozilla.org/security/advisories/mfsa2020-09/

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-6805

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-6806

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-6807

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-6811

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-20503

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-6812

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-6814

(* Security fix *)

+--------------------------+

Sun Mar 8 19:42:26 UTC 2020

d/bison-3.5.3-i586-1.txz: Upgraded.

d/python-setuptools-45.3.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/adwaita-icon-theme-3.36.0-noarch-1.txz: Upgraded.

l/at-spi2-core-2.36.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/pygobject3-3.36.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-pygments-2.6.1-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sat Mar 7 20:25:36 UTC 2020

l/gobject-introspection-1.64.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.10_0-i586-1.txz: Upgraded.

l/libical-3.0.8-i586-1.txz: Upgraded.

l/librsvg-2.48.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/libsoup-2.70.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/mozilla-nss-3.51-i586-1.txz: Upgraded.

xap/libnma-1.8.28-i586-1.txz: Added.

This is the NetworkManager GUI client library, which was previously

provided by network-manager-applet. It's now a standalone project, and

is required by network-manager-applet and other NetworkManager frontends.

xap/network-manager-applet-1.16.0-i586-1.txz: Upgraded.

This requires the new libnma package.

+--------------------------+

Fri Mar 6 22:10:25 UTC 2020

a/cryptsetup-2.3.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Include some additional documentation. Thanks to regdub.

a/sdparm-1.11-i586-1.txz: Upgraded.

ap/moc-2.5.2-i586-6.txz: Rebuilt.

Fixed docs permissions. Thanks to regdub.

l/glib-networking-2.64.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/glib2-2.64.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/gvfs-1.44.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/libnl-1.1.4-i586-3.txz: Rebuilt.

Fixed docs permissions. Thanks to regdub.

l/tdb-1.4.3-i586-3.txz: Rebuilt.

Fixed docs permissions. Thanks to regdub.

l/tevent-0.10.2-i586-3.txz: Rebuilt.

Fixed docs permissions. Thanks to regdub.

n/bind-9.16.0-i586-3.txz: Rebuilt.

Applied upstream patch to fix a discrepancy in the quota code that can

result in a situation where the count is not properly decremented in

some cases.

n/dovecot-2.3.10-i586-1.txz: Upgraded.

n/rp-pppoe-3.13-i586-2.txz: Rebuilt.

This needed a rebuild for ppp-2.4.8. Thanks to regdub.

x/libinput-1.15.3-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/PAM/dovecot-2.3.10-i586-1_pam.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Fri Mar 6 02:45:42 UTC 2020

a/coreutils-8.32-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-5.4.24-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.24_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.24-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.24_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.24-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.24_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kmod-27-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.24_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/mercurial-5.3.1-i586-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.24_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

-HEADER_TEST n

l/python-packaging-20.3-i586-1.txz: Upgraded.

l/vte-0.60.0-i586-1.txz: Upgraded.

x/mesa-20.0.1-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.4.24-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Wed Mar 4 22:03:30 UTC 2020

a/sdparm-1.10-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against sg3_utils-1.45.

a/udisks-1.0.5-i586-5.txz: Rebuilt.

Recompiled against sg3_utils-1.45.

d/cmake-3.16.5-i586-1.txz: Upgraded.

l/libgpod-0.8.3-i586-6.txz: Rebuilt.

Recompiled against sg3_utils-1.45.

n/curl-7.69.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/cyrus-sasl-2.1.27-i586-3.txz: Rebuilt.

Added SQL support via MariaDB. Thanks to niksoggia.

n/ntp-4.2.8p14-i586-1.txz: Upgraded.

n/ppp-2.4.8-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes a security issue:

By sending an unsolicited EAP packet to a vulnerable ppp client or server,

an unauthenticated remote attacker could cause memory corruption in the

pppd process, which may allow for arbitrary code execution.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-8597

(* Security fix *)

testing/packages/PAM/cyrus-sasl-2.1.27-i586-3_pam.txz: Rebuilt.

Added SQL support via MariaDB. Thanks to niksoggia.

testing/packages/PAM/ppp-2.4.8-i586-1_pam.txz: Upgraded.

This update fixes a security issue:

By sending an unsolicited EAP packet to a vulnerable ppp client or server,

an unauthenticated remote attacker could cause memory corruption in the

pppd process, which may allow for arbitrary code execution.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-8597

(* Security fix *)

+--------------------------+

Wed Mar 4 01:39:54 UTC 2020

xap/seamonkey-2.53.1-i686-2.txz: Rebuilt.

Fixed $LIBDIRSUFFIX for 32-bit. Thanks to ljb643.

+--------------------------+

Tue Mar 3 22:39:20 UTC 2020

a/hwdata-0.333-noarch-1.txz: Upgraded.

a/kernel-firmware-20200302_0148cfe-noarch-1.txz: Upgraded.

ap/ddrescue-1.25-i586-1.txz: Upgraded.

d/perl-5.30.1-i586-2.txz: Rebuilt.

Added Parse-Yapp-1.21, needed to build the parser for the Samba compile.

d/vala-0.48.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/at-spi2-atk-2.34.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/fribidi-1.0.9-i586-1.txz: Upgraded.

l/sg3_utils-1.45-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

n/samba-4.12.0-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/PAM/samba-4.12.0-i586-1_pam.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Mon Mar 2 19:05:10 UTC 2020

a/dialog-1.3_20200228-i586-1.txz: Upgraded.

l/Mako-1.1.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.9_27-i586-1.txz: Upgraded.

l/libcap-2.33-i586-1.txz: Upgraded.

n/bind-9.16.0-i586-2.txz: Rebuilt.

rc.bind: ensure /var/run/named exists before starting named. Thanks to MarcT.

rc.bind: when stopping named, only kill processes in the current namespace.

x/libevdev-1.9.0-i586-1.txz: Upgraded.

x/wayland-protocols-1.20-noarch-1.txz: Upgraded.

xap/seamonkey-2.53.1-i686-1.txz: Upgraded.

This update contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.seamonkey-project.org/releases/seamonkey2.53.1

(* Security fix *)

testing/packages/PAM/libcap-2.33-i586-1_pam.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sat Feb 29 19:20:21 UTC 2020

a/kernel-generic-5.4.23-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.23_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.23-i586-1.txz: Upgraded.

DM_BUFIO y -> m

DM_SNAPSHOT y -> m

a/kernel-huge-smp-5.4.23_smp-i686-1.txz: Upgraded.

DM_BUFIO y -> m

DM_SNAPSHOT y -> m

a/kernel-modules-5.4.23-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.23_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/logrotate-3.16.0-i586-1.txz: Upgraded.

ap/cups-filters-1.27.2-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.23_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.23_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.4.23-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

testing/packages/PAM/hplip-3.20.2-i586-1_pam.txz: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Fri Feb 28 03:53:37 UTC 2020

ap/hplip-3.20.2-i586-1.txz: Upgraded.

d/meson-0.53.2-i586-1.txz: Upgraded.

d/python3-3.8.2-i586-1.txz: Upgraded.

d/rust-1.41.1-i686-1.txz: Upgraded.

l/libnotify-0.7.9-i586-1.txz: Upgraded.

l/libsoup-2.68.4-i586-1.txz: Upgraded.

n/libqmi-1.24.6-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Tue Feb 25 22:23:47 UTC 2020

ap/man-db-2.9.1-i586-1.txz: Upgraded.

Upgraded to libpipeline-1.5.2 and man-db-2.9.1.

ap/vim-8.2.0317-i586-1.txz: Upgraded.

l/xapian-core-1.4.15-i586-1.txz: Upgraded.

xap/vim-gvim-8.2.0317-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Mon Feb 24 20:56:07 UTC 2020

a/kernel-firmware-20200224_efcfa03-noarch-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-5.4.22-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.22_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.22-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.22_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.22-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.22_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.22_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/parallel-20200222-noarch-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.22_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.9_26-i586-1.txz: Upgraded.

l/libgphoto2-2.5.24-i586-1.txz: Upgraded.

n/ipset-7.6-i586-1.txz: Upgraded.

x/libxcb-1.14-i586-1.txz: Upgraded.

x/vulkan-sdk-1.2.131.1-i586-2.txz: Rebuilt.

Rebuilt with -DBUILD_WSI_WAYLAND_SUPPORT=On. Thanks to mumahendras3.

x/xcb-proto-1.14-i586-1.txz: Upgraded.

xap/gimp-2.10.18-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.4.22-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Sat Feb 22 19:31:36 UTC 2020

ap/lsscsi-0.31-i586-1.txz: Upgraded.

l/libxkbcommon-0.10.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Rebuilt to add wayland support.

n/dnsmasq-2.80-i586-4.txz: Rebuilt.

Rebuilt with: -DHAVE_DNSSEC -DHAVE_DBUS -DHAVE_LIBIDN2 -DHAVE_CONNTRACK

x/intel-vaapi-driver-2.4.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Rebuilt to add wayland support.

x/libglvnd-1.3.1-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sat Feb 22 05:41:50 UTC 2020

ap/alsa-utils-1.2.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/alsa-lib-1.2.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/alsa-plugins-1.2.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.9_25-i586-1.txz: Upgraded.

x/libva-2.6.1-i586-2.txz: Rebuilt.

Rebuilt to add libva-wayland. Thanks to hadack.

extra/pure-alsa-system/alsa-lib-1.2.2-i586-1_alsa.txz: Upgraded.

extra/pure-alsa-system/alsa-plugins-1.2.2-i586-1_alsa.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Thu Feb 20 23:40:12 UTC 2020

a/ed-1.16-i586-1.txz: Upgraded.

l/gtk+3-3.24.14-i586-3.txz: Rebuilt.

Rebuilt to add wayland backend.

l/libuv-1.34.2-i586-1.txz: Added.

This is needed by bind-9.16.0.

l/qt5-5.13.2-i586-2.txz: Rebuilt.

Rebuilt to add wayland support.

Use the system ffmpeg, not the bundled one.

n/bind-9.16.0-i586-1.txz: Upgraded.

rc.bind: don't change file ownerships in /var/named. Thanks to voegelas.

n/proftpd-1.3.6c-i586-1.txz: Upgraded.

No CVEs assigned, but this sure looks like a security issue:

Use-after-free vulnerability in memory pools during data transfer.

(* Security fix *)

x/libinput-1.15.2-i586-1.txz: Upgraded.

x/xkbcomp-1.4.3-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/PAM/proftpd-1.3.6c-i586-1_pam.txz: Upgraded.

No CVEs assigned, but this sure looks like a security issue:

Use-after-free vulnerability in memory pools during data transfer.

(* Security fix *)

+--------------------------+

Thu Feb 20 04:50:54 UTC 2020

a/gptfdisk-1.0.5-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-firmware-20200219_2277987-noarch-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-5.4.21-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.21_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.21-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.21_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.21-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.21_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/shadow-4.8.1-i586-5.txz: Rebuilt.

a/util-linux-2.35.1-i586-4.txz: Rebuilt.

ap/cdparanoia-III_10.2-i586-3.txz: Rebuilt.

Moved man page from /usr/man/jp/man1/ to /usr/man/ja/man1/. Thanks to Xsane.

Don't ship the static libraries.

d/kernel-headers-5.4.21_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.21_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

SND_SOC n -> m

SPI n -> y

VFIO_PCI_VGA n -> y

+ADE7854_SPI m

+ADT7316_SPI m

+BMC150_ACCEL_SPI m

+BMG160_SPI m

+BMP280_SPI m

+FXAS21002C_SPI m

+HTS221_SPI m

+IIO_ST_ACCEL_SPI_3AXIS m

+IIO_ST_GYRO_SPI_3AXIS m

+IIO_ST_MAGN_SPI_3AXIS m

+IIO_ST_PRESS_SPI m

+IIO_ST_SENSORS_SPI m

+INPUT_AD714X_SPI m

+INPUT_ADXL34X_SPI m

+KXSD9_SPI m

+REGMAP_SPI m

+SND_COMPRESS_OFFLOAD m

+SND_DESIGNWARE_I2S m

+SND_DESIGNWARE_PCM y

+SND_DMAENGINE_PCM m

+SND_HDA_EXT_CORE m

+SND_I2S_HI6210_I2S m

+SND_PCM_ELD y

+SND_PCM_IEC958 y

+SND_SIMPLE_CARD m

+SND_SIMPLE_CARD_UTILS m

+SND_SOC_AC97_BUS y

+SND_SOC_AC97_CODEC m

+SND_SOC_ACPI m

+SND_SOC_ACPI_INTEL_MATCH m

+SND_SOC_ADAU1761 m

+SND_SOC_ADAU1761_I2C m

+SND_SOC_ADAU1761_SPI m

+SND_SOC_ADAU17X1 m

+SND_SOC_ADAU7002 m

+SND_SOC_ADAU_UTILS m

+SND_SOC_AMD_ACP m

+SND_SOC_AMD_ACP3x m

+SND_SOC_AMD_CZ_DA7219MX98357_MACH m

+SND_SOC_AMD_CZ_RT5645_MACH m

+SND_SOC_BD28623 m

+SND_SOC_COMPRESS y

+SND_SOC_CROS_EC_CODEC m

+SND_SOC_CS35L34 m

+SND_SOC_CS35L35 m

+SND_SOC_CS35L36 m

+SND_SOC_CS42L42 m

+SND_SOC_CS43130 m

+SND_SOC_CX2072X m

+SND_SOC_DA7213 m

+SND_SOC_DA7219 m

+SND_SOC_DMIC m

+SND_SOC_ES7134 m

+SND_SOC_ES7241 m

+SND_SOC_ES8316 m

+SND_SOC_ES8328 m

+SND_SOC_ES8328_I2C m

+SND_SOC_ES8328_SPI m

+SND_SOC_GENERIC_DMAENGINE_PCM y

+SND_SOC_HDAC_HDA m

+SND_SOC_HDAC_HDMI m

+SND_SOC_HDMI_CODEC m

+SND_SOC_I2C_AND_SPI m

+SND_SOC_INTEL_APL m

+SND_SOC_INTEL_BDW_RT5677_MACH m

+SND_SOC_INTEL_BROADWELL_MACH m

+SND_SOC_INTEL_BXT_DA7219_MAX98357A_MACH m

+SND_SOC_INTEL_BXT_RT298_MACH m

+SND_SOC_INTEL_BYTCR_RT5640_MACH m

+SND_SOC_INTEL_BYTCR_RT5651_MACH m

+SND_SOC_INTEL_BYT_CHT_CX2072X_MACH m

+SND_SOC_INTEL_BYT_CHT_DA7213_MACH m

+SND_SOC_INTEL_BYT_CHT_ES8316_MACH m

+SND_SOC_INTEL_BYT_CHT_NOCODEC_MACH m

+SND_SOC_INTEL_CFL m

+SND_SOC_INTEL_CHT_BSW_MAX98090_TI_MACH m

+SND_SOC_INTEL_CHT_BSW_NAU8824_MACH m

+SND_SOC_INTEL_CHT_BSW_RT5645_MACH m

+SND_SOC_INTEL_CHT_BSW_RT5672_MACH m

+SND_SOC_INTEL_CML_H m

+SND_SOC_INTEL_CML_LP m

+SND_SOC_INTEL_CNL m

+SND_SOC_INTEL_DA7219_MAX98357A_GENERIC m

+SND_SOC_INTEL_GLK m

+SND_SOC_INTEL_GLK_RT5682_MAX98357A_MACH m

+SND_SOC_INTEL_HASWELL m

+SND_SOC_INTEL_HASWELL_MACH m

+SND_SOC_INTEL_KBL m

+SND_SOC_INTEL_KBL_DA7219_MAX98357A_MACH m

+SND_SOC_INTEL_KBL_DA7219_MAX98927_MACH m

+SND_SOC_INTEL_KBL_RT5660_MACH m

+SND_SOC_INTEL_KBL_RT5663_MAX98927_MACH m

+SND_SOC_INTEL_MACH y

+SND_SOC_INTEL_SKL m

+SND_SOC_INTEL_SKL_NAU88L25_MAX98357A_MACH m

+SND_SOC_INTEL_SKL_NAU88L25_SSM4567_MACH m

+SND_SOC_INTEL_SKL_RT286_MACH m

+SND_SOC_INTEL_SKYLAKE m

+SND_SOC_INTEL_SKYLAKE_COMMON m

+SND_SOC_INTEL_SKYLAKE_FAMILY m

+SND_SOC_INTEL_SKYLAKE_HDAUDIO_CODEC y

+SND_SOC_INTEL_SKYLAKE_SSP_CLK m

+SND_SOC_INTEL_SST m

+SND_SOC_INTEL_SST_ACPI m

+SND_SOC_INTEL_SST_FIRMWARE m

+SND_SOC_INTEL_SST_TOPLEVEL y

+SND_SOC_MAX9759 m

+SND_SOC_MAX98088 m

+SND_SOC_MAX98090 m

+SND_SOC_MAX98357A m

+SND_SOC_MAX98373 m

+SND_SOC_MAX9867 m

+SND_SOC_MAX98927 m

+SND_SOC_NAU8540 m

+SND_SOC_NAU8824 m

+SND_SOC_NAU8825 m

+SND_SOC_PCM1789 m

+SND_SOC_PCM1789_I2C m

+SND_SOC_PCM186X m

+SND_SOC_PCM186X_I2C m

+SND_SOC_PCM186X_SPI m

+SND_SOC_PCM3060 m

+SND_SOC_PCM3060_I2C m

+SND_SOC_PCM3060_SPI m

+SND_SOC_RL6231 m

+SND_SOC_RL6347A m

+SND_SOC_RT286 m

+SND_SOC_RT298 m

+SND_SOC_RT5640 m

+SND_SOC_RT5645 m

+SND_SOC_RT5651 m

+SND_SOC_RT5660 m

+SND_SOC_RT5663 m

+SND_SOC_RT5670 m

+SND_SOC_RT5677 m

+SND_SOC_RT5677_SPI m

+SND_SOC_RT5682 m

+SND_SOC_SIGMADSP m

+SND_SOC_SIGMADSP_REGMAP m

+SND_SOC_SIMPLE_AMPLIFIER m

+SND_SOC_SOF m

+SND_SOC_SOF_ACPI m

+SND_SOC_SOF_APOLLOLAKE m

+SND_SOC_SOF_APOLLOLAKE_SUPPORT y

+SND_SOC_SOF_BAYTRAIL m

+SND_SOC_SOF_BAYTRAIL_SUPPORT y

+SND_SOC_SOF_CANNONLAKE m

+SND_SOC_SOF_CANNONLAKE_SUPPORT y

+SND_SOC_SOF_COFFEELAKE m

+SND_SOC_SOF_COFFEELAKE_SUPPORT y

+SND_SOC_SOF_COMETLAKE_H m

+SND_SOC_SOF_COMETLAKE_H_SUPPORT y

+SND_SOC_SOF_COMETLAKE_LP m

+SND_SOC_SOF_COMETLAKE_LP_SUPPORT y

+SND_SOC_SOF_ELKHARTLAKE m

+SND_SOC_SOF_ELKHARTLAKE_SUPPORT y

+SND_SOC_SOF_GEMINILAKE m

+SND_SOC_SOF_GEMINILAKE_SUPPORT y

+SND_SOC_SOF_HDA m

+SND_SOC_SOF_HDA_AUDIO_CODEC y

+SND_SOC_SOF_HDA_COMMON m

+SND_SOC_SOF_HDA_LINK y

+SND_SOC_SOF_HDA_LINK_BASELINE m

+SND_SOC_SOF_ICELAKE m

+SND_SOC_SOF_ICELAKE_SUPPORT y

+SND_SOC_SOF_INTEL_ACPI m

+SND_SOC_SOF_INTEL_ATOM_HIFI_EP m

+SND_SOC_SOF_INTEL_COMMON m

+SND_SOC_SOF_INTEL_HIFI_EP_IPC m

+SND_SOC_SOF_INTEL_PCI m

+SND_SOC_SOF_INTEL_TOPLEVEL y

+SND_SOC_SOF_MERRIFIELD m

+SND_SOC_SOF_MERRIFIELD_SUPPORT y

+SND_SOC_SOF_OPTIONS m

+SND_SOC_SOF_PCI m

+SND_SOC_SOF_PROBE_WORK_QUEUE y

+SND_SOC_SOF_TIGERLAKE m

+SND_SOC_SOF_TIGERLAKE_SUPPORT y

+SND_SOC_SOF_TOPLEVEL y

+SND_SOC_SOF_XTENSA m

+SND_SOC_SPDIF m

+SND_SOC_SSM4567 m

+SND_SOC_TAS6424 m

+SND_SOC_TDA7419 m

+SND_SOC_TLV320AIC32X4 m

+SND_SOC_TLV320AIC32X4_I2C m

+SND_SOC_TLV320AIC32X4_SPI m

+SND_SOC_TOPOLOGY y

+SND_SOC_TS3A227E m

+SND_SOC_TSCS42XX m

+SND_SOC_WM8524 m

+SND_SPI y

+SND_SST_ATOM_HIFI2_PLATFORM m

+SND_SST_ATOM_HIFI2_PLATFORM_ACPI m

+SND_SST_ATOM_HIFI2_PLATFORM_PCI m

+SND_SST_IPC m

+SND_SST_IPC_ACPI m

+SND_SST_IPC_PCI m

+SPI_MASTER y

+ST_UVIS25_SPI m

l/gegl-0.4.22-i586-1.txz: Upgraded.

l/glib2-2.62.5-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-requests-2.23.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/NetworkManager-1.22.8-i586-1.txz: Upgraded.

n/openssh-8.2p1-i586-2.txz: Rebuilt.

n/php-7.4.3-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes bugs and security issues:

Phar: Files added to tar with Phar::buildFromIterator have

all-access permissions.

Phar: heap-buffer-overflow in phar_extract_file.

Session: Null Pointer Dereference in PHP Session Upload Progress.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-7063

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-7061

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-7062

(* Security fix *)

x/mesa-20.0.0-i586-1.txz: Upgraded.

Added Wayland platform support.

x/wayland-1.18.0-i586-1.txz: Added.

x/wayland-protocols-1.18-noarch-1.txz: Added.

x/xorg-server-1.20.7-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xorg-server-xephyr-1.20.7-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xorg-server-xnest-1.20.7-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xorg-server-xvfb-1.20.7-i586-2.txz: Rebuilt.

x/xorg-server-xwayland-1.20.7-i586-2.txz: Added.

xap/gimp-2.10.16-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.4.21-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

testing/packages/PAM/openssh-8.2p1-i586-2_pam.txz: Rebuilt.

/etc/pam.d/sshd: add commented out pam_tally2 example.

testing/packages/PAM/shadow-4.8.1-i586-5_pam.txz: Rebuilt.

/etc/pam.d/system-auth: add support for pam_group, remove pam_tally2.

Thanks to ivandi.

/etc/pam.d/*: Don't use tabs.

testing/packages/PAM/util-linux-2.35.1-i586-4_pam.txz: Rebuilt.

/etc/pam.d/login: add commented out pam_tally2 example.

/etc/pam.d/*: Don't use tabs.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Tue Feb 18 05:20:50 UTC 2020

l/gtk+3-3.24.14-i586-2.txz: Rebuilt.

Rebuilt with -DG_ENABLE_DEBUG. Thanks to Bindestreck.

Also built with -DG_DISABLE_CAST_CHECKS and -Dbroadway_backend=true.

l/imagemagick-7.0.9_24-i586-1.txz: Upgraded.

n/bind-9.14.10-i586-2.txz: Rebuilt.

rc.bind: make sure it works with a non-root user specified in $NAMED_OPTIONS.

Thanks to Luigi Trovato.

n/tin-2.4.4-i586-1.txz: Upgraded.

xap/blackbox-0.76-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/PAM/libcap-2.32-i586-1_pam.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Mon Feb 17 21:32:15 UTC 2020

a/shadow-4.8.1-i586-4.txz: Rebuilt.

Recompiled using --with-group-name-max-length=32. Thanks to Bart van der Hall.

ap/cups-filters-1.27.1-i586-1.txz: Upgraded.

d/git-2.25.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/gtk+3-3.24.14-i586-1.txz: Upgraded.

l/libcap-2.32-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-idna-2.9-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/PAM/shadow-4.8.1-i586-4_pam.txz: Rebuilt.

Recompiled using --with-group-name-max-length=32. Thanks to Bart van der Hall.

+--------------------------+

Mon Feb 17 06:03:43 UTC 2020

ap/ksh93-20200131_e4fea8c5-i586-1.txz: Upgraded.

ap/zsh-5.8-i586-1.txz: Upgraded.

l/brotli-1.0.7-i586-1.txz: Added.

l/gmime-3.2.6-i586-1.txz: Upgraded.

l/hyphen-2.8.8-i586-1.txz: Added.

l/openal-soft-1.20.1-i586-1.txz: Upgraded.

Thanks to Skaendo and Willy Sudiarto Raharjo.

l/qt5-webkit-5.212.0_alpha3-i586-1.txz: Added.

Thanks to alienBOB.

l/woff2-20180531_a0d0ed7-i586-1.txz: Added.

n/bluez-5.53-i586-1.txz: Upgraded.

n/mutt-1.13.4-i586-1.txz: Upgraded.

n/samba-4.11.6-i586-3.txz: Rebuilt.

n/socat-1.7.3.4-i586-1.txz: Added.

n/whois-5.5.6-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/PAM/samba-4.11.6-i586-3_pam.txz: Rebuilt.

Added patches to fix joining a DC when using krb5. Looks like the patches are

already upstreamed in the latest 4.12.0-rc. Thanks to camerabambai.

+--------------------------+

Sat Feb 15 22:57:25 UTC 2020

a/libcgroup-0.41-i586-6.txz: Rebuilt.

ap/mariadb-10.4.12-i586-2.txz: Rebuilt.

d/Cython-0.29.15-i586-1.txz: Upgraded.

d/cmake-3.16.4-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against qt5-5.13.2.

d/doxygen-1.8.17-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against qt5-5.13.2.

l/ConsoleKit2-1.2.1-i586-3.txz: Rebuilt.

l/gnome-keyring-3.34.0-i586-2.txz: Rebuilt.

l/imagemagick-7.0.9_23-i586-1.txz: Upgraded.

l/polkit-0.116-i586-2.txz: Rebuilt.

l/python-future-0.18.2-i586-1.txz: Added.

This is needed by fetchmailconf and will probably see additional use as

projects jump off of the sinking Python 2 ship.

l/v4l-utils-1.18.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against qt5-5.13.2.

n/cifs-utils-6.10-i586-3.txz: Rebuilt.

n/fetchmail-6.4.2-i586-1.txz: Upgraded.

n/pinentry-1.1.0-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against qt5-5.13.2.

n/samba-4.11.6-i586-2.txz: Rebuilt.

n/wpa_supplicant-2.9-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against qt5-5.13.2.

xap/xpdf-4.02-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against qt5-5.13.2.

testing/packages/PAM/ConsoleKit2-1.2.1-i586-3_pam.txz: Rebuilt.

Put the pam security modules in /lib${LIBDIRSUFFIX}/security.

Remove .la files in /lib${LIBDIRSUFFIX}/security.

testing/packages/PAM/cifs-utils-6.10-i586-3_pam.txz: Rebuilt.

Put the pam security modules in /lib${LIBDIRSUFFIX}/security.

testing/packages/PAM/gnome-keyring-3.34.0-i586-2_pam.txz: Rebuilt.

Put the pam security modules in /lib${LIBDIRSUFFIX}/security.

Remove .la files in /lib${LIBDIRSUFFIX}/security.

testing/packages/PAM/libcgroup-0.41-i586-6_pam.txz: Rebuilt.

Put the pam security modules in /lib${LIBDIRSUFFIX}/security.

Remove .la files in /lib${LIBDIRSUFFIX}/security.

testing/packages/PAM/libpwquality-1.4.2-i586-2_pam.txz: Rebuilt.

Put the pam security modules in /lib${LIBDIRSUFFIX}/security.

Remove .la files in /lib${LIBDIRSUFFIX}/security.

testing/packages/PAM/mariadb-10.4.12-i586-2_pam.txz: Rebuilt.

Put the pam security modules in /lib${LIBDIRSUFFIX}/security.

testing/packages/PAM/pam-1.3.1-i586-2_pam.txz: Rebuilt.

Put the pam security modules in /lib${LIBDIRSUFFIX}/security to support

multilib. Thanks to GazL.

testing/packages/PAM/polkit-0.116-i586-2_pam.txz: Rebuilt.

Rebuilt using --with-pam-module-dir=/lib${LIBDIRSUFFIX}/security.

testing/packages/PAM/samba-4.11.6-i586-2_pam.txz: Rebuilt.

Put the pam security modules in /lib${LIBDIRSUFFIX}/security.

+--------------------------+

Sat Feb 15 02:42:28 UTC 2020

a/kernel-generic-5.4.20-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.20_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.20-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.20_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.20-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.20_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/shadow-4.8.1-i586-3.txz: Rebuilt.

a/util-linux-2.35.1-i586-3.txz: Rebuilt.

d/kernel-headers-5.4.20_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.20_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/ConsoleKit2-1.2.1-i586-2.txz: Rebuilt.

l/dconf-editor-3.34.4-i586-1.txz: Upgraded.

l/libxkbcommon-0.10.0-i586-1.txz: Added.

l/openal-soft-1.19.1-i586-1.txz: Added.

l/qt5-5.13.2-i586-1.txz: Added.

Thanks to alienBOB.

n/openssh-8.2p1-i586-1.txz: Upgraded.

Potentially incompatible changes:

* ssh(1), sshd(8): the removal of "ssh-rsa" from the accepted

CASignatureAlgorithms list.

* ssh(1), sshd(8): this release removes diffie-hellman-group14-sha1

from the default key exchange proposal for both the client and

server.

* ssh-keygen(1): the command-line options related to the generation

and screening of safe prime numbers used by the

diffie-hellman-group-exchange-* key exchange algorithms have

changed. Most options have been folded under the -O flag.

* sshd(8): the sshd listener process title visible to ps(1) has

changed to include information about the number of connections that

are currently attempting authentication and the limits configured

by MaxStartups.

x/mesa-19.3.4-i586-2.txz: Rebuilt.

Reverted "[PATCH] swr: Fix GCC 4.9 checks." which makes X fail to start with

an illegal instruction on some hardware.

extra/linux-5.4.20-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

testing/packages/PAM/ConsoleKit2-1.2.1-i586-2_pam.txz: Rebuilt.

Rebuilt with --disable-libcgmanager to fix setting limits on PAM.

Thanks to gattocarlo.

testing/packages/PAM/openssh-8.2p1-i586-1_pam.txz: Upgraded.

testing/packages/PAM/shadow-4.8.1-i586-3_pam.txz: Rebuilt.

Moved some of the /etc/pam.d/ file to the util-linux package where they

more properly belong.

testing/packages/PAM/util-linux-2.35.1-i586-3_pam.txz: Rebuilt.

Added some /etc/pam.d/ files previously in the shadow package.

Changed /etc/pam.d/{chfn,chsh} and made chfn/chsh setuid root to fix them.

Added /etc/pam.d/{runuser,runuser-l}.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Thu Feb 13 20:17:58 UTC 2020

a/sysvinit-scripts-2.1-noarch-29.txz: Rebuilt.

rc.S: make /var/run a bind mount to /run. Thanks to Robby Workman.

rc.S: make a few adjustments to temporary file cleanup.

rc.M: drop additional checks on starting rc.syslog.

a/util-linux-2.35.1-i586-2.txz: Rebuilt.

d/bison-3.5.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/pcre-8.44-i586-1.txz: Upgraded.

l/sdl-1.2.15-i586-9.txz: Rebuilt.

Replaced missing SDL_ttf docs. Thanks to Stuart Winter.

n/krb5-1.18-i586-1.txz: Upgraded.

x/mesa-19.3.4-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/PAM/util-linux-2.35.1-i586-2_pam.txz: Rebuilt.

Added /etc/default/su containing 'ALWAYS_SET_PATH yes' to ensure that

ENV_SUPATH from /etc/login.defs is used for the $PATH with plain 'su'.

+--------------------------+

Wed Feb 12 21:51:35 UTC 2020

a/aaa_terminfo-6.2-i586-1.txz: Upgraded.

d/git-2.25.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Fixed uncompressed Git.3pm man page. Thanks to Xsane.

d/gnucobol-2.2-i586-3.txz: Rebuilt.

Fixed uncompressed man pages. Thanks to Xsane.

l/libarchive-3.4.2-i586-1.txz: Upgraded.

This update includes security fixes in the RAR5 reader.

(* Security fix *)

l/ncurses-6.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/sdl-1.2.15-i586-8.txz: Rebuilt.

Added SDL_sound-1.0.3.

n/ModemManager-1.12.6-i586-1.txz: Upgraded.

n/NetworkManager-1.22.6-i586-2.txz: Rebuilt.

Fixed hardlinked/uncompressed man pages. Thanks to Xsane.

n/dovecot-2.3.9.3-i586-1.txz: Upgraded.

testing/packages/PAM/dovecot-2.3.9.3-i586-1_pam.txz: Upgraded.

Fixed missing /etc/pam.d/dovecot.

+--------------------------+

Wed Feb 12 05:05:50 UTC 2020

Hey folks! PAM has finally landed in /testing. Some here wanted it to go

right into the main tree immediately, and in a more normal development cycle

I'd have been inclined to agree (it is -current, after all). But it's

probably better for it to appear in /testing first, to make sure we didn't

miss any bugs and also to serve as a warning shot that we'll be shaking up

the tree pretty good over the next few weeks. I'd like to see this merged

into the main tree in a day or two, so any testing is greatly appreciated.

Switching to the PAM packages (or reverting from them) is as easy as

installing all of them with upgradepkg --install-new, and if reverting then

remove the three leftover _pam packages. After reverting, a bit of residue

will remain in /etc/pam.d/ and /etc/security/ which can either be manually

deleted or simply ignored. While there are many more features available in

PAM compared with plain shadow, out of the box about the only noticable

change is the use of cracklib and libpwquality to check the quality of a

user-supplied password. Hopefully having PAM and krb5 will get us on track

to having proper Active Directory integration as well as using code paths

that are likely better audited these days. The attack surface *might* be

bigger, but it's also a lot better scrutinized.

Thanks to Robby Workman and Vincent Batts who did most of the initial heavy

lifting on the core PAM packages as a side project for many years. Thanks

also to Phantom X whose PAM related SlackBuilds were a valuable reference.

And thanks as well to ivandi - I learned a lot from the SlackMATE build

scripts and was even occasionally thankful for the amusing ways you would

kick my ass on LQ. ;-) You're more than welcome to let us know where we've

messed up this time.

The binutils and glibc packages in /testing were removed and are off the

table for now. I'm not seeing much upside to heading down that rabbit hole

at the moment. Next we need to be looking at Xfce 4.14 and Plasma 5.18 LTS

and some other things that have been held back since KDE4 couldn't use them.

Cheers! :-)

a/kernel-generic-5.4.19-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.19_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.19-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.19_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.19-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.19_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/lvm2-2.03.08-i586-1.txz: Upgraded.

a/shadow-4.8.1-i586-2.txz: Rebuilt.

Automatically backup /etc/login.defs and install the new version if

incompatible PAM options are detected.

d/kernel-headers-5.4.19_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.19_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

VALIDATE_FS_PARSER y -> n

xap/mozilla-thunderbird-68.5.0-i686-1.txz: Upgraded.

This release contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/68.5.0/releasenotes/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-07/

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-6793

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-6794

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-6795

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-6797

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-6798

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-6792

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-6800

(* Security fix *)

extra/linux-5.4.19-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

testing/packages/PAM/ConsoleKit2-1.2.1-i586-1_pam.txz: Added.

testing/packages/PAM/at-3.2.1-i586-1_pam.txz: Added.

testing/packages/PAM/cifs-utils-6.10-i586-2_pam.txz: Added.

testing/packages/PAM/cracklib-2.9.7-i586-1_pam.txz: Added.

testing/packages/PAM/cups-2.3.1-i586-1_pam.txz: Added.

testing/packages/PAM/cyrus-sasl-2.1.27-i586-2_pam.txz: Added.

testing/packages/PAM/dovecot-2.3.9.2-i586-1_pam.txz: Added.

testing/packages/PAM/gnome-keyring-3.34.0-i586-1_pam.txz: Added.

testing/packages/PAM/hplip-3.19.12-i586-2_pam.txz: Added.

testing/packages/PAM/kde-workspace-4.11.22-i586-6_pam.txz: Added.

testing/packages/PAM/libcap-2.31-i586-1_pam.txz: Added.

testing/packages/PAM/libcgroup-0.41-i586-5_pam.txz: Added.

testing/packages/PAM/libpwquality-1.4.2-i586-1_pam.txz: Added.

testing/packages/PAM/mariadb-10.4.12-i586-1_pam.txz: Added.

testing/packages/PAM/netatalk-3.1.12-i586-2_pam.txz: Added.

testing/packages/PAM/netkit-rsh-0.17-i586-2_pam.txz: Added.

testing/packages/PAM/openssh-8.1p1-i586-1_pam.txz: Added.

testing/packages/PAM/openvpn-2.4.8-i586-1_pam.txz: Added.

testing/packages/PAM/pam-1.3.1-i586-1_pam.txz: Added.

testing/packages/PAM/polkit-0.116-i586-1_pam.txz: Added.

testing/packages/PAM/popa3d-1.0.3-i586-3_pam.txz: Added.

testing/packages/PAM/ppp-2.4.7-i586-3_pam.txz: Added.

testing/packages/PAM/proftpd-1.3.6b-i586-1_pam.txz: Added.

testing/packages/PAM/samba-4.11.6-i586-1_pam.txz: Added.

testing/packages/PAM/screen-4.8.0-i586-1_pam.txz: Added.

testing/packages/PAM/shadow-4.8.1-i586-2_pam.txz: Added.

testing/packages/PAM/sudo-1.8.31-i586-1_pam.txz: Added.

testing/packages/PAM/system-config-printer-1.5.12-i586-2_pam.txz: Added.

testing/packages/PAM/util-linux-2.35.1-i586-1_pam.txz: Added.

testing/packages/PAM/vsftpd-3.0.3-i586-5_pam.txz: Added.

testing/packages/PAM/xdm-1.1.11-i586-9_pam.txz: Added.

testing/packages/PAM/xlockmore-5.62-i586-1_pam.txz: Added.

testing/packages/PAM/xscreensaver-5.43-i586-1_pam.txz: Added.

testing/packages/binutils-2.34-i586-1.txz: Removed.

testing/packages/glibc-2.31-i586-1.txz: Removed.

testing/packages/glibc-i18n-2.31-i586-1.txz: Removed.

testing/packages/glibc-profile-2.31-i586-1.txz: Removed.

testing/packages/glibc-solibs-2.31-i586-1.txz: Removed.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Tue Feb 11 04:45:36 UTC 2020

ap/man-pages-5.05-noarch-2.txz: Rebuilt.

Clean up /usr/man directory moving miscellaneous documentation to

/usr/doc/man-pages-5.05. Thanks to Xsane.

d/python-setuptools-45.2.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/nfs-utils-2.4.3-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-firefox-68.5.0esr-i686-1.txz: Upgraded.

This release contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/68.5.0/releasenotes/

https://www.mozilla.org/security/advisories/mfsa2020-06/

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-6796

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-6797

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-6798

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-6799

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-6800

(* Security fix *)

+--------------------------+

Sun Feb 9 23:04:46 UTC 2020

ap/man-pages-5.05-noarch-1.txz: Upgraded.

d/vala-0.46.6-i586-1.txz: Upgraded.

extra/tigervnc/tigervnc-1.10.1-i586-2.txz: Rebuilt.

Removed redundant .desktop file. Thanks to upnort.

Patched for latest xorg-server.

+--------------------------+

Sat Feb 8 21:20:28 UTC 2020

a/bash-5.0.016-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-firmware-20200207_6f89735-noarch-1.txz: Upgraded.

ap/nvme-cli-1.10.1-i586-1.txz: Added.

d/gdb-9.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/ConsoleKit2-1.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.9_22-i586-1.txz: Upgraded.

l/mozilla-nss-3.50-i586-1.txz: Upgraded.

Upgraded to nss-3.50 and nspr-4.25.

l/readline-8.0.004-i586-1.txz: Upgraded.

n/libgpg-error-1.37-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Fri Feb 7 22:32:38 UTC 2020

a/kernel-firmware-20200206_5351afe-noarch-1.txz: Upgraded.

ap/ghostscript-9.50-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against krb5-1.17.1.

ap/gutenprint-5.3.3-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against krb5-1.17.1.

ap/nano-4.8-i586-1.txz: Upgraded.

ap/screen-4.8.0-i586-1.txz: Upgraded.

ap/vim-8.2.0224-i586-1.txz: Upgraded.

d/cvs-1.11.23-i586-4.txz: Rebuilt.

Recompiled against krb5-1.17.1.

d/strace-5.5-i586-1.txz: Upgraded.

kde/kdelibs-4.14.38-i586-6.txz: Rebuilt.

Recompiled against krb5-1.17.1.

l/gtk+2-2.24.32-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against krb5-1.17.1.

l/gtk+3-3.24.13-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against krb5-1.17.1.

l/libsoup-2.68.3-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against krb5-1.17.1.

l/libssh-0.9.3-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against krb5-1.17.1.

l/loudmouth-1.5.3-i586-4.txz: Rebuilt.

Recompiled against krb5-1.17.1.

l/neon-0.30.2-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against krb5-1.17.1.

n/cifs-utils-6.10-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled to build cifs.upcall.

n/curl-7.68.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against krb5-1.17.1.

n/cyrus-sasl-2.1.27-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against krb5-1.17.1.

xap/vim-gvim-8.2.0224-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Thu Feb 6 01:59:35 UTC 2020

a/hwdata-0.332-noarch-1.txz: Upgraded.

a/kernel-firmware-20200204_b791e15-noarch-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-5.4.18-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.18_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.18-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.18_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.18-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.18_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/cmake-3.16.4-i586-1.txz: Upgraded.

d/icecream-1.3.1-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.18_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.18_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

xap/xlockmore-5.62-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.4.18-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Mon Feb 3 20:47:44 UTC 2020

a/cryptsetup-2.3.0-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-firmware-20200203_6d9f399-noarch-1.txz: Upgraded.

ap/xfsdump-3.1.9-i586-1.txz: Upgraded.

d/mercurial-5.3-i586-1.txz: Upgraded.

l/libzip-1.6.1-i586-1.txz: Upgraded.

n/nfs-utils-2.4.2-i586-3.txz: Rebuilt.

Added /etc/exports.d directory.

Removed the bogus sanity checks. Sure, we could try to "fix" them, but this

seems to be the path of least resistance.

n/postfix-3.4.9-i586-1.txz: Upgraded.

x/libinput-1.15.1-i586-1.txz: Upgraded.

x/vulkan-sdk-1.2.131.1-i586-1.txz: Upgraded.

xap/sane-1.0.29-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sun Feb 2 21:16:47 UTC 2020

a/inotify-tools-3.20.2.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.9_21-i586-1.txz: Upgraded.

l/libmtp-1.1.17-i586-1.txz: Upgraded.

l/libtasn1-4.16.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/gnutls-3.6.12-i586-1.txz: Upgraded.

n/s-nail-14.9.17-i586-1.txz: Upgraded.

x/xterm-353-i586-1.txz: Upgraded.

xap/xsane-0.999-i586-3.txz: Rebuilt.

Added plugin symlink for GIMP. Thanks to Markus Wiesner.

+--------------------------+

Sun Feb 2 07:04:21 UTC 2020

testing/packages/binutils-2.34-i586-1.txz: Added.

testing/packages/glibc-2.31-i586-1.txz: Added.

testing/packages/glibc-i18n-2.31-i586-1.txz: Added.

testing/packages/glibc-profile-2.31-i586-1.txz: Added.

testing/packages/glibc-solibs-2.31-i586-1.txz: Added.

+--------------------------+

Sat Feb 1 22:45:14 UTC 2020

a/inotify-tools-3.20.2.1-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-5.4.17-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.17_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.17-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.17_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.17-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.17_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.17_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.17_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/sip-4.19.21-i586-1.txz: Upgraded.

x/xkeyboard-config-2.29-noarch-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.4.17-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Fri Jan 31 20:46:25 UTC 2020

a/util-linux-2.35.1-i586-1.txz: Upgraded.

a/zerofree-1.1.1-i586-1.txz: Added.

Also queued up for the next installer build. Thanks to bifferos.

ap/sudo-1.8.31-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes a security issue:

In Sudo before 1.8.31, if pwfeedback is enabled in /etc/sudoers, users can

trigger a stack-based buffer overflow in the privileged sudo process.

(pwfeedback is a default setting in some Linux distributions; however, it

is not the default for upstream or in Slackware, and would exist only if

enabled by an administrator.) The attacker needs to deliver a long string

to the stdin of getln() in tgetpass.c.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-18634

(* Security fix *)

n/NetworkManager-1.22.6-i586-1.txz: Upgraded.

n/openldap-client-2.4.49-i586-1.txz: Upgraded.

xfce/Thunar-1.8.11-i586-1.txz: Removed.

xfce/thunar-1.8.12-i586-1.txz: Added.

Changed package name from "Thunar" to "thunar" to follow upstream's naming.

+--------------------------+

Fri Jan 31 03:36:03 UTC 2020

a/inotify-tools-3.20.2-i586-1.txz: Upgraded.

d/llvm-9.0.1-i586-3.txz: Rebuilt.

Added polly-9.0.1 (polyhedral optimizations for LLVM).

d/rust-1.41.0-i686-1.txz: Upgraded.

Firefox test build succeeded, so I'll consider this update good.

n/p11-kit-0.23.20-i586-1.txz: Upgraded.

x/mtdev-1.1.6-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Thu Jan 30 04:59:13 UTC 2020

a/kernel-generic-5.4.16-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.16_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.16-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.16_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.16-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.16_smp-i686-1.txz: Upgraded.

ap/linuxdoc-tools-0.9.73-i586-5.txz: Rebuilt.

gnome-doc-tools: Make '/usr/bin/xml2po' and its accompanying Python module

build against Python3.

Thanks to bassmadrigal and ponce on LQ for the report and the patch.

docbook2x: Removed '--disable-maintainer-mode' configuration flag because

it's no longer valid.

Thanks to Stuart Winter.

d/kernel-headers-5.4.16_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.16_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.4.16-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Tue Jan 28 21:39:57 UTC 2020

ap/mariadb-10.4.12-i586-1.txz: Upgraded.

This fixes a potential denial-of-service vulnerability.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-2574

(* Security fix *)

l/imagemagick-7.0.9_20-i586-1.txz: Upgraded.

n/dhcpcd-8.1.6-i586-1.txz: Upgraded.

n/samba-4.11.6-i586-1.txz: Upgraded.

x/mesa-19.3.3-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Tue Jan 28 03:17:51 UTC 2020

ap/cups-filters-1.27.0-i586-1.txz: Upgraded.

ap/qpdf-9.1.1-i586-1.txz: Upgraded.

ap/sqlite-3.31.1-i586-1.txz: Upgraded.

d/ninja-1.10.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.9_19-i586-1.txz: Upgraded.

n/iproute2-5.5.0-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Mon Jan 27 00:48:51 UTC 2020

a/aaa_elflibs-15.0-i586-21.txz: Rebuilt.

Upgraded: libisl.so.22.0.1.

Added: libkeyutils.so.1.9.

a/kernel-generic-5.4.15-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.15_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.15-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.15_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.15-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.15_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/pciutils-3.6.4-i586-1.txz: Upgraded.

a/shadow-4.8.1-i586-1.txz: Upgraded.

d/check-0.14.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.15_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/make-4.2.1-i586-5.txz: Rebuilt.

Drop back to make-4.2.1 since make-4.3 is breaking a few builds. We'll

revisit it later after sources have caught up to it or regressions have

been patched upstream.

d/python-pip-20.0.2-i586-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.15_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.9_18-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-packaging-20.1-i586-1.txz: Upgraded.

n/php-7.4.2-i586-3.txz: Rebuilt.

php.ini: Added extension=gd and extension=zip. Thanks to avian.

extra/linux-5.4.15-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Fri Jan 24 22:59:00 UTC 2020

d/meson-0.53.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/isl-0.22.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/libzip-1.6.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/mozilla-nss-3.49.2-i586-1.txz: Upgraded.

xap/blueman-2.1.2-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-thunderbird-68.4.2-i686-1.txz: Upgraded.

This release contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/68.4.2/releasenotes/

https://www.mozilla.org/security/known-vulnerabilities/thunderbird.html

(* Security fix *)

+--------------------------+

Fri Jan 24 00:51:23 UTC 2020

a/kernel-generic-5.4.14-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.14_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.14-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.14_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.14-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.14_smp-i686-1.txz: Upgraded.

ap/sqlite-3.31.0-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.14_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.14_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

n/libtirpc-1.2.5-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against krb5-1.17.1 (--enable-gssapi).

n/nfs-utils-2.4.2-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against krb5-1.17.1 (--enable-gss=yes --enable-svcgss=yes

--enable-nfsv4=yes). NFSv4 support in rc.nfsd still pending.

n/whois-5.5.5-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.4.14-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Wed Jan 22 22:53:32 UTC 2020

a/kernel-firmware-20200122_1eb2408-noarch-1.txz: Upgraded.

a/pciutils-3.6.3-i586-1.txz: Upgraded.

a/pkgtools-15.0-noarch-30.txz: Rebuilt.

removepkg: prevent upgradepkg noise when a directory turns into a symlink.

setup.vi-ex: don't make symlinks if the targets don't exist.

d/cmake-3.16.3-i586-1.txz: Upgraded.

d/distcc-3.3.3-i586-3.txz: Rebuilt.

Move symlink tree into /usr/lib/distcc/, and make a link in /usr/lib64/ if

needed. Seems like this is how everyone else sets it up. Thanks to hpfeil.

Recompiled against krb5-1.17.1 (--with-auth).

d/parallel-20200122-noarch-1.txz: Upgraded.

l/python-urllib3-1.25.8-i586-1.txz: Upgraded.

n/bind-9.14.10-i586-1.txz: Upgraded.

This is a bugfix release:

With some libmaxminddb versions, named could erroneously match an IP address

not belonging to any subnet defined in a given GeoIP2 database to one of the

existing entries in that database. [GL #1552]

Fix line spacing in `rndc secroots`. Thanks to Tony Finch. [GL #2478]

Recompiled against krb5-1.17.1 (--with-gssapi).

n/dhcp-4.4.2-i586-1.txz: Upgraded.

n/p11-kit-0.23.19-i586-1.txz: Upgraded.

n/php-7.4.2-i586-2.txz: Rebuilt.

Patched for c-client library API change. Thanks to ecd102.

Recompiled against krb5-1.17.1 (--with-kerberos).

+--------------------------+

Wed Jan 22 00:50:24 UTC 2020

a/aaa_elflibs-15.0-i586-20.txz: Rebuilt.

n/krb5-1.17.1-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Tue Jan 21 21:23:01 UTC 2020

a/aaa_elflibs-15.0-i586-19.txz: Rebuilt.

Upgraded: libcap.so.2.31, libgmp.so.10.4.0, libgmpxx.so.4.6.0.

Added: libgssapi_krb5.so.2.2, libk5crypto.so.3.1, libkrb5.so.3.3,

libkrb5support.so.0.1.

a/util-linux-2.35-i586-1.txz: Upgraded.

d/python-pip-20.0.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/Mako-1.1.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/keyutils-1.6.1-i586-1.txz: Upgraded.

n/krb5-1.17-i586-1.txz: Added.

Nothing links to this yet, but we'll need it soon enough. :-)

n/php-7.4.2-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes bugs and security issues:

Standard: OOB read in php_strip_tags_ex

Mbstring: global buffer-overflow in 'mbfl_filt_conv_big5_wchar'

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-7059

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-7060

(* Security fix *)

n/samba-4.11.5-i586-1.txz: Upgraded.

This update fixes the following security issues:

Replication of ACLs set to inherit down a subtree on AD Directory

not automatic.

Crash after failed character conversion at log level 3 or above.

Use after free during DNS zone scavenging in Samba AD DC.

For more information, see:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-14902

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-14907

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-19344

(* Security fix *)

xap/gparted-1.1.0-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Mon Jan 20 22:37:58 UTC 2020

a/aaa_terminfo-6.1_20200118-i586-1.txz: Upgraded.

d/make-4.3-i586-1.txz: Upgraded.

d/python-setuptools-45.1.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/ncurses-6.1_20200118-i586-1.txz: Upgraded.

n/alpine-2.22-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-firefox-68.4.2esr-i686-1.txz: Upgraded.

This is a bugfix release.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/68.4.2/releasenotes/

https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1602726

+--------------------------+

Sun Jan 19 19:31:23 UTC 2020

ap/mc-4.8.24-i586-1.txz: Upgraded.

ap/vim-8.2.0131-i586-1.txz: Upgraded.

d/bison-3.5.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.9_17-i586-1.txz: Upgraded.

x/xf86-video-intel-20191209_f66d3954-i686-1.txz: Upgraded.

xap/vim-gvim-8.2.0131-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sat Jan 18 20:48:32 UTC 2020

l/gegl-0.4.20-i586-1.txz: Upgraded.

l/gmp-6.2.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/netpbm-10.89.01-i586-1.txz: Upgraded.

x/libva-2.6.1-i586-1.txz: Upgraded.

x/xterm-352-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sat Jan 18 05:13:03 UTC 2020

a/kernel-generic-5.4.13-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.13_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.13-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.13_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.13-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.13_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.13_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.13_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.4.13-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Thu Jan 16 20:06:13 UTC 2020

a/sed-4.8-i586-1.txz: Upgraded.

d/gdb-8.3.1-i586-3.txz: Rebuilt.

Patched to fix a warning that breaks Emacs GDB mode.

Thanks to Lockywolf and USUARIONUEVO.

d/guile-3.0.0-i586-1.txz: Upgraded.

Shared library .so-version bump.

d/make-4.2.1-i586-5.txz: Rebuilt.

Recompiled against guile-3.0.0.

l/libcap-2.31-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-six-1.14.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/gnutls-3.6.11.1-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against guile-3.0.0.

n/lftp-4.9.1-i586-1.txz: Upgraded.

n/libmbim-1.22.0-i586-1.txz: Upgraded.

n/libqmi-1.24.4-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Wed Jan 15 00:15:49 UTC 2020

a/kernel-generic-5.4.12-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.12_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.12-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.12_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.12-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.12_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.12_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.12_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.4.12-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Tue Jan 14 19:29:28 UTC 2020

a/kernel-firmware-20200114_9c340bd-noarch-1.txz: Upgraded.

ap/cups-filters-1.26.2-i586-1.txz: Upgraded.

d/git-2.25.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/dbus-python-1.2.16-i586-1.txz: Upgraded.

l/mozilla-nss-3.49.1-i586-1.txz: Upgraded.

n/ModemManager-1.12.4-i586-1.txz: Upgraded.

x/xorg-server-1.20.7-i586-1.txz: Upgraded.

x/xorg-server-xephyr-1.20.7-i586-1.txz: Upgraded.

x/xorg-server-xnest-1.20.7-i586-1.txz: Upgraded.

x/xorg-server-xvfb-1.20.7-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Mon Jan 13 19:18:02 UTC 2020

a/sysvinit-scripts-2.1-noarch-28.txz: Rebuilt.

rc.K: Support font preferences. Thanks to upnort.

l/babl-0.1.74-i586-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.9_16-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-docutils-0.16-i586-1.txz: Upgraded.

n/mutt-1.13.3-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Mon Jan 13 00:11:55 UTC 2020

a/elvis-2.2_0-i586-5.txz: Rebuilt.

Don't make /usr/bin/{ex,vi} symlinks.

a/kernel-generic-5.4.11-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.11_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.11-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.11_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.11-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.11_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/nvi-1.81.6-i586-1.txz: Added.

This is an implementation of the classic ex/vi text editor written by Keith

Bostic. Due to this having UTF8 support which elvis lacks, we'll have it

take over the ex/vi symlinks if they aren't already pointing to a different

choice. Note that the removal of vi/ex symlinks from the elvis and vim

packages might cause your ex/vi symlinks to point to this after all the ex/vi

packages have been upgraded. You can set them to your preferences using

pkgtool -> Setup -> vi-ex.

a/pkgtools-15.0-noarch-29.txz: Rebuilt.

Added an installer/pkgtool menu to select the default ex/vi editor.

ap/vim-8.2.0114-i586-1.txz: Upgraded.

Don't make /usr/bin/{ex,vi} symlinks.

d/kernel-headers-5.4.11_smp-x86-1.txz: Upgraded.

d/python-setuptools-45.0.0-i586-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.11_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/imagemagick-7.0.9_15-i586-1.txz: Upgraded.

n/ethtool-5.4-i586-1.txz: Upgraded.

xap/vim-gvim-8.2.0114-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.4.11-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Sat Jan 11 21:58:08 UTC 2020

a/aaa_elflibs-15.0-i586-18.txz: Rebuilt.

Added: libdb-4.8.so

Upgraded: libcap.so.2.30

Removed: libdb-4.2.so

a/mcelog-168-i586-1.txz: Upgraded.

ap/vim-8.2.0111-i586-1.txz: Upgraded.

d/subversion-1.13.0-i586-3.txz: Rebuilt.

Recompiled against db48-4.8.30.

l/apr-util-1.6.1-i586-8.txz: Rebuilt.

Recompiled against db48-4.8.30.

l/db42-4.2.52-i586-4.txz: Removed.

l/db44-4.4.20-i586-4.txz: Removed.

l/redland-1.0.17-i586-6.txz: Rebuilt.

Recompiled against db48-4.8.30.

l/serf-1.3.9-i586-4.txz: Rebuilt.

Recompiled against db48-4.8.30.

l/talloc-2.3.1-i586-3.txz: Rebuilt.

Fix documentation permissions. Thanks to Xsane.

n/httpd-2.4.41-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against db48-4.8.30.

n/ipset-7.5-i586-1.txz: Upgraded.

xap/vim-gvim-8.2.0111-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Fri Jan 10 22:57:53 UTC 2020

a/btrfs-progs-5.4.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/libvncserver-0.9.12-i586-2.txz: Rebuilt.

Merged upstream bugfix pull requests. Thanks to alienBOB.

n/NetworkManager-1.22.4-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-thunderbird-68.4.1-i686-1.txz: Upgraded.

This release contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/68.4.1/releasenotes/

https://www.mozilla.org/security/known-vulnerabilities/thunderbird.html

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-04/

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-17026

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-17015

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-17016

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-17017

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-17021

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-17022

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-17024

(* Security fix *)

+--------------------------+

Thu Jan 9 21:57:44 UTC 2020

a/kernel-generic-5.4.10-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.10_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.10-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.10_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.10-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.10_smp-i686-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.10_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.10_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

x/mesa-19.3.2-i586-1.txz: Upgraded.

extra/linux-5.4.10-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Thu Jan 9 07:39:56 UTC 2020

xap/mozilla-firefox-68.4.1esr-i686-1.txz: Upgraded.

This release fixes a critial security issue:

Mozilla Foundation Security Advisory 2020-03: Incorrect alias information

in IonMonkey JIT compiler for setting array elements could lead to a type

confusion. We are aware of targeted attacks in the wild abusing this flaw.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-03/

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/68.4.1/releasenotes/

https://www.mozilla.org/security/known-vulnerabilities/firefoxESR.html

(* Security fix *)

+--------------------------+

Wed Jan 8 22:14:06 UTC 2020

a/e2fsprogs-1.45.5-i586-1.txz: Upgraded.

d/meson-0.53.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/mozilla-nss-3.49-i586-1.txz: Upgraded.

n/curl-7.68.0-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Tue Jan 7 20:32:32 UTC 2020

a/kernel-firmware-20200107_67d4ff5-noarch-1.txz: Upgraded.

ap/zsh-5.7.1-i586-2.txz: Rebuilt.

Only copy .info files to /usr/info. Thanks to Xsane.

d/mercurial-5.2.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/dconf-editor-3.34.3-i586-1.txz: Upgraded.

l/libidn-1.35-i586-2.txz: Rebuilt.

Don't compress non-info files in /usr/info. Thanks to Xsane.

l/libwebp-1.1.0-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Mon Jan 6 23:43:17 UTC 2020

d/ccache-3.7.7-i586-1.txz: Upgraded.

l/libpsl-0.21.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Patched for new gtk-doc. Thanks to Matteo Bernardini.

l/pyparsing-2.4.6-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-packaging-20.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-pygments-2.5.2-i586-1.txz: Added.

This is needed by gtk-doc.

n/iputils-20190709-i586-2.txz: Rebuilt.

Patched for new libcap. Thanks to Matteo Bernardini.

x/fonttosfnt-1.1.0-i586-1.txz: Upgraded.

xap/mozilla-firefox-68.4.0esr-i686-1.txz: Upgraded.

This release contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/68.4.0/releasenotes/

https://www.mozilla.org/security/known-vulnerabilities/firefoxESR.html

(* Security fix *)

+--------------------------+

Sun Jan 5 23:29:24 UTC 2020

l/imagemagick-7.0.9_14-i586-1.txz: Upgraded.

l/libcap-2.30-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Sat Jan 4 22:21:30 UTC 2020

a/hwdata-0.331-noarch-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-5.4.8-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.8_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-5.4.8-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-huge-smp-5.4.8_smp-i686-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-5.4.8-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-modules-smp-5.4.8_smp-i686-1.txz: Upgraded.

ap/cups-filters-1.26.1-i586-1.txz: Upgraded.

d/help2man-1.47.12-i586-1.txz: Upgraded.

d/kernel-headers-5.4.8_smp-x86-1.txz: Upgraded.

k/kernel-source-5.4.8_smp-noarch-1.txz: Upgraded.

l/glib-networking-2.62.3-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-distro-1.4.0-i586-1.txz: Added.

This is needed by hplip since Python 3.8 has removed the

platform.linux_distribution function.

extra/linux-5.4.8-nosmp-sdk/*: Upgraded.

isolinux/initrd.img: Rebuilt.

kernels/*: Upgraded.

usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.

+--------------------------+

Fri Jan 3 22:41:57 UTC 2020

a/grep-3.4-i586-1.txz: Upgraded.

ap/linuxdoc-tools-0.9.73-i586-4.txz: Rebuilt.

Upgraded some included components:

asciidoc-8.6.10-0.13.20180605git986f99d.fc32,

docbook-style-xsl-1.79.2-10.fc31, docbook-utils-0.6.14-48.fc31,

gnome-doc-utils-0.20.10-20.fc32, gtk-doc-1.32-2.fc32,

opensp-1.5.2-33.fc31, perl-XML-NamespaceSupport-1.12-9.fc31,

perl-XML-SAX-1.02-2.fc31, perl-XML-SAX-Base-1.09-9.fc31,

sgml-common-0.6.3-53.fc31, xmlto-0.0.28-12.fc31.

Thanks to Stuart Winter.

n/dhcpcd-8.1.5-i586-1.txz: Upgraded.

n/sshfs-3.7.0-i586-1.txz: Upgraded.

x/libinput-1.15.0-i586-1.txz: Upgraded.

xap/MPlayer-20200103-i586-1.txz: Upgraded.

extra/pure-alsa-system/MPlayer-20200103-i586-1_alsa.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Thu Jan 2 21:15:46 UTC 2020

a/dialog-1.3_20191210-i586-1.txz: Upgraded.

a/shadow-4.8-i586-2.txz: Rebuilt.

Don't ship /etc/environment.new since sudo is no longer complaining about it.

ap/lxc-2.0.11_fad08f383-i586-4.txz: Rebuilt.

Make sure all initial devices are properly created.

Fix accidental handling of rc.lxc as a modified-for-lxc init script.

Thanks to crts.

d/python-setuptools-44.0.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/libedit-20191231_3.1-i586-1.txz: Upgraded.

l/python-pillow-7.0.0-i586-1.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Wed Jan 1 20:33:50 UTC 2020

Happy 2020 to the Slackware community! :-)

a/aaa_terminfo-6.1_20191228-i586-1.txz: Upgraded.

a/smartmontools-7.1-i586-1.txz: Upgraded.

ap/sudo-1.8.30-i586-1.txz: Upgraded.

d/python-setuptools-43.0.0-i586-1.txz: Upgraded.

l/boost-1.72.0-i586-2.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.8.1.

Patched to fix missing boost/serialization/split_member.hpp include.

This fixes the lightspark build at SBo. Thanks to orbea.

l/ffmpeg-4.2.2-i586-1.txz: Upgraded.

l/ncurses-6.1_20191228-i586-1.txz: Upgraded.

l/netpbm-10.89.00-i586-1.txz: Upgraded.

n/epic5-2.1.1-i586-4.txz: Rebuilt.

Recompiled against python3-3.8.1.

Thanks to Willy Sudiarto Raharjo for pointing this one out.

n/whois-5.5.4-i586-1.txz: Upgraded.

x/vulkan-sdk-1.1.130.0-i586-1.txz: Upgraded.

extra/pure-alsa-system/ffmpeg-4.2.2-i586-1_alsa.txz: Upgraded.

+--------------------------+

Tue Dec 31 23:17:20 UTC 2019

a/kernel-generic-5.4.7-i586-1.txz: Upgraded.

a/kernel-generic-smp-5.4.7_smp-i686-1.txz: U